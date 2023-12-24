Жозе поругался с Хвичей – и сразу помирился. Целое шоу в лицах!

У «Наполи» две красных.

Главными героями матча «Ромы» с «Наполи» в 17-м туре Серии А стали Жозе Моуринью и Хвича Кварацхелия – ожидаемо.

Но вот эпизод, благодаря которому – удивительный!

Жозе сначала накричал на Хвичу, а потом просто поговорил с ним и даже приобнял.

Моуринью разозлился на Хвичу. Но сам тут же успокоил и его, и себя

Что вообще произошло?

Брайан Кристанте ударил Хвичу сзади по ноге. Слева в кадре уже видно, как Жозе возмущен падением грузина.

Кристанте получил желтую.

А следом – и недовольный Моуринью тоже.

Целая пантомима.

Момент с карточкой – ее пик.

А вот два Жозе буквально за две секунды – саркастичный из-за арбитра, затем злющий – обращаясь к Хвиче!

Общение сначала шло на повышенных.

Вдруг хитрый Жозе покосился направо.

И уже потом приобнял Хвичу и стал общаться спокойнее.

Похоже, они уже успокаивали друг друга.

Потом Моуринью что-то рассказал еще и Виктору Осимхену.

Соскучились мы по таким кадрам!

A Bola пишет, что вначале Жозе кричал Хвиче: «Хватит! Перестань вести себя так дерьмово!» Подробности наверняка узнаем позже.

Жозе вообще никогда не скрывал, насколько Хвича хорош – правда, комплимент был своеобразным! «Рома» и «Наполи» играли в 11-м туре сезона-2022/23 – и тогда Моуринью в штуку сказал: «Что я буду делать, чтобы остановить его? Ничего. В лучшем случае, если он пробежит мимо, я попробую поставить ему подножку».

В итоге подножку поставил римлянам сам «Наполи» – 1:0 с поздним голом Осимхена. А в январе, уже в Неаполе, голевым пасом навредил и Хвича: неаполитанцы выиграли 2:1, снова с победным в концовке.

Сейчас, перед декабрьским матчем, Моуринью хвалил соперника: «Квара, Осимхен, Политано, Распадори, Симеоне – все это хорошие футболисты». Но на этот раз «Роме» они проиграли.

«Наполи» доигрывал матч в восемь полевых. У чемпиона проблемы

На 76-й минуте забил Лоренцо Пеллегрини – сильно пробил из штрафной, Алекс Мерет не успел среагировать. На 90+6 добавил Ромелу Лукаку в быстрой атаке: мощно пробил в ближний. А еще и удалений было столько же, сколько голов.

На 66-й Политано ударил Николу Залевского высоко поднятой ногой – аут сразу. А через 20 минут вторую желтую получил Осимхен, сбивший сзади Стефана Эль-Шаарави. Включая тренеров – восемь желтых карточек у «Ромы», три желтые и две красные – у «Наполи». Весело.

Итальянский тур вообще закончился ярко: за три матча четыре удаления: в играх «Интер» – «Лечче» и «Верона» – «Кальяри» тоже выдавали по красной.

«Рома» с помощью этой победы обогнала «Наполи», она на шестом месте. Римлянам – три очка до зоны Лиги чемпионов, неаполитанцам – четыре. Но до лидера уже 17.

«Рома» после невнятного начала смотрится уверенно: в последних 11 матчах Серии А всего два поражения и семь побед. «Наполи» проиграл четвертый раз в последних шести матчах, а если брать все турниры – пятый из семи.

Теперь остается отметить Рождество и готовиться к последним играм года: 29 декабря «Наполи» примет «Монцу», а у «Ромы» днем позже сражение покруче – приедет «Ювентус».

Фото: AFP/FEDERICO PROIETTI; Alfredo Falcone, Fabio Frustaci/Global Look Press