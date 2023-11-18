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У «Ман Сити» восемь травм перед «Ливерпулем». Холанд и Эдерсон в списке

Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
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Манчестер Сити Манчестер Сити
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Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне
Матео Ковачич Матео Ковачич
Матеуш Нунеш Матеуш Нунеш
Натан Аке Натан Аке
Серхио Гомес Серхио Гомес
Эдерсон Эдерсон
Джон Стоунз Джон Стоунз
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Одни плохие новости.

25 ноября в АПЛ состоится топ-матч – «Ман Сити» против «Ливерпуля». Напряженный график и международная пауза несут для Пепа массу проблем перед встречей на «Этихаде».

Под вопросом сразу восемь игроков. К давно травмированному Де Брюйне в последние дни добавился даже Холанд.

● Холанд почувствовал дискомфорт в лодыжке в матче Норвегии против Фарерских островов. Врач сборной сказал, что травма несерьезная, но против Шотландии Эрлинг не выйдет. Есть шанс, что восстановится к «Ливерпулю».

В недавнем матче против «Борнмута» Холанда заменили в перерыве. 

● Стоунз залечивает мышечную травму. Вот что по этому поводу сказал Пеп: «Посмотрим, что будет после паузы на сборную. Врач сказал мне, что восстановление проходит неплохо. Когда Джон снова будет в форме, он вернется».

● У Нунеша, по информации A Bola, проблемы с мышцами. Матчи сборной Португалии он пропускает.

● Де Брюйне восстанавливается от травмы задней поверхности бедра с середины августа. Слова Гвардиолы: «Кевин говорит, что чувствует себя очень хорошо, но все еще мало тренируется и не бегает. Мы не давим – его восстановление проходит по плану». 

● Эдерсон повредил ногу в матче с «Челси», но может вернуться к матчу с «Ливерпулем».

● Ковачич из-за мышечной травмы мимо сборной. Сроки восстановления неизвестны.

● Аке получил травму перед матчем с «Челси» и не поехал в сборную Нидерландов. Что за травма, когда восстановится – пока неясно.

● У резервиста Гомеса растяжение лодыжки, он вернется к тренировкам в ближайшие дни. 

Каким будет состав «Сити» через неделю?

Фото: Gettyimages/Clive Rose; Vegard Grœtt/Keystone Press Agency/Global Look Press

32 комментария

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Антон Казанский
Ожидания от заголовка: 8 игроков основного состава "Сити" пропустят матч с "Ливерпулем".
Реальность: из стартового состава там только трое (включая Де Брюйне), да и те, скорее всего, сыграют.
+35
-3
+32
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Thomas Thomas
Выиграли ЛЧ в сезон когда должны были быть отстранены от еврокубков
Многие из тех трофеев АПЛ выиграны благодаря судейским ошибкам
115 обвинений в нарушения футбольных

Так что травмы клуба ,который миллиарды тратит каждое лето это не плохая новость
Плохая новость что Манчестер Сити не отправили в нон лигу
+34
-8
+26
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Ivan Vladyko
Кроме Кевина и Стоунза, у половины больше похоже на попытки поберечь себя перед матчем с Ливерпулем. Как-то совсем не похоже на эпидемию травм
+18
-2
+16
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Champ19ons
Видимо Эвертону нужно будет отдать игроков для сити
+6
0
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jem777
Ответ Ivan Vladyko
Кроме Кевина и Стоунза, у половины больше похоже на попытки поберечь себя перед матчем с Ливерпулем. Как-то совсем не похоже на эпидемию травм
Симулировать у них в крови.))
+5
-2
+3
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Vitto
Ответ Thomas Thomas
Выиграли ЛЧ в сезон когда должны были быть отстранены от еврокубков Многие из тех трофеев АПЛ выиграны благодаря судейским ошибкам 115 обвинений в нарушения футбольных Так что травмы клуба ,который миллиарды тратит каждое лето это не плохая новость Плохая новость что Манчестер Сити не отправили в нон лигу
Ты специально зарегистрировалось чтобы написать эту хню?
+11
-8
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Alan Wake
Травма Эдерсона из серии "Было бы счастье, да несчастье помогло", четверка от Челси в прошлом туре не даст соврать.
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Stewee
Обыкновенные майнд-геймс от Пепа. Холанд выйдет в старте и положит минимум 1 Ливерпулю.
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Ненавидящий2.0
Состав Сити будет оптимальным, отсутствовать будет лишь Кевин де Брюйне
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morphvirg
Ответ Thomas Thomas
Выиграли ЛЧ в сезон когда должны были быть отстранены от еврокубков Многие из тех трофеев АПЛ выиграны благодаря судейским ошибкам 115 обвинений в нарушения футбольных Так что травмы клуба ,который миллиарды тратит каждое лето это не плохая новость Плохая новость что Манчестер Сити не отправили в нон лигу
Интересно, какие трофеи выиграли благодаря судьям?)
+2
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Dmitry Koway
кароч травмирован только де брюйне, что не новость, остальные важные игроки будут готовы
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sema mixajlov
Ответ Антон Казанский
Ожидания от заголовка: 8 игроков основного состава "Сити" пропустят матч с "Ливерпулем". Реальность: из стартового состава там только трое (включая Де Брюйне), да и те, скорее всего, сыграют.
Стоунз, Холанд, КДБ, Эдерсон - стартовый состав, отчасти еще Аке сюда можно причислить
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Ночной кошмар Логинова
Ответ Ivan Vladyko
Кроме Кевина и Стоунза, у половины больше похоже на попытки поберечь себя перед матчем с Ливерпулем. Как-то совсем не похоже на эпидемию травм
Согласен
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John Johnson
Ответ Thomas Thomas
Выиграли ЛЧ в сезон когда должны были быть отстранены от еврокубков Многие из тех трофеев АПЛ выиграны благодаря судейским ошибкам 115 обвинений в нарушения футбольных Так что травмы клуба ,который миллиарды тратит каждое лето это не плохая новость Плохая новость что Манчестер Сити не отправили в нон лигу
Сити лучший клуб мира, хотя я поддерживаю Ливерпуль с 2018
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Ненавидящий2.0
Ответ sema mixajlov
Стоунз, Холанд, КДБ, Эдерсон - стартовый состав, отчасти еще Аке сюда можно причислить
кроме КДБ все выйдут на поле
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А.В. Бубнов
Ответ Alan Wake
Травма Эдерсона из серии "Было бы счастье, да несчастье помогло", четверка от Челси в прошлом туре не даст соврать.
Думаешь на срастется "шрам" к матчу?
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Waititi
Ответ Thomas Thomas
Выиграли ЛЧ в сезон когда должны были быть отстранены от еврокубков Многие из тех трофеев АПЛ выиграны благодаря судейским ошибкам 115 обвинений в нарушения футбольных Так что травмы клуба ,который миллиарды тратит каждое лето это не плохая новость Плохая новость что Манчестер Сити не отправили в нон лигу
нытик мамин бозе мой.
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Waititi
и где МЮ который ныл о травмах ?
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_El Nino_
Помню раньше Фергюсон писал записки и справки своим игрокам, чтоб те не ехали в сборные, щас же этим занимается другая сторона манчестера. Большая половина в этом списке либо глухие резервисты, либо выйдут в старте. Если на то пошло, то у Ливерпуля в составе тоже травмированы Робертсон, Тьяго, Байтечич + Джонс, Конате, Гомез и Бредли
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Андрей Тихонов
Да там половина - микротравмы, отмазки, чтобы в сборную не ехать и отдохнуть перед матчем с Ливерпулем. Холанда, судя по всему, тоже решили поберечь, сборной уже ничего не светит, пускай парень отдохнёт перед матчем АПЛ.
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Юрий Доронин
У всей большой шестёрки травмы так что ничего такого.
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Roman R
Да там уже всё обговорили, Ливер будет доигрывать втроём и Алиссона боковой будет сам держать за футболку...
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John Johnson
Унизительные кэфы 4.50 в пользу Ливерпуля теперь поправят ?
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