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Какой гол! С центра поля, от бровки, парашютиком – чудо «Интера»

серия А Италия серия А Италия
Фрозиноне Фрозиноне
Интер Интер
Стефано Турати Стефано Турати
Федерико Димарко Федерико Димарко
Футбол Футбол

Момент на 0,005 xG.

«Интер» разобрался дома с «Фрозиноне» благодаря голам Федерико Димарко и Хакана Чалханоглу. Второй-то с пенальти, все стандартно, а вот победный – крайне эффектно.

Генрих Мхитарян отдал на своей половине вразрез на Димарко, итальянец увидел далеко вышедшего вратаря Стефано Турати. Взгляните, откуда пальнул защитник!

По продвинутой статистике момент оценили в 0,005 xG! Но какая разница?

Если такого полета вратаря все равно не хватило, чтобы спасти.

Коллега Зоммер в шоке. Ян, мы тебя понимаем.

«Интер» выиграл, вернулся на первое место в лиге, но все внимание – именно к Димарко.

Федерико не самый результативный защитник: в Серии А-2023/24 у него лишь один гол, зато победный в ворота «Эмполи» в сентябре. За всю карьеру Димарко забивал не больше пяти в чемпионате («Верона»-2020/21), в «Интере» у него максимум четыре мяча в прошлом сезоне.

Для 22-летнего вратаря «Фрозиноне» Стефано Турати, пустившего с центра, матч с «Интером» – особенный. Турати с детства за миланцев и вырос в клубной академии. Правда, за основу так и не сыграл, в профессиональном футболе дебютировал уже в «Сассуоло», оттуда через «Реджо Калабрию» попал во «Фрозиноне». Помог команде выйти в Серию А и пропустил лишь одну игру в лиге.

При этом любовь к «Интеру» никуда не пропала. 24 мая миланский клуб обыграл в финале Кубка Италии «Фиорентину» (2:1), а Турати поддержал команду с трибун «Стадио Олимпико».

Теперь сыграл против. Не блеснул, но наверняка запомнит матч навсегда по другим причинам.

Интер – Фрозиноне 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
12 ноября, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 43 Димарко, 2:0 – 48, пенальти Чалханоглу.
ИнтерЗоммер, Думфрис (де Врей, 61), Дармиан, Ачерби, Бастони, Димарко (Карлос Аугусто, 81), Мхитарян (Фраттези, 69), Чалханоглу (Сенси, 81), Барелла, Тюрам (Арнаутович, 70), Мартинес.
ФрозинонеТурати, Лирола (Ибрагимович, 55), Маркицца, Околи, Монтеризи, Ойоно, Маццителли (Брешианини, 35), Рейньер (Кайо Жорже, 82), Барренечеа (Казо, 82), Соуле, Чуни (Шеддира, 55).
Предупреждение:
Брешианини (71).

Фото: AFP/Piero Cruciatti

4 комментария

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Rock-n-Rolla
жаль, что Вадим Высоцкий не развился до такой степени, чтобы прикреплять ссылки на видеоповтор... посочувствуем Вадиму(
+2
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1319pro
2023 год, наши дни:
Журнализды на спортсе выкладывают фото красивых голов. Закрой глаза и представь этот гол сам себе)
+1
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TaR
Шикарно Димарко пальнул :)

А Турати вполне может и в Интер вернуться, парню только 22
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Семён Жуйло
43 метра.
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