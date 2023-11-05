Два удаления, драма в дополнительное время, резиновые пули: классический финал Кубка Либертадорес
Перед матчем было неспокойно.
«Флуминенсе» в финале Кубка Либертадорес на «Маракане» обыграл «Бока Хуниорс» (2:1) и впервые взял самый престижный клубный трофей в Южной Америке.
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Игра получилась огненной. «Флу» в конце первого тайма открыл счет, но «Бока» ближе к концу второго сравняла, и матч переместился в овертайм.
Там главным героем стал 21-летний нападающий «Флуминенсе» по имени Джон Кеннеди (да-да, назвали в честь президента США, внучатый племянник того самого Кеннеди даже записал обращение к футболисту перед игрой со словами поддержки).
На 99-й минуте Джон забил эффектнейший победный гол с линии штрафной после мягкой скидки головой от Кено.
А затем отпраздновал с фанатами «Флуминенсе» так бурно, что получил вторую желтую карточку и был удален.
Составы уравнялись еще в первом экстра-тайме – защитник «Боки» Франк Фабра зачем-то заехал по лицу капитану «Флу» Нино и отправился вслед за Кеннеди.
«Слава Богу, парень из «Боки» дал мне пощечину и тоже был удален», – говорил Нино после игры.
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Бывший защитник «Реала» отбегал 80 минут и после матча выдал неожиданное признание. «В «Реале» меня поймут, это мой самый важный титул на клубном уровне. Это клуб, который меня воспитал. «Реал» живет в моем сердце, а о «Флуминенсе» даже говорить трудно», – сказал 35-летний бразилец.
Рио перед матчем искрил из-за фанатских драк. Полиция применяла дубинки и резиновые пули
За несколько дней до матча в Рио-де-Жанейро было неспокойно. Город наводнили болельщики «Бока Хуниорс», а фанаты «Флу» устроили им засаду в сердце Рио – на пляже Копакабана.
На беспорядки отреагировала полиция, устроившая охоту на аргентинцев. В ход шли разные виды вооружения – от дубинок до ружей с резиновыми пулями.
Нейтральные бразильцы не удивлены такому приему – на реддите писали, что местная полиция всегда отличалась особой жестокостью. А тут еще и вечный футбольный соперник.
Уровень напряжения перед матчем хорошо отражала реплика легенды бразильского футбола и видного политика Ромарио: «Флуминенсе» должен взять трофей. К черту аргентинцев, этих ублюдков. «Боку» трахнут в задницу».
Сейчас Ромарио, должно быть, счастлив.
- Дата проведения
- 4 ноября, 23.00, «Маракана»
- Голы:
- 0:1 – 36 Кано, 1:1 – 72 Адвинкула, 1:2 – 99 Джон Кеннеди.
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Бока Хуниорс –
Ромеро, Адвинкула, Фигаль (Вальдес, 113), Валентини, Фабра, Барко (Langoni, 78), Медина (Таборда, 105), Фернандес, Фернандес (Саракки, 105), Кавани (Бенедетто, 78), Мерентиель (Хансон, 90).
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Флуминенсе –
Фабио, Самуэл Шавьер (Гуга, 85), Нино, Мело (Марлон, 52), Марсело (Диого Гойяно, 80), Гансо (Джон Кеннеди, 80), Арьяс, Мартинелли (Винисиус Лима, 80), Андре, Кано, Кено (Браз, 103).
- Предупреждения:
- Кавани (64), Кено (67), Фигаль (68), Джон Кеннеди (89), Langoni (94), Нино (105), Кано (120), Саракки (120).
- Удаления:
- Джон Кеннеди (101), Фабра (105).
Фото: Gettyimages.ru/Lucas Figueiredo / Freier Fotograf, Raul Sifuentes / Freier Fotograf; East News/CARL DE SOUZA / AFP, DANIEL RAMALHO / AFP
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