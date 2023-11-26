Симуляция травм, чтобы сменить тактику – новый метод Нагельсманна в сборной

Слишком много инноваций.

Юлиан Нагельсманн в сборной Германии с сентября, но уже перестраивает команду по-полной.

Одно из нововведений – тактические изменения во время симуляций травм. Да-да, тренер просит игроков изображать повреждения, а в это время меняет тактику команды!

Актуальный пример из последнего матча против Австрии (0:2). Почти весь второй тайм Германия играла в меньшинстве после удаления Лероя Сане (а еще летела, пропустив в первом тайме от Марселя Забитцера), на 52-й минуте тренер свистнул вратарю Кевину Траппу.

Жестами призвал лечь на газон и симулировать травму.

Трапп все понял – миссия выполнена.

Пока разбирались с вратарем, на замену выскочил защитник Бенджамин Хенрихс и тут же подлетел к Каю Хаверцу с посланием.

Не помогло – через 21 минуту немцы пропустили второй от Кристиана Баумгартнера.

Игроки недовольны: говорят, что у Нагельсманна слишком много нововведений

Инновации пока не пришлись к месту, а точнее, их количество.

Как сообщает Get German Football News со ссылкой на Bild, футболисты считают, что Нагельсманн пока больше тренер для клубов, а не для сборной.

Игроки полагают, что он слишком сильно старается внедрить новые идеи, что невозможно, когда речь идет не о клубе, а о сборной, где тренер проводит с футболистами значительно меньше времени.

В команде есть мнение, что Нагельсманну следует использовать более прагматичный подход, сократить количество обучающего идей, контента и видеоанализа. Юлиан недоволен игрой в обороне и посвящает ей много времени на разборах. В этом помогает ассистент Бенджамин Глюк, с которым Юлиан работал в «Баварии» и других клубах. После прихода Нагельсманна на базе сборной Германии появилась огромная плазма, на которой разбираются видеофрагменты из прошлых матчей. Так тренер пытается улучшить оборонительную игру команды – такое внимание не очень нравится игрокам.

Еще они не уверены в решениях тренера относительно игры футболистов не на своих позициях. Самый яркий пример – выступление Кая Хавертца на левом фланге защиты против Турции (2:3).

Идеи тренера переносятся на практику после очень небольшого количества тренировок, и некоторые игроки этим недовольны. Впрочем, решение Нагельсманна задействовать Хавертца на той же позиции в следующем матче скорее вызвало позитивный отклик.

Источник уточняет: отношения между Нагельсманном и игроками по-прежнему крепкие, и нет никаких сомнений в его тактических знаниях, но напрягает, что он требует слишком многого, поскольку до Евро-2024 осталось так мало времени.

Результаты расстраивают – одна победа в четырех матчах

Даже после ухода Ханси Флика в сентябре Германия никак не проснется. Единственная победа – над США в дебюте. После этого не справились с Мексикой (2:2), Турцией (2:3) и Австрией (0:2).

Нагельсманн признает трудности: «На тренировках мы единое целое, но после свистка на поле появляются бойцы-одиночки. Нужно признать, что впереди – невероятный объем работы. На всех позициях. Тренеры должны это принять, игроки – тоже».

Оптимистичны не все. Например, Лотар Маттеус, не ожидавший увидеть Хавертца слева в защите: «Кай очень талантлив, но его наигрывали не на этой позиции, а в нападении и, прежде всего, в центре. Понимаю, что тренер сборной хотел поэкспериментировать, но надеюсь, что этого больше не повторится, даже несмотря на то, что Хавертц был одним из лучших игроков в матче против Турции.

Если хочется сохранить его качества в команде, нужно найти место, где он сможет показать тот экстра-класс, который он отчасти показал на последнем чемпионате мира.

Решение использовать одного из лучших немецких игроков атаки последних лет на позиции крайнего защитника не может быть постоянным. Это еще и пощечина тем, кто играл там до этого, даже если недавно на левом фланге обороны были проблемы».

Сам Юлиан другого мнения: «Кай сказал, что хочет попробовать [сыграть на этой позиции]. Я рассматриваю это не как риск для него, а как очень серьезную возможность сыграть ключевую роль на Евро.

Сыграв впервые на незнакомой позиции, он проявил себя очень хорошо и был, возможно, нашим лучшим игроком».

До Евро осталось не так много времени. Что еще успеет Нагельсманн?

Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein; Matthias Koch/Global Look Press