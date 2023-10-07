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Чудовищный промах Ришарлисона. Не попал в пустые ворота из вратарской 😳

Тоттенхэм Тоттенхэм
Ришарлисон Ришарлисон
Эндж Постекоглу Эндж Постекоглу
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Ив Биссума Ив Биссума
Лутон Лутон
Футбол Футбол

Пока не справляется даже с психологом.

«Тоттенхэм» неожиданно помучился с «Лутоном» (1:0), хотя должен был открывать счет уже на третьей минуте.

Ришарлисон промазал по пустым из вратарской!

Ришарлисон откликнулся на подачу с правого края: бразильца оставили одного во вратарской перед пустыми воротами, но тот пробил мимо створа и залетел в ворота сам.

Кажется, все вокруг уже были уверены в голе.

Но это промах.

Эндж Постекоглу схватился за голову.

Эпизод мог стать ключевым в матче, ведь на 45+4 Ив Биссума получил вторую желтую за симуляцию в чужой штрафной и оставил «Тоттенхэм» в меньшинстве. К счастью для лондонцев, у них в соперниках был «Лутон», который позволил команде Постекоглу забить даже вдесятером.

На 52-й минуте защитник Микки Ван де Вен принес «Тоттенхэму» выездную победу.

У Ришарлисона не складывается в «Тоттенхэме»: 5 голов в 44 матчах (2 в АПЛ). Признавался, что пойдет к психологу

Ришарлисон все никак не может адаптироваться в «Тоттенхэме». Прошлым летом лондонцы отдали за него «Эвертону» 58 миллионов евро, но сезон явно не задался: 3 гола в 35 матчах, два из которых «Марселю» в домашней игре ЛЧ. Первый гол в АПЛ случился только в 34-м туре. За весь клубный сезон Ришарлисон забил столько же, сколько на ЧМ-2022.

Правда, бразилец нечасто выходил в старте. К весне недостаток игрового времени и отсутствие голов привели тому, что Ришарлисон публично раскритиковал тренера Антонио Конте, за что бразильцу затем пришлось извиняться. Игрок в интервью потребовал от тренера больше доверия: «Этот сезон, простите за такое выражение, – просто дерьмо, потому что я не играю. У меня была травма. Выходя на поле, я готов отдать жизнь. Я хорошо провел два матча. Считаю, что должен был выйти в старте».

Конте тогда намекнул, что Ришарлисону не хватает характера: «Иногда быть хорошим парнем недостаточно. Нужно проявлять желание и бороться, быть противным, чтобы выигрывать матчи и дуэли. Думаю, иногда мы бываем немного мягкотелыми, но я тренер, именно я в первую очередь несу ответственность за это».

В этом сезоне сухая серия Ришарлисона завершилась намного раньше: его 1+1 в пятом туре с «Шеффилд Юнайтед» принесли «Тоттенхэму» победу 2:1. Еще одну голевую бразилец отдал в прошлом матче с «Ливерпулем» (2:1). Плюс был гол в Кубке лиги «Фулхэму».

Но форвард явно еще не выбрался из ямы. В середине сентября он рассказал, что хочет обратиться к психологу. Это случилось после того, как Ришарлисон заплакал на скамейке запасных, когда его заменили в матче между сборными Бразилии и Боливии (5:1).

«Грустно было даже не из-за того, что я сыграл слабо. Я провел неплохой матч. Это, скорее, была вспышка из-за всего того, что происходило за пределами поля. Все это вышло из-под контроля не из-за меня, а из-за людей, которые были близки ко мне.

Я возвращаюсь в Англию. Хочу получить психологическую помощь, обратиться к психологу, чтобы он поработал над моим сознанием. Вот и все. Я вернусь сильнее. Нужна лишь хорошая серия в «Тоттенхэме». На этой неделе я сяду и поговорю. Нужна хорошая серия, нужно поймать ритм игры, и все наладится».

Через несколько дней гол Ришарлисона в ворота Перу (1:0) не засчитали из-за офсайда. Нападающий вновь говорил о неудачной полосе в жизни: «Важно выдать хорошую серию в «Тоттенхэме». Этот плохой этап пройдет. Это часть футбола. Нужно лишь продолжать трудиться, и все наладится. Я знаю, каким потенциалом обладаю, понимаю, на что способен. Нужно продолжать трудиться».

Тогда же Ришарлисон упомянул проблемы вне поля: «Иногда все складывается не так, как мы хотим. Думаю, это касается того, что происходило за пределами поля и встало у меня на пути. Даже если ты хочешь делать все правильно, все идет наперекосяк. Я продолжу концентрироваться на матчах за клуб. Буря миновала. Последние пять месяцев были неспокойными вне поля. Сейчас дома все в порядке. Люди, которые думали лишь о моих деньгах, ушли. Теперь все пойдет своим чередом. Уверен, я хорошо поработаю в «Тоттенхэме», и все наладится».

Тренер Постекоглу в тот момент выступил в роли психолога и поддержал футболиста: «Он получит всю необходимую помощь. Такое обычно не происходит публично, эти вопросы решаются внутри клуба. Что бы ни понадобилось Риши, мы поможем ему оказаться в том положении, в каком он хочет.

У кого в жизни не случалось чего-то, что вызывало бы стресс? Я потерял отца три года назад, и он должен был быть видеть это путешествие. Мне пришлось с этим смириться. Что-то в твоей жизни может быть на высоте, но всегда есть какие-то сложности.

Мы думаем: он футболист, у него есть деньги – чего вообще жаловаться? Есть много людей, которые, как мы предполагаем, обладают всеми преимуществами в жизни, но которые при этом довольно несчастливы. По большей части люди понимают, что это так, и проявляют чуткость. Иногда люди предпочитают игнорировать это, потому что это создает более впечатляющий образ. «У фантастического футболиста проблемы» – у них у всех проблемы, приятель. У всех.

У футболистов много денег, и мы думаем, что это идеальная жизнь, но это не страхует вас от самой жизни. Я почти уверен, что каждый в нашей раздевалке с чем-то сталкивается. Иногда игроки попадают в ловушку, думая, что их жизнь должна быть идеальной из-за положения, в котором они находятся, но жизнь устроена не так. Все дело в том, чтобы сохранять положительный взгляд и баланс».

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Фото: Gettyimages.ru/Ryan Pierse, Marc Atkins

9 комментариев

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Bring Me The Horizon
Не попадает с метра в пустые
Зато как танец голубей исполняет!!!
+12
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Артём Лапицкий
сразу понятно, что автор статьи в футбол не играл никогда, как же недооценивают сложность завершения моментов СО СЛОЖНЫХ ПАСОВ, в воздухе, в динамике и т.д.
главное что С МЕТРА ПРОМАХНУЛСЯ!!
хотя 9 из 10 ударов с 15 метров легче на самом деле чем вот такой момент с метра завершить, доказать вам это? Думаю автор статьи спокойно с 15 метров щёчкой пнёт в угол из 10 парочка залетит даже профессиональному вратарю, а с такой подачи он не забьёт ни одного, но вряд ли он напишет статью об промахах с 15 метров, это же 15 метров

и это всё при том, что я не знаю кого я больше терпеть не могу Тоттенхэм или Ришарлисона, накипело, извините
+10
-3
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Obdob
Матип такое бы забил
+8
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Alex Rhea
Ответ Артём Лапицкий
сразу понятно, что автор статьи в футбол не играл никогда, как же недооценивают сложность завершения моментов СО СЛОЖНЫХ ПАСОВ, в воздухе, в динамике и т.д. главное что С МЕТРА ПРОМАХНУЛСЯ!! хотя 9 из 10 ударов с 15 метров легче на самом деле чем вот такой момент с метра завершить, доказать вам это? Думаю автор статьи спокойно с 15 метров щёчкой пнёт в угол из 10 парочка залетит даже профессиональному вратарю, а с такой подачи он не забьёт ни одного, но вряд ли он напишет статью об промахах с 15 метров, это же 15 метров и это всё при том, что я не знаю кого я больше терпеть не могу Тоттенхэм или Ришарлисона, накипело, извините
наконец-то адекватный коммент на эту тему. Замыкать навесы значительно сложнее, чем кажется - предлагаю любому критику выйти во двор, попросить друга сделать 10 навесов и посчитать сколько получится замкнуть навесов без сопротивления защей и вратаря (не думаю, что получится замкнуть больше 2-3 навесов), а потом попросить кого-нибудь поиграть при этом в роли заща или вратаря, там вообще у 99,9% людей к нулю сведётся реализация.
А вот просто хорошо пробить по воротам и даже забить с 15-20 метров, вратарём и защем смогут многие
+5
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Максим Седов
Задача нападающего забивать голы, что Ришарлисон делать разучился.
Пустая трата огромных денег со стороны руководства клуба. Не Кейн, и даже не Сон.
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Иван Лапин
Ответ Артём Лапицкий
сразу понятно, что автор статьи в футбол не играл никогда, как же недооценивают сложность завершения моментов СО СЛОЖНЫХ ПАСОВ, в воздухе, в динамике и т.д. главное что С МЕТРА ПРОМАХНУЛСЯ!! хотя 9 из 10 ударов с 15 метров легче на самом деле чем вот такой момент с метра завершить, доказать вам это? Думаю автор статьи спокойно с 15 метров щёчкой пнёт в угол из 10 парочка залетит даже профессиональному вратарю, а с такой подачи он не забьёт ни одного, но вряд ли он напишет статью об промахах с 15 метров, это же 15 метров и это всё при том, что я не знаю кого я больше терпеть не могу Тоттенхэм или Ришарлисона, накипело, извините
Но подождите, ведь Роналду....замыкалду...ведь это любой может.
+1
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