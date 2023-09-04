27 комментариев

Яркая концовка.

«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» в центральном матче тура АПЛ уместили первую часть шоу в полторы минуты первого тайма, а вторую отложили на добавленное время.

Вспышка на 100 секунд: с перехватом Эриксена, голом Рэшфорда и ответом Эдегора

К середине первого тайма играли равный матч. «МЮ» держал мяч, но не создавал опасных моментов, «Арсенал» прессинговал и много бил: пять ударов, два в створ. Но все сломал один обрез Кая Хавертца.

Немец неудачно отдал пас Мартину Эдегору перед чужой штрафной – его перехватил Кристиан Эриксен.

Датчанин дошел до центра поля и отправил в прорыв Рэшфорда.

Маркус в чужой штрафной разобрался с Беном Уайтом и Вильямом Салиба.

Забил от дальней штанги.

Для Эриксена это уже девятый ассист за «МЮ» – с момента его прихода в команду никто не помогал партнерам забивать чаще. У Рэшфорда 28 мячей против «большой шестерки» АПЛ – и мяч «Арсеналу» в третьем матче подряд.

Но «Манчестер Юнайтед» радовался недолго. Буквально в следующей же атаке Александр Зинченко, Эдди Нкетия и Габриэл Мартинелли разыграли комбинацию на правом фланге – и бразилец выкатил в центр под удар Эдегору. Капитан «Арсенала» уверенно уложил в угол.

Между голами прошла 1 минута 40 секунд. Если считать чистое время после возобновления игры – около 35 секунд.

С начала прошлого сезона Эдегор с игры забил в АПЛ уже 16 мячей. Больше него за этот период только у Каллума Уилсона, Маркуса Рэшфорда, Мо Салаха, Харри Кейна и Эрлинга Холанда.

Драматичная развязка: у «МЮ» отменили гол на 88-й, «Арсенал» забил победный на 96-й

Во второй половине моментов было не так уж много. «Арсенал» чуть не получил пенальти за фол Уан-Биссаки на Хавертце – после ВАР судья отменил 11-метровый. Фола там действительно не было.

А самое интересное началось на последних минутах. Из-за травм «Манчестер Юнайтед» заканчивал матч с парой защитников Джонни Эванс – Харри Магуайр. Но даже так мог выиграть.

На 88-й минуте Каземиро отправил вышедшего на замену Алехандро Гарначо к воротам – и молодой аргентинец забил.

Но снова вмешался ВАР – рассмотрел сантиметровый офсайд у форварда.

А на 96-й Райса забыли на дальней штанге при подаче углового – 105-миллионного новичка.

Деклан разобрался на спокойствии: без помех получил мяч, подработал и пробил в ближний угол.

«Арсеналу» чуток помог рикошет от Джонни Эванса.

Добили «Манчестер Юнайтед» в контратаке на 101-й минуте – Габи Жезус убежал к воротам, обыграл Эваса и закатил в дальний.

После матча Артета привычно говорил о доминировании, а вот Тен Хаг пожаловался на судейство:

«Мы сыграли как надо. Но все было против нас. У Гарначо не было офсайда – момент смотрели под неверным ракурсом. На Хойлунде был пенальти. Эванса держали перед голом».

Расстройство Тен Хага понятно (Эванса действительно придержали в моменте с голом Райса). Но что хуже – при Эрике «Манчестер Юнайтед» еще ни разу не обыграл конкурентов по топ-7 в гостях. После четырех туров «МЮ» на 11-м месте. А вот «Арсенал» поднялся на пятое – команда Артеты набрала 10 очков, больше только у «Ман Сити».

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill