27 комментариев

Дорогущий Райс вырвал «Арсеналу» победу над «МЮ» – на 90+6. После 100 лучших секунд тура
Яркая концовка.
«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» в центральном матче тура АПЛ уместили первую часть шоу в полторы минуты первого тайма, а вторую отложили на добавленное время.
Вспышка на 100 секунд: с перехватом Эриксена, голом Рэшфорда и ответом Эдегора
К середине первого тайма играли равный матч. «МЮ» держал мяч, но не создавал опасных моментов, «Арсенал» прессинговал и много бил: пять ударов, два в створ. Но все сломал один обрез Кая Хавертца.
Немец неудачно отдал пас Мартину Эдегору перед чужой штрафной – его перехватил Кристиан Эриксен.
Датчанин дошел до центра поля и отправил в прорыв Рэшфорда.
Маркус в чужой штрафной разобрался с Беном Уайтом и Вильямом Салиба.
Забил от дальней штанги.
Для Эриксена это уже девятый ассист за «МЮ» – с момента его прихода в команду никто не помогал партнерам забивать чаще. У Рэшфорда 28 мячей против «большой шестерки» АПЛ – и мяч «Арсеналу» в третьем матче подряд.
Но «Манчестер Юнайтед» радовался недолго. Буквально в следующей же атаке Александр Зинченко, Эдди Нкетия и Габриэл Мартинелли разыграли комбинацию на правом фланге – и бразилец выкатил в центр под удар Эдегору. Капитан «Арсенала» уверенно уложил в угол.
Между голами прошла 1 минута 40 секунд. Если считать чистое время после возобновления игры – около 35 секунд.
С начала прошлого сезона Эдегор с игры забил в АПЛ уже 16 мячей. Больше него за этот период только у Каллума Уилсона, Маркуса Рэшфорда, Мо Салаха, Харри Кейна и Эрлинга Холанда.
Драматичная развязка: у «МЮ» отменили гол на 88-й, «Арсенал» забил победный на 96-й
Во второй половине моментов было не так уж много. «Арсенал» чуть не получил пенальти за фол Уан-Биссаки на Хавертце – после ВАР судья отменил 11-метровый. Фола там действительно не было.
А самое интересное началось на последних минутах. Из-за травм «Манчестер Юнайтед» заканчивал матч с парой защитников Джонни Эванс – Харри Магуайр. Но даже так мог выиграть.
На 88-й минуте Каземиро отправил вышедшего на замену Алехандро Гарначо к воротам – и молодой аргентинец забил.
Но снова вмешался ВАР – рассмотрел сантиметровый офсайд у форварда.
А на 96-й Райса забыли на дальней штанге при подаче углового – 105-миллионного новичка.
Деклан разобрался на спокойствии: без помех получил мяч, подработал и пробил в ближний угол.
«Арсеналу» чуток помог рикошет от Джонни Эванса.
Добили «Манчестер Юнайтед» в контратаке на 101-й минуте – Габи Жезус убежал к воротам, обыграл Эваса и закатил в дальний.
После матча Артета привычно говорил о доминировании, а вот Тен Хаг пожаловался на судейство:
«Мы сыграли как надо. Но все было против нас. У Гарначо не было офсайда – момент смотрели под неверным ракурсом. На Хойлунде был пенальти. Эванса держали перед голом».
Расстройство Тен Хага понятно (Эванса действительно придержали в моменте с голом Райса). Но что хуже – при Эрике «Манчестер Юнайтед» еще ни разу не обыграл конкурентов по топ-7 в гостях. После четырех туров «МЮ» на 11-м месте. А вот «Арсенал» поднялся на пятое – команда Артеты набрала 10 очков, больше только у «Ман Сити».
- Дата проведения
- 3 сентября, 18.30, «Эмирейтс»
- Голы:
- 0:1 – 27 Рэшфорд, 1:1 – 28 Эдегор, 2:1 – 90 Райс, 3:1 – 90 Габриэл Жезус.
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Арсенал –
Рэмсдейл, Уайт, Габриэл, Салиба, Зинченко (Томиясу, 76), Эдегор (Жоржиньо, 90), Райс, Хавертц (Фабиу Виейра, 77), Сака, Мартинелли (Нелсон, 90), Нкетиа (Габриэл Жезус, 76).
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Манчестер Юнайтед –
Онана, Уан-Биссака, Линделеф (Эванс, 84), Мартинес (Магуайр, 67), Диогу Далот, Эриксен, Каземиро, Бруну Фернандеш, Антони (Гарначо, 84), Марсьяль (Хейлунд, 67), Рэшфорд.
- Предупреждения:
- Линделеф (38), Сака (40), Мартинес (65), Онана (68), Габриэл Жезус (89).
Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill
Во-вторых, про пенальти интересно, конечно. Ну то есть логика мне непонятна. Хаверц уже обыграл двоих, протиснулся к воротам почти по центру и почему-то решает нырнуть в ситуации, когда можно бить? Это странное решение игрока. Может, все-таки было касание, которое заставило потерять его равновесие?
не худший сценарий, в матчах Арсенала ВАР иной раз вообще не по тому игроку линии рисует (Брентфорд)
но переборщил с хейтом
Первое касание было от Биссаки(по левой бутсе Хавертса), второе "касание" случилось на следующем шаге уже от другого защитника -- это "касание" можно скорее назвать "сильный толчок" или даже "удар". Первое касание по бутсе было не слишком сильным, но на высокой скорости даже лёгкое касание способно завалить игрока. На повторе было видно, что контакт был и ступня Хавертса при этом дёрнулась. Но оценить фатальность этого контакта способен только сам игрок, ибо можно потерять равновесие и упасть даже при более лёгком касании, но можно устоять и при гораздо более сильном... это уж как повезёт.Это раз.
Второе "касание"-сильный толчок-удар был от второго защитника в область от колена до верхней части бедра. Это лучше всего было видно на повторе с бокового ракурса по характерному сминанию спортивных трусов. Второе "касание"/толчок был более сильным, чем просто касание и он изменил траекторию движения игрока -- "завернул-закрутил" Хавертса, после чего он упал. Это два.
Всем известно, что один и тот же момент с разных точек может выглядеть по-разному. К сожалению, судьи на ВАР решили показать свистку не самый удачный ракурс этого эпизода(вид сзади,), но самый удачный для того, чтобы отменить пенальти.
Это я описал как-бы формальный отчёт о том, что было видно на видеоповторе(вид1 сбоку, вид2 спереди и вид3 сзади).
Оценить серьёзность касаний-толчков и что там было на самом деле -- способен только сам Хавертс. Судя по его возмущённой реакции, он считал, что его снесли... Если он в этот момент "играл литсом", то делал это весьма убедительно.
Вывод:
1. касание и толчок БЫЛИ. плюс, была фигура похожая на то, что раньше называлось "коробочка" и каралось по максимуму.
2. почему Главному судье дали оценить эпизод только с одного ракурса -- загадка...
так что да, фола нет.
А по поводу странных решений игрока - так каждый 4 момент с падением в штрафной - это отсутствие контакта) Чему удивляться то)
Череда травм центральных защитников негативно сказывается на результате.
Игра была двух равных команд, каждая доминировала на каком-то отрезке игры.
Какие-то миллиметры решили офсайд. Отдай Каз пас на долю секунды раньше, или чуть будь аккуратней Алехандро, то все эти опусы про отсутствие игры у Тен Хага были бы курам на смех.
Как бы да, подножки не было акцентированной, но если при беге ты задеваешь соперников сзади и тебе сбивают шаг — не лишение ли это возможности забить гол?
В общем, надо изучить кейсы на тему. В прошлом туре на Рэше поставили пенальти после похожего контакта.