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А вот и мяч Евро-2024 – на нем стадионы Германии! Здесь все модели в истории турнира

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Пс, вы тоже обожаете Roteiro?

До Евро-2024 еще семь месяцев, но УЕФА уже показал официальный мяч турнира. Что скажете?

Его назвали Fussballliebe – «любовь к футболу». На мяч нанесены изображения стадионов Германии, которые примут Евро. Он оснащен технологией Connected Ball, которая поможет ВАР еще более точными данными. Ее применят впервые в истории чемпионатов Европы.

Мяч презентовали на олимпийском стадионе в Берлине. 

Вспоминаем все мячи Евро: от Top Star до Roteiro и Uniforia

На первых чемпионатах Европы не было официальных экипировщиков, поэтому использовали мячи, которыми играли на чемпионатах мира. На Евро-1960 и Евро-1964 били по Top Star и Top Star 2.

В 1968 году на Евро играли мячом Adidas Telstar Elast. На нем впервые появились черно-белые вставки, которые стали символом образа футбольного мяча на много лет вперед.

На Евро-1972 играли почти таким же Telstar Durlast. Внешне он почти не отличался от предшественника, но был изготовлен по технологии, которая лучше переносила влагу.

На ЧЕ-1976 гоняли все тот же Telstar Durlast.

А на Евро-1980 играли Tango, названным в честь известного аргентинского танца. Вот и новый дизайн: триады, нарисованные на шестиугольных панелях.

В 1984-м на Tango впервые появилась надпись, посвященная Евро. Правда, только по ней можно было отличить мяч от того, которым играли на ЧМ.

Только на Евро-1988 у турнира появился эксклюзивный мяч под названием Tango Europa.

На Евро-1992 играли красивым Etrusco Unico, который за два года до этого сверкал на ЧМ-1990 в Италии. Дизайн выполнен в стилистике культуры этрусков – цивилизации, проживавшей в I тысячелетии до нашей эры на территории Аппенинского полуострова.

На Евро-1996 играли мячом Questra Europa, который (за исключением дизайна триад) ничем не отличался от предшественника.

Для Евро-2000 adidas разработал эксклюзивную модель Terrestra Silverstream. Мяч оформили в сине-серебристых цветах, а технологически он был сделан так, что сила удара распределялась по всему объему – летел быстрее и мощнее прежних моделей.

Для Евро-2004 adidas сделал одну из самых популярных моделей в истории турнира – Roteiro. Мяч назвали в честь судового журнала на корабле португальского мореплавателя Васко да Гамы. Мяч сделали по технологии термосклейки, при которой панели не сшиваются, а склеиваются под температурой.

К Евро-2008 представили Europass, в которой adidas возвращается к корням с помощью черно-белого дизайна. Пожалуй, любимый мяч наших болельщиков. 

В 2012 году на полях Польши и Украины играли Tango 12 – наследником легендарного Tango с Евро-1980.

Евро-2016 проводился во Франции, поэтому мяч назвали Beau Jeu («Красивая игра»). Модель выполнена в цветах французского триколора и по конструкции близка к мячу Brazuca, которым играли на ЧМ-2014.

Структура мяча Uniforia, которым сыграли на Евро-2020, идентична мячу ЧМ-2018. Название – производное от слов Unity («Единство») и Euphoria («Эйфория»). Дизайн мяча отличается яркими линиями в стиле мазка, которые символизируют размытие границ как отражение нового формата.

А вот и общий список:

Главные интриги отбора на Евро. Украина vs Италия, как пробиться Казахстану, какие чудеса возможны 

Фото: wikipedia.org; adidas.co.uk; reuters.com

Самый классный мяч Евро?
316 голосов
Олдскульные до 1988-го
11%
Tango Europa, 1988
5%
Etrusco Unico, 1992
4%
Questra Europa. 1996
2%
Terrestra Silverstream, 2000
5%
Roteiro, 2004
29%
Europass, 2008
20%
Tango 12, 2012
8%
Beau Jeu, 2016
4%
Uniforia, 2020
8%
Fussballliebe, 2024
4%

18 комментариев

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Enchanter WIZZARD
Ротейро просто топ. Лучший мяч нулевых и нашего детства)
+7
-1
+6
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Cearvm
Все критикуют новые мячи и вспоминают Ротейро, а для меня Uniforia 2020 года гораздо эффектнее многих мячей до этого. У Fussballliebe тоже есть все шансы запомниться, сейчас трудно оценить его в динамике. Многое зависит и от самого турнира.
+5
-1
+4
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Football_legend
Ответ PolarBear
Не понимаю , чего так кому то нравится мяч 2008 года ? Это вот когда то ,помню, была мода на рубашку в горошек , галстук в горошек , в общем чухня полная, а не мода, так и этот мяч в горошек
Нравится не сам мяч, а воспоминания связанные с ним
+2
0
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Wiley Fox
Школота играет в ротейро

Для меня же мяч 88 года лучший

Потому что Великий Ван Бастен им шедевр забил Дасаеву
+1
0
+1
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113k
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Вот главное вещь, которая говорит что нельзя сравнивать футболистов разных эпох с разынми условиями.
"Для Евро-2000 adidas разработал эксклюзивную модель Terrestra Silverstream. Мяч оформили в сине-серебристых цветах, а технологически он был сделан так, что сила удара распределялась по всему объему – летел быстрее и мощнее прежних моделей."
Я помню ощущение когда играешь старыми мячами ,а потом новыми, что по другому чувствует удар.
Я никогда не играл в бутцах.

Поэтому можете спокойно глороботов Роналду и Месси посылать куда подальше когда они кричат, что они лучшие в истории)))
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PolarBear
Ответ Football_legend
Нравится не сам мяч, а воспоминания связанные с ним
То есть , если бы вместо мяча был кирпич в 2008 году , то всё равно он был бы лучше из -за воспоминаний ? .У ха ха.
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Football_legend
Помню как впервые увидел Ротейро в рекламе с Роналдиньо - он сразу стал моей мечтой
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Заборостроитель
Немного удивляет один факт, что для мячей турниров в недавнем прошлом подбирали местные названия, делали дизайн и только для Евро 12 и ЧМ 18 дали название старых мячей и переработали дизайн этой классики.
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Alex Kuznetsov
Ротейро мяч из детства и он был один в отличие банального Танго.
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Sedlacek
Ноль фантазии. Убери лого Евро – не то мяч ЛЕ, не то мяч ЛК
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Xela0857
Телстар и Танго. Остальное отдыхает
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Ruscello
1976. Хотя Etrusco Unico тоже классный мяч был
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m.scaline
три последних мяча мне вообще не запомнились, какой-то стоковый дизайн
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Deathember
Ответ Cearvm
Все критикуют новые мячи и вспоминают Ротейро, а для меня Uniforia 2020 года гораздо эффектнее многих мячей до этого. У Fussballliebe тоже есть все шансы запомниться, сейчас трудно оценить его в динамике. Многое зависит и от самого турнира.
Roteiro просто был первым в своем роде + имел самую необычную внешность, это единственный в истории мяч темно-серебристого цвета
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Заборостроитель
Ответ Enchanter WIZZARD
Ротейро просто топ. Лучший мяч нулевых и нашего детства)
Мяч финала Кубка УЕФА 2005
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vadned
Ответ Enchanter WIZZARD
Ротейро просто топ. Лучший мяч нулевых и нашего детства)
Не согласен в корне )

Ротейро - наверное самый дубовый и скользкий мяч из списка. Новая технология производства и неизбежные её издержки. Единственные кто реально любил этот мяч - это исполнители штрафных на силу, когда мяч не крутили по дуге, а посылали почти без вращения и сильно. Он сильно отклонялся в полете от ожидаемой траектории и обманывал вратарей.
Правда Ротейро был одним из самых долгоживущих мячей, что явно в плюс.
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