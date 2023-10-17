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Вау, какой камбэк Казахстана! Проигрывали к 77-й минуте, но потом дубль Зайнутдинова 🔝

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Бахтиер Зайнутдинов Бахтиер Зайнутдинов
Магомед Адиев Магомед Адиев
Футбол Футбол

Теперь лучший бомбардир в истории сборной.

Казахстан выдал новое шоу в отборе на Евро: шикарно вырвали победу в гостях у Финляндии.

Еще за 13 минут до конца основного времени проигрывали из-за гола Роберта Тэйлора – вообще-то партнера Лионеля Месси по «Интер Майами», но Бахтиер Зайнутдинов лично все перевернул.

Сначала пенальти, выданный с помощью ВАР. На поле мало кто понял, за что зацепились видеоассистенты, но главного позвали к монитору, и мы рассмотрели: вот эта игра рукой.

Зайнутдинов реализовал шикарно: пробил верхом в левую сторону, а вратарь улетел в другую низом.

А главное – угловой на 89-й минуте. Бахтиер максимально четко понял, в какой точке ему нужно встретиться с мячом. Вот настолько выше и своевременнее он выпрыгнул после подачи углового и переправил мяч в дальний угол.

Безумное счастье!

Казахстан довел до победы.

У сборной в этом отборе уже второе впечатляющее спасение: в марте Дании проигрывали к 73-й минуте вообще 0:2 и забили три мяча. Это тогда родилась шутка про казахстанское имя Камбэк в честь сборной.

«Не знаю, что это было». Суперкамбэк Казахстана с 0:2: перевернули игру с Данией за 15 минут

Там тоже участвовал Зайнутдинов, он забивал первый мяч.

Теперь Бахтиер – вообще лучший бомбардир в истории сборной Казахстана! Да, вот так вот: 25-летний игрок, который никогда и не играет на атакующих позициях.

Он только что, именно победным голом в Хельсинки, обошел Руслана Балтиева (играл в России за «Сокол», «Динамо» и «Москву»): теперь у бывшего защитника ЦСКА 14 мячей за национальную команду.

Благодаря победе Казахстан обошел Финляндию в группе и вышел на третье место. Словения и Дания выше, они во вторник свои матчи проводят позже.

Шансы прорваться из этой группы на Евро у казахстанцев с главным тренером Магомедом Адиевым есть: дальше им играть с Сан-Марино, а последний тур на выезде в Словении, он может превратиться в стыковой матч за место в топ-2 и поездку в Германию.

Финляндия – Казахстан 1:2 (1:0, 0:2)
Дата проведения
17 октября, 19.00, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 28 Тэйлор, 1:1 – 77, пенальти Зайнутдинов, 1:2 – 89 Зайнутдинов.
ФинляндияГрадецки, Алхо (Сойри, 88), Йенсен (Уронен, 88), Хосконен, Иванов, Тэйлор (Челльман, 77), Камара, Кайринен, Хоканс, Пукки (Форсс, 77), Похьянпало.
КазахстанШацкий, Каиров (Скворцов, 85), Быстров (Ерланов, 88), Марочкин, Алип, Вороговский, Бейсебеков (Куат, 55), Тагыберген (Тапалов, 86), Зайнутдинов, Оразов, Самородов (Аймбетов, 85).
Предупреждения:
Марочкин (27), Иванов (72), Самородов (79), Вороговский (81), Скворцов (90), Оразов (90).

Фото: www.imago-images.de/Global Look Press; Twittter/KFF_Team

9 комментариев

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Никита Самарин
Казахи красавчики! Удачи им, будет круто увидеть их на Евро.
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Арам Тонян
АЛГА КАЗАХСТАН !!
+5
0
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Кенигсбергер
Ответ MisterApple
А возможно на крупнейшем русскоязычном спортивном ресурсе обходиться без выражений "вау", "офигеть" и тому подобного бреда?
Ты в интернете, а не в редакции Ведомостей.
+7
-2
+5
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Salamat Tolegen
Если Казахстан попадет на Евро, то без поддержки там не останутся. В Германии много наших немцев, которые уверен, будут страстно болеть за страну в которой родились!
+3
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Leopold Stotch
Ответ Levaevich
Зайнутдинов показал всю мощь РПЛ
Эээ... Турецкой Суперлиги?
+3
0
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Adeen
Ответ Никита Самарин
Казахи красавчики! Удачи им, будет круто увидеть их на Евро.
О-о-очень трудно будет попасть туда.
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Dan Kennedy
Ответ Adeen
О-о-очень трудно будет попасть туда.
Да, но уже хорошо что все еще могут попасть туда. Если бы еще матч был в Казахстане, то еще чуть больше шансов было.
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