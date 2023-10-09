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❌ Ой, какой промах Мбаппе. Четыре матча без голов – худшая серия за два года

ПСЖ ПСЖ
лига 1 Франция лига 1 Франция
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Ренн Ренн
Луис Энрике Луис Энрике
Футбол Футбол

По пустым воротам.

«ПСЖ» в гостях обыграл «Ренн» (3:1). Забивали Витинья, Хакими и Коло-Муани. В этой компании мог быть и Мбаппе, но Килиан необъяснимо промахнулся. 

Бомбардир парижан вышел один на один с вратарем, обыграл его, но с линии вратарской запустил мяч выше ворот.

Видео здесь

Мбаппе не забивает четыре игры подряд – до «Ренна» ушел без голов в матчах с «Ньюкаслом», «Клермоном» и «Марселем». Это самая засушливая серия с осени 2021-го – тогда не забивал шесть матчей. Серия продлилась месяц, охватив матчи с «Брюгге», «Лионом», «Метцем», «Монпелье», «Ман Сити» и «Ренном». 

Тренер «ПСЖ» Луис Энрике перед «Ренном» подбодрил Килиана.

«Я помню, что две или три недели назад, в этом же зале, меня спросили, зависим ли мы от Килиана, потому что он забил семь или восемь голов. Теперь вы спрашиваете меня, что должен делать Килиан, потому что он не забивал в последних матчах. Мы должны относиться к этому более нормально. Он готов на все 100%. Игроки проходят через разные состояния в течение сезона.

Он не становится Суперменом, когда забивает восемь голов, и не превращается в среднего игрока, когда не забивает. Не все бывает белым или черным, всегда есть оттенки. Килиан – жизненно важный и определяющий игрок для нас. Моя цель как тренера – подчеркнуть его сильные стороны и сделать так, чтобы мы не видели его недостатков», – сказал Энрике.

Возможно, выручит пауза на сборные.

Ренн – ПСЖ 1:3 (0:2, 1:1)
Дата проведения
8 октября, 21.45, «Роазон Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 32 Витинья, 0:2 – 36 Хакими, 1:2 – 56 Гуири, 1:3 – 58 Коло-Муани.
РеннМанданда, Ассиньон, Теате, Омари, Белосьян (Трюффер, 66), Матич, Бурижо, Ридер (Ле Фе, 71), Блас (Дуэ, 66), Гуири (Терье, 76), Калимуэндо (Йылдырым, 71).
ПСЖДоннарумма, Хакими, Маркиньос, Шкриньяр, Эрнандес, Угарте (Фабиан Руис, 75), Витинья (Солер, 88), Заир-Эмери, Дембеле (Барколя, 75), Мбаппе, Гонсалу Рамуш (Коло-Муани, 57).
Предупреждение:
Омари (42).

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency, IMAGO/Federico Pestellini/Global Look Press

8 комментариев

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4 shizzle ma nizzle
гифка с Вуди Харрельсоном, который вытирает слёзы бабками
+18
-1
+17
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Антиглор17
Ответ tolobas
Тут даже Заболотный забил бы
Та ну не гонииии, Зэ и не из таких положений мазал! Великий!
+14
-2
+12
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tolobas
Тут даже Заболотный забил бы
+2
0
+2
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хавбек+
чел перед ударом пробежал 50 метров обвел защитника и вратаря, кикс секундный расслабон от проделанной работы
+2
0
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mj23.net
Ответ K. Eropegov
Напомнило известный промах Пеле: https://youtu.be/OaMR-3kXQ-E?si=Xu7HfaZ39ic05sC8
Чем? Пеле сделал нереальный вираж на большой скорости, бил из неудобной позиции и там уже был в воротах защ, закрывая ближний угол. Тут же защ (современный футбол..) даже не стал пытаться бежать к воротам и вообще забил на все. Мбаппе полностью контролировал мяч, занимал хорошую позицию. Мог просто встать и ткнуть в пустые. Но надо отметить, что Пеле выглядит прям круто.
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