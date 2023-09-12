10 комментариев

Приехали с кислородными баллончиками.

Сборной Аргентины предстоит матч отбора к ЧМ-2026 в Боливии, подготовка к нему – это не только тренировки.

В Ла-Пас, где пройдет игра, аргентинцы приехали со специальными кислородными баллончиками: их заметили как минимум у Алексиса Мак Аллистера и Кристиана Ромеро.

Пять лет назад камеры ловили бразильцев, вдыхающих кислород, прямо в раздевалке местного стадиона.

Но почему игрокам в Боливии нужен дополнительный кислород?

Домашние матчи Боливии – на высоте 3 637 метров. Это ад для неподготовленного организма

Чемпионы мира сыграют на стадионе «Эрнандо Силес», расположенном на высоте 3 637 метров над уровнем моря. Чтобы человеческий организм мог там акклиматизироваться, нужно несколько недель. У футболистов этого времени нет, поэтому почти все предпочитают прилетать в Ла-Пас за несколько часов до матча, играть и улетать. Хотя бывают исключения – три года назад аргентинцы прилетели за два дня до матча, чтобы хотя бы минимально привыкнуть к высоте.

Считается, что на высоте выше 2,5 км неакклиматизированный человек теряет около 30% физических возможностей. Часто появляется тошнота, рвота, головокружение, трудно дышать.

«Первое, что вы видите в раздевалке в Боливии – баллоны с кислородом, – говорит эксперт ESPN и бывший игрок сборной Венесуэлы Алехандро Морено. – Тяжело не только физически, но и морально. Делаешь пару рывков – легкие начинают гореть и думаешь: «Ох, а я-то думал, что готов». Кроме того, на такой высоте мяч летает быстрее, что особенно сложно для вратарей.

Если в горную Боливию заносит команду с равнины или иностранцев из Кубка Либертадорес/Судамерикана – беда, уверен Рубен Де Ла Куэста, который играл за несколько боливийских клубов.

«Думаю, эффективных способов борьбы с симптомами высотной болезни мало, – говорит он. – Чаще всего команды пьют виагру (якобы потому, что она увеличивает приток крови к определенным частям тела и мышцам – прим. Sports.ru) или используют кислородные баллоны – и до матча, и во время, и после».

Боливийцам хотели запретить матчи на большой высоте. Помешал в том числе Марадоне (он приплетал Россию)

Боливийцы регулярно пользуются преимуществом высокогорья, к которому отлично приспособлены, – например, в ноябре 2021-го на «Эрнандо Силес» хлопнули уругвайцев (3:0). При этом на выезде Боливия играет чудовищно – с 1995-го по 2015-й у сборной была серия без единой победы в гостях.

В 2007-м ФИФА запретила проводить международные матчи на стадионах, расположенных на высоте больше 2500 метров над уровнем моря . Тогда бразильский «Фламенго» отыграл на почти 4000 метров матч Кубка Либертадорес против «Реала Потоси» (2:2) – многие игроки прямо по ходу матча подбегали к кислородным баллонам и дышали через маску.

Клуб пожаловался во все федерации (от ФИФА до бразильской) на «неспортивные и бесчеловечные условия» и пообещал бойкотировать все следующие игры в высокогорных районах Южной Америки. Подгонял фэйк о том, что боливийские врачи скрыли смерть местного игрока из-за кислородной недостаточности – ни одного подтверждения этому сюжету так и не нашлось.

Запрет спровоцировал критику и от Боливии (как главного бенефициара), но не только: присоединились Колумбия, Эквадор, Перу, Чили и Мексика. Яростнее всех с ФИФА боролся Эво Моралес, на тот момент президент Боливии. Он называл запрет «футбольным апартеидом» и утверждал, что в спорте никак нельзя допустить дискриминацию жителей высокогорья.

Выступил даже Диего Марадона – друг Моралеса: «Блаттер не знает, что такое играть в футбол, потому что сам никогда не бил по мячу. Его решение просто абсурдно. Если у команд возникают проблемы с адаптацией, им просто нужно прилететь в Боливию раньше. С тем же успехом можно не играть в России из-за холодного климата ».

Сработало: в мае 2008-го из-за протеста некоторых южноамериканских стран запрет на игры в высокогорье все-таки сняли. И больше к этой теме не возвращались.

Зато туда, в Боливию, вернулась сборная Аргентины.

Фото: Gettyimages.ru/Pedro Vilela, Daniel Jayo; East News/AP Photo/Dado Galdieri; instagram.com/alemacallister