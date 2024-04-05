«Шанхай» Слуцкого идеален! Вырвал пятую победу – на 90+9

И оторвался уже на пять очков.

У Леонида Слуцкого четвертая победа подряд в чемпионате Китая (и пятая с учетом Суперкубка). «Шанхай Шеньхуа» на выезде одолел «Чанчунь Ятай» (2:1) – и продолжает единственным в лиге идти без потерь.

«Тренер нам очень помогает». Португалец, который вырвал победу, отмечает вклад Слуцкого

«Шеньхуа» первым открыл счет: Цзян Шэнлун вколотил головой после подачи углового. Но хозяева отыгрались еще до перерыва: Тань Лун тоже замкнул навес головой.

Ничейный счет продержался почти до финального свистка, но на 99-й минуте «Шанхай» все перевернул.

За минуту до победного гола Слуцкий покачивался в кресле и что-то строго высказывал игрокам.

А через мгновение уже бежал их поздравлять.

Это Жоау Тейшейра воспользовался скидкой Андре Луиса и вколотил мяч в сетку с линии штрафной.

Тейшейра во флэш-интервью отдельно выделил роль Слуцкого – даже без конкретного вопроса о нем: «Очень сложный матч на очень сложном поле – хорошо, что смогли взять три очка. В первую очередь вырвали победу за счет командной силы, тренер нам очень помогает в построении игры».

Жоау оформил дубль в прошлом туре, а теперь вырвал для команды еще три очка. Мы про него уже рассказывали : Тейшейра – воспитанник «Спортинга», в 2012-м его выкупил «Ливерпуль», но несмотря на авансы (называли новым Деку), он не сумел закрепиться в топ-лиге.

Зато в 31 год пригодился Слуцкому.

«Шанхай» впервые пропустил при Слуцком

Да, до этого были четыре победы с общим счетом 8:0. Сначала 1:0 в Суперкубке Китая, затем дважды по 2:0 в чемпионате и затем еще 3:0.

У «Шанхая» 12 очков после четырех туров. Ближайшие преследователи отстают уже на пять очков – правда, имеют матч в запасе.

Дальше у «Шанхая» домашний матч с «Ухань Шанвэнь» – 9 апреля. А 13 апреля мы на Спортсе покажем домашнюю игру против «Бэйцзин Гоань».