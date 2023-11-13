Момент на 0,005 xG.

«Интер» разобрался дома с «Фрозиноне» благодаря голам Федерико Димарко и Хакана Чалханоглу. Второй-то с пенальти, все стандартно, а вот победный – крайне эффектно.

Генрих Мхитарян отдал на своей половине вразрез на Димарко, итальянец увидел далеко вышедшего вратаря Стефано Турати. Взгляните, откуда пальнул защитник!

По продвинутой статистике момент оценили в 0,005 xG! Но какая разница?

Если такого полета вратаря все равно не хватило, чтобы спасти.

Коллега Зоммер в шоке. Ян, мы тебя понимаем.

«Интер» выиграл, вернулся на первое место в лиге, но все внимание – именно к Димарко.

Федерико не самый результативный защитник: в Серии А-2023/24 у него лишь один гол, зато победный в ворота «Эмполи» в сентябре. За всю карьеру Димарко забивал не больше пяти в чемпионате («Верона»-2020/21), в «Интере» у него максимум четыре мяча в прошлом сезоне.

Для 22-летнего вратаря «Фрозиноне» Стефано Турати, пустившего с центра, матч с «Интером» – особенный. Турати с детства за миланцев и вырос в клубной академии. Правда, за основу так и не сыграл, в профессиональном футболе дебютировал уже в «Сассуоло», оттуда через «Реджо Калабрию» попал во «Фрозиноне». Помог команде выйти в Серию А и пропустил лишь одну игру в лиге.

При этом любовь к «Интеру» никуда не пропала. 24 мая миланский клуб обыграл в финале Кубка Италии «Фиорентину» (2:1), а Турати поддержал команду с трибун «Стадио Олимпико».

Теперь сыграл против. Не блеснул, но наверняка запомнит матч навсегда по другим причинам.

Фото: AFP/Piero Cruciatti