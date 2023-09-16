11 комментариев

Побили свой же рекорд.

В АПЛ день волевых побед – «Ливерпуль» (3:1 против «Вулверхэмптона)», «Сити» (3:1 против «Вест Хэма») и «Астон Вилла» (3:1 против «Кристал Пэлас») выиграли свои матчи после того, как пропустили первыми. Но самый впечатляющий камбэк выдал «Тоттенхэм».

Домашний матч против «Шеффилда» складывался для лондонского клуба невероятно тяжело. На 73-й минуте гости открыли счет – Густаво Хамер поразил ворота Гильермо Викарио бильярдным ударом после длиннющего вброса из аута от Джека Робинсона. «Тоттенхэм» приходил в себя вплоть до начала компенсированного времени, а затем врубил режим ярости.

⏱ 90’+8 – Ришарлисон заколачивает мяч головой после подачи с углового от Ивана Перишича;

⏱ 90’+10 – Ришарлисон отдает пас в штрафную на Деяна Кулусевски, а швед расстреливает ближний угол «Шеффилда». Чистое безумие!

● Камбэк «Тоттенхэма» в матче с «Шеффилдом» – самый поздний в истории АПЛ. Лондонский клуб побил свой же рекорд от января 2022 года, когда забили «Лестеру» на 95-й и 97-й минутах.

● Для Ришарлисона этот перфоманс – глоток свежего воздуха. До «Шеффилда» у него не было ни одного гола в этом сезоне АПЛ и лишь два мяча в 2023-м. Сентябрьская поездка в сборную тоже не способствовала появлению позитива – из-за замены в матче с Боливией он расплакался, а после отмененного гола с Перу сказал, что при возвращении в Англию хочет обратиться к психологу. Правда неясно, успел ли Ришарлисон за эти три дня посетить хоть один сеанс.

● Камбэк можно считать знаковым и для главного тренера лондонского клуба Энджа Постекоглу – учитывая матч с «Шеффилдом», австралиец не проигрывает уже в 50 подряд домашних матчах с «Йокогама Ф. Маринос», «Селтиком» и «Тоттенхэмом».

● Лондонцы вообще очень резво стартовали в АПЛ – набрали 13 из 15 возможных очков в пяти матчах и идут вторыми, дыша в спину «Сити».

Такая победа должна придать «Тоттенхэму» еще более сильный победный импульс.

Фото: Gettyimages.ru/Stephen Pond