Три минуты полуфинала ЛЧ, когда «Реал» перевернул матч с «Баварией». Дубль Хоселу!
Два года назад «Реал» вылетал от «Ман Сити», но Родриго за минуту сделал дубль и вытащил команду в финал. Сейчас «Реал» вылетал уже от «Баварии», но за три минуты Хоселу сделал дубль – и что произошло?
«Реал» в финале. Потрясающее повторение истории.
88 минута: Хоселу подкараулил ошибку Нойера
Счет 0:1 после гола Альфонсо Дэвиса, у «Реала» мало времени, чтобы отыграться.
В одной из атак Винисиус бил из-за штрафной – сильно, но Нойер занял правильную позицию.
Казалось, зафиксировал мяч – и можно будет выиграть несколько секунд.
Но Нойер выронил мяч и на добивании сыграл Хоселу. Нойер совершил очень много сэйвов к этому времени, но его ошибка привела к ответному голу «Реала».
Впрочем, и дополнительного времени не случилось.
90+1 минута: Хоселу замкнул прострел Рюдигера
«Реал» снова в атаке – на этот раз пас последовал к Антонио Рюдигеру, который, кажется, пребывал в офсайде
Он вырезал передачу на Хоселу – тот легко забил.
Гол тут же отменили на время, так как ассистент главного арбитра взмахнул флажком – офсайд.
Тот самый кадр на повторе заставил усомниться. Ведь Рюдигер в правильном положении?
Просмотр ВАР – и гол засчитан!
До 88-й минуты «Реал» вылетал из-за гола Альфонсо Дэвиса. На 90+1 он уже выходил в финал после дубля Хоселу без всякого дополнительного времени.
Но потом команды отыграли почти 15 минут!
Счет не изменился – «Реал» победил 2:1. И это новая сказка после чуда двухлетней давности.
https://pbs.twimg.com/media/GNFfPwGXQAAEtWa?format=jpg&name=large
Нельзя также не отметить Начо, который сегодня вновь показал себя настоящим капитаном, а ведь та же чернь месяц-полтора назад вопила, что его надо выкинуть из клуба, так как он уже "не тянет".