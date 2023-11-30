Новый фэйл «МЮ», два камбэка по три мяча, первый полный матч Захаряна. Главное в ЛЧ

Еще две команды вышли в плей-офф.

Самое важное из событий среды в пятом туре Лиги чемпионов.

«МЮ» упустил 3:1 из-за Онаны. Шансов на плей-офф очень мало

Снова большое разочарование английского клуба, против них теперь много обстоятельств.

● «Манчестер Юнайтед» продолжает страдать: 3:3 с «Галатасараем» в матче, где вели 2:0 и 3:1.

Нет вариантов, кроме как повесить эту потерю очков на Андре Онану. Он пропустил два штрафных от Хакима Зиеша, хотя это были несложные удары в зону, где как раз вратарь и находился.

Кипер аннулировал голы дерзкого Алехандро Гарначо, полезнейшего Бруну Фернандеша и открывшего суперспособности форварда Скотта Мактоминея.

Набрали только одно очко и остались на последнем месте. Теперь для выхода в плей-офф нужно исполнение сложного сценария: кроме собственной победы над «Баварией» нужно, чтобы «Копенгаген» и «Галатасарай» сыграли именно вничью.

● «Бавария» не смогла обыграть «Копенгаген» – 0:0. Ошиблись те, кто делал капитаном в фэнтези Харри Кейна, рассчитывая на расслабленный разгром.

На позицию мюнхенцев это не влияет, шансы датчан чуть поднялись.

Интриги на последний тур: главная – кто будет вторым за «Баварией», шансы у всех троих. «МЮ» серьезно рискует остаться без весны вообще.

Как же «Арсенал» разорвал «Ланс». И вышел вместе с камбэкнувшим ПСВ

Два таких разных сценария, позволивших закрыть главные вопросы в группе.

● ПСВ вырвал победу у «Севильи» ярчайшим камбэком – 3:2 сделали, хотя проигрывали 0:2 к 67-й минуте.

Начиналось все как ода Серхио Рамосу, защитник забил первый мяч после возвращения в «Севилью», было 18 лет паузы между голами за андалусийскую команду. В самом начале второго тайма Юссеф Эн-Несири после шикарного рывка за спины удвоил и приблизил победителя Лиги Европы к первой победе в группе.

Но ПСВ удивительно хорош не только в домашней лиге. За половину тайма все перевернули, воспользовались удалением «Севильи» – весьма глупым. Лукас Окампос зачем-то въехал сопернику в ноги у бровки на вторую желтую, ПСВ запустил камбэк буквально в той же атаке.

За десять минут до конца Неманя Гудель добавил проблем автоголом – хотя это все же не Онана-стайл, он пытался помешать удару на линии ворот, но животом переправил в свои. А на 92-й ПСВ распрямился в быстрой атаке, от аута у своей штрафной до результативной подачи в центр чужой прошло всего десять секунд.

● «Арсенал» легко выиграл у «Ланса» – 6:0, вот это месть за поражение во Франции. Причем накидали четыре первых уже к 27-й минуте.

Хватило бойкого 13-минутного отрезка, когда больше всех развлекались Габи Жезус и Букайо Сака – у них по голу и ассисту. Никто из английский клубов в ЛЧ раньше не вел 5:0 к перерыву, ни у кого в истории турнира пять мячей за тайм не забивали пять разных футболистов: еще Кай Хавертц, Габриэл Мартинелли и Мартин Эдегор.

Этой победой лондонцы закрыли главный вопрос группы: провели с собой в плей-офф со второго места ПСВ, потому что у команды из Эйндховена преимущество перед «Лансом» по личным встречам (1:1 и 1:0).

Интриги на последний тур: займет ли «Севилья» свое третье место, чтобы пойти на родную территорию Лиги Европы? Нужна только победа над «Лансом» в гостях.

«Реал» расправился с «Наполи». И не дал команде Хвичи выйти в плей-офф сразу

На «Бернабеу» получилось очень ярко.

● «Реал» обграл «Наполи» (4:2) благодаря двум голам в концовке. Победный – у 19-летнего Нико Паса.

Мадридцам пришлось отыгрываться, пропустили уже на девятой минуте от двух Джованни: забил Симеоне с ассиста Ди Лоренцо. Но ответили молниеносно! Буквально через 20 секунд после розыгрыша с центра Родриго сравнял. И Джуж Беллингем, конечно, забил тоже – у англичанина теперь 15 голов в 16 матчах за клуб, он первый в истории «Реала», кто забил в первых четырех играх ЛЧ (пропускал прошлый тур против «Браги»).

Катилось к ничьей, потому что в середине второго тайма сравнял Андре-Франк Замбо-Ангисса, но концовку «Реал» вырвал. В первую очередь благодаря как раз юному Нико Пасу: он появился на 25 минут, а на 84-й зарядил местров с двадцати. Часть ответственности точно у вратаря Алекса Мерета, но какая разница человеку, который впервые в жизни забил в Лиге чемпионов.

В добавленное время еще добавил Хоселу – пришлось даже извиняться перед трибунами, что так поздно и после столько упущенных шансов.

Если бы «Наполи» удержал ничью, уже сейчас бы вышел в плей-офф. А так придется не проигрывать «Браге» в последнем туре в два мяча.

● «Брага» сыграла вничью с «Унионом» (1:1), хотя сама добавила себе проблем.

На 31-й минуте красную получил защитник Сику Ниакате – парень в ЛЧ вообще бедовый, это он на 88-й минуте в Неаполе забил в свои и позволил «Наполи» выиграть 2:1. Без него сейчас «Брага» пропустила первой – от Робина Гозенза, но в начале второго тайма отыгралась. И осталась в лучшей позиции перед последним туром.

Интриги на последний тур: забронирует ли «Наполи» второе место и останется ли «Брага» третьей. «Униону» понадобится обыграть «Реал», чтобы ее сдвинуть.

Захарян отыграл полный матч – мог забить дважды. «Интер» превратил 0:3 в 3:3

Арсен Захарян впервые в «Сосьедаде» получил 90 минут, в параллельно матче его затмили Жоау Мариу и камбэк «Интера».

● «Реал Сосьедад» сыграл с «Зальцбургом» вничью (0:0), нули дважды вполне мог сдвинуть Арсен Захарян.

Он вышел в старте, играл ближе к левому краю и пару раз был на классных позициях для удара, причем оба раза – без сопротивления.

В концовке первого тайма дал ширину контратаке, на скорости открылся под пас и уже из штрафной бил в дальний угол – не попал.

Во втором освободился сразу внутри чужой штрафной, получил возможность замахнуть и плотно поймать мяч с лета – и конкретно это-то удалось, но попал в ноги вратарю.

Итого по традиционной статистике Opta у Арсена 83 касания (третий по объему в матче), 0,27 xG, четыре передачи под удар – больше всех в матче, 83% точности пасов, 20 передач в финальную треть, восемь навесов и девять возвратов владения – по трем последним показателям тоже лучший в игре.

● «Интер» вытащил матч с «Бенфикой» (3:3), хотя проигрывал 0:3 уже к 34-й минуте.

Поначалу казалось, что миланцы вышли отдохнуть. Они вместе с «Сосьедадом» уже в плей-офф после четвертого тура, играла далеко не вся основа. Впечатлил Жоау Мариу. Португалец закинул бывшей команде хет-трик за полчаса с небольшим. Причем в этой Лиге чемпионов до домашней встречи с «Интером» Мариу вообще не забивал, это в прошлом розыгрыше у него была серия из пяти матчей с голами подряд, вплоть до ответного матча 1/8 финала с «Брюгге». Остановить его тогда смог в четвертьфинале как раз «Интер», будущий финалист.

Во втором тайме перевернулось вообще все. Свои три «Интер» положил за 21 минуту, сравнял уже к середине второй половины. Камбэк начался с Марко Арнаутовича – у 34-летнего австрийского форварда не было голов в ЛЧ с 2010-го. По данным Opta, ни у кого раньше не было такого длительного промежутка между мячами в турнире.

Хоть какой-то позитивный итог: к пятому туру «Бенфика» подходила без очков, теперь есть хотя бы одно. Единственным нулевым остался «Антверпен».

Интриги на последний тур: «Сосьедад» и «Интер» между собой решат, кто выйдет с первого места, а «Бенфике» понадобится победа в три мяча над «Зальцбургом», чтобы заскочить в Лигу Европы.

Фото: Gettyimages.ru/Juan Manuel Serrano Arce, Ahmad Mora