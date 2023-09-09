37 комментариев

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Роналду – лучший бомбардир в национальных лигах. Кто за ним?

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Йозеф Бицан
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Месси пока отстает.

Криштиану Роналду обновляет бомбардирскую статистику: дублем в ворота «Аль-Шабаба» увеличил сумму голов в национальных чемпионатах до 517 – и это новый рекорд. А гол «Аль-Хазему» закрепил лидерство.

Рассматриваем тех, кто забил больше 400 голов.

А теперь подробнее о прекрасной восьмерке.

● До Роналду рекорд держал Йозеф Бицан, который начал карьеру в 1931 году – первым клубом был венский «Рапид». После прихода к власти Гитлера и аншлюса уехал в Прагу, где вместе со «Славией» выдал грандиозный отрезок (414 голов за 219 матчей). Интересно, что Бицан в сборной Австрии, а в 1938-м был заигран за Чехословакию.

●‎ Второе-третье места с Бицаном делит легенда «Реала» и сборной Венгрии Ференц Пушкаш. Ференц по четыре раза был лучшим бомбардиром венгерской лиги (играл за «Гонвед») и чемпионата Испании, по пять раз брал в этих странах титулы, а также трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов.

●‎ Лео Месси не хватает трех мячей до 500 голов. За «Интер Майами» аргентинец забил уже 11 – но только в МЛС. Надо исправляться.

●‎ Имре Шлоссер – лучший бомбардир в истории чемпионата Венгрии. Почти всю карьеру венгр провел в родном чемпионате и успел выиграть 13 чемпионств вместе с «Ференцварошем» и МТК. А еще Шлоссер четыре года подряд становился лучшим бомбардиром европейских лиг.

●‎ Дьюлла Женгеллер – еще один знаковый персонаж из венгерского футбола. В составе «Уйпешта» он стал пятикратным чемпионом Венгрии, а на ЧМ-1938 вместе со сборной стал серебряным призером. После Второй мировой войны играл в Италии за «Рому» и «Анкониану», а также за колумбийский «Депортиво Самариос».

●‎ Один из лучших бомбардиров в истории британского футбола и лучший бомбардир чемпионата Шотландии Джимми Макгрори почти всю карьеру провел в «Селтике». Удивительно, что за 15 лет Макгрори взял с одним из двух главных гегемонов шотландского футбола лишь три чемпионства. 

●‎ Восьмерку замыкает Герд Мюллер – величайший немецкий бомбардир. Он семь раз становился лучшим бомбардиром немецкого чемпионата, а также дважды брал «Золотую Бутсу». А еще Мюллер завоевал все трофеи, что только мог.

Роналду вне списка на «Золотой мяч» – впервые за 20 лет! Что в них вместилось?

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Кто самый популярный футболист в мире? Сравниваем Роналду, Месси и других

Фото: Gettyimages.ru/Francois Nel

37 комментариев

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Александр Опёнышев
"За «Интер Майами» аргентинец забил уже 11 – но только в МЛС" - но только один в МЛС, а остальное в кубке
+16
0
+16
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zzzeeerrrooo
Ответ Cristiano Ronaldo
Рон умница, по прежнему кладёт голы и является одним из лучших. Даже не припомню, кто в 38-ть лет, держал такой запредельный уровень!
Лука Тони забил 20 + голов в Сериале в этом возрасте
+16
-1
+15
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Руслан Арапханов
Венгры в свое время не хило так отжигали!
+12
-3
+9
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Иван Есев
Ответ vladimirzavodovskiii@gmail.com
Месси в США всего 1 гол разве забил?
Имеется в виду голы в МЛС
+6
0
+6
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VERBLYUD
Ответ Cristiano Ronaldo
Только ты хейтерок, мог сравнить великого Рона с этим бруском.
У Дзюбы есть гол и ассист в плей-офф ЧМ, а у Криштика 0+0 за 5 турниров)) И кто из них брусок?
+3
-1
+2
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Den Den
Ответ Cristiano Ronaldo
Рон умница, по прежнему кладёт голы и является одним из лучших. Даже не припомню, кто в 38-ть лет, держал такой запредельный уровень!
Запредельный уровень - это 15 голов за клуб за прошлый год? Если верить статистике спортс
+3
-1
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TheFrosty
Ответ VERBLYUD
Месси в нац лигах: 581 матч, 497 голов(60 с пенальти), 224 голевых передач Кришти в нац лигах: 671 матч, 518 голов(105 с пенальти), 150 голевых передач Месси - лучший игрок в истории национальных лиг!
20% голов с пенок наколотил. Великий.
+3
-2
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Глыба
Ответ vladimirzavodovskiii@gmail.com
Месси в США всего 1 гол разве забил?
В чемпионате да
+1
0
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MustangGT
Ответ vladimirzavodovskiii@gmail.com
Месси в США всего 1 гол разве забил?
В лиге - один. Остальные в кубках.
+1
0
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VERBLYUD
Ответ Cristiano Ronaldo
Ты вместе с Дзюбой) На кубок ЛЧ наверное не смотришь даже,учитывая кто король этого турнира 👑
Несколько лет назад лучшим бомбардиром ЛЧ был Рауль и еще он был многократным победителем, но что-то не помню, чтобы люди ставили его выше условного Зубастика.
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VERBLYUD
Месси в нац лигах: 581 матч, 497 голов(60 с пенальти), 224 голевых передач
Кришти в нац лигах: 671 матч, 518 голов(105 с пенальти), 150 голевых передач

Месси - лучший игрок в истории национальных лиг!
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AchilleZm
Прочитал "дублем в ворота «Аль-Швабра».
Если б пару лет назад сказали, что Роналду будет бегать в пустыне, а его статистику и игру будут всерьез считать и воспринимать, в жизни бы не поверил.
+8
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MustangGT
Ответ Руслан Арапханов
Венгры в свое время не хило так отжигали!
Я тоже удивлен - как такие футбольные традиции можно было растратить? Скорее всего, все более - менее известные футболисты от коммунистов сбежали. По другому этот разрыв поколений никак не объяснить.
+4
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Roman Dementiev
Ответ AchilleZm
Прочитал "дублем в ворота «Аль-Швабра». Если б пару лет назад сказали, что Роналду будет бегать в пустыне, а его статистику и игру будут всерьез считать и воспринимать, в жизни бы не поверил.
Ну а он должен был до 40 в топ лигах отжигать? Месси итого на пару лет раньше с ярмарки поехал.
Было бы более удивительно, если бы они оба до 40 держали этот уровень.
+1
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savik-A.M.
сразу напишу , что бы не было споров про "верблюжью" лигу , по тоансфермаркт средняя стоимость игрока в МЛС 1.49 , в Саудовской 2.22 , в млн. евро . Ну и ради любопытства РПЛ 1.88 - ну вот как то так
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Seven2482
Кришти половину из своих голов нашакалил замыкая в пустые
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Slava Vestiaz
Ответ zzzeeerrrooo
Лука Тони забил 20 + голов в Сериале в этом возрасте
ключевым было что Рон "по прежнему" кладет голы.
Тони прорвало во Фьорентине после нескольких отстойных лет, а не он стабильно клал голы в любом возрасте и каждый сезон.
+2
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AF007
Статку, набитую до 1960 года, надо делить в 10 раз. Статку, набитую до 1940 года - в миллион раз. А вообще все эти циферки чисто для википедиков. Марадона, не считая Месси и Пеле, лучший игрок в истории, забил при этом чуть больше Кержакова. На другое надо смотреть
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MustangGT
Ответ Седесим Куиндесимов
Обидно что из-за Майорги Криш не смог перейти в клуб МЛС Теоретически мог бы с Месси играть в одной команде
На двоих у МЛС денег в любом случае не хватило бы. Там и зарплату Месси не факт, что отобьют. Первый год - да, пока новенький для болельщиков, а вот дальше, когда все к нему уже привыкнут и острота ощущений снизится - вопрос!
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TOX
и ни одного из нац. лиг Южной Америки
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Viatcheslav Kuritsyn
В этой статистике мало смысла без указания числа матчей. По среднему за игру Роналду не первый
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Седесим Куиндесимов
Обидно что из-за Майорги Криш не смог перейти в клуб МЛС

Теоретически мог бы с Месси играть в одной команде
+3
-3
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Uzbad
Ответ TOX
и ни одного из нац. лиг Южной Америки
Там с национальными чемпионатами было плохо раньше. В той же Бразилии первый был проведен лишь в 1971 году. И расстояния сильно больше , чем в Европе - матчей игралось сильно меньше. в Венгрии на автобусе за 2 часа в любую точку доедешь.
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TOX
Ответ Uzbad
Там с национальными чемпионатами было плохо раньше. В той же Бразилии первый был проведен лишь в 1971 году. И расстояния сильно больше , чем в Европе - матчей игралось сильно меньше. в Венгрии на автобусе за 2 часа в любую точку доедешь.
1000+ голов Пеле как считали? даже товарняки 50% пускай
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savik-A.M.
Ответ TOX
1000+ голов Пеле как считали? даже товарняки 50% пускай
у них чемпионаты штатов , это как чемпионат области , и там статистику набивали
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