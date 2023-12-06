«Барса» потеряла Тер Стегена на три месяца. И кто теперь будет играть?

Шанс Пеньи.

Марк-Андре тер Стеген ложится на операцию. Вратарь «Барсы» точно пропустит 2-3 месяца.

«После консультаций с медицинским персоналом принято решение о хирургическом вмешательстве, – грустит немец. – Безусловно, я хочу играть, меня раздражает длинный перерыв. Но это правильное решение. Намерен вернуться в наилучшем состоянии».

Цель – восстановиться к плей-офф ЛЧ.

Что случилось?

Тер Стегена мучают боли в спине. Первые проблемы начались после ноябрьского вызова в сборную.

«У него острые боли в спине. Скорее всего, завтра утром вернется в «Барсу», потому что оставаться с нами сейчас смысла нет. Он не может играть, не может тренироваться», – заявил тогда тренер Юлиан Нагельсманн.

По информации Mundo Deportivo, изначально кипер планировал вернуться к игре с «Райо Вальекано» (25 ноября), но пауза затянулась, вратарь все еще чувствовал сильный дискомфорт даже перед матчем с «Атлетико» (3 декабря). Марк-Андре не хотел ложиться на операцию, но уговорили врачи.

Инсайдер Роджер Саперас пишет, что у вратаря проблемы с межпозвоночным диском. Из-за этого теряется гибкость, нагрузка на позвоночник слишком серьезная.

Саперас добавляет, что травма спины затрагивает и ногу, немцу больно ходить.

У Тер Стегена еще и проблемы с коленом

Это первая тяжелая травма Тер Стегена с мая 2021-го. И тогда лег на операцию – из-за тендинопатии сухожилия квадрицепса. В итоге пропустил три месяца.

Тендинопатия – патологический процесс в сухожилии: оно теряет не только структуру, но и прочность с эластичностью. Любая нагрузка вызывает неприятные ощущения.

Главный симптом – боль в области пораженного сухожилия. Как правило, возникает в самом начале тренировки. Поначалу ее можно одолеть: ближе к середине занятий, когда тело разогревается, неприятные ощущения исчезают. Но затем боль возвращается.

Хирургическое лечение считают отчаянным шагом даже в самых сложных случаях. Слишком высок риск рецидива.

Кто заменит Тер Стегена?

Марк-Андре – безальтернативный первый номер «Барсы». Но подмена все-таки есть.

Это 24-летний Иньяки Пенья. Именно он отстоял на ноль с «Атлетико», оформил несколько мощных сэйвов. Пенья – воспитанник «Барселоны», два года назад играл в аренде за «Галатасарай», достаточно впечатлил тренерский штаб, что вернулся и стал частью ротации.

«Для меня решение об аренде Иньяки было трудным, но ему пришлось уйти. Он хотел получать хоть какое-то время на поле, – хвалил тогда Хави. – Он отличный вратарь и должен как можно больше играть. Иньяки ничего не боялся, когда уходил. Он сказал нам, что просто хочет играть. И у него все хорошо».

В марте 2022-го Пенья приехал на «Камп Ноу» в рамках Лиги Европы – и отстоял на ноль. «Он отлично сыграл. Но испортил нам вечер», – с улыбкой резюмировал Хави.

Вообще-то Иньяки уже приносил «Барселоне» заметные победы. В 2018-м помогал команде выиграть Юношескую лигу УЕФА – Лигу чемпионов для молодежи.

Летом этого года Хави попросил не отдавать его в аренду. Пенья согласился ждать шанс, но со здоровым Тер Стегеном пробиться в старт слишком трудно.

Теперь шанс есть.

Фото: Gettyimages.ru/Stuart Franklin; Mateusz Porzucek, Siu Wu/Global Look Press