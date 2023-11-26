Симуляция травм, чтобы сменить тактику – новый метод Нагельсманна в сборной
Слишком много инноваций.
Юлиан Нагельсманн в сборной Германии с сентября, но уже перестраивает команду по-полной.
Одно из нововведений – тактические изменения во время симуляций травм. Да-да, тренер просит игроков изображать повреждения, а в это время меняет тактику команды!
Актуальный пример из последнего матча против Австрии (0:2). Почти весь второй тайм Германия играла в меньшинстве после удаления Лероя Сане (а еще летела, пропустив в первом тайме от Марселя Забитцера), на 52-й минуте тренер свистнул вратарю Кевину Траппу.
Жестами призвал лечь на газон и симулировать травму.
Трапп все понял – миссия выполнена.
Пока разбирались с вратарем, на замену выскочил защитник Бенджамин Хенрихс и тут же подлетел к Каю Хаверцу с посланием.
Не помогло – через 21 минуту немцы пропустили второй от Кристиана Баумгартнера.
Игроки недовольны: говорят, что у Нагельсманна слишком много нововведений
Инновации пока не пришлись к месту, а точнее, их количество.
Как сообщает Get German Football News со ссылкой на Bild, футболисты считают, что Нагельсманн пока больше тренер для клубов, а не для сборной.
Игроки полагают, что он слишком сильно старается внедрить новые идеи, что невозможно, когда речь идет не о клубе, а о сборной, где тренер проводит с футболистами значительно меньше времени.
В команде есть мнение, что Нагельсманну следует использовать более прагматичный подход, сократить количество обучающего идей, контента и видеоанализа. Юлиан недоволен игрой в обороне и посвящает ей много времени на разборах. В этом помогает ассистент Бенджамин Глюк, с которым Юлиан работал в «Баварии» и других клубах. После прихода Нагельсманна на базе сборной Германии появилась огромная плазма, на которой разбираются видеофрагменты из прошлых матчей. Так тренер пытается улучшить оборонительную игру команды – такое внимание не очень нравится игрокам.
Еще они не уверены в решениях тренера относительно игры футболистов не на своих позициях. Самый яркий пример – выступление Кая Хавертца на левом фланге защиты против Турции (2:3).
Идеи тренера переносятся на практику после очень небольшого количества тренировок, и некоторые игроки этим недовольны. Впрочем, решение Нагельсманна задействовать Хавертца на той же позиции в следующем матче скорее вызвало позитивный отклик.
Источник уточняет: отношения между Нагельсманном и игроками по-прежнему крепкие, и нет никаких сомнений в его тактических знаниях, но напрягает, что он требует слишком многого, поскольку до Евро-2024 осталось так мало времени.
Результаты расстраивают – одна победа в четырех матчах
Даже после ухода Ханси Флика в сентябре Германия никак не проснется. Единственная победа – над США в дебюте. После этого не справились с Мексикой (2:2), Турцией (2:3) и Австрией (0:2).
Нагельсманн признает трудности: «На тренировках мы единое целое, но после свистка на поле появляются бойцы-одиночки. Нужно признать, что впереди – невероятный объем работы. На всех позициях. Тренеры должны это принять, игроки – тоже».
Оптимистичны не все. Например, Лотар Маттеус, не ожидавший увидеть Хавертца слева в защите: «Кай очень талантлив, но его наигрывали не на этой позиции, а в нападении и, прежде всего, в центре. Понимаю, что тренер сборной хотел поэкспериментировать, но надеюсь, что этого больше не повторится, даже несмотря на то, что Хавертц был одним из лучших игроков в матче против Турции.
Если хочется сохранить его качества в команде, нужно найти место, где он сможет показать тот экстра-класс, который он отчасти показал на последнем чемпионате мира.
Решение использовать одного из лучших немецких игроков атаки последних лет на позиции крайнего защитника не может быть постоянным. Это еще и пощечина тем, кто играл там до этого, даже если недавно на левом фланге обороны были проблемы».
Сам Юлиан другого мнения: «Кай сказал, что хочет попробовать [сыграть на этой позиции]. Я рассматриваю это не как риск для него, а как очень серьезную возможность сыграть ключевую роль на Евро.
Сыграв впервые на незнакомой позиции, он проявил себя очень хорошо и был, возможно, нашим лучшим игроком».
До Евро осталось не так много времени. Что еще успеет Нагельсманн?
Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein; Matthias Koch/Global Look Press
Нагс еще более менее может позволить себе такие эксперименты из за отсутствии отбора, но другим тренерам сборным приходится работать примитивными способами.
Проблема Германии - каких игроков сделать основными и как выстроить вокруг них команду. К тому же Германию преследуют неудачи по части результатов. Например, играли хорошо на ЧМ, но не повезло с результатом - Японию должны были громить 4-0. Могли и Испанию обыграть 2-1. Конечно, тут была еще проблема в завершении атак. Мазали много. А вот Аргентине повезло в матче с Австралией не пропустить в концовке, и они выползли в четвертьфинал.
К тому же товарняки, плохая мотивация для игроков. Они все-таки играют с мыслью о том, как бы травму не получить посреди сезона. А тут заряженная на 100% Турция и Австрия, будто в финал Евро играть вышли. Такое вот несовпадение настроев получается.
Так что техники и качества игроков недостаточно для успеха. Выйдет Франция без тактики играть, мало что получится. Их игровая идея хоть и ограниченная (футбол переходных фаз+автобус), но она есть.