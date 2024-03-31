«Шанхай» Слуцкого громит и не пропускает! 3:0 и первое место

Дубль у португальца, который не стал новым Деку.

Идеальный старт Леонида Слуцкого в «Шанхай Шеньхуа» продолжается. Команда разгромила на выезде крепкий «Шандунь Тайшань» (3:0) – и сохранила первую строчку в таблице.

На первую голевую атаку хватило семи пасов, а вторую начал вратарь

Уже на пятой минуте «Шанхай» провел образцовую вертикальную атаку, которая началась с подката в собственной штрафной.

Дальше шесть касаний – и счет открыт. Автором гола стал вышедший один на один с вратарем Жоау Тейшейра. К получасу игру он удвоил счет: на этот раз атаку начал голкипер, который забросил вперед на Андре Луиса, а бразилец головой скинул на Тейшейру.

31-летний португалец быстро оформил дубль.

Во втором тайме Сюй Хаоян классно пробил из-за штрафной – 3:0.

Помните Тейшейру? Он начинал в «Ливерпуле»

Жоау – воспитанник «Спортинга». В 2012-м «Ливерпуль» воспользовался финансовыми сложностями лиссабонцев и выкупил игрока за 1,2 млн евро еще из молодежки. Тейшейра подавал большие надежды, уже тогда его называли новым Деку. Однако сразу после перехода португалец выбыл на полгода из-за травмы спины. Жоау ездил в аренду в «Брентфорд» и «Брайтон», а за «Ливерпуль» дебютировал в феврале 2014-го, заменив Рахима Стерлинга. Как же давно это было!

Во всех турнирах у Тейшейры набралось 440 минут за «Ливерпуль», 330 из которых в Кубке. В 2016-м он вернулся в Португалию, на этот раз в «Порту». Но и там не закрепился: ездил в аренды в «Брагу» и «Виторию». В 2020-м Жоау поехал в «Фейеноорд», через два года случился чемпионат Катара, а с 2023-го он играет в Китае.

Как дела у Слуцкого?

Прекрасно: четыре победы с общим счетом 8:0. Сначала 1:0 в Суперкубке Китая, затем дважды по 2:0 в чемпионате и вот теперь первый разгром.

А ведь «Шандунь Тайшань» считался серьезным испытанием – это вторая команда Китая по стоимости состава.

5 апреля «Шеньхуа» ждет выезд к «Чанчунь Ятай»: у этой команды пока одна победа и два поражения. После трех туров команда Слуцкого единственная идет без потерь.

Кстати, смотрите обзор матча целиком. Третий гол – тоже красота.

Следующая игра «Шанхая» Слуцкого на Спортсе – 13 апреля, дома против «Бэйцзин Гоань».