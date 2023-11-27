Мата не пропал, он пошел собирать чемпионства. Уже два за полгода – а до этого не было ни одного

Помог «Виссел Кобе» в Японии.

«Виссел Кобе» с Хуаном Матой победил в чемпионате Японии-2023 за тур до конца. Взяли титул после победы над «Нагоей Грампус» (2:1) и потери очков «Йокогамы Маринос». Это первое золото в истории клуба!

Испанец перешел в команду летом 2023-го и стал чемпионом лишь с одним сыгранным матчем! Выскочил на 11 минут против «Хиросимы» в середине сентября (0:2). В остальных играх либо оставался на скамейке, либо не попадал в заявку.

У Маты всего второе чемпионство в карьере. Оба – за последние полгода

Сезон-2022/23 Хуан провел в «Галатасарае» (3+2). Заехал удачно – победа в турецкой Суперлиге. Эти титулы в Турции и Японии – первые в карьере испанца.

Удивительно, в «Челси» и «МЮ» полузащитник ни разу не стал чемпионом. У отрезка в «Валенсии» хотя бы есть алиби: тогда доминировали «Реал» и «Барселона» (впрочем, как и почти всегда).

Ближе всего к титулу Мата подходил в сезонах-2017/18 и 2020/21, когда «МЮ» финишировал сразу после «Ман Сити» Гвардиолы.

Зато с другими трофеями порядок:

● Кубок Испании-2007/08 с «Валенсией».

● Кубок Англии-2011/12, ЛЧ-2011/12 и ЛЕ-2012/13 с «Челси».

● Кубок Англии-2015/16, Кубок Лиги-2016/17, Суперкубок Англии-2016 и Лига Европы-2016/17 с «МЮ».

● ЧМ-2010 и ЧЕ-2012 со сборной Испании плюс победы на молодежных ЧЕ-2006 до 19 лет и ЧЕ-2011 до 21 года.

В 2023-м появились и золотые медали чемпионатов, пусть уже и не элитных.

Приглашение известных европейцев – давняя тактика «Виссел Кобе». Мата в тренде

Японский клуб в последние годы активно зазывает игроков, хорошо знакомых по европейским лигам: конечно, для популяризации бренда, заодно повышают узнаваемость и чемпионата страны в целом.

Самое звездное подписание – Андрес Иньеста, игравший за клуб с 2018-го по 2023-й. Полузащитник пришел напрямую из «Барселоны» и помог выиграть два из трех титулов современной истории – Кубок Императора-2019 (по сути, Кубок Японии) и Суперкубке-2020. Третий титул завоевали только сейчас – уже при Хуане Мате.

Приход Иньесты сильно повлиял на «Виссел Кобе»: например, средняя посещаемость сразу увеличилась на три с лишним тысячи зрителей, а бывший игрок команды Киого Фурухаси, сейчас блистающий в «Селтике», признавался, что его игра стала лучше благодаря Андресу. Сейчас Иньеста» в «Эмирейтс» из ОАЭ.

Сюда приезжали и заканчивать. Например, Давид Вилья – провел в «Виссел Кобе» сезон-2019 и в январе 2020-го завершил карьеру. Так же сделал и бывший талант «Барселоны» Боян Кркич – полузащитник провел в Японии два года и в 2022-м окончательно завязал с футболом. Еще один пример – Томас Вермален, отыгравший в клубе с 2019-го по 2021-й.

Некоторые после Японии продолжают: Лукаш Подольски (да, он еще не закончил) после трех сезонов в «Виссел Кобе» (2017 – 2019) уезжал в Турцию и сейчас тащит польский «Гурник».

На четыре года туда заезжал воспитанник «Барселоны» Серджи Сампер, но не прижился и теперь бороздит Сегунду в составе «Андорры».

Понаблюдаем, чей трек выберет Хуан Мата.

Фото: Kenjiro Matsuo/AFLO, Yoshio Tsunoda/AFLO/; instagram.com/visselkobe