Вау, какой камбэк Казахстана! Проигрывали к 77-й минуте, но потом дубль Зайнутдинова 🔝
Теперь лучший бомбардир в истории сборной.
Казахстан выдал новое шоу в отборе на Евро: шикарно вырвали победу в гостях у Финляндии.
Еще за 13 минут до конца основного времени проигрывали из-за гола Роберта Тэйлора – вообще-то партнера Лионеля Месси по «Интер Майами», но Бахтиер Зайнутдинов лично все перевернул.
Сначала пенальти, выданный с помощью ВАР. На поле мало кто понял, за что зацепились видеоассистенты, но главного позвали к монитору, и мы рассмотрели: вот эта игра рукой.
Зайнутдинов реализовал шикарно: пробил верхом в левую сторону, а вратарь улетел в другую низом.
А главное – угловой на 89-й минуте. Бахтиер максимально четко понял, в какой точке ему нужно встретиться с мячом. Вот настолько выше и своевременнее он выпрыгнул после подачи углового и переправил мяч в дальний угол.
Безумное счастье!
Казахстан довел до победы.
У сборной в этом отборе уже второе впечатляющее спасение: в марте Дании проигрывали к 73-й минуте вообще 0:2 и забили три мяча. Это тогда родилась шутка про казахстанское имя Камбэк в честь сборной.
«Не знаю, что это было». Суперкамбэк Казахстана с 0:2: перевернули игру с Данией за 15 минут
Там тоже участвовал Зайнутдинов, он забивал первый мяч.
Теперь Бахтиер – вообще лучший бомбардир в истории сборной Казахстана! Да, вот так вот: 25-летний игрок, который никогда и не играет на атакующих позициях.
Он только что, именно победным голом в Хельсинки, обошел Руслана Балтиева (играл в России за «Сокол», «Динамо» и «Москву»): теперь у бывшего защитника ЦСКА 14 мячей за национальную команду.
Благодаря победе Казахстан обошел Финляндию в группе и вышел на третье место. Словения и Дания выше, они во вторник свои матчи проводят позже.
Шансы прорваться из этой группы на Евро у казахстанцев с главным тренером Магомедом Адиевым есть: дальше им играть с Сан-Марино, а последний тур на выезде в Словении, он может превратиться в стыковой матч за место в топ-2 и поездку в Германию.
- Дата проведения
- 17 октября, 19.00, «Олимпийский стадион»
- Голы:
- 1:0 – 28 Тэйлор, 1:1 – 77, пенальти Зайнутдинов, 1:2 – 89 Зайнутдинов.
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Финляндия –
Градецки, Алхо (Сойри, 88), Йенсен (Уронен, 88), Хосконен, Иванов, Тэйлор (Челльман, 77), Камара, Кайринен, Хоканс, Пукки (Форсс, 77), Похьянпало.
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Казахстан –
Шацкий, Каиров (Скворцов, 85), Быстров (Ерланов, 88), Марочкин, Алип, Вороговский, Бейсебеков (Куат, 55), Тагыберген (Тапалов, 86), Зайнутдинов, Оразов, Самородов (Аймбетов, 85).
Фото: www.imago-images.de/Global Look Press; Twittter/KFF_Team
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