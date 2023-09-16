11 комментариев

До 90+8 «Тоттенхэм» горел 0:1, но выиграл! Самый поздний камбэк в истории АПЛ 🤯
Побили свой же рекорд.
В АПЛ день волевых побед – «Ливерпуль» (3:1 против «Вулверхэмптона)», «Сити» (3:1 против «Вест Хэма») и «Астон Вилла» (3:1 против «Кристал Пэлас») выиграли свои матчи после того, как пропустили первыми. Но самый впечатляющий камбэк выдал «Тоттенхэм».
Домашний матч против «Шеффилда» складывался для лондонского клуба невероятно тяжело. На 73-й минуте гости открыли счет – Густаво Хамер поразил ворота Гильермо Викарио бильярдным ударом после длиннющего вброса из аута от Джека Робинсона. «Тоттенхэм» приходил в себя вплоть до начала компенсированного времени, а затем врубил режим ярости.
⏱ 90’+8 – Ришарлисон заколачивает мяч головой после подачи с углового от Ивана Перишича;
⏱ 90’+10 – Ришарлисон отдает пас в штрафную на Деяна Кулусевски, а швед расстреливает ближний угол «Шеффилда». Чистое безумие!
● Камбэк «Тоттенхэма» в матче с «Шеффилдом» – самый поздний в истории АПЛ. Лондонский клуб побил свой же рекорд от января 2022 года, когда забили «Лестеру» на 95-й и 97-й минутах.
● Для Ришарлисона этот перфоманс – глоток свежего воздуха. До «Шеффилда» у него не было ни одного гола в этом сезоне АПЛ и лишь два мяча в 2023-м. Сентябрьская поездка в сборную тоже не способствовала появлению позитива – из-за замены в матче с Боливией он расплакался, а после отмененного гола с Перу сказал, что при возвращении в Англию хочет обратиться к психологу. Правда неясно, успел ли Ришарлисон за эти три дня посетить хоть один сеанс.
● Камбэк можно считать знаковым и для главного тренера лондонского клуба Энджа Постекоглу – учитывая матч с «Шеффилдом», австралиец не проигрывает уже в 50 подряд домашних матчах с «Йокогама Ф. Маринос», «Селтиком» и «Тоттенхэмом».
● Лондонцы вообще очень резво стартовали в АПЛ – набрали 13 из 15 возможных очков в пяти матчах и идут вторыми, дыша в спину «Сити».
Такая победа должна придать «Тоттенхэму» еще более сильный победный импульс.
- Дата проведения
- 16 сентября, 17.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
- Голы:
- 0:1 – 73 Хамер, 1:1 – 90 Ришарлисон, 2:1 – 90 Кулусевски.
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Тоттенхэм –
Викарио, Порро (Эмерсон, 90), Ромеро, ван де Вен (Хейбьерг, 90), Удоджи, Мэддисон, Биссума, Кулусевски, Сарр (Ришарлисон, 80), Сон Хын Мин (Джонсон, 80), Соломон (Перишич, 80).
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Шеффилд Юнайтед –
Фодерингэм, Богл (Трасти, 86), Башем, Робинсон, Ахмедходжич, Томас, Хамер (Дэвис, 81), Винисиус, Макати (Норвуд, 70), Макберни, Арчер.
- Предупреждения:
- Башем (29), Арчер (41), Фодерингэм (45), ван де Вен (49), Макберни (56), Робинсон (63), Мэддисон (67), Соломон (69), Биссума (86), Дэвис (90), Перишич (90), Ришарлисон (90).
- Удаление:
- Макберни (90).
Фото: Gettyimages.ru/Stephen Pond
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