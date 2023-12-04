Брат Гуделя из «Севильи» упал в обморок на поле. Второй раз за год

Тревожная история из третьего дивизиона Испании: 26-летний защитник «Кордобы» Драгиша Гудель потерял сознание во время матча с «Мелильей» – это второй случай за год.

Серб уже в больнице, он пришел в себя.

Что случилось?

На 27-й минуте Драгиша потерял сознание и упал на газон. Выглядело страшно.

Гудель встал сразу, но никак не мог понять, где находится.

Серба сразу окружили партнеры по команде, вскоре подключились и соперники. Врачи выбежали на поле.

Драгишу заменили и доставили в ближайшую больницу, там он пришел в себя. «Драги в порядке. Он в больнице и проходит обследование», – успокаивает «Кордоба».

После матча тренер Иван Ания успокаивал: «Главное, что сейчас он стабилен. Можем сказать, что он потерял сознание, но быстро пришел в себя. Большой испуг для всех нас, но с хорошим концом».

В понедельник клуб сообщил: футболист в порядке, но пройдет специальную программу тренировок – вероятно, с дополнительными тестами.

В этом году у Драгиши останавливалось сердце. Тоже на поле

К сожалению, это не первая страшная история с Гуделем-младшим.

В марте «Кордоба» принимала «Расинг Феррель». На 11-й минуте Драгиша резко потерял сознание и свалился на газон. Позже выяснилось, что у серба остановилось сердце. Врачи выбежали на поле, но первый удар дефибриллятора не помог.

Пугающие минуты. Врачи «Кордобы» не сдавались: доктор Сегура и его сын Бретонец продолжали делать Гуделю массаж сердца и сердечно-легочную реанимацию. Сердце игрока завелось.

Его удалось спасти. Чуть позже Драгиша уже улыбался в больнице.

«Сердце Драгиши бьется во многом благодаря немедленному вмешательству медицинской службы «Кордобы» и лично доктора Сегуры. Вечно благодарен ему за это. Настоящий воин уже стоит на ногах, потому что он никогда не сдается», – трогательно писал старший брат Неманя.

Через месяц Драгиша вернулся и снова стал основным в «Кордобе».