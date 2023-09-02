44 комментария

Вы это видели?
Блог

Рамос вернулся в «Севилью»! Отказался от гигантской зарплаты в Саудовской Аравии ради родного клуба

Хосе Кастро
Аль-Иттихад Джидда Аль-Иттихад Джидда
Ла Лига Ла Лига
Рамон Родригес Мончи Рамон Родригес Мончи
Серхио Рамос Серхио Рамос
Севилья Севилья
возможные трансферы возможные трансферы
Футбол Футбол

Серхио Рамос возвращается в «Севилью» – и это очень красивая история.

Рамос ради «Севильи» отказался от денег Саудовской Аравии. Предложения из Турции – тоже мимо

Уже после закрытия трансферного окна «Севилья» 3 сентября предложила 37-летнему свободному агенту Рамосу краткосрочный контракт, до этого стороны почти не общались. По данным Фабрицио Романо, прогресс в переговорах был очень быстрым.

Это неожиданный переход, учитывая, что в середине августа президент «Севильи» Хосе Кастро заявил, что команда не нуждается в Рамосе.

«Я не знаю, что тут еще можно сказать. Скажу здесь и сейчас: у нас нет никаких переговоров с Рамосом. Такого варианта никогда не было, потому что он нам не подходит. Серхио Рамос хочет в «Севилью»? А я хочу самолет, давайте его сюда», – пошутил Кастро.

Ради возвращения в «Севилью» Рамос отказался от гораздо более выгодных предложений. «Галатасарай», который сыграет в Лиге чемпионов, давал контракт 1+1 с зарплатой в 10 млн евро. Еще раньше мелькал «Бешикташ».

Саудовский «Аль-Иттихад» раскошелился на 20 млн в год – с Рамосом почти договорились, но Серхио в последний момент отказался из-за интереса «Севильи». 

Рамос подписал контракт с «Севильей» всего на один год, до конца сезона-2022/23. По данным Mundo Deportivo, зарплата составит чуть более двух миллионов евро в год. 

В девять раз меньше, чем Рамосу предлагали в Саудовской Аравии.

Мончи рыдал, когда «Севилья» продавала Рамоса в «Реал». Он уже в 19 всех поразил

Рамос родился в Севилье и уже в шесть лет начал играть в местном «Камасе». В 10 перебрался в «Севилью», причем там не сразу поняли, что перед ними защитник.

Координатор севильской академии Пабло Бланко рассказывал: «Он пришел практически нападающим, точнее, игроком, который был везде на поле. К тому же он обладал большой физической силой, которая позволяла ему выделяться во всех аспектах игры. Рамос всегда был смелым футболистом, очень конкурентоспособным. Всегда хотел побеждать».

Рамос прошел школу «Севильи» вместе с Хесусом Навасом и Антонио Пуэртой. Дебютировал в главной команде в начале 2004-го, заменив Пако Гальярдо в игре с «Депором». В следующем сезоне еще совсем юный защитник провел 41 матч, забил «Мадриду» и «Сосьедаду». «Севилья» пришла шестой, Рамоса признали главным открытием Ла Лиги.

На тот момент защитник уже дебютировал за взрослую сборную, им интересовались «Реал», «Барса», «Ювентус», «Ман Юнайтед» и «Ливерпуль». «Севилья» не хотела его продавать меньше, чем за 27 млн евро. «Реал» пытался уломать хотя бы на 22 млн, но в итоге пришлось платить отступные, и забирать Рамоса в последний час летнего ТО-2005.

«Я подписал контракт в 23:30, зная, что трансферное окно закрывается в полночь, – вспоминал Серхио. – И когда я поставил подпись, то не мог в это поверить».

Мончи совсем не хотел отпускать Рамоса. «Это был последний день трансферного окна, и Флорентино Перес решил выплатить отступные, прописанные в контракте игрока. Это была одна из тех ночей, когда я рыдал, будучи футбольным директором, ведь в той ситуации я был бессилен», – вспоминал многолетний спортдир «Севильи».

Рамосу было 19, когда он уходил из «Севильи». Спустя 18 лет он возвращается.

Команду надо взбодрить: сейчас 20-е место и 0 очков после трех туров. Рамос точно даст импульс.

Таблица трансферов Ла Лиги: «Барса» подписала Феликса с Канселу, Фати и Гарсия в арендах, «Реал» продал Одриосолу, Гринвуд залетел в «Хетафе»

Фото: Gettyimages.ru/Denis Doyle; instagram.com/sevillafc

44 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Barry
Будет забавно, если Рамос Реалу забьет.
+55
-2
+53
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гаврила Ардалионович
Ответ Barry
Будет забавно, если Рамос Реалу забьет.
И ведь забьёт.
+36
-1
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
xion76
Мужик Серега!
+30
-2
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Salamat Beisebaev
Ответ Гаврила Ардалионович
И ведь забьёт.
Головой на 90 минуте)
+22
0
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SergioRamos92
Чемпионы мира 2010(Навас и Рамос) еще тряхнут стариной.
+18
0
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cevin Cigan
Годик в Севильи,а потом в Аравию,или МЛС гнома давить!
+19
-2
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MVL
Ответ niksub
странный трансфер учитывая его отношения с фанатами. ну и по спортивной части тоже вопросы.
Какие к нему вопросы по спортивной части? Он против Баварии в ЛЧ был лучшим на поле за ПСЖ.
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cevin Cigan
Ответ dosik-35@mail.ru
Комментарий скрыт
Кого он предал? Ты о чём???
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anton Kortenko
Титан вернулся лишний повод поболеть за Севилью.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Artem Gavrishov
Уважаю Серхио! Мужской поступок! Севилье нужен лидер и хороший защитник! Еще и забивает постоянно!
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Phoebe
Лига Европы всё ближе.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roman Betenya
Ответ R
ну грязный же "мужик", столько подлости творил за карьеру на футбольных полях и в аутах. Любители футбола никогда не будут его уважать, только персонфаны либо фаны клубов, за которые он играл.
Рамос в обороне - самый что ни на есть стоппер старой школы, каких раньше было море. Все эти щипки, толчки, провокации и хватания за яйца всегда были частью стиля защитников, которые играют контактно, а не позиционно (а-ля Ван Дейк). Чтобы это пресекать, есть судья, поэтому претензия явно не в кассу.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dan Kennedy
siempre con nosotros

Удачи Серхио
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кот Егрис
Рамос возвращает нам юность
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vlad
Удачи Рамосу. Возможно благодаря ему команда воспрянет и ещё поборется за трофеи.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ParvizLNDRreal
Вот и закольцевалась карьера скажем так. Эта была славная охота капитан.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дороф
Ответ Harry.V
Решил ЛЕ взять, на последок.)))
Я в этот лицо Салаха представил...
А, прикиньте, если они в финале ЛЕ встретятся?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitri Marine
Не Фернандес.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Николай Кузнецов
"Рамос подписал контракт с «Севильей» всего на один год, до конца сезона-2022/23."
Значит, мы не увидим Рамоса в бело-красной футболке?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Арсений Чернобаев
я даже не знаю как на это реагировать)
Лига чемпионов и ооооочень интересеной группой, возможно, лига Европы ( врятли в этом сезоне но стабильность для Севильи, и конечно, победы в ней).
наконец Испания, а в ней барса, реал, Атлетико, бетис и Сосьедад. немного пугает, но завораживает. будем ждать, время покажет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
BananaMantana
удачи Рамосу
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Верховный Лорд
Ответ Barry
Будет забавно, если Рамос Реалу забьет.
Будет удивительно, если не забьет. За четыре тура в этом сезоне, бывшие игроки Реала забили в двух
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Varvar27
Vamos Ramos
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алибек Сейткожин
до конца сезона 23/24*
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ПивоВАР
Исправьте сроки контракта, а то сезон 22-23 вроде как уже закончился.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий