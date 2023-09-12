10 комментариев

Аргентина готова страдать в Боливии. На такой высоте невозможно дышать
Приехали с кислородными баллончиками.
Сборной Аргентины предстоит матч отбора к ЧМ-2026 в Боливии, подготовка к нему – это не только тренировки.
В Ла-Пас, где пройдет игра, аргентинцы приехали со специальными кислородными баллончиками: их заметили как минимум у Алексиса Мак Аллистера и Кристиана Ромеро.
Пять лет назад камеры ловили бразильцев, вдыхающих кислород, прямо в раздевалке местного стадиона.
Но почему игрокам в Боливии нужен дополнительный кислород?
Домашние матчи Боливии – на высоте 3 637 метров. Это ад для неподготовленного организма
Чемпионы мира сыграют на стадионе «Эрнандо Силес», расположенном на высоте 3 637 метров над уровнем моря. Чтобы человеческий организм мог там акклиматизироваться, нужно несколько недель. У футболистов этого времени нет, поэтому почти все предпочитают прилетать в Ла-Пас за несколько часов до матча, играть и улетать. Хотя бывают исключения – три года назад аргентинцы прилетели за два дня до матча, чтобы хотя бы минимально привыкнуть к высоте.
Считается, что на высоте выше 2,5 км неакклиматизированный человек теряет около 30% физических возможностей. Часто появляется тошнота, рвота, головокружение, трудно дышать.
«Первое, что вы видите в раздевалке в Боливии – баллоны с кислородом, – говорит эксперт ESPN и бывший игрок сборной Венесуэлы Алехандро Морено. – Тяжело не только физически, но и морально. Делаешь пару рывков – легкие начинают гореть и думаешь: «Ох, а я-то думал, что готов». Кроме того, на такой высоте мяч летает быстрее, что особенно сложно для вратарей.
Если в горную Боливию заносит команду с равнины или иностранцев из Кубка Либертадорес/Судамерикана – беда, уверен Рубен Де Ла Куэста, который играл за несколько боливийских клубов.
«Думаю, эффективных способов борьбы с симптомами высотной болезни мало, – говорит он. – Чаще всего команды пьют виагру (якобы потому, что она увеличивает приток крови к определенным частям тела и мышцам – прим. Sports.ru) или используют кислородные баллоны – и до матча, и во время, и после».
Боливийцам хотели запретить матчи на большой высоте. Помешал в том числе Марадоне (он приплетал Россию)
Боливийцы регулярно пользуются преимуществом высокогорья, к которому отлично приспособлены, – например, в ноябре 2021-го на «Эрнандо Силес» хлопнули уругвайцев (3:0). При этом на выезде Боливия играет чудовищно – с 1995-го по 2015-й у сборной была серия без единой победы в гостях.
В 2007-м ФИФА запретила проводить международные матчи на стадионах, расположенных на высоте больше 2500 метров над уровнем моря. Тогда бразильский «Фламенго» отыграл на почти 4000 метров матч Кубка Либертадорес против «Реала Потоси» (2:2) – многие игроки прямо по ходу матча подбегали к кислородным баллонам и дышали через маску.
Клуб пожаловался во все федерации (от ФИФА до бразильской) на «неспортивные и бесчеловечные условия» и пообещал бойкотировать все следующие игры в высокогорных районах Южной Америки. Подгонял фэйк о том, что боливийские врачи скрыли смерть местного игрока из-за кислородной недостаточности – ни одного подтверждения этому сюжету так и не нашлось.
Запрет спровоцировал критику и от Боливии (как главного бенефициара), но не только: присоединились Колумбия, Эквадор, Перу, Чили и Мексика. Яростнее всех с ФИФА боролся Эво Моралес, на тот момент президент Боливии. Он называл запрет «футбольным апартеидом» и утверждал, что в спорте никак нельзя допустить дискриминацию жителей высокогорья.
Выступил даже Диего Марадона – друг Моралеса: «Блаттер не знает, что такое играть в футбол, потому что сам никогда не бил по мячу. Его решение просто абсурдно. Если у команд возникают проблемы с адаптацией, им просто нужно прилететь в Боливию раньше. С тем же успехом можно не играть в России из-за холодного климата».
Сработало: в мае 2008-го из-за протеста некоторых южноамериканских стран запрет на игры в высокогорье все-таки сняли. И больше к этой теме не возвращались.
Зато туда, в Боливию, вернулась сборная Аргентины.
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Фото: Gettyimages.ru/Pedro Vilela, Daniel Jayo; East News/AP Photo/Dado Galdieri; instagram.com/alemacallister
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