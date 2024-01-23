Как дела у детей Зидана? Уже четвертый сын рвется в футбол

До топ-уровня не дорос никто.

Младший сын Зинедина Зидана Элиас в январе перешел из системы мадридского «Реала» в «Бетис» и уже в середине месяца дебютировал за команду U19 в четвертой испанской лиге против резервной команды «Кадиса» – 18-летний левый защитник вышел на минуту, не успев ничем отметиться.

А как дела у других сыновей Зидана?

У 28-летнего Энцо лишь два матча в топ-лигах. Он без клуба с лета 2023-го

Атакующий полузащитник.

Энцо Фернандес – старший сын Зидана, отец назвал его в честь легендарного уругвайца Энцо Франческоли – своего любимого игрока. Когда мальчику было всего 2,5 года, его отдали в академию «Ювентуса», за который тогда играл Зизу.

В 2000 году Энцо ушел из академии «Юве» и вместе с мамой Вероникой уехал в Испанию, где поступил в детскую команду «Лисео Франкенс» из Мадрида. Через год Зидан-старший перешел в «Реал», а Энцо поменял академию – в 2001 году его принял «Сан-Хосе» из Альмерии.

Через три года 10-летний Зидан попал в академию мадридского «Реала», прошел все ступени и в сезоне-2014/15 начал играть за «Кастилью», которую как раз возглавил Зидан-старший. Со временем Энцо стал основным полузащитником «Кастильи», отыграл сезон в третьем дивизионе (38 матчей, 2 гола) и даже был назначен вице-капитаном.

К занятиям с основой «Реала» Энцо привлекли в 2016 году – тогда команду уже тренировал его отец. В ноябре 2016-го парень дебютировал за «Мадрид» в кубковом матче против «Культураль Леонеса» – и сразу забил гол. «Я горжусь Энцо как отец и как тренер», – говорил Зидан после матча. Но больше за основу Энцо не играл.

К тому времени он окончательно выбрал фамилию Фернандес – по маминой линии. Так Энцо пытался избежать давления: в медиа его иногда обвиняли в отсутствии большого таланта, а все успехи связывали лишь с авторитетом отца внутри клуба. «Мой папа всегда был для меня примером. Он был прекрасным футболистом и делал все, чтобы улучшать свою игру, – говорил Энцо. – Теперь настала моя очередь. Я хочу поменять обстановку вокруг себя и стать лучше».

В 2017-м старшего сына Зидана подхватил «Алавес». Там Энцо не блеснул – провел всего два матча в Ла Лиге, ничем толковым не запомнился и начал скитаться в поисках идеальной команды. Прорыва не случилось – Энцо поиграл за «Лозанну», «Райо Махадаонду», «Авеш», «Альмерию», «Родез» и «Фуэнлабраду», а с лета прошлого года сидит без клуба.

Люка стабильно играет в Сегунде

Вратарь.

Пока что самый успешный из всех сыновей Зинедина. Люка в четыре года попал в академию «Реала», был внутри системы 12 лет и регулярно вызывался в юношеские сборные Франции.

В 2015-м Люка выиграл со сборной Франции чемпионат Европы до 17 лет, выдав в полуфинале первый запоминающийся перформанс в карьере: отбил три пенальти в послематчевой серии против Бельгии.

Через три года, в 2017-м, Люка начал регулярно тренироваться с основной командой «Реала», а в последнем матче сезона дебютировал за клуб в матче с «Вильярреалом», пропустив два гола. После этого юного вратаря немного покритиковали: писали, что Зидан-старший вытягивает сына – и даже заблокировал трансфер Кепы из «Атлетика», посчитав, что он может навредить перспективам Люка. А вот бывший вратарь «Реала» Кико Касилья хвалил молодого Зидана: «У него есть все, чем должен обладать голкипер. Я знаю, что он не один год будет в числе лучших вратарей мира».

«Давление из-за моей фамилии? Когда я играю, я Люка, а не Зидан, – говорил вратарь. – Те, кто знает моего отца, понимают, что он не способен ставить меня только из-за родства. В прошлом сезоне я проводил время с отцом как с тренером и как с папой. Это разные вещи».

В сезоне-2018/19 Люка уже после возвращения отца провел еще один матч за основу – пропустил два гола в победной игре с «Уэской» (3:2). А летом ушел в первую в карьере аренду – взял «Расинг» из Сегунды. Там Люка стал основным и отыграл 33 матча за сезон, пропустив 42 гола (в среднем 1,27 гола за игру). Но «Расинг» вылетел в Сегунду Б.

Летом-2020 «Реал» не продлил контракт с вратарем – Люка отправился в соседний «Райо Вальекано». За «Райо» вратарь сыграл восемь матчей в Ла Лиге – в том числе полную игру против родного «Реала» в феврале 2022-го. Перед сезоном-2022/23 Люка присоединился к «Эйбару» из Сегунды – там уже второй сезон подряд сын Зидана стабильно основной.

Тео играет за «Кастилью» и иногда попадает в заявку «Реала»

Центральный полузащитник.

21-летний Тео воспитывается в системе «Реала» с восьми лет. Он пока не дебютировал за основу «Реала», но в испанских медиа его котируют выше и Энцо, и Люки. Тео очень высокий (195 см), играет в центре поля и больше всех похож по манере игры на отца – как минимум удар из-за штрафной у парня поставлен на великолепном уровне.

В этом сезоне Тео уже попадал в заявку основной команды на матчи с «Наполи» и «Гранадой», но пока что за «Реал» не дебютировал. За «Кастилью», играющую в третьей лиге, полузащитник играет стабильно – 1447 минут с двумя голами и тремя ассистами.

Ни Энцо, ни Люка, ни Тео пока что не вышли на топовый футбольный уровень. Может, получится у Элиаса?

Фото: Gettyimages.ru/Angel Martinez, Fran Santiago; Irina R. Hipolito/Global Look Press