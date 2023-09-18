14 комментариев

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Криш свел Иран с ума: подарили ковер, обсуждают свободный интернет и просто плачут от счастья

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Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
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Вот это встреча.

«Аль-Наср» в Иране – во вторник саудовский клуб сыграет с «Персеполисом» в азиатской Лиге чемпионов. Вокруг прибытия Криштиану Роналду творится что-то невероятное. Рассказываем и показываем. 

Начнем с беспроигрышного. Сотрудники «Персеполиса» подарили Криштиану ковер! Красивый узор. 

После выхода из автобуса португальца обступили со всех сторон.

У отеля собралась толпа. Поклонники Криштиану рассредоточились по периметру здания, скандируя: «Роналду, Роналду!»

 
 

Чтобы увидеть Криша, люди даже взбирались по горе. Причем довольно крутой. 

А некоторые разрыдались, увидев кумира.

Президент «Перспеполиса» предложил выдать Криштиану симку с безлимитным интернетом. Иранцы против

Большие споры внутри Ирана вызвало предложение президента «Персеполиса» Резы Дарвиша выдать Криштиану сим-карту с неограниченным интернетом. «Я поговорил с генеральным директором Irancell (ведущего мобильного оператора страны – Sports.ru) и сказал ему, что мы хотим предоставить игрокам и персоналу «Аль-Насра» сим-карты с неограниченным интернетом, чтобы они могли ими пользоваться до отъезда», – сказал Дервиш.

Министр туризма Ирана Эззатола Заргами шутливо намекал, что Роналду хорошо бы предоставить неограниченный интернет: «Роналду после приезда обязательно должен установить иранские мессенджеры Bale и Eitaa. С их помощью он сможет общаться с близкими – однако они тоже должны установить мессенджеры. Возможность пользоваться нашими мессенджерами наверняка сделает Криштиану счастливее».

Почему в Иране всех так волнует этот вопрос? Дело в том, что интернет в стране серьезно ограничен – заблокированы десятки тысяч сайтов и все крупнейшие мессенджеры. После протестов 2022-го заблокировали в том числе инстаграм и вотсап.

Многие иранцы скептически восприняли новость про сим-карту. Они считают, что Криштиану должен наравне со всеми соблюдать законы страны. «Это принижение для каждого иранца. Роналду не заслуживает больше прав, чем иранцы в собственной стране», – высказывался журналист Эхсан Бодаги, парламентский репортер и сотрудник Iran Newspaper.

Матч Роналду с «Персеполисом» пройдет при пустых трибунах. Стадион закрыли на реконструкцию – возможно, чтобы не пускать женщин

Реконструкция стадиона «Азади», из-за которой игра с «Аль-Насром» пройдет при пустых трибунах, – еще одна жаркая тема в Иране. Реконструкция внезапно началась за день до старта сезона – вип-ложу и часть трибун разрушили моментально, хотя арена обновлялась всего пять лет назад, а вип-ложи строили заново. Тогда представители ФИФА были удовлетворены результатами, поэтому смысл проведения дополнительных работ не совсем ясен.

Из-за бана АФК на стадион на матч с командой Криштиану и так бы не пустили зрителей, но и без запрета иранские власти не заинтересованы в скоплении людей в эти даты. В последнее время силы безопасности страны жили в ожидании 16 сентября – да-да, недавно была годовщина начала прошлогодних протестов, поэтому силовики опасались провокаций.

В Иране считают, что власти затеяли реконструкцию, чтобы не пускать на стадион женщин, – перед началом сезона им как раз разрешили посещать футбольные матчи. Журналист и автор телеграм-канала «Дежурный по Ирану» Никита Смагин писал:

«Было заявлено, что женщин начнут пускать на пять стадионов – в Тегеране, Тебризе, Исфахане, Ахвазе и Сирджане (провинция Керман). Прошло уже несколько туров иранского чемпионата по футболу, но девушки на стадионах из этого списка были только в Сирджане – самом маленьком городе из представленных. Еще, правда, женщин пустили на футбол в Казвине и Араке, где нет популярных футбольных команд и почти отсутствуют болельщики».

Еще один необычный опыт для Криштиану.

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Фото: eastnews.ru/AFP; Instagram/alnassr

14 комментариев

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Троллейбус
читая про Иран, понимаю - терюшковы недорабатывают повестку
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Санитар-волк
Результат "мудрого" правления попов - приезд спортсмена чуть ли не потрясает всю страну.
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Антон Киселёв
Ответ Санитар-волк
Результат "мудрого" правления попов - приезд спортсмена чуть ли не потрясает всю страну.
Эти хотя бы посмотрели на кумира, а вот 70к любителей бургеров и демократии в Аталанте недоумевали, на что они потратили бабки 🤣
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Гаврила Ардалионович
Иранцы смотрят на фрукта как корейцы на отца народов Ким Чен Ына.
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Silent2006
Судя по фотке с горой, не каждый скалолаз долез до кумира. Там же реально почти отвесная стена, если не в обход!
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Блуждающий странник
Закрыли вход на трибуны чтобы не пускать женщин, нет доступа к интернету и подарили... ковер. Какой колхоз, бедный Криш
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Andrey Bokov
прям как соседи, которые при виде полицейской машины падают ниц))
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dalmolchun
По масштабу ажиотажа примерно равно возвращению Горького в СССР в 1928 году
с 3:55. на 4:02 ещё молодые Киллиан Мбаппе, Лионель Месси и Харри Кейн
https://www.youtube.com/watch?v=wnOBBpwhXOM
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Michael Kazmin
"После протестов 2022-го заблокировали в том числе инстаграм"
Я слышал, что есть страна, где инстаграм заблокирован без всяких протестов.
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Sweeet
Ответ Санитар-волк
Результат "мудрого" правления попов - приезд спортсмена чуть ли не потрясает всю страну.
Да-да, уже несколько недель тут пишут, как Месси взорвал медиа-пространство в США, но это другое.
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