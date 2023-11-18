У «Ман Сити» восемь травм перед «Ливерпулем». Холанд и Эдерсон в списке

Одни плохие новости.

25 ноября в АПЛ состоится топ-матч – «Ман Сити» против «Ливерпуля». Напряженный график и международная пауза несут для Пепа массу проблем перед встречей на «Этихаде».

Под вопросом сразу восемь игроков. К давно травмированному Де Брюйне в последние дни добавился даже Холанд.

● Холанд почувствовал дискомфорт в лодыжке в матче Норвегии против Фарерских островов. Врач сборной сказал, что травма несерьезная, но против Шотландии Эрлинг не выйдет. Есть шанс, что восстановится к «Ливерпулю».

В недавнем матче против «Борнмута» Холанда заменили в перерыве.

● Стоунз залечивает мышечную травму. Вот что по этому поводу сказал Пеп: «Посмотрим, что будет после паузы на сборную. Врач сказал мне, что восстановление проходит неплохо. Когда Джон снова будет в форме, он вернется».

● У Нунеша, по информации A Bola, проблемы с мышцами. Матчи сборной Португалии он пропускает.

● Де Брюйне восстанавливается от травмы задней поверхности бедра с середины августа. Слова Гвардиолы: «Кевин говорит, что чувствует себя очень хорошо, но все еще мало тренируется и не бегает. Мы не давим – его восстановление проходит по плану».

● Эдерсон повредил ногу в матче с «Челси», но может вернуться к матчу с «Ливерпулем».

● Ковачич из-за мышечной травмы мимо сборной. Сроки восстановления неизвестны.

● Аке получил травму перед матчем с «Челси» и не поехал в сборную Нидерландов. Что за травма, когда восстановится – пока неясно.

● У резервиста Гомеса растяжение лодыжки, он вернется к тренировкам в ближайшие дни.

Каким будет состав «Сити» через неделю?

Фото: Gettyimages/Clive Rose; Vegard Grœtt/Keystone Press Agency/Global Look Press