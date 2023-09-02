44 комментария

Серхио Рамос возвращается в «Севилью» – и это очень красивая история.

Рамос ради «Севильи» отказался от денег Саудовской Аравии. Предложения из Турции – тоже мимо

Уже после закрытия трансферного окна «Севилья» 3 сентября предложила 37-летнему свободному агенту Рамосу краткосрочный контракт, до этого стороны почти не общались. По данным Фабрицио Романо, прогресс в переговорах был очень быстрым.

Это неожиданный переход, учитывая, что в середине августа президент «Севильи» Хосе Кастро заявил, что команда не нуждается в Рамосе.

«Я не знаю, что тут еще можно сказать. Скажу здесь и сейчас: у нас нет никаких переговоров с Рамосом. Такого варианта никогда не было, потому что он нам не подходит. Серхио Рамос хочет в «Севилью»? А я хочу самолет, давайте его сюда», – пошутил Кастро.

Ради возвращения в «Севилью» Рамос отказался от гораздо более выгодных предложений. «Галатасарай», который сыграет в Лиге чемпионов, давал контракт 1+1 с зарплатой в 10 млн евро. Еще раньше мелькал «Бешикташ».

Саудовский «Аль-Иттихад» раскошелился на 20 млн в год – с Рамосом почти договорились, но Серхио в последний момент отказался из-за интереса «Севильи».

Рамос подписал контракт с «Севильей» всего на один год, до конца сезона-2022/23. По данным Mundo Deportivo, зарплата составит чуть более двух миллионов евро в год.

В девять раз меньше, чем Рамосу предлагали в Саудовской Аравии.

Мончи рыдал, когда «Севилья» продавала Рамоса в «Реал». Он уже в 19 всех поразил

Рамос родился в Севилье и уже в шесть лет начал играть в местном «Камасе». В 10 перебрался в «Севилью», причем там не сразу поняли, что перед ними защитник.

Координатор севильской академии Пабло Бланко рассказывал: «Он пришел практически нападающим, точнее, игроком, который был везде на поле. К тому же он обладал большой физической силой, которая позволяла ему выделяться во всех аспектах игры. Рамос всегда был смелым футболистом, очень конкурентоспособным. Всегда хотел побеждать».

Рамос прошел школу «Севильи» вместе с Хесусом Навасом и Антонио Пуэртой. Дебютировал в главной команде в начале 2004-го, заменив Пако Гальярдо в игре с «Депором». В следующем сезоне еще совсем юный защитник провел 41 матч, забил «Мадриду» и «Сосьедаду». «Севилья» пришла шестой, Рамоса признали главным открытием Ла Лиги.

На тот момент защитник уже дебютировал за взрослую сборную, им интересовались «Реал», «Барса», «Ювентус», «Ман Юнайтед» и «Ливерпуль». «Севилья» не хотела его продавать меньше, чем за 27 млн евро. «Реал» пытался уломать хотя бы на 22 млн, но в итоге пришлось платить отступные, и забирать Рамоса в последний час летнего ТО-2005.

«Я подписал контракт в 23:30, зная, что трансферное окно закрывается в полночь, – вспоминал Серхио. – И когда я поставил подпись, то не мог в это поверить».

Мончи совсем не хотел отпускать Рамоса. «Это был последний день трансферного окна, и Флорентино Перес решил выплатить отступные, прописанные в контракте игрока. Это была одна из тех ночей, когда я рыдал, будучи футбольным директором, ведь в той ситуации я был бессилен», – вспоминал многолетний спортдир «Севильи».

Рамосу было 19, когда он уходил из «Севильи». Спустя 18 лет он возвращается.

Команду надо взбодрить: сейчас 20-е место и 0 очков после трех туров. Рамос точно даст импульс.

Фото: Gettyimages.ru/Denis Doyle; instagram.com/sevillafc