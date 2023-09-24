Поучился бы у Мамаева со Смоловым.

Таким эпичным хайлайтом обратил на себя внимание матч чемпионата Турции «Истанбулспор» – «Галатасарай» (0:1).

На 37-й минуте гости заработали пенальти, бить пошел Керем Актюркоглу. Он вроде бы разбегался для обычного удара, но вдруг едва коснулся мяча подошвой и покатил партнеру – Мауро Икарди забегал слева.

Казалось, что не попасть сложнее, чем попасть.

Однако Мауро – талант, у него получилось!

Его эмоции – похоже, сместь стыда и смеха над самим собой.

Правда, нападающий исправился через пять минут: забил победный с передачи того же Актюркоглу.

С Икарди это не впервые: чуть не запорол так пенальти в «ПСЖ». С паса Неймара

В 2020-м, еще как форвард «ПСЖ», Мауро уже пробовал такое, тогда – на пару с Неймаром.

В одном из летних товарищеских матчей против бельгийского «Васланд-Беверена» (7:0) разыграли 11-метровый с бразильцем, Неймар покатил в правую сторону.

Икарди было сложно, соперники почти накрыли, но он справился и протолкнул в ворота.

Главные примеры: изобретение Кройффа, фэйла Пиреса с Анри, идеал Месси с Суаресом и Мамаев со Смоловым

Другие эпохальные примеры.

● Премьера – от Йохана Кройфф в 1982-м: в матче чемпионата Нидерландов против «Хелмонд Спорт» он отдал на Йеспера Ольсена, который посеменил с мячом и покатил обратно. Максимальное издевательство.

● В 2005-м пробовали Робер Пирес и Тьерри Анри в матче против «Ман Сити» на «Хайбери». Тогда Пирес уже забил с пенальти, «Арсенал» бил второй раз в матче, француз удивил всех пасом – Анри в том числе. Передача не получилась, Тьерри не понял задумки и пробежал мимо. «Сити» забрал мяч, а Пирес побрел назад разочарованным.

● В 2016-м Лео Месси и Луис Суарес исполнили все на топ-уровне: в матче с «Сельтой» аргентинец скинул мяч вправо, уругваец забил, и пример стал главным современным переложением Кройфф-стиля.

● И, конечно, российская версия: 2016-й, вскоре после «Барсы» свой фокус устроили игроки «Краснодара». Павел Мамаев отдавал, Федор Смолов реализовывал. Легендарно!

Мауро Икарди стоило пересмотреть и поучиться.