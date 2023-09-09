37 комментариев

Месси пока отстает.

Криштиану Роналду обновляет бомбардирскую статистику: дублем в ворота «Аль-Шабаба» увеличил сумму голов в национальных чемпионатах до 517 – и это новый рекорд. А гол «Аль-Хазему» закрепил лидерство.

Рассматриваем тех, кто забил больше 400 голов.

А теперь подробнее о прекрасной восьмерке.

● До Роналду рекорд держал Йозеф Бицан, который начал карьеру в 1931 году – первым клубом был венский «Рапид». После прихода к власти Гитлера и аншлюса уехал в Прагу, где вместе со «Славией» выдал грандиозный отрезок (414 голов за 219 матчей). Интересно, что Бицан в сборной Австрии, а в 1938-м был заигран за Чехословакию.

●‎ Второе-третье места с Бицаном делит легенда «Реала» и сборной Венгрии Ференц Пушкаш. Ференц по четыре раза был лучшим бомбардиром венгерской лиги (играл за «Гонвед») и чемпионата Испании, по пять раз брал в этих странах титулы, а также трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов.

●‎ Лео Месси не хватает трех мячей до 500 голов. За «Интер Майами» аргентинец забил уже 11 – но только в МЛС. Надо исправляться.

●‎ Имре Шлоссер – лучший бомбардир в истории чемпионата Венгрии. Почти всю карьеру венгр провел в родном чемпионате и успел выиграть 13 чемпионств вместе с «Ференцварошем» и МТК. А еще Шлоссер четыре года подряд становился лучшим бомбардиром европейских лиг.

●‎ Дьюлла Женгеллер – еще один знаковый персонаж из венгерского футбола. В составе «Уйпешта» он стал пятикратным чемпионом Венгрии, а на ЧМ-1938 вместе со сборной стал серебряным призером. После Второй мировой войны играл в Италии за «Рому» и «Анкониану», а также за колумбийский «Депортиво Самариос».

●‎ Один из лучших бомбардиров в истории британского футбола и лучший бомбардир чемпионата Шотландии Джимми Макгрори почти всю карьеру провел в «Селтике». Удивительно, что за 15 лет Макгрори взял с одним из двух главных гегемонов шотландского футбола лишь три чемпионства.

●‎ Восьмерку замыкает Герд Мюллер – величайший немецкий бомбардир. Он семь раз становился лучшим бомбардиром немецкого чемпионата, а также дважды брал «Золотую Бутсу». А еще Мюллер завоевал все трофеи, что только мог.

Фото: Gettyimages.ru/Francois Nel