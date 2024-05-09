Три минуты полуфинала ЛЧ, когда «Реал» перевернул матч с «Баварией». Дубль Хоселу!

Два года назад «Реал» вылетал от «Ман Сити», но Родриго за минуту сделал дубль и вытащил команду в финал. Сейчас «Реал» вылетал уже от «Баварии», но за три минуты Хоселу сделал дубль – и что произошло?

«Реал» в финале. Потрясающее повторение истории.

88 минута: Хоселу подкараулил ошибку Нойера

Счет 0:1 после гола Альфонсо Дэвиса, у «Реала» мало времени, чтобы отыграться.

В одной из атак Винисиус бил из-за штрафной – сильно, но Нойер занял правильную позицию.

Казалось, зафиксировал мяч – и можно будет выиграть несколько секунд.

Но Нойер выронил мяч и на добивании сыграл Хоселу. Нойер совершил очень много сэйвов к этому времени, но его ошибка привела к ответному голу «Реала».

Впрочем, и дополнительного времени не случилось.

90+1 минута: Хоселу замкнул прострел Рюдигера

«Реал» снова в атаке – на этот раз пас последовал к Антонио Рюдигеру, который, кажется, пребывал в офсайде

Он вырезал передачу на Хоселу – тот легко забил.

Гол тут же отменили на время, так как ассистент главного арбитра взмахнул флажком – офсайд.

Тот самый кадр на повторе заставил усомниться. Ведь Рюдигер в правильном положении?

Просмотр ВАР – и гол засчитан!

До 88-й минуты «Реал» вылетал из-за гола Альфонсо Дэвиса. На 90+1 он уже выходил в финал после дубля Хоселу без всякого дополнительного времени.

Но потом команды отыграли почти 15 минут!

Счет не изменился – «Реал» победил 2:1. И это новая сказка после чуда двухлетней давности.

Не пытайтесь обыграть «Реал» в ЛЧ! Ни-ко-гда!