«Не могу выигрывать матчи в одиночку». Бензема с декабря не забивает в Саудовской Аравии

Пока Криштиану Роналду штампует хет-трики, Карим Бензема совсем завял в Саудовской Аравии: не забивает несколько месяцев, а его «Аль-Иттихад» давно вывалился из гонки за титул.

Теперь добавилась и яркая цитата – прозвучала и как признание, и как упрек.

«Не могу выигрывать матчи в одиночку»

«Аль-Иттихад» с Каримом не забили «Аль-Таавуну» – 0:0. Бензема откровенничал после игры:

«Я не тот Бензема, который был в «Реале», потому что здесь другая игра, другие игроки. Мне нужна помощь на поле, мне нужно много всего. Не могу выигрывать матчи в одиночку. Это мой первый сезон в Саудовской Аравии. Надеюсь, хорошо закончить сезон, надеюсь выигрывать, вот и все».

Союз «Аль-Иттихада» и Бензема совсем не идеален, неприятных историй хватает.

● В ноябре француз поругался с тренером Нуну Эшпириту Санту – и того убрали.

● Через несколько месяцев на 17 дней опоздал на сборы команды. Новый тренер Марсело Гальярдо сначала отправил Карима заниматься индивидуально, а после отказа – перестал ставить на матчи .

В состав Бензема все-таки вернулся, но в матче азиатской Лиги чемпионов внезапно забил в свои. Правда, вовремя исправился голевым пасом – и команда все же пролезла в следующий круг. Карим утверждал: «У меня нет проблем с Гальярдо, а все те, кто говорит, что я хочу вернуться в Европу, – лжецы. Очень счастлив в «Аль-Иттихаде». У меня нет проблем ни с кем».

Хотя проблемы все же есть – с голами.

Общая статистика хороша, но последние матчи – сухие

Беглый взгляд на цифры – 9+7 за 20 матчей. Прилично для 36-летнего форварда в первом сезоне незнакомой лиги. Но из них 9+4 добыты еще до декабря 2023 года.

Три мяча он забил «Абхе»: им по хет-трику влепили Сергей Милинкович-Савич и Криштиану Роналду. Остальным соперникам Бензема забивал по голу.

Последний раз в чемпионате он отличился 30 ноября, когда реализовал пенальти в игре с «Аль-Халиджем», а с игры – 10 ноября с «Абхой». Если брать все турниры, последний гол Бензема датирован 15 декабря – в ворота «Аль-Ахли» на клубном ЧМ.

С тех пор – восемь матчей без забитых мячей. За это время Карим отметился четырьмя голевыми передачами, но при этом не забил два пенальти.

Сезон не лучший, но есть шанс на два трофея!

Бензема переходил в клуб, который в прошлом сезоне стал чемпионом Саудовской Аравии. Сейчас повторить успех не удастся: «Аль-Хилаль» на рекордной победной серии и впереди на 30 очков. Впрочем, понятно это было уже в декабре, когда на отрезке в 11 матчей «Аль-Иттихад» победил лишь дважды.

Задача сейчас – забраться в тройку, чтобы сыграть в Лиге чемпионов. «Аль-Иттихад» идет четвертым, достать можно только до третьего места. Отставание – пять очков, играть еще семь туров.

ЛЧ в этом сезоне уже не выиграть: вылет от «Аль-Хилаля» в четвертьфинале, причем без особых шансов – 0:2 и 0:2, да еще и оба матча приходилось заканчивать вдесятером.

Остается Кубок – тут еще есть шанс, но опять будет мешать «Аль-Хилаль» – соперник по полуфиналу (матч – 30 апреля). Победа в Кубке – это пропуск в ЛЧ-2, где сыграют несколько команд из топовых лиг, которые не попали в главную азиатскую ЛЧ. Не элита, но тоже хоть какой-то международный турнир.

И еще одна попытка что-то выиграть – Суперкубок, который разыгрывается в апреле. Формат – полуфиналы и финал. «Аль-Иттихаду» досталась «Аль-Вахда» – середняк лиги. В другом полуфинале «Аль-Наср» и «Аль-Хилаль».

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Но Бензема пока бы просто снова забивать голы. Следующий матч – как раз полуфинал с «Аль-Вахдой». А в чемпионате лучше соперника и не придумаешь – «Аль-Хазем» с последнего места, пропустивший 63 мяча за 26 матчей. Кстати, в игре первого круга с ним Бензема оформил 1+1, но не победил (2:2).

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Фото: Alexandre Neto/Global Look Press