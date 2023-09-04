27 комментариев

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Дорогущий Райс вырвал «Арсеналу» победу над «МЮ» – на 90+6. После 100 лучших секунд тура

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Футбол Футбол

Яркая концовка.

«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» в центральном матче тура АПЛ уместили первую часть шоу в полторы минуты первого тайма, а вторую отложили на добавленное время.

Вспышка на 100 секунд: с перехватом Эриксена, голом Рэшфорда и ответом Эдегора

К середине первого тайма играли равный матч. «МЮ» держал мяч, но не создавал опасных моментов, «Арсенал» прессинговал и много бил: пять ударов, два в створ. Но все сломал один обрез Кая Хавертца.

Немец неудачно отдал пас Мартину Эдегору перед чужой штрафной – его перехватил Кристиан Эриксен.

Датчанин дошел до центра поля и отправил в прорыв Рэшфорда.

Маркус в чужой штрафной разобрался с Беном Уайтом и Вильямом Салиба.

Забил от дальней штанги.

Для Эриксена это уже девятый ассист за «МЮ» – с момента его прихода в команду никто не помогал партнерам забивать чаще. У Рэшфорда 28 мячей против «большой шестерки» АПЛ – и мяч «Арсеналу» в третьем матче подряд.

Но «Манчестер Юнайтед» радовался недолго. Буквально в следующей же атаке Александр Зинченко, Эдди Нкетия и Габриэл Мартинелли разыграли комбинацию на правом фланге – и бразилец выкатил в центр под удар Эдегору. Капитан «Арсенала» уверенно уложил в угол.

Между голами прошла 1 минута 40 секунд. Если считать чистое время после возобновления игры – около 35 секунд.

С начала прошлого сезона Эдегор с игры забил в АПЛ уже 16 мячей. Больше него за этот период только у Каллума Уилсона, Маркуса Рэшфорда, Мо Салаха, Харри Кейна и Эрлинга Холанда.

Драматичная развязка: у «МЮ» отменили гол на 88-й, «Арсенал» забил победный на 96-й

Во второй половине моментов было не так уж много. «Арсенал» чуть не получил пенальти за фол Уан-Биссаки на Хавертце – после ВАР судья отменил 11-метровый. Фола там действительно не было.

А самое интересное началось на последних минутах. Из-за травм «Манчестер Юнайтед» заканчивал матч с парой защитников Джонни Эванс – Харри Магуайр. Но даже так мог выиграть.

На 88-й минуте Каземиро отправил вышедшего на замену Алехандро Гарначо к воротам – и молодой аргентинец забил.

Но снова вмешался ВАР – рассмотрел сантиметровый офсайд у форварда.

А на 96-й Райса забыли на дальней штанге при подаче углового – 105-миллионного новичка.

Деклан разобрался на спокойствии: без помех получил мяч, подработал и пробил в ближний угол.

«Арсеналу» чуток помог рикошет от Джонни Эванса.

Добили «Манчестер Юнайтед» в контратаке на 101-й минуте – Габи Жезус убежал к воротам, обыграл Эваса и закатил в дальний.

После матча Артета привычно говорил о доминировании, а вот Тен Хаг пожаловался на судейство:

«Мы сыграли как надо. Но все было против нас. У Гарначо не было офсайда – момент смотрели под неверным ракурсом. На Хойлунде был пенальти. Эванса держали перед голом».

Расстройство Тен Хага понятно (Эванса действительно придержали в моменте с голом Райса). Но что хуже – при Эрике «Манчестер Юнайтед» еще ни разу не обыграл конкурентов по топ-7 в гостях. После четырех туров «МЮ» на 11-м месте. А вот «Арсенал» поднялся на пятое – команда Артеты набрала 10 очков, больше только у «Ман Сити».

Арсенал – Манчестер Юнайтед 3:1 (1:1, 2:0)
Дата проведения
3 сентября, 18.30, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 27 Рэшфорд, 1:1 – 28 Эдегор, 2:1 – 90 Райс, 3:1 – 90 Габриэл Жезус.
АрсеналРэмсдейл, Уайт, Габриэл, Салиба, Зинченко (Томиясу, 76), Эдегор (Жоржиньо, 90), Райс, Хавертц (Фабиу Виейра, 77), Сака, Мартинелли (Нелсон, 90), Нкетиа (Габриэл Жезус, 76).
Манчестер ЮнайтедОнана, Уан-Биссака, Линделеф (Эванс, 84), Мартинес (Магуайр, 67), Диогу Далот, Эриксен, Каземиро, Бруну Фернандеш, Антони (Гарначо, 84), Марсьяль (Хейлунд, 67), Рэшфорд.
Предупреждения:
Линделеф (38), Сака (40), Мартинес (65), Онана (68), Габриэл Жезус (89).

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill

27 комментариев

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Ложный Латераль
Было ощущение, что МЮ снова отскочит после гола Решфорда, а лицо Онаны, который праздновалтгол смотря на фанатов Арсенала, после 1:1 уже через минуту это бесценно. Итоги: Хойлунд норм, Каземиро - всё. Антони - своих денег не стоит, Райс - стоит своих денег, учитывая его паспорт. Тен Хаг - скорее всего до зимы поработает с такой игрой. За год потратил 500 млн, дали бы эти деньги Сульшеру команда бы уже боролась за Чемпионство.
+30
-5
+25
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Van-der-Muravei
Во-первых, в статье ошибка. Жезус не Эванса обыграл, а Далота отправил в буфет.

Во-вторых, про пенальти интересно, конечно. Ну то есть логика мне непонятна. Хаверц уже обыграл двоих, протиснулся к воротам почти по центру и почему-то решает нырнуть в ситуации, когда можно бить? Это странное решение игрока. Может, все-таки было касание, которое заставило потерять его равновесие?
+27
-4
+23
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Кирилл Букетов
Победа Артеты по делу. Арсенал играл лучше (кроме великого Кая) на протяжении всего матча, контролировал инициативу. Когда вернется в старт Жесус и Парти можно будет говорить о борьбе с Сити. Тен Хаг же просто начал ныть про судейство, хотя команда создала ровно 2(!) момента (и то один из офсайда), просто жалко смотреть на это. Связка Эванс - Магуайр в сердечке
+15
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+14
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Konstar
Хаверцу пора отдохнуть на лавке. Его (почти) промах мимо мяча в 2 метрах от ворот - это нечто
+11
-1
+10
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Aleksandr Khachoyan
Ответ IntoTheRainBow
"У Гарначо не было офсайда – момент смотрели под неверным ракурсом." не худший сценарий, в матчах Арсенала ВАР иной раз вообще не по тому игроку линии рисует (Брентфорд)
Хахахха, вот именно. В матчах Арсенала иногда вообще линию не рисуют. Ракурс ему не понравился. Пусть сам карандашом почертит и увидит, что Габи сыграл гениально и убрал свою руку, и недоделанный Гаринча попал в офсайд
+11
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+9
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Тюменский медвежонок
болею за Юнайтед уже 26 лет и это официально худшая форма которую я видел на игроках Манчестера... какой то бразильский Палмейрас, просто кошмар
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r9naldo1
Ответ Van-der-Muravei
Во-первых, в статье ошибка. Жезус не Эванса обыграл, а Далота отправил в буфет. Во-вторых, про пенальти интересно, конечно. Ну то есть логика мне непонятна. Хаверц уже обыграл двоих, протиснулся к воротам почти по центру и почему-то решает нырнуть в ситуации, когда можно бить? Это странное решение игрока. Может, все-таки было касание, которое заставило потерять его равновесие?
Да, было там касание, но когда нога Хаверца была уже в воздухе. Ему сбили шаг, а на такой скорости он не смог бы устоять. Раньше за такое давали пеналь, но походу сейчас это уже интерпретируют по другому
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IntoTheRainBow
"У Гарначо не было офсайда – момент смотрели под неверным ракурсом."

не худший сценарий, в матчах Арсенала ВАР иной раз вообще не по тому игроку линии рисует (Брентфорд)
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IntoTheRainBow
Ответ ArnoNeputevy
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"коряво", "рикошет", "слабее Джаки" - ограничься ты двумя первыми посылами (пробить правда мог получше, залетело правда с рикошетом не будь которого мог бы попасть в Онану) выглядело бы куда логичней

но переборщил с хейтом
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H23
Ответ Van-der-Muravei
Во-первых, в статье ошибка. Жезус не Эванса обыграл, а Далота отправил в буфет. Во-вторых, про пенальти интересно, конечно. Ну то есть логика мне непонятна. Хаверц уже обыграл двоих, протиснулся к воротам почти по центру и почему-то решает нырнуть в ситуации, когда можно бить? Это странное решение игрока. Может, все-таки было касание, которое заставило потерять его равновесие?
Пенальти можно было смело ставить. Касаний было целых два от разных защитников.
Первое касание было от Биссаки(по левой бутсе Хавертса), второе "касание" случилось на следующем шаге уже от другого защитника -- это "касание" можно скорее назвать "сильный толчок" или даже "удар". Первое касание по бутсе было не слишком сильным, но на высокой скорости даже лёгкое касание способно завалить игрока. На повторе было видно, что контакт был и ступня Хавертса при этом дёрнулась. Но оценить фатальность этого контакта способен только сам игрок, ибо можно потерять равновесие и упасть даже при более лёгком касании, но можно устоять и при гораздо более сильном... это уж как повезёт.Это раз.
Второе "касание"-сильный толчок-удар был от второго защитника в область от колена до верхней части бедра. Это лучше всего было видно на повторе с бокового ракурса по характерному сминанию спортивных трусов. Второе "касание"/толчок был более сильным, чем просто касание и он изменил траекторию движения игрока -- "завернул-закрутил" Хавертса, после чего он упал. Это два.
Всем известно, что один и тот же момент с разных точек может выглядеть по-разному. К сожалению, судьи на ВАР решили показать свистку не самый удачный ракурс этого эпизода(вид сзади,), но самый удачный для того, чтобы отменить пенальти.

Это я описал как-бы формальный отчёт о том, что было видно на видеоповторе(вид1 сбоку, вид2 спереди и вид3 сзади).
Оценить серьёзность касаний-толчков и что там было на самом деле -- способен только сам Хавертс. Судя по его возмущённой реакции, он считал, что его снесли... Если он в этот момент "играл литсом", то делал это весьма убедительно.

Вывод:
1. касание и толчок БЫЛИ. плюс, была фигура похожая на то, что раньше называлось "коробочка" и каралось по максимуму.
2. почему Главному судье дали оценить эпизод только с одного ракурса -- загадка...
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Машина Мощная
Пэп выращивает сам себе конкурентов. Скучно ему уже))
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Kanonir152
Ответ misha.corp
Антони сильно прибавил в принятии решений. Прогресс на лицо. Череда травм центральных защитников негативно сказывается на результате. Игра была двух равных команд, каждая доминировала на каком-то отрезке игры. Какие-то миллиметры решили офсайд. Отдай Каз пас на долю секунды раньше, или чуть будь аккуратней Алехандро, то все эти опусы про отсутствие игры у Тен Хага были бы курам на смех.
На мой взгляд, чего Антони не занимать, так это уверенности. Он совершенно уверен в своих скиллах, но, при всем при этом, он вообще не командный игрок. Каждый раз создается впечатление, что ему до лампочки на то что происходит на поле и что такое этот ваш футбол. Все его действия чтоб покрасоваться. Он примет мяч (лучше даже красиво), сможет отдать пас даже в атаку, обыграть кого-нибудь, но это все происходит в отрыве от какого-либо контекста и задач, которые стоят перед командой. В моем понимании, Антони скорее отыгрывает роль футболиста. Нет у него ни амбиций, ни мотивации.
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Авторитетный игрок "Уорриорз"
Ответ Van-der-Muravei
Во-первых, в статье ошибка. Жезус не Эванса обыграл, а Далота отправил в буфет. Во-вторых, про пенальти интересно, конечно. Ну то есть логика мне непонятна. Хаверц уже обыграл двоих, протиснулся к воротам почти по центру и почему-то решает нырнуть в ситуации, когда можно бить? Это странное решение игрока. Может, все-таки было касание, которое заставило потерять его равновесие?
На повторе прекрасно видно, что Биссака не делает движения ногой в сторону хаверца, а тот сам его цепляет.
так что да, фола нет.

А по поводу странных решений игрока - так каждый 4 момент с падением в штрафной - это отсутствие контакта) Чему удивляться то)
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ппппочему
Форма МЮ конечно спорная. Не знаю, выездной это или третий комплект, но вообще мимо. По ощущениям то ли Ньюкасл играет, то ли Ювентус. Самый большой спонсорский контракт с производителем, если не ошибаюсь, и такая лажа, на мой взгляд
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Andrew Andrew
Ответ MARELLE 29
Кажется ты ФАНАТ ПУШКАРЕЙ И УЖЕ НАДЕЛ КОЛПАК И ИДЕШЬ ВЕСЕЛИТЬ ЛЮДЕЙ В КОМЕНТАХ ЖАЛЬ ЧТО ПУШКАРИ ТАК И НЕ узнают что такое нормальный гол,будут верить в то что это крутой гол,"пушка","мощно" Видимо привыкли.....
А не, колпак и нос на месте 😂😂😂
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misha.corp
Ответ Ложный Латераль
Было ощущение, что МЮ снова отскочит после гола Решфорда, а лицо Онаны, который праздновалтгол смотря на фанатов Арсенала, после 1:1 уже через минуту это бесценно. Итоги: Хойлунд норм, Каземиро - всё. Антони - своих денег не стоит, Райс - стоит своих денег, учитывая его паспорт. Тен Хаг - скорее всего до зимы поработает с такой игрой. За год потратил 500 млн, дали бы эти деньги Сульшеру команда бы уже боролась за Чемпионство.
Антони сильно прибавил в принятии решений. Прогресс на лицо.
Череда травм центральных защитников негативно сказывается на результате.
Игра была двух равных команд, каждая доминировала на каком-то отрезке игры.
Какие-то миллиметры решили офсайд. Отдай Каз пас на долю секунды раньше, или чуть будь аккуратней Алехандро, то все эти опусы про отсутствие игры у Тен Хага были бы курам на смех.
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Van-der-Muravei
Ответ Авторитетный игрок "Уорриорз"
На повторе прекрасно видно, что Биссака не делает движения ногой в сторону хаверца, а тот сам его цепляет. так что да, фола нет. А по поводу странных решений игрока - так каждый 4 момент с падением в штрафной - это отсутствие контакта) Чему удивляться то)
Ну вот это и интересно как раз, где грань проходит, так сказать, между «цепляет» и «цепляется».
Как бы да, подножки не было акцентированной, но если при беге ты задеваешь соперников сзади и тебе сбивают шаг — не лишение ли это возможности забить гол?

В общем, надо изучить кейсы на тему. В прошлом туре на Рэше поставили пенальти после похожего контакта.
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ertaoz
Исходя из состава и игры, боюсь, что в этом году единственным успехом команды будет то, что победило зло (Гринвуда).
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Andrew Andrew
Ответ ArnoNeputevy
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Aleksandr Khachoyan
Ответ misha.corp
Антони сильно прибавил в принятии решений. Прогресс на лицо. Череда травм центральных защитников негативно сказывается на результате. Игра была двух равных команд, каждая доминировала на каком-то отрезке игры. Какие-то миллиметры решили офсайд. Отдай Каз пас на долю секунды раньше, или чуть будь аккуратней Алехандро, то все эти опусы про отсутствие игры у Тен Хага были бы курам на смех.
Двух равных команд? Не смешно от этой фразы? Там равных команд не было. После гола МЮ и до момента с офсайдом, МЮ создал 0 нормальных моментов. 0!!. О каких равных командах идет речь? Даже XG смеется над вашими заявлениями про равную игру.
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Автомобилист-Екб
Ответ Aleksandr Khachoyan
Двух равных команд? Не смешно от этой фразы? Там равных команд не было. После гола МЮ и до момента с офсайдом, МЮ создал 0 нормальных моментов. 0!!. О каких равных командах идет речь? Даже XG смеется над вашими заявлениями про равную игру.
xG - 1.41 против 0.94. Владение 55-45. Ну игра прошла на тоненького, Габриэл в соло сначала оффсайд создал, затем Эванса беспалевно заблочил. Арсенал особо ничего создал своим давлением. МЮ вполне мог отскочить, они так регулярно выигрывают, так что игру можно назвать равной
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Автомобилист-Екб
Ответ H23
Пенальти можно было смело ставить. Касаний было целых два от разных защитников. Первое касание было от Биссаки(по левой бутсе Хавертса), второе "касание" случилось на следующем шаге уже от другого защитника -- это "касание" можно скорее назвать "сильный толчок" или даже "удар". Первое касание по бутсе было не слишком сильным, но на высокой скорости даже лёгкое касание способно завалить игрока. На повторе было видно, что контакт был и ступня Хавертса при этом дёрнулась. Но оценить фатальность этого контакта способен только сам игрок, ибо можно потерять равновесие и упасть даже при более лёгком касании, но можно устоять и при гораздо более сильном... это уж как повезёт.Это раз. Второе "касание"-сильный толчок-удар был от второго защитника в область от колена до верхней части бедра. Это лучше всего было видно на повторе с бокового ракурса по характерному сминанию спортивных трусов. Второе "касание"/толчок был более сильным, чем просто касание и он изменил траекторию движения игрока -- "завернул-закрутил" Хавертса, после чего он упал. Это два. Всем известно, что один и тот же момент с разных точек может выглядеть по-разному. К сожалению, судьи на ВАР решили показать свистку не самый удачный ракурс этого эпизода(вид сзади,), но самый удачный для того, чтобы отменить пенальти. Это я описал как-бы формальный отчёт о том, что было видно на видеоповторе(вид1 сбоку, вид2 спереди и вид3 сзади). Оценить серьёзность касаний-толчков и что там было на самом деле -- способен только сам Хавертс. Судя по его возмущённой реакции, он считал, что его снесли... Если он в этот момент "играл литсом", то делал это весьма убедительно. Вывод: 1. касание и толчок БЫЛИ. плюс, была фигура похожая на то, что раньше называлось "коробочка" и каралось по максимуму. 2. почему Главному судье дали оценить эпизод только с одного ракурса -- загадка...
По виду сзади совершенно точно видно, что Хавертц сперва начал падать, а потом словил контакты. По виду от ворот - ну вроде тоже начал сперва падать, но может быть и бежал так
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