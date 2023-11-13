Какой гол! С центра поля, от бровки, парашютиком – чудо «Интера»
Момент на 0,005 xG.
«Интер» разобрался дома с «Фрозиноне» благодаря голам Федерико Димарко и Хакана Чалханоглу. Второй-то с пенальти, все стандартно, а вот победный – крайне эффектно.
Генрих Мхитарян отдал на своей половине вразрез на Димарко, итальянец увидел далеко вышедшего вратаря Стефано Турати. Взгляните, откуда пальнул защитник!
По продвинутой статистике момент оценили в 0,005 xG! Но какая разница?
Если такого полета вратаря все равно не хватило, чтобы спасти.
Коллега Зоммер в шоке. Ян, мы тебя понимаем.
«Интер» выиграл, вернулся на первое место в лиге, но все внимание – именно к Димарко.
Федерико не самый результативный защитник: в Серии А-2023/24 у него лишь один гол, зато победный в ворота «Эмполи» в сентябре. За всю карьеру Димарко забивал не больше пяти в чемпионате («Верона»-2020/21), в «Интере» у него максимум четыре мяча в прошлом сезоне.
Для 22-летнего вратаря «Фрозиноне» Стефано Турати, пустившего с центра, матч с «Интером» – особенный. Турати с детства за миланцев и вырос в клубной академии. Правда, за основу так и не сыграл, в профессиональном футболе дебютировал уже в «Сассуоло», оттуда через «Реджо Калабрию» попал во «Фрозиноне». Помог команде выйти в Серию А и пропустил лишь одну игру в лиге.
При этом любовь к «Интеру» никуда не пропала. 24 мая миланский клуб обыграл в финале Кубка Италии «Фиорентину» (2:1), а Турати поддержал команду с трибун «Стадио Олимпико».
Теперь сыграл против. Не блеснул, но наверняка запомнит матч навсегда по другим причинам.
- Дата проведения
- 12 ноября, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Голы:
- 1:0 – 43 Димарко, 2:0 – 48, пенальти Чалханоглу.
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Интер –
Зоммер, Думфрис (де Врей, 61), Дармиан, Ачерби, Бастони, Димарко (Карлос Аугусто, 81), Мхитарян (Фраттези, 69), Чалханоглу (Сенси, 81), Барелла, Тюрам (Арнаутович, 70), Мартинес.
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Фрозиноне –
Турати, Лирола (Ибрагимович, 55), Маркицца, Околи, Монтеризи, Ойоно, Маццителли (Брешианини, 35), Рейньер (Кайо Жорже, 82), Барренечеа (Казо, 82), Соуле, Чуни (Шеддира, 55).
- Предупреждение:
- Брешианини (71).
Фото: AFP/Piero Cruciatti
Журнализды на спортсе выкладывают фото красивых голов. Закрой глаза и представь этот гол сам себе)
А Турати вполне может и в Интер вернуться, парню только 22