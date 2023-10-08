Как не удалили Ковачича?! Новый судейский скандал в АПЛ
«Сити» повезло.
В АПЛ ооочень много судейских ошибок. В центральном матче восьмого тура (или сезона?) между «Арсеналом» и «Сити» поддержали тренд.
Спорный эпизод случился уже на 29-й минуте. Матео Ковачич полетел в подкат в центре поля и попал в голеностоп Мартину Эдегору.
Майкл Оливер моментально выписал хорвату желтую карточку. Но опасность для «Сити» не ушла – сразу появилась плашка, что ВАР рассматривает эпизод на красную. На просмотр ушло мало времени, и видеоассистент оставил в силе решение Оливера – желтая!
В твиттере сразу вспомнили все аналогичные случаи в АПЛ: например, удаления «Ливерпуля» и красную Каземиро. Из свежего – удаление Мало Гюсто в матче с «Астон Виллой».
Но это не все! Через пять минут Ковачич вновь полетел в подкат и вновь попал в голеностоп, теперь уже Райсу. На этот раз Оливер развел руками, без желтой. Но повтор показал, что Ковачич все же фолил.
Кажется, если Матео не заработал на красную в первом случае, то во втором все же заслужил вторую желтую.
Еще раз взглянем на два фола Ковачича. Напоминаем: на первом скрине – желтая, на втором – все нормально.
В шоке и Гари Невилл. Так он описал второй подкат Матео: «Что он делает? Думаю, Ковачич должен был быть удален. Безумие от Ковачича».
Казалось, что хорвата быстренько поменяют в перерыве, но нет – Гвардиола выпустил его на второй тайм. Но дальше хорват сыграл спокойнее, а на 68-й минуте его заменил Матеуш Нунеш.
- Дата проведения
- 8 октября, 18.30, «Эмирейтс»
- Гол:
- 1:0 – 86 Мартинелли.
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Арсенал –
Райя, Уайт, Габриэл, Салиба, Зинченко (Томиясу, 75), Жоржиньо (Парти, 75), Эдегор, Райс, Троссард (Мартинелли, 46), Габриэл Жезус, Нкетиа (Хавертц, 75).
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Уокер, Аке, Рубен Диаш, Гвардиол, Льюис (Стоунз, 68), Ковачич (Матеуш Нунеш, 68), Бернарду Силва, Фоден, Холанд, Альварес (Доку, 68).
- Предупреждения:
- Жоржиньо (11), Бернарду Силва (23), Ковачич (29), Эдерсон (90), Габриэл Жезус (90).
Фото: Gettyimages.ru/George Wood
Тоттенхэм - Ливерпуль. Джонс скользнув по мячу попадает в голеностоп игроку Тоттенхэма - прямая красная (самая очевидная в матче даже у Клоппа претензий нет).
МС - Арсенал - два момента с Ковачичем - оба шипами в голеностоп, в обоих случаях мяч в метрах от событий, в случае Эдегора - нога опорная. - Одна жёлтая.....
Уэбб что ли нефтефунты мансурские между всеми арбитрами распределил? Что за треш происходит из матча в матч?
- Какой результат?
- Проверка окончена, хорошая работа парни!
- Отлично парни
- Стоп
- Что?
- Разве ты его не удалил?
- Нет
- Там была красная
- Да? ну я уже ничего не могу сделать, эпизод заигран, ах как жаль, как жаль.
Только так можно растормошить этот судейский курятник!
И в матче с ними, и в остальных
Ливерпуль страдал ранее, Арсенал в том сезоне, теперь снова и Арсенал и Ливерпуль
Второй момент, желтая без сомнений