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Просто смотрите, какой гол! Это Илья Ишков – тот самый, запоровший два пенальти

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Илья Ишков Илья Ишков
Футбол Футбол

Дерзость в 18 лет на месте.

«Урал» проиграл «Динамо» в 13-м туре Мир РПЛ (1:2), но создал главный хайлайт матча.

На 95-й минуте, когда отыгрывать два мяча было уже поздно, 18-летний Илья Ишков сотворил это.

Уральский воспитанник был спиной к воротам и совсем далеко – у боковой линии рядом с тренерской скамейкой. Но вдруг развернулся и помчал!

Он два раза накрутил Дмитрия Скопинцева, оббежал еще пару защитников и сходу пальнул верхом под дальнюю штангу. Игорь Лещук летел, но не дотянулся.

– Пять человек обыграл, ты видел? – босс «Урала» Григорий Иванов сиял на бровке, хоть счет его и не устраивал.

– Месси! – отреагировал журналист Сергей Егоров, снимавший его на камеру.

– Будущий! – Иванов обернулся, чтобы внести поправочку.

Мы переживали за Илью Ишкова, потому что его первое попадание в хайлайты было болезненным: три недели назад в концовке матча с «Локомотивом» он два раза бил пенальти Илье Лантратову, но не забил.

Это было при счете 2:1, в середине второго тайма – а в концовке «Локо» сравнял, и Ишков на скамейке плакал после обратной замены.

Тогда в медиа звучали очень разные мнения о том, как следовало поступить самому Илье на поле после первой нереализованной попытки, когда судьи дали шанс перебить. И как нужно было отреагировать партнерам – напримерв, Владислав Радимов зачем-то предлагал молодому игроку «влупить».

Два раза после Ишкова выпускали на замену в середине второго тайма: на 71-й минуте с «Сочи» (1:4) и вот теперь на 75-й против «Динамо».

Да, «Урал» снова проиграл. После шикарного старта с 13 очками за пять туров у екатеринбуржцев провал: только три ничьих в восьми матчах. Хуже в лиге на этом отрезке нет никого.

И все-таки давайте лучше запомним вспышку Ильи Ишкова, который сохранил всю свое дерзость и превратил в такой гол!

Динамо – Урал 2:1 (1:0, 1:1)
Дата проведения
29 октября, 16.30, «ВТБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 42 Тюкавин, 2:0 – 61 Бителло, 2:1 – 90 Ишков.
ДинамоЛещук, Даса, Бальбуэна, Фернандес, Скопинцев, Лаксальт, Чавес, Макаров (Карраскаль, 67), Бителло (Маричаль, 88), Смолов (Гагнидзе, 78), Тюкавин.
УралПомазун, Кулаков, Иллой-Айет, Итало, Бегич (Мамин, 90), Малькевич (Юшин, 75), Егорычев, Сиссе (Сунгатулин, 66), Аюпов (Шеттине, 66), Мишкич (Ишков, 75), Бикфалви.
Предупреждения:
Макаров (24), Аюпов (26), Чавес (90), Фернандес (90).

18 комментариев

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cska63
Молодец пацан. Видно не подкосила его история с пенальти
+27
-1
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teto
Долго копил ману.
+11
-1
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Deca
хорооош 👍
+6
0
+6
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Ryan_Getzlaf
Мощно, талант, так держать
+4
0
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ALEXANDER#8
Красавчик !!!
+4
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Viktor Martunov
Согласен, уведëте парня в армию.
+3
0
+3
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Роман Грожан
Ответ Давид Кочинян
Что за ссаный заголовок, ау?! 🤯 Ишков самый талантливый игрок своего возраста в России.
ну а какой должен он быть, не для фанов урала он так по запомнился пока. Ишков правда крут, по сравнению с тем же Юшиным который про топ клубы говорит, видно уже есть игровой интеллект, что самое важное как по мне, не тупой бегунок.
+4
-1
+3
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Pol Belov
шикарный гол, и ведь поднял голову и посмотрел куда бить - вот так скил у парня!...
+3
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Северный болельщик
Главное, чтобы, действительно, стал настоящим Месси, хотя бы, на четверть, а не как известные персонажи, наподобие, Давыдова или Сапогова.
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Viktor Martunov
Да чего говорить, молодец, и неважно смотрел или нет куда бъëт, главное попал, удачи парню!
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justbored
Ну молодец, молодец. Не перехвалите только.
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Camry163
В 90-е в "Футбольном клубе" был конкурс лучших голов "девятка". Такой гол был бы претендентом на победу без вопросов
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Карл_Иваныч
Есть интерес и способности, возможно, ему просто прикольно играть с большими дядями, а уж что выйдет, "будущий Мессии" или "условный Кокорин" - вопрос будущего.
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K. Eropegov
Ну, собственно, *обыграл* он одного соперника. Что не отменяет проявленного мастерства и красоты гола.
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Андрей Никопольский
То чувство, когда играл против него и побеждал... А он щас в Урале . Эх
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Давид Кочинян
Ответ Роман Грожан
ну а какой должен он быть, не для фанов урала он так по запомнился пока. Ишков правда крут, по сравнению с тем же Юшиным который про топ клубы говорит, видно уже есть игровой интеллект, что самое важное как по мне, не тупой бегунок.
Дело не в фанатах «Урала» вообще. Из парней 2004-2005 годов во всей лиге выделяются игроки, которых можно перечесть на пальцах: Пиняев, Ишков, Глебов и Рядно. Тем более недавно были матчи сборной его возраста, где Илья в двух матчах забил два мяча. Упрёк «главному спортивному сайту страны» в первую очередь.
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