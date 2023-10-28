Постекоглу – уже в истории АПЛ. Никто из тренеров не начинал лучше

Постекоглу выше «Сити» и «Арсенала».

«Тоттенхэм» сохраняет победный темп в АПЛ – в стартовом матче 10-го тура увезли три очка с «Селхерст Парка».

Матч для команды Энджа Постекоглу получился непростым. В первом тайме «Кристал Пэлас» давил и создал несколько опасных моментов, но выручал Гульельмо Викарио. Во втором тайме «Тоттенхэм» проснулся и на 53-й минуте организовал гол – после полупрострела-полуудара от Джеймса Мэддисона мяч в свои ворота срезал Джоэл Уорд.

На 66-й минуте «Тоттенхэм» удвоил счет. И снова благодаря Мэддисону – Джеймс отлично разобрался с двумя защитниками «Пэлас» на краю штрафной и отдал под забегание Бреннану Джонсону, а тот результативно прострелил на Сон Хын Мина.

«Кристал Пэлас» ответил одним голом уже в компенсированное время – Джордан Айю после шикарной длинной передачи от Йоакима Андерсена в штрафную прошил ворота Викарио.

«Тоттенхэм» выиграл матч, нанеся всего один удар в створ.

Но это не должно вводить в заблуждение – гости в целом были острее: 1,12 против 0,61 в их пользу.

«Каждую неделю у нас новый вызов. Главным было сохранять дисциплину, концентрацию, быть настойчивыми в игре, и нам это удалось. Думаю, в отрезке между первым и вторым голами мы доминировали, показывая очень хороший футбол. Концовку матча ребята тоже, считаю, провели неплохо. Команда действовала поистине хладнокровно. Не было ни спешки, ни паники, и это хороший знак», – резюмировал Постекоглу.

Место в топ-4 уже почти в кармане у «Тоттенхэма»

● «Тоттенхэм» продолжает идти в АПЛ без поражений – восемь побед, две ничьих. Вот уже четыре матча вообще не теряют очки. Постекоглу вошел в историю лиги – никто из тренеров за 10 первых матчей в АПЛ не набирал больше очков (следующий теперь Гус Хиддинк – 25).

● Сильный индивидуальный перфоманс выдает и Сон – уже восемь голов в АПЛ. Так бодро кореец не стартовал с сезона-2020/21 – тогда в первых десяти турах забил девять голов. В прошлом сезоне Сон забил лишь десять мячей в лиге.

● Занятная деталь: ни одна команда АПЛ, стартовавшая с восьми побед в первых десяти турах, не финишировала в итоговой таблице ниже четвертого места.

И пока нет предпосылок к тому, что «Тоттенхэм» станет исключением.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Pantling