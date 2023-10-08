Как не удалили Ковачича?! Новый судейский скандал в АПЛ

«Сити» повезло.

В АПЛ ооочень много судейских ошибок. В центральном матче восьмого тура (или сезона?) между «Арсеналом» и «Сити» поддержали тренд.

Спорный эпизод случился уже на 29-й минуте. Матео Ковачич полетел в подкат в центре поля и попал в голеностоп Мартину Эдегору.

Майкл Оливер моментально выписал хорвату желтую карточку. Но опасность для «Сити» не ушла – сразу появилась плашка, что ВАР рассматривает эпизод на красную. На просмотр ушло мало времени, и видеоассистент оставил в силе решение Оливера – желтая!

В твиттере сразу вспомнили все аналогичные случаи в АПЛ: например, удаления «Ливерпуля» и красную Каземиро. Из свежего – удаление Мало Гюсто в матче с «Астон Виллой».

Но это не все! Через пять минут Ковачич вновь полетел в подкат и вновь попал в голеностоп, теперь уже Райсу. На этот раз Оливер развел руками, без желтой. Но повтор показал, что Ковачич все же фолил.

Кажется, если Матео не заработал на красную в первом случае, то во втором все же заслужил вторую желтую.

Еще раз взглянем на два фола Ковачича. Напоминаем: на первом скрине – желтая, на втором – все нормально.

В шоке и Гари Невилл. Так он описал второй подкат Матео: «Что он делает? Думаю, Ковачич должен был быть удален. Безумие от Ковачича».

Казалось, что хорвата быстренько поменяют в перерыве, но нет – Гвардиола выпустил его на второй тайм. Но дальше хорват сыграл спокойнее, а на 68-й минуте его заменил Матеуш Нунеш.

Фото: Gettyimages.ru/George Wood