Жозе поругался с Хвичей – и сразу помирился. Целое шоу в лицах!
У «Наполи» две красных.
Главными героями матча «Ромы» с «Наполи» в 17-м туре Серии А стали Жозе Моуринью и Хвича Кварацхелия – ожидаемо.
Но вот эпизод, благодаря которому – удивительный!
Жозе сначала накричал на Хвичу, а потом просто поговорил с ним и даже приобнял.
Моуринью разозлился на Хвичу. Но сам тут же успокоил и его, и себя
Что вообще произошло?
Брайан Кристанте ударил Хвичу сзади по ноге. Слева в кадре уже видно, как Жозе возмущен падением грузина.
Кристанте получил желтую.
А следом – и недовольный Моуринью тоже.
Целая пантомима.
А вот два Жозе буквально за две секунды – саркастичный из-за арбитра, затем злющий – обращаясь к Хвиче!
Общение сначала шло на повышенных.
Вдруг хитрый Жозе покосился направо.
И уже потом приобнял Хвичу и стал общаться спокойнее.
Похоже, они уже успокаивали друг друга.
Потом Моуринью что-то рассказал еще и Виктору Осимхену.
Соскучились мы по таким кадрам!
A Bola пишет, что вначале Жозе кричал Хвиче: «Хватит! Перестань вести себя так дерьмово!» Подробности наверняка узнаем позже.
Жозе вообще никогда не скрывал, насколько Хвича хорош – правда, комплимент был своеобразным! «Рома» и «Наполи» играли в 11-м туре сезона-2022/23 – и тогда Моуринью в штуку сказал: «Что я буду делать, чтобы остановить его? Ничего. В лучшем случае, если он пробежит мимо, я попробую поставить ему подножку».
В итоге подножку поставил римлянам сам «Наполи» – 1:0 с поздним голом Осимхена. А в январе, уже в Неаполе, голевым пасом навредил и Хвича: неаполитанцы выиграли 2:1, снова с победным в концовке.
Сейчас, перед декабрьским матчем, Моуринью хвалил соперника: «Квара, Осимхен, Политано, Распадори, Симеоне – все это хорошие футболисты». Но на этот раз «Роме» они проиграли.
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На 76-й минуте забил Лоренцо Пеллегрини – сильно пробил из штрафной, Алекс Мерет не успел среагировать. На 90+6 добавил Ромелу Лукаку в быстрой атаке: мощно пробил в ближний. А еще и удалений было столько же, сколько голов.
На 66-й Политано ударил Николу Залевского высоко поднятой ногой – аут сразу. А через 20 минут вторую желтую получил Осимхен, сбивший сзади Стефана Эль-Шаарави. Включая тренеров – восемь желтых карточек у «Ромы», три желтые и две красные – у «Наполи». Весело.
Итальянский тур вообще закончился ярко: за три матча четыре удаления: в играх «Интер» – «Лечче» и «Верона» – «Кальяри» тоже выдавали по красной.
«Рома» с помощью этой победы обогнала «Наполи», она на шестом месте. Римлянам – три очка до зоны Лиги чемпионов, неаполитанцам – четыре. Но до лидера уже 17.
«Рома» после невнятного начала смотрится уверенно: в последних 11 матчах Серии А всего два поражения и семь побед. «Наполи» проиграл четвертый раз в последних шести матчах, а если брать все турниры – пятый из семи.
Теперь остается отметить Рождество и готовиться к последним играм года: 29 декабря «Наполи» примет «Монцу», а у «Ромы» днем позже сражение покруче – приедет «Ювентус».
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Фото: AFP/FEDERICO PROIETTI; Alfredo Falcone, Fabio Frustaci/Global Look Press