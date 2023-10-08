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Как не удалили Ковачича?! Новый судейский скандал в АПЛ

Манчестер Сити Манчестер Сити
Арсенал Арсенал
Матео Ковачич Матео Ковачич
Майкл Оливер Майкл Оливер
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«Сити» повезло.

В АПЛ ооочень много судейских ошибок. В центральном матче восьмого тура (или сезона?) между «Арсеналом» и «Сити» поддержали тренд.

Спорный эпизод случился уже на 29-й минуте. Матео Ковачич полетел в подкат в центре поля и попал в голеностоп Мартину Эдегору.

 

Майкл Оливер моментально выписал хорвату желтую карточку. Но опасность для «Сити» не ушла – сразу появилась плашка, что ВАР рассматривает эпизод на красную. На просмотр ушло мало времени, и видеоассистент оставил в силе решение Оливера – желтая!

В твиттере сразу вспомнили все аналогичные случаи в АПЛ: например, удаления «Ливерпуля» и красную Каземиро. Из свежего – удаление Мало Гюсто в матче с «Астон Виллой».

 

Но это не все! Через пять минут Ковачич вновь полетел в подкат и вновь попал в голеностоп, теперь уже Райсу. На этот раз Оливер развел руками, без желтой. Но повтор показал, что Ковачич все же фолил.

Кажется, если Матео не заработал на красную в первом случае, то во втором все же заслужил вторую желтую.

Еще раз взглянем на два фола Ковачича. Напоминаем: на первом скрине – желтая, на втором – все нормально.

В шоке и Гари Невилл. Так он описал второй подкат Матео: «Что он делает? Думаю, Ковачич должен был быть удален. Безумие от Ковачича».

Казалось, что хорвата быстренько поменяют в перерыве, но нет – Гвардиола выпустил его на второй тайм. Но дальше хорват сыграл спокойнее, а на 68-й минуте его заменил Матеуш Нунеш.

Арсенал – Манчестер Сити 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
8 октября, 18.30, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 86 Мартинелли.
АрсеналРайя, Уайт, Габриэл, Салиба, Зинченко (Томиясу, 75), Жоржиньо (Парти, 75), Эдегор, Райс, Троссард (Мартинелли, 46), Габриэл Жезус, Нкетиа (Хавертц, 75).
Манчестер СитиЭдерсон, Уокер, Аке, Рубен Диаш, Гвардиол, Льюис (Стоунз, 68), Ковачич (Матеуш Нунеш, 68), Бернарду Силва, Фоден, Холанд, Альварес (Доку, 68).
Предупреждения:
Жоржиньо (11), Бернарду Силва (23), Ковачич (29), Эдерсон (90), Габриэл Жезус (90).

Фото: Gettyimages.ru/George Wood

Фолы Ковачича это...
1312 голосов
Красная в первом моменте
54%
Микель Артета
Две желтые
42%
Арсенал
Одна желтая
4%
Майкл Оливер

44 комментария

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kov_entry
Если за Сити играешь, то так без красной можно вроде. Там в Кодексе написано мелким шрифтом.
+56
-8
+48
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mastadon
Это не судейский скандал, это "отличная работа, парни"
+37
-2
+35
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Станислав Карбанович
"Повезло")))
+27
-3
+24
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djkdkrb
Ответ Rustamancha
Жду статейку от Лукомского о том, что это настоящий тактический план Гвардиолы и сыграно было ровно так, чтобы не получить удаление, но обозначить превосходство Сити в центре поля. А после судейский разбор о том, как такие моменты можно судить, потому что было такое же разок в 1932 году, и игроку не дали красную. И конечно же, мое любимое - статья о том, что Сити на самом деле не заносит судьям чемоданы каждый сезон.
Лукомский болеет за Арсенал и в своем телеграмм канале в шоке от отсутствия удаления, если что. Вам не надоело за него выдумывать?
+28
-5
+23
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Ivan Ivanych
Сити всё можно, это давео всем понятно.
+24
-3
+21
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Великолепный Пеп
Ох уж это везение сити. Каждый раз в нужное время
+19
-2
+17
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JimPark
Не просто так говорили после ТТХ - Ливерпуль, что судья заряжены тащить Сити. Вот вам подтверждение
+18
-3
+15
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BillShen
А можно мне объяснить как это работает?
Тоттенхэм - Ливерпуль. Джонс скользнув по мячу попадает в голеностоп игроку Тоттенхэма - прямая красная (самая очевидная в матче даже у Клоппа претензий нет).
МС - Арсенал - два момента с Ковачичем - оба шипами в голеностоп, в обоих случаях мяч в метрах от событий, в случае Эдегора - нога опорная. - Одна жёлтая.....
Уэбб что ли нефтефунты мансурские между всеми арбитрами распределил? Что за треш происходит из матча в матч?
+12
-1
+11
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Сикарио
Гвардиола всегда шел в связке с судьями
+12
-3
+9
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Салауат Нуралиев
Ответ kov_entry
Если за Сити играешь, то так без красной можно вроде. Там в Кодексе написано мелким шрифтом.
На арабском)))
+10
-2
+8
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Андрей Andrey
Сити тянут но вытянуть не могут. Позвали Оливера. прибежал свистком махнул и все. Все чисто и гладко. 🤣🤣
+6
0
+6
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RembaXXX
Ну если с 1м моментом еще как то можно согласиться с желтой, если не было травмы или чрезмерной агрессии, то по 2му эпизоду 2я ЖК и удаление 100%. Очередной позор от АПЛ.
+4
0
+4
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Seventh
Пусть публикуют переговоры вар
- Какой результат?
- Проверка окончена, хорошая работа парни!
- Отлично парни
- Стоп
- Что?
- Разве ты его не удалил?
- Нет
- Там была красная
- Да? ну я уже ничего не могу сделать, эпизод заигран, ах как жаль, как жаль.
+3
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+3
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Megador17
Ну а что вы удивляетесь, у него же мусорный бак вместо сердца. Питает слабость к клубам хедлайнерам.
+3
0
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Dmitri Ponomarev
Повезло - это когда случайно, здесь-то все как надо и никто особо не удивлен. Одним животным в АПЛ можно больше, чем другим, особенно арабским скакунам
+5
-2
+3
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Yri Yrov
даже купленный судья не помог Сити
+3
-1
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Chopel
Не "повезло". А "занесло".
+2
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Red Line
Арсеналу надо бы тоже обратиться в фа за переговорами этих дегенератов.
Только так можно растормошить этот судейский курятник!
+2
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King_X
А любом сезоне против ближайших конкурентов Сити дикие решения
И в матче с ними, и в остальных
Ливерпуль страдал ранее, Арсенал в том сезоне, теперь снова и Арсенал и Ливерпуль
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sportsoldfan
Конечно повезло. Вот везучая команда МС и всё. Без везения чемпионат же не выиграешь.
+2
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Ихарь Окенфэйлов
Как же здорово что Арсенал в итоге победил. Хоть изначально, в этой игре я был за Сити.
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AseiA
В первом моменте и желтея и красная карточка вызывает вопросы, как будто немного не дотягивает до красной, но и грубовато даже для желтой
Второй момент, желтая без сомнений
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Oleg Nikolaev
На самом деле удаление пошло бы на пользу МС
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Konstar
Это было жестко даже для Дайча
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м м
Ответ Seventh
Пусть публикуют переговоры вар - Какой результат? - Проверка окончена, хорошая работа парни! - Отлично парни - Стоп - Что? - Разве ты его не удалил? - Нет - Там была красная - Да? ну я уже ничего не могу сделать, эпизод заигран, ах как жаль, как жаль.
тем более он мой друг, я же не хочу его расстроить
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