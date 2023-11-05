Два удаления, драма в дополнительное время, резиновые пули: классический финал Кубка Либертадорес

Перед матчем было неспокойно.

«Флуминенсе» в финале Кубка Либертадорес на «Маракане» обыграл «Бока Хуниорс» (2:1) и впервые взял самый престижный клубный трофей в Южной Америке.

Автора победного мяча удалили сразу после гола. Его зовут Джон Кеннеди

Игра получилась огненной. «Флу» в конце первого тайма открыл счет, но «Бока» ближе к концу второго сравняла, и матч переместился в овертайм.

Там главным героем стал 21-летний нападающий «Флуминенсе» по имени Джон Кеннеди (да-да, назвали в честь президента США, внучатый племянник того самого Кеннеди даже записал обращение к футболисту перед игрой со словами поддержки).

На 99-й минуте Джон забил эффектнейший победный гол с линии штрафной после мягкой скидки головой от Кено.

А затем отпраздновал с фанатами «Флуминенсе» так бурно, что получил вторую желтую карточку и был удален.

Составы уравнялись еще в первом экстра-тайме – защитник «Боки» Франк Фабра зачем-то заехал по лицу капитану «Флу» Нино и отправился вслед за Кеннеди.

«Слава Богу, парень из «Боки» дал мне пощечину и тоже был удален», – говорил Нино после игры.

В финале за «Флуминенсе» сыграл и Марсело. Говорит, важнейшая победа в карьере

Бывший защитник «Реала» отбегал 80 минут и после матча выдал неожиданное признание. «В «Реале» меня поймут, это мой самый важный титул на клубном уровне. Это клуб, который меня воспитал. «Реал» живет в моем сердце, а о «Флуминенсе» даже говорить трудно», – сказал 35-летний бразилец.

Рио перед матчем искрил из-за фанатских драк. Полиция применяла дубинки и резиновые пули

За несколько дней до матча в Рио-де-Жанейро было неспокойно. Город наводнили болельщики «Бока Хуниорс», а фанаты «Флу» устроили им засаду в сердце Рио – на пляже Копакабана.

На беспорядки отреагировала полиция, устроившая охоту на аргентинцев. В ход шли разные виды вооружения – от дубинок до ружей с резиновыми пулями.

Нейтральные бразильцы не удивлены такому приему – на реддите писали, что местная полиция всегда отличалась особой жестокостью. А тут еще и вечный футбольный соперник.

Уровень напряжения перед матчем хорошо отражала реплика легенды бразильского футбола и видного политика Ромарио: «Флуминенсе» должен взять трофей. К черту аргентинцев, этих ублюдков. «Боку» трахнут в задницу».

Сейчас Ромарио, должно быть, счастлив.

Фото: Gettyimages.ru/Lucas Figueiredo / Freier Fotograf, Raul Sifuentes / Freier Fotograf; East News/CARL DE SOUZA / AFP, DANIEL RAMALHO / AFP