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Два удаления, драма в дополнительное время, резиновые пули: классический финал Кубка Либертадорес

Бока Хуниорс Бока Хуниорс
Маракана Маракана
Флуминенсе Флуминенсе
Кубок Либертадорес Кубок Либертадорес
Марсело Марсело
Джон Кеннеди Батиста
Футбол Футбол

Перед матчем было неспокойно.

«Флуминенсе» в финале Кубка Либертадорес на «Маракане» обыграл «Бока Хуниорс» (2:1) и впервые взял самый престижный клубный трофей в Южной Америке.

Автора победного мяча удалили сразу после гола. Его зовут Джон Кеннеди

Игра получилась огненной. «Флу» в конце первого тайма открыл счет, но «Бока» ближе к концу второго сравняла, и матч переместился в овертайм. 

Там главным героем стал 21-летний нападающий «Флуминенсе» по имени Джон Кеннеди (да-да, назвали в честь президента США, внучатый племянник того самого Кеннеди даже записал обращение к футболисту перед игрой со словами поддержки).

На 99-й минуте Джон забил эффектнейший победный гол с линии штрафной после мягкой скидки головой от Кено.

А затем отпраздновал с фанатами «Флуминенсе» так бурно, что получил вторую желтую карточку и был удален.

Составы уравнялись еще в первом экстра-тайме – защитник «Боки» Франк Фабра зачем-то заехал по лицу капитану «Флу» Нино и отправился вслед за Кеннеди.

«Слава Богу, парень из «Боки» дал мне пощечину и тоже был удален», – говорил Нино после игры.

В финале за «Флуминенсе» сыграл и Марсело. Говорит, важнейшая победа в карьере

Бывший защитник «Реала» отбегал 80 минут и после матча выдал неожиданное признание. «В «Реале» меня поймут, это мой самый важный титул на клубном уровне. Это клуб, который меня воспитал. «Реал» живет в моем сердце, а о «Флуминенсе» даже говорить трудно», – сказал 35-летний бразилец.

Рио перед матчем искрил из-за фанатских драк. Полиция применяла дубинки и резиновые пули

За несколько дней до матча в Рио-де-Жанейро было неспокойно. Город наводнили болельщики «Бока Хуниорс», а фанаты «Флу» устроили им засаду в сердце Рио – на пляже Копакабана. 

На беспорядки отреагировала полиция, устроившая охоту на аргентинцев. В ход шли разные виды вооружения – от дубинок до ружей с резиновыми пулями.

Нейтральные бразильцы не удивлены такому приему – на реддите писали, что местная полиция всегда отличалась особой жестокостью. А тут еще и вечный футбольный соперник.

Уровень напряжения перед матчем хорошо отражала реплика легенды бразильского футбола и видного политика Ромарио: «Флуминенсе» должен взять трофей. К черту аргентинцев, этих ублюдков. «Боку» трахнут в задницу». 

Сейчас Ромарио, должно быть, счастлив.

Бока Хуниорс Аргентина – Флуминенсе Бразилия 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Дата проведения
4 ноября, 23.00, «Маракана»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 36 Кано, 1:1 – 72 Адвинкула, 1:2 – 99 Джон Кеннеди.
Бока ХуниорсРомеро, Адвинкула, Фигаль (Вальдес, 113), Валентини, Фабра, Барко (Langoni, 78), Медина (Таборда, 105), Фернандес, Фернандес (Саракки, 105), Кавани (Бенедетто, 78), Мерентиель (Хансон, 90).
ФлуминенсеФабио, Самуэл Шавьер (Гуга, 85), Нино, Мело (Марлон, 52), Марсело (Диого Гойяно, 80), Гансо (Джон Кеннеди, 80), Арьяс, Мартинелли (Винисиус Лима, 80), Андре, Кано, Кено (Браз, 103).
Предупреждения:
Кавани (64), Кено (67), Фигаль (68), Джон Кеннеди (89), Langoni (94), Нино (105), Кано (120), Саракки (120).
Удаления:
Джон Кеннеди (101), Фабра (105).

 

Фото: Gettyimages.ru/Lucas Figueiredo / Freier Fotograf, Raul Sifuentes / Freier Fotograf; East News/CARL DE SOUZA / AFP, DANIEL RAMALHO / AFP

3 комментария

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максим дмитриев
Вспомнилось чего то, тренер Ливерпуля Боб Пeйсли шутил нечасто в отличии от своего предшественника Билла Шенкли и вот как то он купил Алана Кеннеди в Ньюкасле. Выпустил его с корабля на бал в матче с КПР и Кеннеди сыграл очень неуверенно. И вот легендарная The Boot Room, все помощники спорят чего то, шумят и тут Пeйсли выдаёт : Да, похоже они убили не того Кеннеди ... ))
+7
0
+7
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Андрей Балабаев
Ромарио на спортсе был бы забанен
+3
-2
+1
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Demyan Grachev
а ведь не врал Ромарио))
0
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