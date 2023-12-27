Саудовский топ-матч.

В Саудовской Аравии встретились старые знакомые по «Реалу»: Карим Бензема и Криштиану Роналду зарубились в матче «Аль-Иттихад» – «Аль-Наср».

Получилось очень богато, команда Криша и Садьо Мане разнесла.

Удаление Фабиньо, ассист Бензема и дубль Мане – это запомнилось даже при блеске Роналду

Первым проявил себя Бензема: с его ассиста забил Абдерразак Амдалла. В этом сезоне они вместе тащат «Аль-Иттихад» – и марокканец, кстати, положил даже больше голов, чем Карим: десять против девяти в чемпионате.

Криштиану тут же ответил с пенальти. А ближе к концу тайма «Аль-Наср» повел, забил главный форвард лиги до суперзакупки: у Андерсона Талиски уже 11 голов и в звездном варианте состава, но до безумных цифр Роналду пока не дотягивает.

В начале второй половины Амдалла сделал дубль – уже без Бензема. Но «Аль-Иттихад» сломался, во многом из-за нелепого удаления Фабиньо. На 60-й минуте он жестко подкатился под Мане (первая желтая), а на 66-й ударил соперника по лицу в штрафной. Получил красную и подарил Криштиану дубль с пенальти.

Садьо Мане своим дублем довел до разгрома – 5:2. «Аль-Иттихад» опустился на шестое место в чемпионате. «Аль-Наср» еще надеется догнать «Аль-Хилаль» Малкома и Неймара (пока минус семь).

«После Криштиану есть только Криштиану». Роналду – лучший бомбардир в 2023-м

Роналду шикарен в 2023-м – забил 53 мяча и обогнал Харри Кейна с Килианом Мбаппе: у них по 52. У Эрлинга Холанда 50 голов.

Статистика Рона по сезону тоже великолепна: 28 (19+9) результативных действия в 17 матчах. Он лучший бомбардир, ассистент и лидер чемпионата по результативности.

Гендиректор «Аль-Насра» Гвидо Фиенга восторгается не только его голевыми подвигами, но и влиянием на весь футбол в Азии: «После Криштиану есть только Криштиану. Это не просто игрок, он строит будущее футбольной индустрии в Саудовской Аравии. Сейчас он делает это на поле, а потом займется этим за его пределами. Роналду надолго в этом проекте».

Фото: Gettyimages.ru/Yasser Bakhsh