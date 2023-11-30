Вы это видели?
Блог

Новый фэйл «МЮ», два камбэка по три мяча, первый полный матч Захаряна. Главное в ЛЧ

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Реал Мадрид Реал Мадрид
Арсенал Арсенал
Интер Интер
Брага Брага
Ланс Ланс
Галатасарай Галатасарай
Копенгаген Копенгаген
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Бавария Бавария
Севилья Севилья
Унион Берлин Унион Берлин
Наполи Наполи
ПСВ ПСВ
Бенфика Бенфика
Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург
Футбол Футбол

Еще две команды вышли в плей-офф.

Самое важное из событий среды в пятом туре Лиги чемпионов.

«МЮ» упустил 3:1 из-за Онаны. Шансов на плей-офф очень мало

Снова большое разочарование английского клуба, против них теперь много обстоятельств.

● «Манчестер Юнайтед» продолжает страдать: 3:3 с «Галатасараем» в матче, где вели 2:0 и 3:1. 

Нет вариантов, кроме как повесить эту потерю очков на Андре Онану. Он пропустил два штрафных от Хакима Зиеша, хотя это были несложные удары в зону, где как раз вратарь и находился.

Покадровый разбор фэйлов Онаны – вот здесь

Кипер аннулировал голы дерзкого Алехандро Гарначо, полезнейшего Бруну Фернандеша и открывшего суперспособности форварда Скотта Мактоминея.

Набрали только одно очко и остались на последнем месте. Теперь для выхода в плей-офф нужно исполнение сложного сценария: кроме собственной победы над «Баварией» нужно, чтобы «Копенгаген» и «Галатасарай» сыграли именно вничью.

● «Бавария» не смогла обыграть «Копенгаген» – 0:0. Ошиблись те, кто делал капитаном в фэнтези Харри Кейна, рассчитывая на расслабленный разгром.

На позицию мюнхенцев это не влияет, шансы датчан чуть поднялись.

Все расклады этой группы – тут

Интриги на последний тур: главная – кто будет вторым за «Баварией», шансы у всех троих. «МЮ» серьезно рискует остаться без весны вообще.

Как же «Арсенал» разорвал «Ланс». И вышел вместе с камбэкнувшим ПСВ

Два таких разных сценария, позволивших закрыть главные вопросы в группе.

● ПСВ вырвал победу у «Севильи» ярчайшим камбэком – 3:2 сделали, хотя проигрывали 0:2 к 67-й минуте.

Начиналось все как ода Серхио Рамосу, защитник забил первый мяч после возвращения в «Севилью», было 18 лет паузы между голами за андалусийскую команду. В самом начале второго тайма Юссеф Эн-Несири после шикарного рывка за спины удвоил и приблизил победителя Лиги Европы к первой победе в группе.

Но ПСВ удивительно хорош не только в домашней лиге. За половину тайма все перевернули, воспользовались удалением «Севильи» – весьма глупым. Лукас Окампос зачем-то въехал сопернику в ноги у бровки на вторую желтую, ПСВ запустил камбэк буквально в той же атаке.

За десять минут до конца Неманя Гудель добавил проблем автоголом – хотя это все же не Онана-стайл, он пытался помешать удару на линии ворот, но животом переправил в свои. А на 92-й ПСВ распрямился в быстрой атаке, от аута у своей штрафной до результативной подачи в центр чужой прошло всего десять секунд.

● «Арсенал» легко выиграл у «Ланса» – 6:0, вот это месть за поражение во Франции. Причем накидали четыре первых уже к 27-й минуте.

Хватило бойкого 13-минутного отрезка, когда больше всех развлекались Габи Жезус и Букайо Сака – у них по голу и ассисту. Никто из английский клубов в ЛЧ раньше не вел 5:0 к перерыву, ни у кого в истории турнира пять мячей за тайм не забивали пять разных футболистов: еще Кай Хавертц, Габриэл Мартинелли и Мартин Эдегор.

За подробностями яркой мести – сюда

Этой победой лондонцы закрыли главный вопрос группы: провели с собой в плей-офф со второго места ПСВ, потому что у команды из Эйндховена преимущество перед «Лансом» по личным встречам (1:1 и 1:0).

Интриги на последний тур: займет ли «Севилья» свое третье место, чтобы пойти на родную территорию Лиги Европы? Нужна только победа над «Лансом» в гостях.

«Реал» расправился с «Наполи». И не дал команде Хвичи выйти в плей-офф сразу

На «Бернабеу» получилось очень ярко.

● «Реал» обграл «Наполи» (4:2) благодаря двум голам в концовке. Победный – у 19-летнего Нико Паса.

Мадридцам пришлось отыгрываться, пропустили уже на девятой минуте от двух Джованни: забил Симеоне с ассиста Ди Лоренцо. Но ответили молниеносно! Буквально через 20 секунд после розыгрыша с центра Родриго сравнял. И Джуж Беллингем, конечно, забил тоже – у англичанина теперь 15 голов в 16 матчах за клуб, он первый в истории «Реала», кто забил в первых четырех играх ЛЧ (пропускал прошлый тур против «Браги»).

Катилось к ничьей, потому что в середине второго тайма сравнял Андре-Франк Замбо-Ангисса, но концовку «Реал» вырвал. В первую очередь благодаря как раз юному Нико Пасу: он появился на 25 минут, а на 84-й зарядил местров с двадцати. Часть ответственности точно у вратаря Алекса Мерета, но какая разница человеку, который впервые в жизни забил в Лиге чемпионов.

В добавленное время еще добавил Хоселу – пришлось даже извиняться перед трибунами, что так поздно и после столько упущенных шансов.

Если бы «Наполи» удержал ничью, уже сейчас бы вышел в плей-офф. А так придется не проигрывать «Браге» в последнем туре в два мяча.

● «Брага» сыграла вничью с «Унионом» (1:1), хотя сама добавила себе проблем.

На 31-й минуте красную получил защитник Сику Ниакате – парень в ЛЧ вообще бедовый, это он на 88-й минуте в Неаполе забил в свои и позволил «Наполи» выиграть 2:1. Без него сейчас «Брага» пропустила первой – от Робина Гозенза, но в начале второго тайма отыгралась. И осталась в лучшей позиции перед последним туром.

Интриги на последний тур: забронирует ли «Наполи» второе место и останется ли «Брага» третьей. «Униону» понадобится обыграть «Реал», чтобы ее сдвинуть.

Захарян отыграл полный матч – мог забить дважды. «Интер» превратил 0:3 в 3:3

Арсен Захарян впервые в «Сосьедаде» получил 90 минут, в параллельно матче его затмили Жоау Мариу и камбэк «Интера».

● «Реал Сосьедад» сыграл с «Зальцбургом» вничью (0:0), нули дважды вполне мог сдвинуть Арсен Захарян.

Он вышел в старте, играл ближе к левому краю и пару раз был на классных позициях для удара, причем оба раза – без сопротивления.

В концовке первого тайма дал ширину контратаке, на скорости открылся под пас и уже из штрафной бил в дальний угол – не попал.

Во втором освободился сразу внутри чужой штрафной, получил возможность замахнуть и плотно поймать мяч с лета – и конкретно это-то удалось, но попал в ноги вратарю.

Итого по традиционной статистике Opta у Арсена 83 касания (третий по объему в матче), 0,27 xG, четыре передачи под удар – больше всех в матче, 83% точности пасов, 20 передач в финальную треть, восемь навесов и девять возвратов владения – по трем последним показателям тоже лучший в игре.

● «Интер» вытащил матч с «Бенфикой» (3:3), хотя проигрывал 0:3 уже к 34-й минуте.

Поначалу казалось, что миланцы вышли отдохнуть. Они вместе с «Сосьедадом» уже в плей-офф после четвертого тура, играла далеко не вся основа. Впечатлил Жоау Мариу. Португалец закинул бывшей команде хет-трик за полчаса с небольшим. Причем в этой Лиге чемпионов до домашней встречи с «Интером» Мариу вообще не забивал, это в прошлом розыгрыше у него была серия из пяти матчей с голами подряд, вплоть до ответного матча 1/8 финала с «Брюгге». Остановить его тогда смог в четвертьфинале как раз «Интер», будущий финалист.

Во втором тайме перевернулось вообще все. Свои три «Интер» положил за 21 минуту, сравнял уже к середине второй половины. Камбэк начался с Марко Арнаутовича – у 34-летнего австрийского форварда не было голов в ЛЧ с 2010-го. По данным Opta, ни у кого раньше не было такого длительного промежутка между мячами в турнире.

Хоть какой-то позитивный итог: к пятому туру «Бенфика» подходила без очков, теперь есть хотя бы одно. Единственным нулевым остался «Антверпен».

Интриги на последний тур: «Сосьедад» и «Интер» между собой решат, кто выйдет с первого места, а «Бенфике» понадобится победа в три мяча над «Зальцбургом», чтобы заскочить в Лигу Европы.

Все расклады ЛЧ на последний тур. Кому что нужно?

Фото: Gettyimages.ru/Juan Manuel Serrano Arce, Ahmad Mora

43 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аврал
Максимально сжато и информативно.Спасибо.Выкатывай на главную.
+144
0
+144
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Боевой Бурят Путина
А еще говорили, что Бартез - клоун в воротах МЮ. Онана уже все его рекорды побил
+88
-1
+87
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Plashmya Apache
Надеюсь в след году кто-то другой от апл в лч поедит, просто позорят лигу в какой раз уже.
+33
-2
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alim Alim
Ответ Plashmya Apache
Надеюсь в след году кто-то другой от апл в лч поедит, просто позорят лигу в какой раз уже.
Если такая позорная команда "в который раз уже" выходит в лч от этой самой лиги. то невольно возникает вопрос. что это за лига такая в которой 2-3 команда не может обыграть Копенгаген и Галатасарай.
+21
-5
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тюменский медвежонок
Абсолютно каждый удар в створ по воротам Манчестер Юнайтед - это всегда опасно становится... потому что Онана еле-еле отбивает даже самые легкие мячи (как видим сегодня иногда даже такое не отбивает), так было в матче на выходных против Эвертона, тоже самое и сегодня против Галатасарая, его нужно сажать на лавку или пускай готовится к кубку Африки и там восстанавливается морально (психологически) ибо такое позорище в рамке топ-клуба просто не имеет права стоять
+20
-6
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Цыбулин
Ответ Боевой Бурят Путина
А еще говорили, что Бартез - клоун в воротах МЮ. Онана уже все его рекорды побил
Надо им турка в раму ставить?!Онана и дальше будет "плыть",психология как-никак...
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ivan Vladyko
"... а «Бенфике» понадобится победа в три мяча над «Зальцбургом», чтобы заскочить в Лигу Европы."
А вот тут не понял. Если Бенфика побеждает с разницей в 2 мяча - 2:0, к примеру, то по личным встречам всё ровно, по разнице мячей тоже будет одинаково, а по количеству забитых она опережает. То есть получается, что и в два мяча достаточно.
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
eftomolgy
Все, кто хочет выиграть Лигу Европы в этом сезоне, будут молиться, чтобы Севилья не выиграла у Ланса в гостях
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
liverpool and barcelona fan
севилья считай уже в ЛЕ. В рамках 6 тура ЛЧ сыграют 1/32 финала ЛЕ)
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Konstantin Safin
Ответ Ваганов Фидаиль
Вы меня про вратарей слушайте что я пишу! А то мне все дизлайки ставите, не понимая ничего в футболе. Также и журналисты тоже не понимаютв этом. Разбирались в футболе и говорили к истине и правдут Бубнов и Ловчев (почему что их нет в эфирах) Ни Онана, ни де Хеа не были топ вратарями для МЮ. Надо им искать и перебивать ценой хорошего вратаря. И кстати хочу сказать и Акинфеев тоже вратарь среднего уровня. Он топ только в России.
Глаза болят читать это. Говорили к истине, что это?
Почему что их нет в эфирах, что это?
Слушайте, что я пишу ..
Прекрасно!
Развиваете русский язык
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Plashmya Apache
Ответ Alim Alim
Если такая позорная команда "в который раз уже" выходит в лч от этой самой лиги. то невольно возникает вопрос. что это за лига такая в которой 2-3 команда не может обыграть Копенгаген и Галатасарай.
Ну вот, Ньюкасал по игре лучше ПСЖ, если бы не левые пенки - то две победы, вопросы не возникают?
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мишаня Кашников
Ответ Plashmya Apache
Ну вот, Ньюкасал по игре лучше ПСЖ, если бы не левые пенки - то две победы, вопросы не возникают?
как понять лучше ПСЖ по игре? я сколько смотрел позавчерашний матч, Ньюкасл из своей штрафной выйти не мог
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
giant
Что значит у Интерв играла далеко не вся основа? до 67 минуты играл вообще 1! игрок основы.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Baxxter
Рад за Захаряна, пусть не забил, но полный матч в ЛЧ и один из лучших на поле - очень хорошо! Терпеть и работать!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Will Turner
Ответ Несусветный Папаша
Интересно посмотреть сейчас на людей которые говорили что у МЮ теперь стена в воротах и восхищались как по делу Магуайра унизили
ну про стену никто не писал. только ты выдумал это. онана хороший кипер. но психологически нестабильный
да и магуайер, если что психологически просел когда косячил матч за матчем
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bulka333
Ответ Step_up
Онана, конечно, сомнительного качества кипер. Однако количество моментов у его ворот зашкаливало. Сколько там было ударов в упор после угловых и подач со штрафных? Да и в принципе турки постоянно нагнетали и топтали прессингом опорку и полуфланги. МЮ тупо не сдержал их и одного вратаря винить странно. Галатасарай правда такой же проходной двор и у своих ворот организовал, поэтому если они выйдут в 1/8, им там ничего не светит скорее всего, кто бы ни попался в соперники... Но у МЮ просто тотальная дезорганизация в обороне. В атаке всё держится на фарте Мактоминея, хорошей форме Гараначо (надолго ли ?) и таланте Бруну. С такой игрой нечего делать в ЛЧ ни в этом году, ни в следующем. На Ньюкасл гораздо приятнее смотреть, там хотя бы виден порядок в игре, чисто опыта не хватает ребятам, да и группа тяжелая... Я уж молчу про Арсенал и Ман Сити.
первый адекватный коммент про мю. онана клоун конечно, но проблему надо рассматривать в комплексе с защитой
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Юрий Безуглый
Ответ Plashmya Apache
Ну вот, Ньюкасал по игре лучше ПСЖ, если бы не левые пенки - то две победы, вопросы не возникают?
По игре лучше - или к победе ближе?
Ожидаемые голы 4,47 - 1,48
Удары 31 - 5
В створ 7 - 2
В чём Ньюкасл был лучше? ПСЖ давил всю игру, просто мяч не шёл в ворота
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Guillermo
Ответ Боевой Бурят Путина
А еще говорили, что Бартез - клоун в воротах МЮ. Онана уже все его рекорды побил
А вы видели как он играет ногами?)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Yury Sin
Так-то полезнейший Бруну два необязательных штрафных в ворота Онаны и привез )
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ISEEDEADPEOPLE
зато ногами играет круто и мю доминирует над соперниками изза этого
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Step_up
Онана, конечно, сомнительного качества кипер. Однако количество моментов у его ворот зашкаливало. Сколько там было ударов в упор после угловых и подач со штрафных? Да и в принципе турки постоянно нагнетали и топтали прессингом опорку и полуфланги. МЮ тупо не сдержал их и одного вратаря винить странно. Галатасарай правда такой же проходной двор и у своих ворот организовал, поэтому если они выйдут в 1/8, им там ничего не светит скорее всего, кто бы ни попался в соперники... Но у МЮ просто тотальная дезорганизация в обороне. В атаке всё держится на фарте Мактоминея, хорошей форме Гараначо (надолго ли ?) и таланте Бруну. С такой игрой нечего делать в ЛЧ ни в этом году, ни в следующем. На Ньюкасл гораздо приятнее смотреть, там хотя бы виден порядок в игре, чисто опыта не хватает ребятам, да и группа тяжелая... Я уж молчу про Арсенал и Ман Сити.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Плеймейкер87
Последний тур получится очень интересным
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
GMF
Запарили вы своим Захаряном..
+9
-9
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
учись упорно
Что особенно еще раздражает, так это спокойное отношение Хага к таким результатам. МЮ это топ клуб с богатой историей. Психология лузера тут не уместна
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Питер Пэн
Год Сайбари "Севильи" это чудо какое-то! Только в ЛЧ подобное можно увидеть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
madballer
Ответ Тюменский медвежонок
Абсолютно каждый удар в створ по воротам Манчестер Юнайтед - это всегда опасно становится... потому что Онана еле-еле отбивает даже самые легкие мячи (как видим сегодня иногда даже такое не отбивает), так было в матче на выходных против Эвертона, тоже самое и сегодня против Галатасарая, его нужно сажать на лавку или пускай готовится к кубку Африки и там восстанавливается морально (психологически) ибо такое позорище в рамке топ-клуба просто не имеет права стоять
Зато как играет ногами...мед, а не игра
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Plashmya Apache
Ответ Alim Alim
зато хуже дотмунда а это только 4я команда Германии
Дортмунд и ПСЖ - это даже и близко не такие команды, как Галатасарай и Копенгаген, тем более что Ньюкасл в ЛЧ только в 90ые играли до этого
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Несусветный Папаша
Интересно посмотреть сейчас на людей которые говорили что у МЮ теперь стена в воротах и восхищались как по делу Магуайра унизили
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Antivse-2
Очнитесь люди! с таким тренером МЮ на что то еще надеялся в ЛЧ?
с лысым недошарлатаном отныне МЮ место в ЛЕ и то если повезет!
дайте лысому лет 10 и триллион фунтов, он обязательно выйдет из группы с первого места!
когда нибудь. наверное.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Victor1922
Боже, пусть Бавария вынесет МЮ, это будет такая корка ахах
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
anathema
Ну всё, теперь официально можно называть "Реал Захаряна" по аналогии с Валенсией Чернышёва и Монако Головина?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Groznyi2024
Ответ Аврал
Максимально сжато и информативно.Спасибо.Выкатывай на главную.
Поддерживаю, отличный пост
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
_El Nino_
Мда. Очевидно что место нынешнего мю в ле, а лфк в лч. Это даже по 7-0 в прошлом году было ясно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Барсик91
Наполи сравнял намного раньше середины второго тайма) эдак в самом его начале
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Барсик91
Псв своим камбеком испортил такой расклад в группе (
Победила бы сева
3 команды по 5 очков перед последним туром
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aykhal_ykt
Спортс что за приколы с добавлением событий календаре😠
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий