Вы это видели?
Блог

Мата не пропал, он пошел собирать чемпионства. Уже два за полгода – а до этого не было ни одного

Галатасарай Галатасарай
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Хуан Мата Хуан Мата
Виссел Кобе Виссел Кобе
Челси Челси
Валенсия Валенсия
Футбол Футбол

Помог «Виссел Кобе» в Японии.

«Виссел Кобе» с Хуаном Матой победил в чемпионате Японии-2023 за тур до конца. Взяли титул после победы над «Нагоей Грампус» (2:1) и потери очков «Йокогамы Маринос». Это первое золото в истории клуба!

Испанец перешел в команду летом 2023-го и стал чемпионом лишь с одним сыгранным матчем! Выскочил на 11 минут против «Хиросимы» в середине сентября (0:2). В остальных играх либо оставался на скамейке, либо не попадал в заявку.

У Маты всего второе чемпионство в карьере. Оба – за последние полгода

Сезон-2022/23 Хуан провел в «Галатасарае» (3+2). Заехал удачно – победа в турецкой Суперлиге. Эти титулы в Турции и Японии – первые в карьере испанца.

Удивительно, в «Челси» и «МЮ» полузащитник ни разу не стал чемпионом. У отрезка в «Валенсии» хотя бы есть алиби: тогда доминировали «Реал» и «Барселона» (впрочем, как и почти всегда).

Ближе всего к титулу Мата подходил в сезонах-2017/18 и 2020/21, когда «МЮ» финишировал сразу после «Ман Сити» Гвардиолы.

Зато с другими трофеями порядок:

● Кубок Испании-2007/08 с «Валенсией».

● Кубок Англии-2011/12, ЛЧ-2011/12 и ЛЕ-2012/13 с «Челси».

● Кубок Англии-2015/16, Кубок Лиги-2016/17, Суперкубок Англии-2016 и Лига Европы-2016/17 с «МЮ».

● ЧМ-2010 и ЧЕ-2012 со сборной Испании плюс победы на молодежных ЧЕ-2006 до 19 лет и ЧЕ-2011 до 21 года.

В 2023-м появились и золотые медали чемпионатов, пусть уже и не элитных.

Приглашение известных европейцев – давняя тактика «Виссел Кобе». Мата в тренде

Японский клуб в последние годы активно зазывает игроков, хорошо знакомых по европейским лигам: конечно, для популяризации бренда, заодно повышают узнаваемость и чемпионата страны в целом.

Самое звездное подписание – Андрес Иньеста, игравший за клуб с 2018-го по 2023-й. Полузащитник пришел напрямую из «Барселоны» и помог выиграть два из трех титулов современной истории – Кубок Императора-2019 (по сути, Кубок Японии) и Суперкубке-2020. Третий титул завоевали только сейчас – уже при Хуане Мате.

Приход Иньесты сильно повлиял на «Виссел Кобе»: например, средняя посещаемость сразу увеличилась на три с лишним тысячи зрителей, а бывший игрок команды Киого Фурухаси, сейчас блистающий в «Селтике», признавался, что его игра стала лучше благодаря Андресу. Сейчас Иньеста» в «Эмирейтс» из ОАЭ.

Сюда приезжали и заканчивать. Например, Давид Вилья – провел в «Виссел Кобе» сезон-2019 и в январе 2020-го завершил карьеру. Так же сделал и бывший талант «Барселоны» Боян Кркич – полузащитник провел в Японии два года и в 2022-м окончательно завязал с футболом. Еще один пример – Томас Вермален, отыгравший в клубе с 2019-го по 2021-й.

Некоторые после Японии продолжают: Лукаш Подольски (да, он еще не закончил) после трех сезонов в «Виссел Кобе» (2017 – 2019) уезжал в Турцию и сейчас тащит польский «Гурник».

На четыре года туда заезжал воспитанник «Барселоны» Серджи Сампер, но не прижился и теперь бороздит Сегунду в составе «Андорры».

Понаблюдаем, чей трек выберет Хуан Мата.

Фото: Kenjiro Matsuo/AFLO, Yoshio Tsunoda/AFLO/; instagram.com/visselkobe

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Товарищ Наркотик
Ответ Пётр Кузнеченко
Интересно, есть ли вообще ещё хоть кто-нибудь, кто отыграл всю карьеру в топ-5, взял ЛЧ, ЛЕ, ЧМ, ЧЕ и россыпь кубков, но ни разу не был чемпионом страны. Уникальная история.
Фернандо Торрес
+85
0
+85
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пётр Кузнеченко
Интересно, есть ли вообще ещё хоть кто-нибудь, кто отыграл всю карьеру в топ-5, взял ЛЧ, ЛЕ, ЧМ, ЧЕ и россыпь кубков, но ни разу не был чемпионом страны. Уникальная история.
+43
-1
+42
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
МТБ
Ответ Пётр Кузнеченко
Интересно, есть ли вообще ещё хоть кто-нибудь, кто отыграл всю карьеру в топ-5, взял ЛЧ, ЛЕ, ЧМ, ЧЕ и россыпь кубков, но ни разу не был чемпионом страны. Уникальная история.
Ну, как бы, как "уникальная". Мы же видели и понимаем, что на карьеру может повлиять многое.
Вон, был Роналдо, супер мега игрок. Но ЛЧ так и не взял, просто потому, что почти там и не играл.
Буффон - выиграл по сути всё, но ЛЧ тоже так и не взял.
Златан - просто олицетворение чемпионств, 14 взял (не вычитаю кальчополи) из них 13 за 15 лет с 6 разными клубами. Но ЛЧ от него бегал постоянно.

Или вон, в сити есть 2 форварда. Один забивает гол за матч уже 4 сезона, у него пара чемпов в Австрии, кубок германии ну и вот требл с Сити.
Другой, что на полгода старше Эрлинга, отлично полирует лавку, за всю карьеру забил чуть больше, чем Холлан за прошлый сезон, но при этом имеет ЛЧ, кубок Либертадорес, Копа Америка, ЧМ, тот же треббл с Сити, короче комплект наград уже на уровне Маты.

Если говрить точнее, то Фернандо Торрес - чемпион мира, чемпион Европы, победитель ЛЧ и ЛЕ, но у него 0 чемпионств.
Из более близкого, например, есть Альберто Джиллардино, который выигрывал ЛЧ и ЧМ, но имеет 0 чемпионств за карьеру.

Максимально близки, но "пронесло" - Пепе Рейна, который удачно заехал в Баварию на скамейку и всё же взял чемпионство.
+28
0
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Balt39
Почему "трек", а не путь??? В чем логика? Я, конечно, не с Матч ТВ и не против английских слов, но здесь то зачем?
+20
-1
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
STB
чей трек? трек??? зумеры, вы вообще берега уже попутали, что ли? У слова "трек" есть устоявшееся значение в русском языке, и оно - не путь
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
113k
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
хуан зе мата
пацаны вааще ребята
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mr_simpson
Стоило попрощаться с Иньестой , с которым стояли под вылет почти, и в некст сезоне чемпионство )))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
LaffyTaffy
Ответ Пётр Кузнеченко
Интересно, есть ли вообще ещё хоть кто-нибудь, кто отыграл всю карьеру в топ-5, взял ЛЧ, ЛЕ, ЧМ, ЧЕ и россыпь кубков, но ни разу не был чемпионом страны. Уникальная история.
Жоржинью может вроде стать таким, если Италия ЧМ возьмёт
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Morozov 23
Очевидно, что Виссел Кобе выходит на испанских игроков и бывших игроков Барсы через титульного спонсора - Ракутен. Странно что про это не написано.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Драгунов
Главный сюрприз, что Иньеста еще играет. Думал давно закончил
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AlonRaven
Ответ МТБ
Ну, как бы, как "уникальная". Мы же видели и понимаем, что на карьеру может повлиять многое. Вон, был Роналдо, супер мега игрок. Но ЛЧ так и не взял, просто потому, что почти там и не играл. Буффон - выиграл по сути всё, но ЛЧ тоже так и не взял. Златан - просто олицетворение чемпионств, 14 взял (не вычитаю кальчополи) из них 13 за 15 лет с 6 разными клубами. Но ЛЧ от него бегал постоянно. Или вон, в сити есть 2 форварда. Один забивает гол за матч уже 4 сезона, у него пара чемпов в Австрии, кубок германии ну и вот требл с Сити. Другой, что на полгода старше Эрлинга, отлично полирует лавку, за всю карьеру забил чуть больше, чем Холлан за прошлый сезон, но при этом имеет ЛЧ, кубок Либертадорес, Копа Америка, ЧМ, тот же треббл с Сити, короче комплект наград уже на уровне Маты. Если говрить точнее, то Фернандо Торрес - чемпион мира, чемпион Европы, победитель ЛЧ и ЛЕ, но у него 0 чемпионств. Из более близкого, например, есть Альберто Джиллардино, который выигрывал ЛЧ и ЧМ, но имеет 0 чемпионств за карьеру. Максимально близки, но "пронесло" - Пепе Рейна, который удачно заехал в Баварию на скамейку и всё же взял чемпионство.
А фамилию можно? Не все тут фанаты МС.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
АнунгУнРам
Ответ AlonRaven
А фамилию можно? Не все тут фанаты МС.
Альварес наверное
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AlonRaven
Ответ АнунгУнРам
Альварес наверное
Хм.. Я, может, тупой, но мне кажется, он в ряде важных матчей в старте выходил.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Chuha-Motibg
Ответ МТБ
Ну, как бы, как "уникальная". Мы же видели и понимаем, что на карьеру может повлиять многое. Вон, был Роналдо, супер мега игрок. Но ЛЧ так и не взял, просто потому, что почти там и не играл. Буффон - выиграл по сути всё, но ЛЧ тоже так и не взял. Златан - просто олицетворение чемпионств, 14 взял (не вычитаю кальчополи) из них 13 за 15 лет с 6 разными клубами. Но ЛЧ от него бегал постоянно. Или вон, в сити есть 2 форварда. Один забивает гол за матч уже 4 сезона, у него пара чемпов в Австрии, кубок германии ну и вот требл с Сити. Другой, что на полгода старше Эрлинга, отлично полирует лавку, за всю карьеру забил чуть больше, чем Холлан за прошлый сезон, но при этом имеет ЛЧ, кубок Либертадорес, Копа Америка, ЧМ, тот же треббл с Сити, короче комплект наград уже на уровне Маты. Если говрить точнее, то Фернандо Торрес - чемпион мира, чемпион Европы, победитель ЛЧ и ЛЕ, но у него 0 чемпионств. Из более близкого, например, есть Альберто Джиллардино, который выигрывал ЛЧ и ЧМ, но имеет 0 чемпионств за карьеру. Максимально близки, но "пронесло" - Пепе Рейна, который удачно заехал в Баварию на скамейку и всё же взял чемпионство.
Торрес разве с Атлетико не зацепил последнее чемпионство?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Verziloff
Ответ mr_simpson
Стоило попрощаться с Иньестой , с которым стояли под вылет почти, и в некст сезоне чемпионство )))
Да и Мвта почти не играл, видимо там что то поняли
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий