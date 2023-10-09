❌ Ой, какой промах Мбаппе. Четыре матча без голов – худшая серия за два года

По пустым воротам.

«ПСЖ» в гостях обыграл «Ренн» (3:1). Забивали Витинья, Хакими и Коло-Муани. В этой компании мог быть и Мбаппе, но Килиан необъяснимо промахнулся.

Бомбардир парижан вышел один на один с вратарем, обыграл его, но с линии вратарской запустил мяч выше ворот.

Видео здесь

Мбаппе не забивает четыре игры подряд – до «Ренна» ушел без голов в матчах с «Ньюкаслом», «Клермоном» и «Марселем». Это самая засушливая серия с осени 2021-го – тогда не забивал шесть матчей. Серия продлилась месяц, охватив матчи с «Брюгге», «Лионом», «Метцем», «Монпелье», «Ман Сити» и «Ренном».

Тренер «ПСЖ» Луис Энрике перед «Ренном» подбодрил Килиана.

«Я помню, что две или три недели назад, в этом же зале, меня спросили, зависим ли мы от Килиана, потому что он забил семь или восемь голов. Теперь вы спрашиваете меня, что должен делать Килиан, потому что он не забивал в последних матчах. Мы должны относиться к этому более нормально. Он готов на все 100%. Игроки проходят через разные состояния в течение сезона.

Он не становится Суперменом, когда забивает восемь голов, и не превращается в среднего игрока, когда не забивает. Не все бывает белым или черным, всегда есть оттенки. Килиан – жизненно важный и определяющий игрок для нас. Моя цель как тренера – подчеркнуть его сильные стороны и сделать так, чтобы мы не видели его недостатков», – сказал Энрике.

Возможно, выручит пауза на сборные.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency, IMAGO/Federico Pestellini/Global Look Press