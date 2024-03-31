Хет-трик Криша! Первый с августа и 64-й в карьере

Ну как он там?

5:1 – «Аль-Наср» развлекся со скромнягами из «Аль-Таи», Криштиану Роналду оформил хет-трик. Первый в 2024-м – и 64-й в карьере.

Три гола Роналду – за полчаса. Вот как это было

Криш промолчал в первом тайме, но включился спустя час: «Аль-Наср» вел 2:1, хотя соперник с 36-й минуты играл в меньшинстве.

Роналду помог дожать:

⚽️64’ – изящно пробил с лету после паса Садьо Мане;

⚽️67’ – поймал отскок внутри штрафной;

⚽️87’ – замкнул пас на дальнюю штангу.

Три!

● Первый хет-трик Криштиану с августа 2023-го: тогда в третьем туре пострадал «Аль-Фатех». С тех пор у Рона 27 голов во всех турнирах, четыре дубля.

● Всего за «Аль-Наср» у португальца 53 мяча и 13 ассистов за 59 игр. Фантастический темп. Вместе с Роналду выиграли 73% матчей. Без него не выиграли обе игры.

● 26+9 в 23 матчах чемпионата СА – топ-цифры у Криша. Он лучший бомбардир, по ассистам уступает только Рияду Марезу – у алжирца 10 голевых за «Аль-Ахли».

Роналду в 2024-м: топ-старт, дисквалификация, вылет из азиатской ЛЧ

Криш здорово начал год: голы в четырех матчах подряд, по два в чемпионате и азиатской ЛЧ. Против «Аль-Фейхи» даже принес победу и забил единственный мяч.

А 25 февраля случилась та самая реакция на скандирования «Месси, Месси» от болельщиков: португалец подергал рукой в районе паха и заработал дисквалификацию на один матч. Из-за нее пропустил триллер против «Аль-Хазема» (4:4).

После возвращения Криш не забивал две игры подряд: не летело в первом матче против «Аль-Айна» в азиатской ЛЧ и против «Аль-Раэда» в чемпионате Саудовской Аравии. Хотя в обоих провел по 90 минут.

Недавно Роналду вылетел из азиатской ЛЧ , где эпично промахнулся в ответном матче. Да, тот промах отработал реализованным пенальти в конце дополнительного времени, но команду не спас.

«Спасибо за вашу поддержку. Мы найдем способ вернуться и стать сильнее. Всегда вместе», – не унывал португалец.

Ждем домашний суперматч против «Аль-Хилаля» через полтора месяца – в середине мая. Вариант с оформлением чемпионства «Аль-Хилаля» в этой игре вполне возможен. Но только если команда будет опережать «Аль-Наср» не более чем на восемь очков. Сейчас отрыв – 12.

Фото: East News /Fayez NURELDINE / AFP