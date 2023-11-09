Отца Луиса Диаса освободили после 12 дней плена. Страшная история завершилась

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Отец Луиса Диаса из «Ливерпуля» освобожден спустя 12 дней после похищения. Сейчас он находится с сотрудниками ООН – и скоро вернется домой.

Есть и первое фото Луиса Мануэля Диаса после плена.

Похоже, самый страшный период в жизни колумбийского футболиста позади.

Что произошло?

Родителей Луиса похитили в Барранкас в конце октября – в их автомобиль на заправочной станции подсели вооруженные люди и увезли в неизвестном направлении.

Новость встревожила всю Колумбию. Через несколько часов удалось спасти маму футболиста Чиленис Маруланду. Об этом сообщил лично президент страны Густаво Петро. Поиски отца продолжились – подключились даже военные.

5 ноября стало известно, что за похищением стоит Армия национального освобождения (ELN) – колумбийская леворадикальная организация, вторая по численности вооруженная повстанческая группировка в Колумбии.

Вскоре один из лидеров ELN Элиэсер Эрлинто Чаморро Акоста признал – Диаса-старшего похитили по ошибке: «Луис – символ Колумбии, и мы чувствуем это в ELN. Процесс освобождение отца Диаса ускоряется. Надеемся, оперативная ситуация на местах разрешится, именно на нее и ориентируются командиры, чтобы ускорить освобождение».

Луис сразу же выпустил заявление: «Сегодня с вами говорит не футболист, а Лучо Диас, сын Луиса Мануэля Диаса. Мой папа – неутомимый труженик, опора нашей семьи. Его похитили.

Прошу ELN о скорейшем освобождении. Прошу международные организации вмешаться. Ради моего отца. Ради его свободы. С каждой секундой наши страдания растут. Вся моя семья – в отчаянии. Мы огорчены. У нас нет слов, чтобы описать то, что чувствуем.

Эти страдания закончатся только тогда, когда мы вернем отца домой.

Я прошу вас немедленно освободить его, уважая его, и как можно скорее прекратить это мучительное ожидание. Во имя любви и сострадания. Мы просим вас пересмотреть действия и уже позволить нам его забрать.

Я благодарю колумбийцев и международное сообщество, благодарю за многочисленные проявления любви и солидарности в столь трудное время, которое мы переживаем. Как и многие другие семьи в моей стране».

Несмотря на это, в ELN не спешили освобождать отца игрока.

Спустя несколько часов после заявления представители группировки ответили, что безопасному освобождению Луиса Мануэля Диаса мешает присутствие военных:

«Район остается милитаризованным, вооруженные силы Колумбии совершают облеты, высаживают войска, предлагают награды и проводят интенсивную операцию, она не позволит быстро и безопасно осуществить план освобождения».

Власти прислушались: как писал The Athletic, вскоре вооруженные силы сообщили об отводе войск от позиций Армии национального освобождения. ELN отпустил Диаса-старшего.

Колумбия страдает от похищений. Страна даже лидировала по таким преступлениям

Один из главных в операции по вызволению родителей Диаса – полковник Джеованни Кристанчо.

Он руководитель ГАУЛА – объединенных групп действий за личную свободу, специализирующихся на расследовании случаев захвата заложников. Это элитные подразделения, созданные в 1996-м. И там занимаются исключительно борьбой с похищениями людей и вымогательством.

Специальная организация необходима: еще в начале 2000-х Колумбия занимала первое место в мире по похищениям. Тогда в стране ежегодно регистрировали по 3 500 таких случаев.

Печальная практика зародилась в начале 1970-х: сначала ее использовали партизанские движения, затем преступные группировки. Большинство осуществлялось крупнейшей левой военизированной группировкой страны – ФАРК.

Самый известный случай – похищение кандидатки в президенты Колумбии на выборах-2002 Ингрид Бетанкурт. Ее освободили в ходе спецоперации только в 2008-м, после шести лет в заложниках. Уже в 2022-м Ингрид снова участвовала в выборах, но проиграла Густаво Петро.

Помимо политических мотивов людей похищают из-за денег: либо требуют выкуп, либо наказывают так за неуплату «налогов» в пользу вооруженных группировок.

По данным полиции, количество похищений в стране по сравнению с 2000 годом сократилось на 92% и продолжает снижаться. Но уже в этом году позитивная динамика нарушена: за первые полгода зафиксировали 173 случая по сравнению с 80 за тот же период в 2022-м.

И это несмотря на то, что администрация президента активно ведет мирные переговоры с последней оставшейся партизанской группой страны ELN – Армией национального освобождения.

Той самой, что похитила отца Луиса.

Фото: Gettyimages.ru/Guillermo Legaria, Alex Livesey