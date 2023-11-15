А вот и мяч Евро-2024 – на нем стадионы Германии! Здесь все модели в истории турнира

Пс, вы тоже обожаете Roteiro?

До Евро-2024 еще семь месяцев, но УЕФА уже показал официальный мяч турнира. Что скажете?

Его назвали Fussballliebe – «любовь к футболу». На мяч нанесены изображения стадионов Германии, которые примут Евро. Он оснащен технологией Connected Ball, которая поможет ВАР еще более точными данными. Ее применят впервые в истории чемпионатов Европы.

Мяч презентовали на олимпийском стадионе в Берлине.

Вспоминаем все мячи Евро: от Top Star до Roteiro и Uniforia

На первых чемпионатах Европы не было официальных экипировщиков, поэтому использовали мячи, которыми играли на чемпионатах мира. На Евро-1960 и Евро-1964 били по Top Star и Top Star 2.

В 1968 году на Евро играли мячом Adidas Telstar Elast. На нем впервые появились черно-белые вставки, которые стали символом образа футбольного мяча на много лет вперед.

На Евро-1972 играли почти таким же Telstar Durlast. Внешне он почти не отличался от предшественника, но был изготовлен по технологии, которая лучше переносила влагу.

На ЧЕ-1976 гоняли все тот же Telstar Durlast.

А на Евро-1980 играли Tango, названным в честь известного аргентинского танца. Вот и новый дизайн: триады, нарисованные на шестиугольных панелях.

В 1984-м на Tango впервые появилась надпись, посвященная Евро. Правда, только по ней можно было отличить мяч от того, которым играли на ЧМ.

Только на Евро-1988 у турнира появился эксклюзивный мяч под названием Tango Europa.

На Евро-1992 играли красивым Etrusco Unico, который за два года до этого сверкал на ЧМ-1990 в Италии. Дизайн выполнен в стилистике культуры этрусков – цивилизации, проживавшей в I тысячелетии до нашей эры на территории Аппенинского полуострова.

На Евро-1996 играли мячом Questra Europa, который (за исключением дизайна триад) ничем не отличался от предшественника.

Для Евро-2000 adidas разработал эксклюзивную модель Terrestra Silverstream. Мяч оформили в сине-серебристых цветах, а технологически он был сделан так, что сила удара распределялась по всему объему – летел быстрее и мощнее прежних моделей.

Для Евро-2004 adidas сделал одну из самых популярных моделей в истории турнира – Roteiro. Мяч назвали в честь судового журнала на корабле португальского мореплавателя Васко да Гамы. Мяч сделали по технологии термосклейки, при которой панели не сшиваются, а склеиваются под температурой.

К Евро-2008 представили Europass, в которой adidas возвращается к корням с помощью черно-белого дизайна. Пожалуй, любимый мяч наших болельщиков.

В 2012 году на полях Польши и Украины играли Tango 12 – наследником легендарного Tango с Евро-1980.

Евро-2016 проводился во Франции, поэтому мяч назвали Beau Jeu («Красивая игра»). Модель выполнена в цветах французского триколора и по конструкции близка к мячу Brazuca, которым играли на ЧМ-2014.

Структура мяча Uniforia, которым сыграли на Евро-2020, идентична мячу ЧМ-2018. Название – производное от слов Unity («Единство») и Euphoria («Эйфория»). Дизайн мяча отличается яркими линиями в стиле мазка, которые символизируют размытие границ как отражение нового формата.

А вот и общий список:

Фото: wikipedia.org; adidas.co.uk; reuters.com