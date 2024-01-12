2 причины, почему «Баварии» так нужен Дайер – одну вы совсем не представляете

Эрик Дайер перешел из «Тоттенхэма» в «Баварию» – аренда до конца сезона с опцией выкупа. Английский защитник трансфером доволен.

«Этот переход – осуществление мечты, потому что с детства ты мечтаешь однажды оказаться в таком клубе, как «Бавария». Это один из крупнейших клубов мира с невероятной историей. Хочу помочь команде своей гибкостью в обороне. С нетерпением жду работы с новыми партнерами и знакомства с фанатами на «Альянц Арене» – одном из прекраснейших стадионов мира», – заявил игрок.

● Слухи о переходе Дайера появились еще в конце августа 2023-го – тогда журналист Мануэль Бонке сообщал, что мюнхенцы рассматривают Эрика как замену ушедшему в «Интер» Бенджамену Павару.

● В начале января Флориан Плеттенберг из Sky Sport Deutschland докладывал, что мюнхенцы согласовали контракт с Дайером, но затем взяли паузу на раздумья. Позже Плеттенберг сообщил, что «Бавария» заплатит за игрока 5 млн евро.

● Дело ускорил сам «Тоттенхэм» – выиграл борьбу у «Баварии» за защитника «Дженоа» Раду Дрэгушина, который был приоритетным вариантом немецкого клуба, и мюнхенцы забрали Дайера, который изначально рассматривался как альтернатива румыну.

А что Дайер даст «Баварии»?

Есть одна футбольная причина и одна не совсем.

Аналитика телеграм-канала «Англия, Англия».

1. Дайер потерял место в составе «Тоттенхэма», но в мюнхенском клубе пригодится как универсал – может сыграть центрального и правого защитников, а также имеет большой опыт игры в опорной зоне. К тому же «Бавария» столкнулась с дефицитом защитников – травмированы Нуссаир Мазрауи, Буна Сарр и Тарек Бухманн.

2. А еще трансферу Дайера мог поспособствовать Харри Кейн – втроем с Мэттом Доэрти они сдружились в «Тоттенхэме». Одной из общих фишек стало рейтингование всего и везде. Начиналось все с пиццы (подсмотрели у звезды американского ютуба Дэйва Портного), а затем компания перенесла оценки на другие, менее важные сферы – например, на редкие голы Дайера или бородку Доэрти (7,6 от Эрика, всего 5,5 от Кейна). Отдельная история – фильмы. Киноклуб накануне матчей «Тоттенхэма» работал так: ребята по очереди рекомендовали что-то к просмотру, а после выставляли рейтинг. Любимая картина Эрика – «Бесславные ублюдки» (9,9 от Дайера).

Дайер – воспитанник «Спортинга»! И легенда «Тоттенхэма»

У Эрика довольно необычная биография – он родился в английском Челтнеме, но в 2001-м, когда ему было шесть, вместе с родителями и пятью братьями переехал в Португалию, где маме предложили работу по программе гостеприимства в рамках подготовки к Евро-2004. Семья Дайера жила там почти девять лет, а в 2010 году вернулась обратно в Англию. 16-летний Эрик остался в Лиссабоне, где играл за академию «Спортинга».

В 2011-м Дайер недолго поиграл за академию «Эвертона», а в 2012-м дебютировал за основу «Спортинга» – и после 32 матчей за лиссабонский клуб перебрался в «Тоттенхэм».

Начало получилось отличным – в августе 2014-го Дайер вышел против «Вест Хэма» и забил победный. С тех пор Эрик сыграл за «Тоттенхэм» 364 матча (6-е место в истории клуба), а вершиной карьеры стал финал ЛЧ-2019 против «Ливерпуля», в котором Дайер вышел лишь на 74-й минуте.

Англичанин в каждом сезоне выбивал 2000+ минут за «Тоттенхэм» во всех турнирах (за исключением сезона-2018/19, где страдал из-за проблем с бедром) и очень ценился каждым тренером, но с приходом Энджа Постекоглу потерял игровое время – в этом сезоне сыграл лишь 198 минут.

Именно поэтому Эрик решился на перемены.

Дайер ярок вне поля – помогал новичкам с адаптацией, высказывался против Брексита и спасал брата от фанатов «Тоттенхэма»

О личных качествах Дайера отдельно.

Журналист The Athletic Чарли Экклшер, специализирующийся на «Тоттенхэме», отмечает большое влияние Эрика на раздевалку. Пишет, что Дайер помогал новичкам с адаптацией и находил общий язык практически со всеми партнерами: во многом за счет знания португальского и испанского, а также широкого спектра интересов – от политики до настольных игр.

В 2019 году, например, он высказывался против Брексита («Это неправильно для страны»), а в 2020-м бросился на трибуны, чтобы защитить брата от болельщиков «Тоттенхэма» после поражения от «Норвича» в Кубке Англии.

«Он нормальный приземленный парень. Если бы вы увидели его в обычной жизни, то ни за что не подумали бы, что он футболист», – говорил неназванный партнер Эрика по «Тоттенхэму».

Игровые качества Дайера периодически порождали споры, но в порядочности Эрика, кажется, никто и никогда не сомневался.

Пусть в «Баварии» все получится.

Фото: Gettyimages/Laurence Griffiths / Staff, Harriet Lander / Freier Fotograf; IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press; East News/Ben Stansall / AFP