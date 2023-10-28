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Постекоглу – уже в истории АПЛ. Никто из тренеров не начинал лучше

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Постекоглу выше «Сити» и «Арсенала».

«Тоттенхэм» сохраняет победный темп в АПЛ – в стартовом матче 10-го тура увезли три очка с «Селхерст Парка». 

Матч для команды Энджа Постекоглу получился непростым. В первом тайме «Кристал Пэлас» давил и создал несколько опасных моментов, но выручал Гульельмо Викарио. Во втором тайме «Тоттенхэм» проснулся и на 53-й минуте организовал гол – после полупрострела-полуудара от Джеймса Мэддисона мяч в свои ворота срезал Джоэл Уорд.

На 66-й минуте «Тоттенхэм» удвоил счет. И снова благодаря Мэддисону – Джеймс отлично разобрался с двумя защитниками «Пэлас» на краю штрафной и отдал под забегание Бреннану Джонсону, а тот результативно прострелил на Сон Хын Мина.

«Кристал Пэлас» ответил одним голом уже в компенсированное время – Джордан Айю после шикарной длинной передачи от Йоакима Андерсена в штрафную прошил ворота Викарио. 

«Тоттенхэм» выиграл матч, нанеся всего один удар в створ.

Но это не должно вводить в заблуждение – гости в целом были острее: 1,12 против 0,61 в их пользу. 

«Каждую неделю у нас новый вызов. Главным было сохранять дисциплину, концентрацию, быть настойчивыми в игре, и нам это удалось. Думаю, в отрезке между первым и вторым голами мы доминировали, показывая очень хороший футбол. Концовку матча ребята тоже, считаю, провели неплохо. Команда действовала поистине хладнокровно. Не было ни спешки, ни паники, и это хороший знак», – резюмировал Постекоглу.

Место в топ-4 уже почти в кармане у «Тоттенхэма»

● «Тоттенхэм» продолжает идти в АПЛ без поражений – восемь побед, две ничьих. Вот уже четыре матча вообще не теряют очки. Постекоглу вошел в историю лиги – никто из тренеров за 10 первых матчей в АПЛ не набирал больше очков (следующий теперь Гус Хиддинк – 25). 

● Сильный индивидуальный перфоманс выдает и Сон – уже восемь голов в АПЛ. Так бодро кореец не стартовал с сезона-2020/21 – тогда в первых десяти турах забил девять голов. В прошлом сезоне Сон забил лишь десять мячей в лиге.

● Занятная деталь: ни одна команда АПЛ, стартовавшая с восьми побед в первых десяти турах, не финишировала в итоговой таблице ниже четвертого места.

И пока нет предпосылок к тому, что «Тоттенхэм» станет исключением.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Pantling

26 комментариев

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Тухель
Появляется красиво играющая атакующая команда у которой в каждом матче проходит комбинации 3-4, которые можно в любой обзор вставлять. Никто из руководства или игроков про чемпионство даже не намекает, а просто пашут каждую неделю. И даже у такой команды куча хейтеров. Что с людьми не так не понятно. Намного приятнее смотреть на команды типа нынешних Шпор, чем на команды типа нынешнего МЮ или того же КП, а при всех деньгах АПЛ клубов которые играют в бей беги минимум половина.
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_FoX-
Это, что получается Тоттенхэм может чемпионом стать? Это может вы хотите сказать, что в 2024 еще какие-нибудь нереальности могут произойти?
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+18
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ппппочему
Да всегда предпосылки могут неожиданно нарисоваться. Вчера уже видно было, какая пропасть между Удоджи и Девисом. И это надо учесть, что первый молод и не опытен, от спада не застрахован. И так можно по каждой линии набрать примеров. Надеюсь, сезон без серьезнвх травм пройдут и запрыгнут в ЛЧ в Некст сезон
+6
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Mr.Bean
Ответ Тухель
Появляется красиво играющая атакующая команда у которой в каждом матче проходит комбинации 3-4, которые можно в любой обзор вставлять. Никто из руководства или игроков про чемпионство даже не намекает, а просто пашут каждую неделю. И даже у такой команды куча хейтеров. Что с людьми не так не понятно. Намного приятнее смотреть на команды типа нынешних Шпор, чем на команды типа нынешнего МЮ или того же КП, а при всех деньгах АПЛ клубов которые играют в бей беги минимум половина.
На МЮ смотреть сейчас в принципе можно лишь сквозь слёзы, даже при победах, которые почти все натужные. Безликая команда без игры.
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Слава Каплунов
Ответ _FoX-
Это, что получается Тоттенхэм может чемпионом стать? Это может вы хотите сказать, что в 2024 еще какие-нибудь нереальности могут произойти?
Очень и очень надеемся🙏🏻
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Вячеслав Тотров
после новости о назначении его тренер я написал,что это лучший вариант из возможных. я люблю тренеров,которые прививают командам стиль и верят в свои идею. я дописал,что если сможет подстроить свои стиль под скорости АПЛ,то добьется успеха. очень рад за него. в Австралии я за ним не следил,но его Селтик был хорош. уверен,что сейчас это тоже не просто случайность,а хорошая работа
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Apotamkin
Ответ Stewart D.
>И пока нет предпосылок к тому, что «Тоттенхэм» станет исключением предпосылка есть и самая главная - это тотенхэм)
... эта предпосылка теперь в Баварии ))
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Ноно Гомес
от кого от кого, но от этого тренера не ожидал....
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И здесь и там
Тоттенхэм круто играет, но им ещё везёт к тому же, плюс травм особо нет(для новой команды это особенно важно), плюс эффект неожиданности (конкуренты ещё не раскусили как с ними эффективно играть, но может скоро раскусят). Так что не удивлюсь если шпоры в конце сезона будут вне топ 4.
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L1S
В 58 лет человек проживает лучший период в свой жизни (профессиональной жизни уж точно). История вселяющая надежду для многих профессионалов.
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Ложный Латераль
Постекоглу - с древнетюрского переводится как антоним Тен Хагу
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Алексей Полиенков
Кто бы мог подумать, что ноунейм сможет так мощно с Тоттенхэмом(!) выстрелить и повести их к чемпионству?
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Сергей Орлов
Ответ Sirojiddin R
Фамилия анголатуретская?
Греческая.
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Astella Guccio
Ответ Stewart D.
как же их ошалевшим фанатам в твиттере скоро будет больно падать))
Тебя кто-то обидел?
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