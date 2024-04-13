Первая осечка Слуцкого в Китае: не додавили пекинцев. Даже в большинстве

Андре Луис снова забил.

Столичный «Бэйцзин Гоань» – первая команда, которая отобрала очки у «Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого. Это случилось в шестом туре – пекинцы увезли из Шанхая ничью 1:1.

«Шанхай» пропустил первым, сравнял и мог вырывать победу. Лидерство сохранили

«Бэйцзин» очень быстро показал, что легко команде Слуцкого не будет. Уже на пятой минуте гости открыли счет: Чжан Юйнин ворвался в штрафную и идеально пробил из окружения нескольких защитников. В первом тайме «Бэйцзин» чаще бил (4:2 в створ) и больше владел мячом, но «Шанхаю» для ответного гола хватило первого попадания в створ.

Вновь команду потащил Андре Луис: на 25-й минуте бразилец зашел в штрафную с правого края и с левой ноги пробил точно в дальний угол. Полюбуйтесь.

Фаны «Шанхая» довольны: обратите внимание, очень многие ходят на футбол в клубных цветах.

После перерыва команды вообще перестали попадать в створ. «Шанхай» начал давить ближе к концовке, а «Бэйцзин» явно показывал, что согласен на ничью.

На 81-й минуте тренды усилились, когда защитник пекинцев Хэ Юйпэн врезал локтем Жоау Тейшейре и получил вторую желтую.

Слуцкий почувствовал кровь – и не только потому, что она пошла из носа Жоау.

Тренер усилил атаку, а «Шанхай» осадил соперника. Претендовали на пенальти, но судьи решили, что нарушение не тянет.

Победного гола так и не добились .»Шанхай» с 16 очками после шести матчей опережает «Чэнду Цянбао» на четыре очка, но у конкурента еще матч в запасе. Пекинцы с девятью очками идут шестыми.

Все самое интересное в чемпионате Китая только начинается. 20 апреля «Шеньхуа» ждет выезд к «Нантонг Жиун», который идет 11-м из 16 команд. Эту игру тоже смотрите в прямом эфире на Спортсе. А еще через неделю покажем суперматч: «Шанхай» Слуцкого против «Шанхая» Оскара.

Андре Луис – лучший бомбардир лиги. Забивает или отдает в каждом матче сезона

Бразилец переехал в Китай в конце января, пока он главный герой отличного старта «Шанхай Шеньхуа». У Луиса пять голов и две голевые в пяти матчах – результативные действия в каждой игре Суперлиги. Сейчас он лучший снайпер лиги вместе У Лэем из «Шанхай Порта» и итальянцем Андреа Компаньо из «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер».

В интервью 30-летний Луис рассказывал, что успешно адаптируется к требованиям Слуцкого: тренер просит нападающих быть «первым барьером в защите».

Андре начинал в «Гремио», поездил по арендам, а в 2018-м перебрался в португальский «Шавеш». В Португалии форвард задержался на шесть лет: поиграл и в высшем, и во втором дивизионах. Больше всего забивал во втором: 14 голов в 27 матчах чемпионата-2022/23, 11 мячей в 24 играх сезона-2019/20. В апреле 2019-го из-за бактериального менингита Луис провел три дня в искусственной коме, а затем еще два – в реанимации. Остаток того сезона бразилец пропустил.

К счастью, Луис успешно восстановился и теперь зажигает в «Шанхае».

На него и на Леонида Слуцкого посмотрим через неделю: приходите 20 апреля смотреть на Спортсе новый матч. В эфире ожидается сюрприз!

Фото: instagram.com/andreluisaguiar ; weibo.com/shenhuafc ;