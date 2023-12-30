У Винисиуса теперь тату на всю спину – Джордан, Пеле, Кобе. Вот история этих фото

Винисиус обновил татуировки – теперь у него на спине целая галерея из великих фото спортсменов. Все они объединены словом «ментальность». А у правого плеча надпись: Black lives matter («Жизни чернокожих важны»).

За каждым изображением – большая история.

Брайант в середине нулевых стал «Черной мамбой»

В центре – Кобе Брайант. В середине нулевых Кобе стал «Черной мамбой» и сформулировал собственную философию – «Ментальность Мамбы».

Ключевой образ он взял из фильма Квентина Тарантино «Убить Билла». Брайанта заинтересовал ужасный трепет, вызываемый одной из самых смертоносных змей на планете. Погрузившись в исследования, он узнал, что в отдельных случаях жители целых африканских селений переселяются в другие районы, если обнаруживают близ деревни место обитания черной мамбы. Магистральная идея была проста: «Становиться лучшим в своем деле с каждым днем».

«Если вы хотите быть великим в какой-то определенной области, вы должны быть одержимы этим. Многие люди говорят, что хотят быть великими, но они не готовы идти на жертвы, а для достижения величия они необходимы. Говорю о времени, которое вы можете провести с семьей или друзьями, интересных фильмах, книгах или поездках, в которых вы можете узнать много нового.

Если вы хотите стать мастером своего ремесла, вы должны сфокусироваться на одной и только одной цели. У вас не должно быть никакого плана «В». Все ваши усилия, время, мысли, привычки – все должны быть направлено на воплощение плана «А». У других людей могут быть различные заботы, важные и не очень дела, они могут позволить себе распределять свое внимание между абсолютно разными вещами. Это их привилегия, но не ваша – если вы стремитесь к совершенству», – писал Кобе в своей автобиографии.

«Вы смотрите на то, как спортсмены бегают туда-сюда, но не знаете, что у них внутри, – добавлял он позже. – И именно это символизирует «черная мамба» – то, что внутри тебя. Она не символизирует лично меня. Она символизирует то отношение, какое у тебя должно быть, когда ты надеваешь майку «Лейкерс». Ты должен выходить с намерением уничтожить соперника»

Фото Пеле – с ЧМ-1970. Он привел Бразилию к триумфу

Справа от Кобе – ликующий Пеле. У этого фото есть занятная история.

Оно сделано во время финала ЧМ-1970, когда искрящаяся Бразилия разгромила Италию – 4:1. Пеле забил первый гол на 18-й минуте (между прочим, головой). Понятно, что любой гол в финале ЧМ – это гиперэмоциональное событие, но у Пеле тут вмешалась личная история.

За 12 лет до этого Пеле выдал восхитительный чемпионат мира-1958. 17-летний форвард измучил всех соперников по плей-офф, забив им 6 мячей (один в четвертьфинале, три – в полуфинале и еще два – в финале), а следующие турниры в Чили и Англии (1962 и 1966), можно сказать, пропустил. Из-за травм он провел там по два матча и забил по голу.

И вот ЧМ-1970. Пеле снова забивает в финале и попадает в объятия Жаирзиньо. Ему 29 лет, он суперзвезда – и наконец-то снова приносит стране безграничное счастье. О влиянии Пеле на ту сборную рассказывал Ривелино: «Я никогда не видел игроков с таким позитивным и оптимистичным настроем. Его отношение к работе просто изумительно. Он заражал нас уверенностью каждый день. Ведь, если честно, у нас никто не думал, что есть шанс снова стать чемпионами мира. У нас был неудачный ЧМ-1966, выпала очень сложная группа с действующими чемпионами (Англией), Чехословакией и Румынией, которую называли темной лошадкой. Но у нас был Пеле и еще несколько прекрасных футболистов».

Кадр с Мохаммедом Али стал легендарным спустя несколько десятилетий после того, как был сделан. Фотограф оказался в том месте случайно

У фото Мохаммеда Али, которая легла в основу татуировки Винисиуса, тоже любопытный бэкграунд.

Его в 1965 году сделал 22-летний Нил Лейфер – тогда Али нокаутировал Санни Листона. Обратите внимание на пожилого мужчину между ног Али. Это Херб Шарфман – старший коллега Лейфера из Sports Illustrated. Он занял место у судейского столика, посчитав, что эта позиции более выигрышная. А 22-летнего Нила отправил на противоположную сторону. «Неважно, насколько хорош был Херби в тот день, – вспоминал Лейфер. – Он был не в том месте».

Снимок Лейфера тоже не сразу получил известность. В тот вечер он сделал три отличных кадра, поэтому это фото отправилось только на четвертую страницу Sports Illustrated. «У меня никогда не будет такой ночи, – вспоминал Нил. – Бой длился две минуты и восемь секунд, и я получил три отличные фотографии».

Лейфер отмечает – признание величия фотографии во многом зависит от героя: «Вы должны понимать, что многие фото не ценятся, когда они только сделаны. Несколько лет назад британская газета Observer опубликовала статью, в которой перечислила 50 величайших спортивных фотографий всех времен. Я был рад видеть, что Али-Уильямс занял первое место, а Али-Листон – второе. Когда Sports Illustrated собрал величайшие спортивные фотографии, они поместили кадр с Али-Листоном на обложку.

В 1965 году, когда я заснял бой Али-Листон, проводился конкурс на «Фото года». Time, Life, Sports Illustrated, с которыми я сотрудничал, часто выигрывали всевозможные награды. Мы подали Али-Листон. И знаешь что? Кадр, который позднее признавали фотографией века, не занял ни первое, ни второе, ни третье место. Он даже не попал на обложку Sports Illustrated в неделю боя!

Как получилось, что сегодня фото считается величайшим? Почему? Все просто – репутация Али росла, и фотография росла вместе с ней. Именно так люди хотят помнить Мохаммеда Али – в его лучшем виде. Конечно, бывают исключения. Но обычно фотографии не часто ценятся в момент, когда они сделаны. Был бы Али-Листон так же известен сегодня, если бы это были два бойца, о которых вы никогда не слышали? Я так не думаю».

Момент с Джорданом – его решающий бросок в финале НБА-1997. Майкл чудом сыграл в той игре

На спине Винисиуса, разумеется, нашлось место и еще одному баскетболисту – Майклу Джордану. Фото, на основе которого били тату, сделано во время решающего матча финала НБА-1996/97 – тогда Джордан предпоследним броском в матче принес «Чикаго Буллс» победу над «Ютой Джаз».

В историю тот матч вошел как «Гриппозный». Дело в том, что перед ним с Майкл чем-то отравился и вышел на игру в очень плохом самочувствии, но все равно принес победу «Буллс». До сих пор неясно, что стало причиной такого плохого состояния Джордана перед игрой – кишечный грипп, умышленное пищевое отравление, раскуривание сигары на сквозняке или похмелье после бурной ночи.

«Я испугался. Не знал, что со мной происходит. Будто меня частично парализовало. Мне казалось, что я умру. Организм был почти полностью обезвожен. Я не мог дышать. Чувствовал запредельную слабость. Мой рот был полностью пересохшим. Мне начали давать напиток Gatorade. А позже я начал думать о внутривенной терапии. Весь день провел в постели. Не мог есть. Не мог ничего удержать в руках. На самом деле это не было «гриппозной игрой». У меня было пищевое отравление», — рассказал Джордан.

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В верхнем левом углу огромной тату Винисиуса есть человек, которого сложно идентифицировать однозначно. Скорее всего, это Стиви Уандер – 25-кратный обладатель «Грэмми» и человек, оказавший громадное влияние на развитие музыки XX века.

Или это кто-то другой? Пишите в комментариях.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; rfs.ru/media; Gettyimages.ru/Oisin Keniry; East News/AP Photo/Matt Rourke