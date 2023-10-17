Вау, какой камбэк Казахстана! Проигрывали к 77-й минуте, но потом дубль Зайнутдинова 🔝

Теперь лучший бомбардир в истории сборной.

Казахстан выдал новое шоу в отборе на Евро: шикарно вырвали победу в гостях у Финляндии.

Еще за 13 минут до конца основного времени проигрывали из-за гола Роберта Тэйлора – вообще-то партнера Лионеля Месси по «Интер Майами», но Бахтиер Зайнутдинов лично все перевернул.

Сначала пенальти, выданный с помощью ВАР. На поле мало кто понял, за что зацепились видеоассистенты, но главного позвали к монитору, и мы рассмотрели: вот эта игра рукой.

Зайнутдинов реализовал шикарно: пробил верхом в левую сторону, а вратарь улетел в другую низом.

А главное – угловой на 89-й минуте. Бахтиер максимально четко понял, в какой точке ему нужно встретиться с мячом. Вот настолько выше и своевременнее он выпрыгнул после подачи углового и переправил мяч в дальний угол.

Безумное счастье!

Казахстан довел до победы.

У сборной в этом отборе уже второе впечатляющее спасение: в марте Дании проигрывали к 73-й минуте вообще 0:2 и забили три мяча. Это тогда родилась шутка про казахстанское имя Камбэк в честь сборной.

Там тоже участвовал Зайнутдинов, он забивал первый мяч.

Теперь Бахтиер – вообще лучший бомбардир в истории сборной Казахстана! Да, вот так вот: 25-летний игрок, который никогда и не играет на атакующих позициях.

Он только что, именно победным голом в Хельсинки, обошел Руслана Балтиева (играл в России за «Сокол», «Динамо» и «Москву»): теперь у бывшего защитника ЦСКА 14 мячей за национальную команду.

Благодаря победе Казахстан обошел Финляндию в группе и вышел на третье место. Словения и Дания выше, они во вторник свои матчи проводят позже.

Шансы прорваться из этой группы на Евро у казахстанцев с главным тренером Магомедом Адиевым есть: дальше им играть с Сан-Марино, а последний тур на выезде в Словении, он может превратиться в стыковой матч за место в топ-2 и поездку в Германию.

Фото: www.imago-images.de/Global Look Press; Twittter/KFF_Team