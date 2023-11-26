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Симуляция травм, чтобы сменить тактику – новый метод Нагельсманна в сборной

Юлиан Нагельсманн Юлиан Нагельсманн
тактика тактика
Сборная Германии по футболу Сборная Германии по футболу
Футбол Футбол

Слишком много инноваций.

Юлиан Нагельсманн в сборной Германии с сентября, но уже перестраивает команду по-полной.

Одно из нововведений – тактические изменения во время симуляций травм. Да-да, тренер просит игроков изображать повреждения, а в это время меняет тактику команды!

Актуальный пример из последнего матча против Австрии (0:2). Почти весь второй тайм Германия играла в меньшинстве после удаления Лероя Сане (а еще летела, пропустив в первом тайме от Марселя Забитцера), на 52-й минуте тренер свистнул вратарю Кевину Траппу.

Жестами призвал лечь на газон и симулировать травму.

Трапп все понял – миссия выполнена.

Пока разбирались с вратарем, на замену выскочил защитник Бенджамин Хенрихс и тут же подлетел к Каю Хаверцу с посланием.

Не помогло – через 21 минуту немцы пропустили второй от Кристиана Баумгартнера.

Игроки недовольны: говорят, что у Нагельсманна слишком много нововведений

Инновации пока не пришлись к месту, а точнее, их количество.

Как сообщает Get German Football News со ссылкой на Bild, футболисты считают, что Нагельсманн пока больше тренер для клубов, а не для сборной.

Игроки полагают, что он слишком сильно старается внедрить новые идеи, что невозможно, когда речь идет не о клубе, а о сборной, где тренер проводит с футболистами значительно меньше времени.

В команде есть мнение, что Нагельсманну следует использовать более прагматичный подход, сократить количество обучающего идей, контента и видеоанализа. Юлиан недоволен игрой в обороне и посвящает ей много времени на разборах. В этом помогает ассистент Бенджамин Глюк, с которым Юлиан работал в «Баварии» и других клубах. После прихода Нагельсманна на базе сборной Германии появилась огромная плазма, на которой разбираются видеофрагменты из прошлых матчей. Так тренер пытается улучшить оборонительную игру команды – такое внимание не очень нравится игрокам.

Еще они не уверены в решениях тренера относительно игры футболистов не на своих позициях. Самый яркий пример – выступление Кая Хавертца на левом фланге защиты против Турции (2:3).

Идеи тренера переносятся на практику после очень небольшого количества тренировок, и некоторые игроки этим недовольны. Впрочем, решение Нагельсманна задействовать Хавертца на той же позиции в следующем матче скорее вызвало позитивный отклик.

Источник уточняет: отношения между Нагельсманном и игроками по-прежнему крепкие, и нет никаких сомнений в его тактических знаниях, но напрягает, что он требует слишком многого, поскольку до Евро-2024 осталось так мало времени.

Результаты расстраивают – одна победа в четырех матчах

Даже после ухода Ханси Флика в сентябре Германия никак не проснется. Единственная победа – над США в дебюте. После этого не справились с Мексикой (2:2), Турцией (2:3) и Австрией (0:2).

Нагельсманн признает трудности: «На тренировках мы единое целое, но после свистка на поле появляются бойцы-одиночки. Нужно признать, что впереди – невероятный объем работы. На всех позициях. Тренеры должны это принять, игроки – тоже».

Оптимистичны не все. Например, Лотар Маттеус, не ожидавший увидеть Хавертца слева в защите: «Кай очень талантлив, но его наигрывали не на этой позиции, а в нападении и, прежде всего, в центре. Понимаю, что тренер сборной хотел поэкспериментировать, но надеюсь, что этого больше не повторится, даже несмотря на то, что Хавертц был одним из лучших игроков в матче против Турции.

Если хочется сохранить его качества в команде, нужно найти место, где он сможет показать тот экстра-класс, который он отчасти показал на последнем чемпионате мира.

Решение использовать одного из лучших немецких игроков атаки последних лет на позиции крайнего защитника не может быть постоянным. Это еще и пощечина тем, кто играл там до этого, даже если недавно на левом фланге обороны были проблемы».

Сам Юлиан другого мнения: «Кай сказал, что хочет попробовать [сыграть на этой позиции]. Я рассматриваю это не как риск для него, а как очень серьезную возможность сыграть ключевую роль на Евро.

Сыграв впервые на незнакомой позиции, он проявил себя очень хорошо и был, возможно, нашим лучшим игроком».

До Евро осталось не так много времени. Что еще успеет Нагельсманн?

Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein; Matthias Koch/Global Look Press

18 комментариев

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Lordk
Я почти не слежу за футболом, но как произошло, что за такое не следует дисквалификация?
+15
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AmanEsen
Вот поэтому предложение Хави об разделении календаря на клубный и международный я считаю правильным. 7-8 месяцев чисто на клубный футбол, 2-3 месяца на отборы или лиги нации всякие. Вот тогда у тренеров как клуба, так и сборных будет время на такие подготовки.

Нагс еще более менее может позволить себе такие эксперименты из за отсутствии отбора, но другим тренерам сборным приходится работать примитивными способами.
+10
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+6
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hamashka
Ответ Слончик
Был случай в нашем женском футболе, когда лучшего атакующего полузащитника Ольгу Петрову на ЧЕ кажется 13го года тренер поставил правым защитником. Логика видимо была такой, что наша сборная не могла никому навязать игру, а подключаясь из глубины, креативный полузащитник с хорошим пасом мог видеть все поле и находить решения. Возможно, Нагельсманн исходит из того же. Немцы сейчас не сильнее ни командно, ни индивидуально никого из фаворитов. Возможно, какие-то хитрости - единственный шанс. А тем, кому не нравится, что много тактики, можно вспомнить слова Карло Маццоне, что техника - это хлеб богатых, а тактика - хлеб бедных. Сейчас немецкая сборная не та, чтобы забивать на схемы.
в свое время и Аршавина левым защитником в Зените ставили однажды)
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Нейтральный критик
Ответ AmanEsen
Вот поэтому предложение Хави об разделении календаря на клубный и международный я считаю правильным. 7-8 месяцев чисто на клубный футбол, 2-3 месяца на отборы или лиги нации всякие. Вот тогда у тренеров как клуба, так и сборных будет время на такие подготовки. Нагс еще более менее может позволить себе такие эксперименты из за отсутствии отбора, но другим тренерам сборным приходится работать примитивными способами.
Что делать с игроками, которые не участвуют в сборных, мы придумаем позже. А игрокам сборных, которые будут пахать лишние два месяца, мы скажем "у вас месяц отпуска, так вот отдыхайте, как не в себя".
+4
-1
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Assandro Journey
Ответ Слончик
Был случай в нашем женском футболе, когда лучшего атакующего полузащитника Ольгу Петрову на ЧЕ кажется 13го года тренер поставил правым защитником. Логика видимо была такой, что наша сборная не могла никому навязать игру, а подключаясь из глубины, креативный полузащитник с хорошим пасом мог видеть все поле и находить решения. Возможно, Нагельсманн исходит из того же. Немцы сейчас не сильнее ни командно, ни индивидуально никого из фаворитов. Возможно, какие-то хитрости - единственный шанс. А тем, кому не нравится, что много тактики, можно вспомнить слова Карло Маццоне, что техника - это хлеб богатых, а тактика - хлеб бедных. Сейчас немецкая сборная не та, чтобы забивать на схемы.
без тактики и игровой идеи ни одна топ-команда не сможет ничего выиграть. одной техники игроков (которых в сборной Германии полно - 6-7 техничных полузащитников и атакующих игроков - даже больше креативных игроков, чем было в Германии 2014-го года - там был Озил, Ройс и Гетце. +Мюллер, а сейчас - Сане, Хаверц, Вирц, Мусиала, Гундоган, Мюллер, Киммих, Брандт), все-таки, недостаточно в современном футболе сборных.
Проблема Германии - каких игроков сделать основными и как выстроить вокруг них команду. К тому же Германию преследуют неудачи по части результатов. Например, играли хорошо на ЧМ, но не повезло с результатом - Японию должны были громить 4-0. Могли и Испанию обыграть 2-1. Конечно, тут была еще проблема в завершении атак. Мазали много. А вот Аргентине повезло в матче с Австралией не пропустить в концовке, и они выползли в четвертьфинал.
К тому же товарняки, плохая мотивация для игроков. Они все-таки играют с мыслью о том, как бы травму не получить посреди сезона. А тут заряженная на 100% Турция и Австрия, будто в финал Евро играть вышли. Такое вот несовпадение настроев получается.
Так что техники и качества игроков недостаточно для успеха. Выйдет Франция без тактики играть, мало что получится. Их игровая идея хоть и ограниченная (футбол переходных фаз+автобус), но она есть.
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Александр Калашников
Хмм, можно попробовать убрать Глюка во время видеоанализа, как вариант. . Вдруг он мешает нормально анализировать матчи.
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kidur
Удивило его приглашение в команду потерявшего сильно в скорости Хуммельса...
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Юрий Доронин
За умышленную симуляцию травм нет наказания?
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Assandro Journey
Это Нагельсманн подсмотрел в женском клубном футболе. Вратари Челси и Арсенала часто так делают, когда игра выходит из под контроля. Многих это раздражает. Однако тренеры просто дают какие-то инструкции, а не тактически меняют схемы.
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Red Line
Ответ Нейтральный критик
Что делать с игроками, которые не участвуют в сборных, мы придумаем позже. А игрокам сборных, которые будут пахать лишние два месяца, мы скажем "у вас месяц отпуска, так вот отдыхайте, как не в себя".
нет, им скажут икспертишки спорца, что им платят мильоны, пусть рвут организм
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