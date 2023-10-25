«Барса» идеальна в ЛЧ. Третья победа – дело Феррана и нового таланта из академии
Уже в шаге от плей-офф.
«Барселона» вполсилы обыграла «Шахтер» – домашние 2:1 перед класико.
Теперь у каталонцев девять очков из девяти возможных. Долгожданный плей-офф ЛЧ очень близко!
Ферран посвятил гол умершей бабушке. Она ушла из жизни прямо перед матчем
«Барса» повела на 28-й минуте: на пас Гюндогана в штрафную откликнулся 20-летний Фермин Лопес, очередной талант из «Ла Масии», им Хави продолжает доверять.
Фермин попал в перекладину, первым на добивании оказался Ферран Торрес, он четко пробил с лета. Гол Ферран посвятил бабушке – известно, что она умерла буквально за несколько часов до игры.
Торрес привычно хорош в ЛЧ, это он же забил победный мяч «Порту». Вообще у Феррана уже пятый гол в турнире – всего за восемь матчей. Единственный испанец в истории «Барсы», дошедший до этой планки быстрее – Луис Энрике, в конце 90-х ему хватило семи игр.
Всего у Феррана пять голов в этом сезоне – на один меньше, чем у Роберта Левандовского.
Через девять минут Ферран вернул Фермину: выкатил на линию штрафной, Лопес переложил под рабочую правую и мощно пробил в верхний угол. Для 20-летнего воспитанника это первый гол в Лиге чемпионов.
Фермин уже забивал «Мальорке» в Ла Лиге, на предсезонке – «Реалу», но теперь новый уровень. Лопес – атакующий полузащитник, он оказался в системе каталонцев в 2016-м, до этого играл за «Бетис» вместе с Гави. Они близкие друзья и живут рядом: «Гави – мой лучший друг, мы весь день вместе. Он слишком импульсивен, но хороший парень».
Летом Фермин мог уйти в аренду, но против выступил Хави. А теперь постоянно хвалит Лопеса: «Он – часть первой команды, заслужил свой шанс. Фермин мне нравится, он сюрприз для всех. Думаю, он сможет нам помочь. Он может стать игроком «Барсы» на долгие годы. Он готов к игре на самом высоком уровне».
Во втором тайме «Шахтер» отыграл один мяч – забил Георгий Судаков, которым очень интересуются в Италии. Но не больше.
«Барса» все еще не проигрывает. Вопрос в ЛЧ почти решен
Команда Хави подходит к класико в хорошей форме.
● «Барселона» выиграла три матча ЛЧ из трех. Так же гладко идут лишь «Бавария» и «Реал», впереди – выездной матч с «Шахтером». Уже там хороший шанс закрыть вопрос о выходе в плей-офф.
● «Барса» до сих пор не проиграла в этом сезоне – еще из команд топ-лиг чистыми во всех турнирах остаются только «Тоттенхэм», «Байер» и «Ницца».
● У каталонцев пятая подряд победа в один мяч – более уверенных не было с сентябрьской связки из 5:0, когда с таким счетом обыграли «Бетис» в Ла Лиге и через три дня «Антверпен» в ЛЧ.
На 75-й минуте с поля вынужденно ушел Жоау Феликс, но ничего серьезного: «Я в порядке, это всего лишь ушиб. Теперь восстанавливаться и готовиться к следующему матчу», – подтвердил португалец после матча.
Без него с «Реалом» было бы намного сложнее.
- Дата проведения
- 25 октября, 19.45, «Олимпик Льюис Компанис»
- Голы:
- 1:0 – 28 Ферран Торрес, 2:0 – 36 Лопес, 2:1 – 62 Судаков.
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Барселона –
тер Стеген, Жоау Канселу, Мартинес (Кристенсен, 82), Араухо, Алонсо (Бальде, 71), Гюндоган, Ромеу, Лопес (Касадо, 82), Жоау Феликс (Гиу, 75), Ферран Торрес, Ямаль.
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Шахтер –
Ризнык, Конопля, Матвиенко, Бондарь, Азаров, Степаненко (Эгиналдо, 90), Зубков, Крыськив (Невертон, 63), Судаков, Бондаренко, Сикан (Келси, 70).
- Предупреждения:
- Ферран Торрес (43), Крыськив (50), Конопля (72), Бальде (75), Бондарь (87).
Вспомните голы класико. Тактический тест!
Фото: Sergio Ruiz/Global Look Press
Барса, не смотря на все проблемы с финансами, имеет хороших исполнителей, чтобы удивляться трем победам против Шахтера, Порто и Антверпена. Особенно если учесть составы Шахтера и Порто в этом сезоне)
p.s очень жаль, что фермин угодил в штангу, безупречная передача илкая и красивый прием фермина с последующим шикарным ударом, к сожалению, не повезло
парень очень радует
Ферран в матчах ЛЧ - самый настоящий Бык (гол+ассист) - совсем не устает/машина!
Порто последние лет 5 ни одного серьезного подписания, хороший середняк, не более.
Про Антверепен молчу, просто проходной двор.
такие банальные победы кажутся достижениями для Барсы
а классико и возможный негативный результат меня не беспокоят, стараюсь смотреть дальше
Ждём дубль в класико))