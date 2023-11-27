Мата не пропал, он пошел собирать чемпионства. Уже два за полгода – а до этого не было ни одного
Помог «Виссел Кобе» в Японии.
«Виссел Кобе» с Хуаном Матой победил в чемпионате Японии-2023 за тур до конца. Взяли титул после победы над «Нагоей Грампус» (2:1) и потери очков «Йокогамы Маринос». Это первое золото в истории клуба!
Испанец перешел в команду летом 2023-го и стал чемпионом лишь с одним сыгранным матчем! Выскочил на 11 минут против «Хиросимы» в середине сентября (0:2). В остальных играх либо оставался на скамейке, либо не попадал в заявку.
У Маты всего второе чемпионство в карьере. Оба – за последние полгода
Сезон-2022/23 Хуан провел в «Галатасарае» (3+2). Заехал удачно – победа в турецкой Суперлиге. Эти титулы в Турции и Японии – первые в карьере испанца.
Удивительно, в «Челси» и «МЮ» полузащитник ни разу не стал чемпионом. У отрезка в «Валенсии» хотя бы есть алиби: тогда доминировали «Реал» и «Барселона» (впрочем, как и почти всегда).
Ближе всего к титулу Мата подходил в сезонах-2017/18 и 2020/21, когда «МЮ» финишировал сразу после «Ман Сити» Гвардиолы.
Зато с другими трофеями порядок:
● Кубок Испании-2007/08 с «Валенсией».
● Кубок Англии-2011/12, ЛЧ-2011/12 и ЛЕ-2012/13 с «Челси».
● Кубок Англии-2015/16, Кубок Лиги-2016/17, Суперкубок Англии-2016 и Лига Европы-2016/17 с «МЮ».
● ЧМ-2010 и ЧЕ-2012 со сборной Испании плюс победы на молодежных ЧЕ-2006 до 19 лет и ЧЕ-2011 до 21 года.
В 2023-м появились и золотые медали чемпионатов, пусть уже и не элитных.
Приглашение известных европейцев – давняя тактика «Виссел Кобе». Мата в тренде
Японский клуб в последние годы активно зазывает игроков, хорошо знакомых по европейским лигам: конечно, для популяризации бренда, заодно повышают узнаваемость и чемпионата страны в целом.
Самое звездное подписание – Андрес Иньеста, игравший за клуб с 2018-го по 2023-й. Полузащитник пришел напрямую из «Барселоны» и помог выиграть два из трех титулов современной истории – Кубок Императора-2019 (по сути, Кубок Японии) и Суперкубке-2020. Третий титул завоевали только сейчас – уже при Хуане Мате.
Приход Иньесты сильно повлиял на «Виссел Кобе»: например, средняя посещаемость сразу увеличилась на три с лишним тысячи зрителей, а бывший игрок команды Киого Фурухаси, сейчас блистающий в «Селтике», признавался, что его игра стала лучше благодаря Андресу. Сейчас Иньеста» в «Эмирейтс» из ОАЭ.
Сюда приезжали и заканчивать. Например, Давид Вилья – провел в «Виссел Кобе» сезон-2019 и в январе 2020-го завершил карьеру. Так же сделал и бывший талант «Барселоны» Боян Кркич – полузащитник провел в Японии два года и в 2022-м окончательно завязал с футболом. Еще один пример – Томас Вермален, отыгравший в клубе с 2019-го по 2021-й.
Некоторые после Японии продолжают: Лукаш Подольски (да, он еще не закончил) после трех сезонов в «Виссел Кобе» (2017 – 2019) уезжал в Турцию и сейчас тащит польский «Гурник».
На четыре года туда заезжал воспитанник «Барселоны» Серджи Сампер, но не прижился и теперь бороздит Сегунду в составе «Андорры».
Понаблюдаем, чей трек выберет Хуан Мата.
Фото: Kenjiro Matsuo/AFLO, Yoshio Tsunoda/AFLO/; instagram.com/visselkobe
Вон, был Роналдо, супер мега игрок. Но ЛЧ так и не взял, просто потому, что почти там и не играл.
Буффон - выиграл по сути всё, но ЛЧ тоже так и не взял.
Златан - просто олицетворение чемпионств, 14 взял (не вычитаю кальчополи) из них 13 за 15 лет с 6 разными клубами. Но ЛЧ от него бегал постоянно.
Или вон, в сити есть 2 форварда. Один забивает гол за матч уже 4 сезона, у него пара чемпов в Австрии, кубок германии ну и вот требл с Сити.
Другой, что на полгода старше Эрлинга, отлично полирует лавку, за всю карьеру забил чуть больше, чем Холлан за прошлый сезон, но при этом имеет ЛЧ, кубок Либертадорес, Копа Америка, ЧМ, тот же треббл с Сити, короче комплект наград уже на уровне Маты.
Если говрить точнее, то Фернандо Торрес - чемпион мира, чемпион Европы, победитель ЛЧ и ЛЕ, но у него 0 чемпионств.
Из более близкого, например, есть Альберто Джиллардино, который выигрывал ЛЧ и ЧМ, но имеет 0 чемпионств за карьеру.
Максимально близки, но "пронесло" - Пепе Рейна, который удачно заехал в Баварию на скамейку и всё же взял чемпионство.
пацаны вааще ребята