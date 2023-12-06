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«Барса» потеряла Тер Стегена на три месяца. И кто теперь будет играть?

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Марк-Андре тер Стеген Марк-Андре тер Стеген
Иньяки Пенья Иньяки Пенья
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Шанс Пеньи.

Марк-Андре тер Стеген ложится на операцию. Вратарь «Барсы» точно пропустит 2-3 месяца.

«После консультаций с медицинским персоналом принято решение о хирургическом вмешательстве, – грустит немец. – Безусловно, я хочу играть, меня раздражает длинный перерыв. Но это правильное решение. Намерен вернуться в наилучшем состоянии».

Цель – восстановиться к плей-офф ЛЧ.

Что случилось?

Тер Стегена мучают боли в спине. Первые проблемы начались после ноябрьского вызова в сборную.

«У него острые боли в спине. Скорее всего, завтра утром вернется в «Барсу», потому что оставаться с нами сейчас смысла нет. Он не может играть, не может тренироваться», – заявил тогда тренер Юлиан Нагельсманн.

По информации Mundo Deportivo, изначально кипер планировал вернуться к игре с «Райо Вальекано» (25 ноября), но пауза затянулась, вратарь все еще чувствовал сильный дискомфорт даже перед матчем с «Атлетико» (3 декабря). Марк-Андре не хотел ложиться на операцию, но уговорили врачи.

Инсайдер Роджер Саперас пишет, что у вратаря проблемы с межпозвоночным диском. Из-за этого теряется гибкость, нагрузка на позвоночник слишком серьезная. 

Саперас добавляет, что травма спины затрагивает и ногу, немцу больно ходить.

У Тер Стегена еще и проблемы с коленом

Это первая тяжелая травма Тер Стегена с мая 2021-го. И тогда лег на операцию – из-за тендинопатии сухожилия квадрицепса. В итоге пропустил три месяца.

Тендинопатия – патологический процесс в сухожилии: оно теряет не только структуру, но и прочность с эластичностью. Любая нагрузка вызывает неприятные ощущения.

Главный симптом – боль в области пораженного сухожилия. Как правило, возникает в самом начале тренировки. Поначалу ее можно одолеть: ближе к середине занятий, когда тело разогревается, неприятные ощущения исчезают. Но затем боль возвращается.

Хирургическое лечение считают отчаянным шагом даже в самых сложных случаях. Слишком высок риск рецидива.

Кто заменит Тер Стегена?

Марк-Андре – безальтернативный первый номер «Барсы». Но подмена все-таки есть.

Это 24-летний Иньяки Пенья. Именно он отстоял на ноль с «Атлетико», оформил несколько мощных сэйвов. Пенья – воспитанник «Барселоны», два года назад играл в аренде за «Галатасарай», достаточно впечатлил тренерский штаб, что вернулся и стал частью ротации.

«Для меня решение об аренде Иньяки было трудным, но ему пришлось уйти. Он хотел получать хоть какое-то время на поле, – хвалил тогда Хави. – Он отличный вратарь и должен как можно больше играть. Иньяки ничего не боялся, когда уходил. Он сказал нам, что просто хочет играть. И у него все хорошо».

В марте 2022-го Пенья приехал на «Камп Ноу» в рамках Лиги Европы – и отстоял на ноль. «Он отлично сыграл. Но испортил нам вечер», – с улыбкой резюмировал Хави.

Вообще-то Иньяки уже приносил «Барселоне» заметные победы. В 2018-м помогал команде выиграть Юношескую лигу УЕФА – Лигу чемпионов для молодежи. 

Летом этого года Хави попросил не отдавать его в аренду. Пенья согласился ждать шанс, но со здоровым Тер Стегеном пробиться в старт слишком трудно. 

Теперь шанс есть.

Фото: Gettyimages.ru/Stuart Franklin; Mateusz Porzucek, Siu Wu/Global Look Press

13 комментариев
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Интересно узнать про Иньяки Пенью больше, раз он будет играть за Барсу несколько месяцев. Например, зачем он взял баскский вариант имени Игнасио в качестве прозвища.
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Ответ krokodilych
Диск, безусловно, расположен между позвонками, а не позвоночниками, но называется всё же МЕЖПОЗВОНОЧНЫМ :)
Так он называется среди селюков и медицинских гуру в инстаграме. Ничего в этом плохого нет, просто будьте селюком и расслабьтесь
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Пенья без пенок!
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Лазарет Барсы не пустует . To и Араухо перлом скулы получил в матче с Атлетико когда упал , а Льоренте случайно задел его ногой по лицу (наверное будет играть в маске)

https://twitter.com/MartinMinan_/status/1732363148923920841

https://twitter.com/totalBarca/status/1732399831941775775
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Диск межпозвонковый, а не межпозвоночный. Он расположен между позвонками, а не позвоночниками
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Предложили бы краткосрочный ДдХ, глядишь, и согласился бы
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Вратарям сложнее всех - место в основе только одно...

Тер Стегену - здоровья, Пенье - удачи!
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Ответ TAGAY
Пенья сыроват, но таланта там хватает. посмотрим как постоянная игровая практика подействует на него. может пацан ухватить шанс быть основным на долгие годы. Марк безусловно легенда клуба, но в больших матчах никогда не тащил, начиная c 2015 года.Пенья пока что в сыроватом виде 2 важных игр сыграл на отличном уровне, делая невероятные сейвы. главное сейчас чтоб он взялся в руки и показал стабильность. до прихода Марка, будут матчи за СКИ,где могут сыграть с АТМ/Реалом и там у него будет хорошая возможность вновь доказать что против топов он может держаться. травма полузащитников открыла нам Фермина, напов-Гиу.. может и травма Марка будет на пользу..надеемся, и желаем удачи! лично, я хоть и люблю МАТШа, но хочется чтоб вратарскую позицию обновили, и надеюсь это будет Пенья! главное не упустить шанс!
"...открыла нам Фермина, напов-Гиу..."
Так себе "открытие"...
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Ответ Гласящий Истину!
"...открыла нам Фермина, напов-Гиу..." Так себе "открытие"...
они молоды, но из за травм основных уже показали себя, что они могут их подменить и быть полезными) а Фермин, и вовсе почти всегда хорошо выходит. правда, порой не хватает зрелости(агрессии, в хорошем смысле) в решениях. но в целом он отлично себя показал, думаю по ходу сезона он еще больше закрепит себя как игрока первой команды. это уже что то, для его позиции он молодой еще, не все как Педри и Гави, которые в 17 играют как зрелые топ игроки) Фермин пока что мне нравится, пацан очень даже неплох
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Ответ Pissy
Диск межпозвонковый, а не межпозвоночный. Он расположен между позвонками, а не позвоночниками
Диск, безусловно, расположен между позвонками, а не позвоночниками, но называется всё же МЕЖПОЗВОНОЧНЫМ :)
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Ответ Камил Мамедов
Предложили бы краткосрочный ДдХ, глядишь, и согласился бы
А деньги 💰 где взять? За кусок газона Камп Ноу ДдХ играть не будет
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