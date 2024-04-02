«У нас ужасно относятся к футболистам». Звезда «Лейпцига» бойкотирует родную прессу

Недоволен чрезмерной критикой.

Хави Симонс – один из лучших креативщиков Бундеслиги. 8+9 в дебютном сезоне в 20 лет – впечатляет.

Оказывается, не все оценили: по информации ESPN, полузащитник «Лейпцига» объявил бойкот нидерландской прессе.

Симонс думает, что его слишком много критикуют. Хотя вопросы к нему есть даже у Кумана

Симонс запустил игнор еще в начале марта, после вылета из Лиги чемпионов от «Реала»: просто прошел мимо медиа, не ответил ни на один вопрос.

Журналист Паскаль Камперман ищет причины: «Он думает, что его слишком много критикуют. Он сказал, что не хочет общаться с нидерландской прессой, но я не знаю, пойдет ли это ему на пользу. Странно это все».

А вот нападающий Винсент Янссен заступается за Симонса: «У нас ужасно относятся к футболистам. Эти ребята из телевизора грубо говорят об игроках, чтобы увеличить аудиторию. Я играл с Хави на чемпионате мира, это хороший человек и такой же игрок. Да, у него бывают плохие матчи за сборную Нидерландов, но его сразу же начинают бесконечно критиковать».

Правда, недовольны не только журналисты: полузащитника критикует даже тренер национальной команды Роналд Куман. Взорвался после мартовской победы 4:0 над Шотландией: «Хави играл слишком рискованно и был одним из тех, кто чаще всего терял мяч. Он слишком усложняет и должен понимать, что нам в Нидерландам невыгодно терять мяч.

Я разговариваю с Хави по поводу того, хорошо ли он себя чувствует в команде, о его позиции на поле. Он хочет быть полезным для сборной, достаточно самокритичен и признает, что часто теряет мяч и это недопустимо. На своем поле всегда нужно думать о том, чтобы сохранить мяч».

Симонс – тот самый талант из «Барсы», которого Райола уводил в «ПСЖ». Не закрепился в Париже, сверкнул в ПСВ, сейчас лидер «Лейпцига»

Хави Симонс – воспитанник «Барселоны». Попал в систему клуба уже в восемь и считался одним из главных талантов: капитанил во всех возрастных категориях и ориентировался на кумира Хави, игравшего тогда в основной команде. В честь него и назвали юношу.

Симонс пользовался бешеной популярностью: в 14 у него было 400 тысяч подписчиков в соцсетях, к 19 годам – два с лишним миллиона. Уже в 14 игрок обзавелся агентом, и каким: начал сотрудничать с Мино Райолой! Итальянец для этого специально приехал в Барселону и встретился с Симонсом-старшим, который вел дела сына.

Райола потом и рассорил игрока с клубом: сыграл на том, что за Хави с детства следят крупные клубы (например, «Челси» и «Реал»), и во время переговоров по продлению контракта потребовал слишком большую зарплату, каталонцы отказали.

Причем «Барселона» вела диалог, но принципиально – с отцом игрока, игнорируя Райолу. В итоге в 2021-м 18-летний Симонс перешел в «ПСЖ» на зарплату 1 млн евро.

В отличие от агента, сам игрок, судя по деталям того времени, не хотел уходить. Об этом рассказывал L’Equipe бывший скаут «Барселоны» Ферней Агудело, поддерживавший теплые отношения с игроком: «От ухода больше всех пострадал именно Хави. После принятия решения об уходе он целую неделю рыдал у себя в комнате. Со временем все осознал, но следующие несколько месяцев был немного замкнутым».

Хотя фактор денег скаут не подтвердил: «Его окружение поняло, что внутри клуба дальше расти некуда, и подумало о поиске другого спортивного проекта. Хави сконцентрирован на ежедневном самосовершенствовании, а «Барса» не могла гарантировать ему, что он дебютирует за первую команду до 18 лет».

Реклама 18+

Год в Париже Симонс в основном провел в молодежке и почти не сыграл за основу. Девять матчей и лишь один ассист в чемпионате и Кубке Франции. Летом 2022-го появились слухи о возможном возвращении в «Барселону»: президент клуба Жоан Лапорта связался с окружением игрока, сам Симонс тоже был готов рассмотреть вариант. Главный тренер каталонцев Хави заблокировал.

После этого Симонс появился в ПСВ и блеснул: 22+12 в первом полноценном взрослом сезоне и поездка на ЧМ-2022. Там, правда, сыграл лишь один матч: против США в 1/8 финала. На фоне клубных успехов «ПСЖ» выкупил полузащитника обратно и отдал в аренду в «Лейпциг».

В Германии нидерландец сверкает: 9+13 во всех турнирах, но вопросы до сих пор сохраняются, в том числе у журналистов. Ситуация накаляется.

Помните Хави Симонса, который ушел из «Барсы» ради «ПСЖ», но оказался там не нужен? Он едет на ЧМ

Фото: Robert Michael/dpa, Panoramic/Keystone Press Agency, IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press