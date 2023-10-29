Просто смотрите, какой гол! Это Илья Ишков – тот самый, запоровший два пенальти

Дерзость в 18 лет на месте.

«Урал» проиграл «Динамо» в 13-м туре Мир РПЛ (1:2), но создал главный хайлайт матча.

На 95-й минуте, когда отыгрывать два мяча было уже поздно, 18-летний Илья Ишков сотворил это.

Уральский воспитанник был спиной к воротам и совсем далеко – у боковой линии рядом с тренерской скамейкой. Но вдруг развернулся и помчал!

Он два раза накрутил Дмитрия Скопинцева, оббежал еще пару защитников и сходу пальнул верхом под дальнюю штангу. Игорь Лещук летел, но не дотянулся.

– Пять человек обыграл, ты видел? – босс «Урала» Григорий Иванов сиял на бровке, хоть счет его и не устраивал.

– Месси! – отреагировал журналист Сергей Егоров, снимавший его на камеру.

– Будущий! – Иванов обернулся, чтобы внести поправочку.

Мы переживали за Илью Ишкова, потому что его первое попадание в хайлайты было болезненным: три недели назад в концовке матча с «Локомотивом» он два раза бил пенальти Илье Лантратову, но не забил.

Это было при счете 2:1, в середине второго тайма – а в концовке «Локо» сравнял, и Ишков на скамейке плакал после обратной замены.

Тогда в медиа звучали очень разные мнения о том, как следовало поступить самому Илье на поле после первой нереализованной попытки, когда судьи дали шанс перебить. И как нужно было отреагировать партнерам – напримерв, Владислав Радимов зачем-то предлагал молодому игроку «влупить».

Два раза после Ишкова выпускали на замену в середине второго тайма: на 71-й минуте с «Сочи» (1:4) и вот теперь на 75-й против «Динамо».

Да, «Урал» снова проиграл. После шикарного старта с 13 очками за пять туров у екатеринбуржцев провал: только три ничьих в восьми матчах. Хуже в лиге на этом отрезке нет никого.

И все-таки давайте лучше запомним вспышку Ильи Ишкова, который сохранил всю свое дерзость и превратил в такой гол!