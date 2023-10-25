Вы это видели?
Блог

«Барса» идеальна в ЛЧ. Третья победа – дело Феррана и нового таланта из академии

Ла Лига Ла Лига
Ферран Торрес Ферран Торрес
Шахтер Шахтер
Барселона Барселона
Фермин Лопес Фермин Лопес
Георгий Судаков Георгий Судаков
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Футбол Футбол

Уже в шаге от плей-офф.

«Барселона» вполсилы обыграла «Шахтер» – домашние 2:1 перед класико.

Теперь у каталонцев девять очков из девяти возможных. Долгожданный плей-офф ЛЧ очень близко!

Ферран посвятил гол умершей бабушке. Она ушла из жизни прямо перед матчем

«Барса» повела на 28-й минуте: на пас Гюндогана в штрафную откликнулся 20-летний Фермин Лопес, очередной талант из «Ла Масии», им Хави продолжает доверять.

Фермин попал в перекладину, первым на добивании оказался Ферран Торрес, он четко пробил с лета. Гол Ферран посвятил бабушке – известно, что она умерла буквально за несколько часов до игры.

Торрес привычно хорош в ЛЧ, это он же забил победный мяч «Порту». Вообще у Феррана уже пятый гол в турнире – всего за восемь матчей. Единственный испанец в истории «Барсы», дошедший до этой планки быстрее – Луис Энрике, в конце 90-х ему хватило семи игр.

Всего у Феррана пять голов в этом сезоне – на один меньше, чем у Роберта Левандовского.

Через девять минут Ферран вернул Фермину: выкатил на линию штрафной, Лопес переложил под рабочую правую и мощно пробил в верхний угол. Для 20-летнего воспитанника это первый гол в Лиге чемпионов.

Фермин уже забивал «Мальорке» в Ла Лиге, на предсезонке – «Реалу», но теперь новый уровень. Лопес – атакующий полузащитник, он оказался в системе каталонцев в 2016-м, до этого играл за «Бетис» вместе с Гави. Они близкие друзья и живут рядом: «Гави – мой лучший друг, мы весь день вместе. Он слишком импульсивен, но хороший парень».

Летом Фермин мог уйти в аренду, но против выступил Хави. А теперь постоянно хвалит Лопеса: «Он – часть первой команды, заслужил свой шанс. Фермин мне нравится, он сюрприз для всех. Думаю, он сможет нам помочь. Он может стать игроком «Барсы» на долгие годы. Он готов к игре на самом высоком уровне».

Во втором тайме «Шахтер» отыграл один мяч – забил Георгий Судаков, которым очень интересуются в Италии. Но не больше.

«Барса» все еще не проигрывает. Вопрос в ЛЧ почти решен

Команда Хави подходит к класико в хорошей форме.

● «Барселона» выиграла три матча ЛЧ из трех. Так же гладко идут лишь «Бавария» и «Реал», впереди – выездной матч с «Шахтером». Уже там хороший шанс закрыть вопрос о выходе в плей-офф.

● «Барса» до сих пор не проиграла в этом сезоне – еще из команд топ-лиг чистыми во всех турнирах остаются только «Тоттенхэм», «Байер» и «Ницца».

● У каталонцев пятая подряд победа в один мяч – более уверенных не было с сентябрьской связки из 5:0, когда с таким счетом обыграли «Бетис» в Ла Лиге и через три дня «Антверпен» в ЛЧ.

На 75-й минуте с поля вынужденно ушел Жоау Феликс, но ничего серьезного: «Я в порядке, это всего лишь ушиб. Теперь восстанавливаться и готовиться к следующему матчу», – подтвердил португалец после матча.

Без него с «Реалом» было бы намного сложнее.

Барселона Испания – Шахтер Украина 2:1 (2:0, 0:1)
Дата проведения
25 октября, 19.45, «Олимпик Льюис Компанис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 28 Ферран Торрес, 2:0 – 36 Лопес, 2:1 – 62 Судаков.
Барселонатер Стеген, Жоау Канселу, Мартинес (Кристенсен, 82), Араухо, Алонсо (Бальде, 71), Гюндоган, Ромеу, Лопес (Касадо, 82), Жоау Феликс (Гиу, 75), Ферран Торрес, Ямаль.
ШахтерРизнык, Конопля, Матвиенко, Бондарь, Азаров, Степаненко (Эгиналдо, 90), Зубков, Крыськив (Невертон, 63), Судаков, Бондаренко, Сикан (Келси, 70).
Предупреждения:
Ферран Торрес (43), Крыськив (50), Конопля (72), Бальде (75), Бондарь (87).

Вспомните голы класико. Тактический тест!

Фото: Sergio Ruiz/Global Look Press

47 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bazilic
Ответ AlistarOvereem
Это какой-то стеб? Барса, не смотря на все проблемы с финансами, имеет хороших исполнителей, чтобы удивляться трем победам против Шахтера, Порто и Антверпена. Особенно если учесть составы Шахтера и Порто в этом сезоне)
Состав Барсы без Кунде, Де Йонга, Педри, Гави, Левы, Рафиньи учитывать не нужно?
+99
-20
+79
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
King_X
Каталонцы молодцы(ещё и при травмах и молодняке), но потерять очки в такой группе и при такой форме того же Порту было б совсем несерьёзно
+64
-6
+58
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AlistarOvereem
Это какой-то стеб?
Барса, не смотря на все проблемы с финансами, имеет хороших исполнителей, чтобы удивляться трем победам против Шахтера, Порто и Антверпена. Особенно если учесть составы Шахтера и Порто в этом сезоне)
+80
-29
+51
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nissan 0123
Важно, что даже при таком количестве травм не теряют очки, теперь в классико бы победить.
+25
-6
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ДнепрЧемпион1983
Только со стадио. Если б у шахтера не тряслись ноги то могли б и ничью добыть. Во втором тайме вполне достойно шахтер играл но нервяк- капец-на 2 метра пас не получается…
+20
-6
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Опёнышев
Соболезную Феррану
p.s очень жаль, что фермин угодил в штангу, безупречная передача илкая и красивый прием фермина с последующим шикарным ударом, к сожалению, не повезло
парень очень радует
+14
-4
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rachid
Фермин явно прогрессирует от матча к матчу - ещё немного и будет ТОП атакующий полузащитник!
Ферран в матчах ЛЧ - самый настоящий Бык (гол+ассист) - совсем не устает/машина!
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dishka
До идеала как до Эвереста пешком
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
BorisLoveMath
Ответ ДнепрЧемпион1983
Так не заколотила же. Значит не смогла. Пусть лучше барса спасибо скажет что шахтер не сравнял хотя мог.
не сравнял,значит не смог?:)
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
olimbek
MVP Гюндоган. Вчера немец исполнял и Де Йонга и Бускетса и Гави.
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AlistarOvereem
Ответ Bazilic
Состав Барсы без Кунде, Де Йонга, Педри, Гави, Левы, Рафиньи учитывать не нужно?
Может вы, конечно, не в курсе, но Шахтер покинули по меньшей мере игроков 20 за 2 сезона, уехали даже легионеры играющие вторую роль, из более менее сильных игроков остался Матвиенко и Судаков. Турбин, Марлон, Додо, Мудрик, Нерс, Исмаили, Кривцов, Педриньо, Тете, Саломон, Маркос Антонио, Майкон, Фернандо. А после ушли даже те, кто приходили типо Джурасика и Кайоде. Расскажите им как тяжело без 6 игроков основы.
Порто последние лет 5 ни одного серьезного подписания, хороший середняк, не более.
Про Антверепен молчу, просто проходной двор.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Naseer Amir
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
ладно, хотябы Галатасарай, Лейпциг и Нюкасл были бы в группе можно было что-то сказать,
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Верховный Лорд
Ооо да, Барса идеальна в лч, когда уровень всех команд в группе ниже среднего. Когда уровень команд повыше - мы все видели что происходит
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл Дубасов
Ответ AlistarOvereem
Это какой-то стеб? Барса, не смотря на все проблемы с финансами, имеет хороших исполнителей, чтобы удивляться трем победам против Шахтера, Порто и Антверпена. Особенно если учесть составы Шахтера и Порто в этом сезоне)
самый настоящий стёб, потому что за 75 минут Барса не так много моментов против украинцев создала (до 63 минуты играло 10 украинцев и грузин), только в концовке включилась, но составы и тем более их стоимость вообще не сопоставимы. Поэтому 2-1 это так себе результат и расписывать что-либо хвалебное иначе как стёб действительно не воспринимаешь
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Булат Кошкимбаев
Ответ AlistarOvereem
Это какой-то стеб? Барса, не смотря на все проблемы с финансами, имеет хороших исполнителей, чтобы удивляться трем победам против Шахтера, Порто и Антверпена. Особенно если учесть составы Шахтера и Порто в этом сезоне)
При том, что и победы не были лёгкими и Барса временами сильно страдала.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
бек саидов
Ответ Верховный Лорд
Ооо да, Барса идеальна в лч, когда уровень всех команд в группе ниже среднего. Когда уровень команд повыше - мы все видели что происходит
реал вообще-то проиграл шахтеру дома
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kaka10
Ответ King_X
Каталонцы молодцы(ещё и при травмах и молодняке), но потерять очки в такой группе и при такой форме того же Порту было б совсем несерьёзно
ну после двух вылетов в Лигу Европы
такие банальные победы кажутся достижениями для Барсы
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гласящий Истину!
Ответ Дмитрий Ильин
Ты о чём дядя, вообще матч смотрел, знаток мля
А ты понимаешь с кем играла Барса? Или до тебя не дошло?
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
CopaAmerica
действительно за игру барсы тревожно, особенно в преддверии классико, но сейчас это пожалуй не самое главное, важнее что строится новая команда , появляются новички из ла масии , появляется будущее у команды которая не может конкурировать на трансферном рынке (надо признать). Хави пошел по правильному пути: когда нет денег на покупки - играй резервом
а классико и возможный негативный результат меня не беспокоят, стараюсь смотреть дальше
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Ильин
Ответ ДнепрЧемпион1983
Только со стадио. Если б у шахтера не тряслись ноги то могли б и ничью добыть. Во втором тайме вполне достойно шахтер играл но нервяк- капец-на 2 метра пас не получается…
Пусть шахтаря спасибо скажут, что не 5 мячей Барса заколотила
+8
-6
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл Дубасов
Ответ Гласящий Истину!
Очень странно слушать хвалебные оды Барсе, после игры с Шахтером. Шахтером! Командой из страны, где идет война! Командой, которую покинул весь основной состав, по понятным причинам! Но даже такой Шахтер, мог вырвать ничью! Игра Барсы была плохой! И это мягко сказано! Что впрочем и не удивительно, поскольку играли практически дети в основном. И думаю Хави это должен понимать. А вот школьники с форума, восхищаются игрой Торреса...)) Чудаки...) Восхищаться будете, когда он Реалу трёшку положит! Лично у меня на душе, после игры с Шахтером, стало намного тревожнее перед классико... Выздоровевшие игроки будут не в форме, а с такой игрой, как с Шахтером - Барсе в классико ничего не светит, к сожалению...
Молодец, всё правильно расписал. Жаль, Шахтёр, играя 60 минут 10 украинцами, достойно сражались с "Грандом". А вот нытье про травмы уже задолбало, у всех травмы, это часть игры. Но 10 украинцев играющих достойно против Барсы и допустим Милан где нет ни одного итальянца в матче с ПСЖ и летящего 0-3 - вот это действительно заслуживает восхищения. Поэтому такая статья смех да и только
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AlistarOvereem
Ответ Кирилл Дубасов
самый настоящий стёб, потому что за 75 минут Барса не так много моментов против украинцев создала (до 63 минуты играло 10 украинцев и грузин), только в концовке включилась, но составы и тем более их стоимость вообще не сопоставимы. Поэтому 2-1 это так себе результат и расписывать что-либо хвалебное иначе как стёб действительно не воспринимаешь
Так я об этом и говорю, текст как будто Барса выиграла 3 матча против фаворитов ЛЧ. А по факту Антверепен худший клуб групповой стадии ЛЧ, Шахтер потерявший 20 игроков за 2 сезона и Порту, у которого только название осталось.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Avazbek Rasulov
Очень мудро поступил Хави не отправив Фермина в аренду.
Ждём дубль в класико))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Glamm
Смотрел последние 15 минут матча с Шахтером. Ну, судя по ним, Барселону будет возить любая команда, у которой есть нападающий, который сможет попасть с 10 метров в створ ворот. Пусть даже случайно
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TumanBay
Вот уж неожиданно и как же приятно,что глубину состава получилось качественно улучшить за счет молодняка. Барса на пути возвращения своего былого величия,ибо политика в клубе очень здравая и у команды появились яйца. Виска Барсааааа!
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий