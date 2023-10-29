Просто смотрите, какой гол! Это Илья Ишков – тот самый, запоровший два пенальти
Дерзость в 18 лет на месте.
«Урал» проиграл «Динамо» в 13-м туре Мир РПЛ (1:2), но создал главный хайлайт матча.
На 95-й минуте, когда отыгрывать два мяча было уже поздно, 18-летний Илья Ишков сотворил это.
Уральский воспитанник был спиной к воротам и совсем далеко – у боковой линии рядом с тренерской скамейкой. Но вдруг развернулся и помчал!
Он два раза накрутил Дмитрия Скопинцева, оббежал еще пару защитников и сходу пальнул верхом под дальнюю штангу. Игорь Лещук летел, но не дотянулся.
– Пять человек обыграл, ты видел? – босс «Урала» Григорий Иванов сиял на бровке, хоть счет его и не устраивал.
– Месси! – отреагировал журналист Сергей Егоров, снимавший его на камеру.
– Будущий! – Иванов обернулся, чтобы внести поправочку.
Мы переживали за Илью Ишкова, потому что его первое попадание в хайлайты было болезненным: три недели назад в концовке матча с «Локомотивом» он два раза бил пенальти Илье Лантратову, но не забил.
Это было при счете 2:1, в середине второго тайма – а в концовке «Локо» сравнял, и Ишков на скамейке плакал после обратной замены.
Тогда в медиа звучали очень разные мнения о том, как следовало поступить самому Илье на поле после первой нереализованной попытки, когда судьи дали шанс перебить. И как нужно было отреагировать партнерам – напримерв, Владислав Радимов зачем-то предлагал молодому игроку «влупить».
Два раза после Ишкова выпускали на замену в середине второго тайма: на 71-й минуте с «Сочи» (1:4) и вот теперь на 75-й против «Динамо».
Да, «Урал» снова проиграл. После шикарного старта с 13 очками за пять туров у екатеринбуржцев провал: только три ничьих в восьми матчах. Хуже в лиге на этом отрезке нет никого.
И все-таки давайте лучше запомним вспышку Ильи Ишкова, который сохранил всю свое дерзость и превратил в такой гол!
- Дата проведения
- 29 октября, 16.30, «ВТБ Арена»
-
Динамо –
Лещук, Даса, Бальбуэна, Фернандес, Скопинцев, Лаксальт, Чавес, Макаров (Карраскаль, 67), Бителло (Маричаль, 88), Смолов (Гагнидзе, 78), Тюкавин.
-
Урал –
Помазун, Кулаков, Иллой-Айет, Итало, Бегич (Мамин, 90), Малькевич (Юшин, 75), Егорычев, Сиссе (Сунгатулин, 66), Аюпов (Шеттине, 66), Мишкич (Ишков, 75), Бикфалви.
18 комментариев