В 2016 году талантливый игрок из академии «Барселоны» Хави Симонс сфотографировался с талисманом «Боруссии Менхенгладбах».

Спустя 7 лет они воссоздали снимок, когда «Боруссия» встретилась с «Лейпцигом».

В комментариях под постом ESPN шутят: «Талисман совершенно не изменился». А вот Симонс многое пережил: перебрался в «ПСЖ», оттуда ушел в ПСВ, после сильнейшего сезона вернулся в Париж и тут же поехал в аренду в «Лейпциг», где сразу стал важным игроком основы.

В таком круговороте увидеть старого знакомого – островок стабильности.

Симонс позирует с Юнтером. Его имя – отсылка к легенде «Гладбаха»

Жеребенка зовут Юнтер – так на местном диалекте звучит немецкое имя Гюнтер. Талисман носит футболку 1973 года с номером десять – в память о легендарном Гюнтере Нетцере. Это один из лучших немецких футболистов в 70-е годы, легенда и воспитанник «Боруссии». На Юнтере футболка с последнего матча Нетцера, когда «Гладбах» выиграл у «Кельна».

Нетцер был первым немцем, которого приобрел мадридский «Реал». Чемпион мира-1974, чемпион Европы-1972 и обладатель уникальной техники обращения с мячом. Неповторимой ее делала одна физиологическая особенность Нетцера – он носил обувь 47 размера.

Жеребенок Юнтер иногда встречается с игроками «Боруссии» и детьми из академии, рассказывая о повседневной жизни Гюнтера Нетцера, чтобы напомнить историю клуба.

Из тех времен и характерное прозвище клуба – жеребята: в 70-е молодая команда на равных боролась с «Баварией». В это время «Боруссия» выиграла все пять чемпионств, самый успешный этап в истории клуба.

Симонс блистает в «Лейпциге» – 3+4 в пяти матчах!

«Лейпциг» выиграл у «Боруссии» 1:0, но Симонс остался без результативных очков. Это редкость для молодого таланта – он отлично начал сезон: 3 гола и 4 ассиста в 5 матчах, четвертое место по голевым действиям в Бундеслиге.

Хави в восторге от перехода: «Переезд в Лейпциг для меня правильный шаг, потому что клуб постоянно показывает, как развивать молодых игроков и добиваться с ними успеха.

Я присоединяюсь к клубу, который регулярно играет в Лиге чемпионов. В составе идеальное сочетание молодых и опытных игроков. Меня впечатлил стиль игры «Лейпцига». Я верю, что мои качества подойдут этой команде, и вместе мы сможем многого добиться».

Аренда рассчитана до конца сезона, но руководство «Лейпцига» надеется оставить вундеркинда еще на сезон. Можно сделать еще одно фото с талисманом «Боруссии».

Фото: instagram.com/bundesliga; vk.com/hccska; Jan Woitas/dpa, imago sportfotodienst/Global Look Press