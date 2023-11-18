У «Ман Сити» восемь травм перед «Ливерпулем». Холанд и Эдерсон в списке
Одни плохие новости.
25 ноября в АПЛ состоится топ-матч – «Ман Сити» против «Ливерпуля». Напряженный график и международная пауза несут для Пепа массу проблем перед встречей на «Этихаде».
Под вопросом сразу восемь игроков. К давно травмированному Де Брюйне в последние дни добавился даже Холанд.
● Холанд почувствовал дискомфорт в лодыжке в матче Норвегии против Фарерских островов. Врач сборной сказал, что травма несерьезная, но против Шотландии Эрлинг не выйдет. Есть шанс, что восстановится к «Ливерпулю».
В недавнем матче против «Борнмута» Холанда заменили в перерыве.
● Стоунз залечивает мышечную травму. Вот что по этому поводу сказал Пеп: «Посмотрим, что будет после паузы на сборную. Врач сказал мне, что восстановление проходит неплохо. Когда Джон снова будет в форме, он вернется».
● У Нунеша, по информации A Bola, проблемы с мышцами. Матчи сборной Португалии он пропускает.
● Де Брюйне восстанавливается от травмы задней поверхности бедра с середины августа. Слова Гвардиолы: «Кевин говорит, что чувствует себя очень хорошо, но все еще мало тренируется и не бегает. Мы не давим – его восстановление проходит по плану».
● Эдерсон повредил ногу в матче с «Челси», но может вернуться к матчу с «Ливерпулем».
● Ковачич из-за мышечной травмы мимо сборной. Сроки восстановления неизвестны.
● Аке получил травму перед матчем с «Челси» и не поехал в сборную Нидерландов. Что за травма, когда восстановится – пока неясно.
● У резервиста Гомеса растяжение лодыжки, он вернется к тренировкам в ближайшие дни.
Каким будет состав «Сити» через неделю?
Фото: Gettyimages/Clive Rose; Vegard Grœtt/Keystone Press Agency/Global Look Press
Реальность: из стартового состава там только трое (включая Де Брюйне), да и те, скорее всего, сыграют.
Многие из тех трофеев АПЛ выиграны благодаря судейским ошибкам
115 обвинений в нарушения футбольных
Так что травмы клуба ,который миллиарды тратит каждое лето это не плохая новость
Плохая новость что Манчестер Сити не отправили в нон лигу