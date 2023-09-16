11 комментариев

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До 90+8 «Тоттенхэм» горел 0:1, но выиграл! Самый поздний камбэк в истории АПЛ 🤯

Тоттенхэм Тоттенхэм
Эндж Постекоглу Эндж Постекоглу
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Ришарлисон Ришарлисон
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Деян Кулусевски Деян Кулусевски
Футбол Футбол

Побили свой же рекорд.

В АПЛ день волевых побед – «Ливерпуль» (3:1 против «Вулверхэмптона)», «Сити» (3:1 против «Вест Хэма») и «Астон Вилла» (3:1 против «Кристал Пэлас») выиграли свои матчи после того, как пропустили первыми. Но самый впечатляющий камбэк выдал «Тоттенхэм».

Домашний матч против «Шеффилда» складывался для лондонского клуба невероятно тяжело. На 73-й минуте гости открыли счет – Густаво Хамер поразил ворота Гильермо Викарио бильярдным ударом после длиннющего вброса из аута от Джека Робинсона. «Тоттенхэм» приходил в себя вплоть до начала компенсированного времени, а затем врубил режим ярости. 

⏱ 90’+8 – Ришарлисон заколачивает мяч головой после подачи с углового от Ивана Перишича;

⏱ 90’+10 – Ришарлисон отдает пас в штрафную на Деяна Кулусевски, а швед расстреливает ближний угол «Шеффилда». Чистое безумие!

● Камбэк «Тоттенхэма» в матче с «Шеффилдом» – самый поздний в истории АПЛ. Лондонский клуб побил свой же рекорд от января 2022 года, когда забили «Лестеру» на 95-й и 97-й минутах.

● Для Ришарлисона этот перфоманс – глоток свежего воздуха. До «Шеффилда» у него не было ни одного гола в этом сезоне АПЛ и лишь два мяча в 2023-м. Сентябрьская поездка в сборную тоже не способствовала появлению позитива – из-за замены в матче с Боливией он расплакался, а после отмененного гола с Перу сказал, что при возвращении в Англию хочет обратиться к психологу. Правда неясно, успел ли Ришарлисон за эти три дня посетить хоть один сеанс.

● Камбэк можно считать знаковым и для главного тренера лондонского клуба Энджа Постекоглу – учитывая матч с «Шеффилдом», австралиец не проигрывает уже в 50 подряд домашних матчах с «Йокогама Ф. Маринос», «Селтиком» и «Тоттенхэмом».

● Лондонцы вообще очень резво стартовали в АПЛ – набрали 13 из 15 возможных очков в пяти матчах и идут вторыми, дыша в спину «Сити». 

Такая победа должна придать «Тоттенхэму» еще более сильный победный импульс.

Тоттенхэм – Шеффилд Юнайтед 2:1 (0:0, 2:1)
Дата проведения
16 сентября, 17.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 73 Хамер, 1:1 – 90 Ришарлисон, 2:1 – 90 Кулусевски.
ТоттенхэмВикарио, Порро (Эмерсон, 90), Ромеро, ван де Вен (Хейбьерг, 90), Удоджи, Мэддисон, Биссума, Кулусевски, Сарр (Ришарлисон, 80), Сон Хын Мин (Джонсон, 80), Соломон (Перишич, 80).
Шеффилд ЮнайтедФодерингэм, Богл (Трасти, 86), Башем, Робинсон, Ахмедходжич, Томас, Хамер (Дэвис, 81), Винисиус, Макати (Норвуд, 70), Макберни, Арчер.
Предупреждения:
Башем (29), Арчер (41), Фодерингэм (45), ван де Вен (49), Макберни (56), Робинсон (63), Мэддисон (67), Соломон (69), Биссума (86), Дэвис (90), Перишич (90), Ришарлисон (90).
Удаление:
Макберни (90).

Фото: Gettyimages.ru/Stephen Pond

11 комментариев

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Denisque78
"Шпоры", продолжайте набирать очки. Но лучше без таких нервов
+17
-1
+16
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ExcusezMoi
Красавцы 💪
+11
-1
+10
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Никита Самарин
Концовка просто 🤯
+3
0
+3
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creat1ve
оч рад персонально за Ришарлисона 🔥
+3
0
+3
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Доктор Кто
ТТХ 🔥🔥🔥!!
+3
0
+3
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Сергей Липатов
на характере
+2
0
+2
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Тухель
Но ЦН все же Шпорам нужен. Сону некомфортно играть ЦН и он регулярно сваливается на фланг и часто в центре штрафной игроков Шпор просто нет. Я в Ришарлисона верю что он голов 15 может в АПЛ забивать, но кого нибудь еще для конкуренции и ротации было бы неплохо иметь.
+2
0
+2
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AsperChelsea
Скоро (надеюсь что нет) будет концовка на 90+ 35 забили победный гол и дело не в Тотенхэме а в общем))
0
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0
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Astella Guccio
12 жк+ 1 удаление за матч. Это не игра , а какое то дреби .
0
0
0
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Назарбек Рамунанаев
ТТХ красавцы. ничего не ожидал от них в начале сезона, все таки Кейна потеряли, но отряд не заметил потери бойца
+1
-1
0
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Musch
Ответ Тухель
Но ЦН все же Шпорам нужен. Сону некомфортно играть ЦН и он регулярно сваливается на фланг и часто в центре штрафной игроков Шпор просто нет. Я в Ришарлисона верю что он голов 15 может в АПЛ забивать, но кого нибудь еще для конкуренции и ротации было бы неплохо иметь.
Купили Джонсона и Велиза, который по словам Грека может получить своё время на поле зимой после окончания адаптации.
0
0
0
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