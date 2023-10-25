Уже в шаге от плей-офф.

«Барселона» вполсилы обыграла «Шахтер» – домашние 2:1 перед класико.

Теперь у каталонцев девять очков из девяти возможных. Долгожданный плей-офф ЛЧ очень близко!

Ферран посвятил гол умершей бабушке. Она ушла из жизни прямо перед матчем

«Барса» повела на 28-й минуте: на пас Гюндогана в штрафную откликнулся 20-летний Фермин Лопес, очередной талант из «Ла Масии», им Хави продолжает доверять.

Фермин попал в перекладину, первым на добивании оказался Ферран Торрес, он четко пробил с лета. Гол Ферран посвятил бабушке – известно, что она умерла буквально за несколько часов до игры.

Торрес привычно хорош в ЛЧ, это он же забил победный мяч «Порту». Вообще у Феррана уже пятый гол в турнире – всего за восемь матчей. Единственный испанец в истории «Барсы», дошедший до этой планки быстрее – Луис Энрике, в конце 90-х ему хватило семи игр.

Всего у Феррана пять голов в этом сезоне – на один меньше, чем у Роберта Левандовского.

Через девять минут Ферран вернул Фермину: выкатил на линию штрафной, Лопес переложил под рабочую правую и мощно пробил в верхний угол. Для 20-летнего воспитанника это первый гол в Лиге чемпионов.

Фермин уже забивал «Мальорке» в Ла Лиге, на предсезонке – «Реалу», но теперь новый уровень. Лопес – атакующий полузащитник, он оказался в системе каталонцев в 2016-м, до этого играл за «Бетис» вместе с Гави. Они близкие друзья и живут рядом: «Гави – мой лучший друг, мы весь день вместе. Он слишком импульсивен, но хороший парень».

Летом Фермин мог уйти в аренду, но против выступил Хави. А теперь постоянно хвалит Лопеса: «Он – часть первой команды, заслужил свой шанс. Фермин мне нравится, он сюрприз для всех. Думаю, он сможет нам помочь. Он может стать игроком «Барсы» на долгие годы. Он готов к игре на самом высоком уровне».

Во втором тайме «Шахтер» отыграл один мяч – забил Георгий Судаков, которым очень интересуются в Италии. Но не больше.

«Барса» все еще не проигрывает. Вопрос в ЛЧ почти решен

Команда Хави подходит к класико в хорошей форме.

● «Барселона» выиграла три матча ЛЧ из трех. Так же гладко идут лишь «Бавария» и «Реал», впереди – выездной матч с «Шахтером». Уже там хороший шанс закрыть вопрос о выходе в плей-офф.

● «Барса» до сих пор не проиграла в этом сезоне – еще из команд топ-лиг чистыми во всех турнирах остаются только «Тоттенхэм», «Байер» и «Ницца».

● У каталонцев пятая подряд победа в один мяч – более уверенных не было с сентябрьской связки из 5:0, когда с таким счетом обыграли «Бетис» в Ла Лиге и через три дня «Антверпен» в ЛЧ.

На 75-й минуте с поля вынужденно ушел Жоау Феликс, но ничего серьезного: «Я в порядке, это всего лишь ушиб. Теперь восстанавливаться и готовиться к следующему матчу», – подтвердил португалец после матча.

Без него с «Реалом» было бы намного сложнее.

Фото: Sergio Ruiz/Global Look Press