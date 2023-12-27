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Роналду и Мане разнесли Бензема. Их дубли, красная Фабиньо – искристые 5:2!

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Футбол Футбол

Саудовский топ-матч.

В Саудовской Аравии встретились старые знакомые по «Реалу»: Карим Бензема и Криштиану Роналду зарубились в матче «Аль-Иттихад» – «Аль-Наср».

Получилось очень богато, команда Криша и Садьо Мане разнесла.

Удаление Фабиньо, ассист Бензема и дубль Мане – это запомнилось даже при блеске Роналду

Первым проявил себя Бензема: с его ассиста забил Абдерразак Амдалла. В этом сезоне они вместе тащат «Аль-Иттихад» – и марокканец, кстати, положил даже больше голов, чем Карим: десять против девяти в чемпионате.

Криштиану тут же ответил с пенальти. А ближе к концу тайма «Аль-Наср» повел, забил главный форвард лиги до суперзакупки: у Андерсона Талиски уже 11 голов и в звездном варианте состава, но до безумных цифр Роналду пока не дотягивает.

В начале второй половины Амдалла сделал дубль – уже без Бензема. Но «Аль-Иттихад» сломался, во многом из-за нелепого удаления Фабиньо. На 60-й минуте он жестко подкатился под Мане (первая желтая), а на 66-й ударил соперника по лицу в штрафной. Получил красную и подарил Криштиану дубль с пенальти.

Садьо Мане своим дублем довел до разгрома – 5:2. «Аль-Иттихад» опустился на шестое место в чемпионате. «Аль-Наср» еще надеется догнать «Аль-Хилаль» Малкома и Неймара (пока минус семь).

«После Криштиану есть только Криштиану». Роналду – лучший бомбардир в 2023-м

Роналду шикарен в 2023-м – забил 53 мяча и обогнал Харри Кейна с Килианом Мбаппе: у них по 52. У Эрлинга Холанда 50 голов.

Статистика Рона по сезону тоже великолепна: 28 (19+9) результативных действия в 17 матчах. Он лучший бомбардир, ассистент и лидер чемпионата по результативности.

Гендиректор «Аль-Насра» Гвидо Фиенга восторгается не только его голевыми подвигами, но и влиянием на весь футбол в Азии: «После Криштиану есть только Криштиану. Это не просто игрок, он строит будущее футбольной индустрии в Саудовской Аравии. Сейчас он делает это на поле, а потом займется этим за его пределами. Роналду надолго в этом проекте».

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Фото: Gettyimages.ru/Yasser Bakhsh

6 комментариев
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Ответ bel01
Дедуля развлекается, а его фанаты считают его голы с пенальти в чемпионате верблюдов спортивным подвигом. Всё как обычно.
нехило так бомбануло у тебя
+7
0
+7
Ответ bel01
Дедуля развлекается, а его фанаты считают его голы с пенальти в чемпионате верблюдов спортивным подвигом. Всё как обычно.
Все как обычно.Первый на ветке тот, кому Роналду и его голы "безразличны".
+5
0
+5
Ответ Гамарджоба Генацвале
Все как обычно.Первый на ветке тот, кому Роналду и его голы "безразличны".
ну да - ещё один сторонник применения удушающих в официальных матчах за сборную пишет, как ему неинтересен футбол в Саудовской Аравии🤣
+2
0
+2
Отличное противостояние бывших партнеров по команде. Было приятно видеть обоих на поле.
0
0
0
Ответ bel01
Дедуля развлекается, а его фанаты считают его голы с пенальти в чемпионате верблюдов спортивным подвигом. Всё как обычно.
Комментарий удален модератором
Ответ Deleted
Комментарий удален модератором
А когда им становится совсем больно и невыносимо,они собираются в одном месте и «утешают» друг дружку!
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