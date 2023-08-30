10 комментариев

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У Криша дубль и ассист на Мане, 1+1 Мареза, шестой гол Малкома – звезды сверкают в Саудовской Аравии

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Бензема травмировался.

Пока нет большой Лиги чемпионов, в середине недели развлекает чемпионат Саудовской Аравии – сыграли уже четвертый тур. Теперь там полно заметных героев, и они на виду.

Это резюме поможет вам сориентироваться.

Криштиану Роналду разогнался: теперь дубль и ассист против «Аль-Шабаба» Эвера Банеги (4:0). Голевую он отдал на Садио Мане. Дебютировал Эмерик Лапорт, за ролью сильных защитников в саудовской лиге последить тоже важно. «Аль-Наср» выиграл второй матч подряд и поднялся на шестое место. У Роналду в этих матчах 5+2 – впечатляет. Сам он светится от счастья.

Рияд Марез принес «Аль-Ахли» победу над «Аль-Таи» (2:0): забил в первом тайме с передачи Аллана Сен-Максимена, а во втором отдал ассист на Франка Кессиэ. Да, вот так теперь выглядят саудовские протоколы, все имена о чем-то говорят. Другой звездный нападающий Роберто Фирмино ушел без результативных действий. «Аль-Ахли» сейчас лидирует вместе с «Аль-Иттихадом» – обе команды набрали идеальные 12 очков.

Карим Бензема травмировался, из-за повреждения бедра ушел еще в первом тайме, «Аль-Иттихад» справился с «Аль-Вахдой» без него (3:0): Нголо Канте отдал голевую, Фабиньо отыграл 76 минут.

Малком забил за «Аль-Хилаль» еще – помог обыграть «Аль-Иттифак» Стивена Джеррарда. У бразильца больше результативного действия в среднем за игру: 6+2 в семи матчах за новую команду. В этом туре забить помог другой новичок – Александар Митрович, отдал ассист. Звездные Калиду Кулибали и Рубен Невеш провели матч целиком, а победитель ЛЕ в составе «Севильи» Буну дебютировал и сразу сыграл на ноль.

Удивляет «Аль-Таавун» – там больших звезд нет, но им хватило пяти голов в четырех матчах, чтобы выиграть три раза. Идут вровень с «Аль-Хилалем» Малкома.

За «Абху», где уже обжился Гжегож Крыховяк, теперь забивает Карл Токо-Экамби – бывший форвард «Вильярреала» и «Лиона» тоже пришел летом. Рядом с ними экс-игрок «Локо» Франсуа Камано, а обыграли (2:1) только что «Аль-Фейху», где мы знаем бывшего спартаковца Фэшна Сакалу, он и забил с пенальти.

Саудовская лига стоит миллиард! Ворвалась в мировой топ-10 за пару месяцев

Фото: Gettyimages.ru/Francois Nel

10 комментариев

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Арсений Чернобаев
где там подписочку можно оформить на их лигу?)
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Anton Kortenko
Перес, Ляпорта, Аньелли, влетайте пока этот поезд только разгоняется ))
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Fatty Toni
Малки - огонь. Сейчас снова набегут хейтеры с фразами уровня "Пфф, какое-то гамно этот чемпионат Аравий, хуже чем РПЛ, а вот в нормальных чемпах он себя не показывал и не покажет". Или не набегут?
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Fatty Toni
Ответ Арсений Чернобаев
где там подписочку можно оформить на их лигу?)
Зачем подписочку? Есть прекрасное приложение для просмотра почти всех чемпионатов :) в том числе СА. Денег не требует, есть не просит, только изредка среди матча включает звуковую рекламу уровня "Выходи из полноэкранного режима и делай ставку". Мне почти и не мешает))
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zenitni barsuck
Ответ Fatty Toni
Малки - огонь. Сейчас снова набегут хейтеры с фразами уровня "Пфф, какое-то гамно этот чемпионат Аравий, хуже чем РПЛ, а вот в нормальных чемпах он себя не показывал и не покажет". Или не набегут?
ща туда ещё Неймар подтянулся, крутая связка может с Малкомом получиться! В общем, стану фаном Аль-Хилаля!)))
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Тюменский медвежонок
как минимум интрига в плане чемпионства в этом сезоне СА будет похоже до самого последнего тура, все команды кто накупил звезд набирают обороты
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Александр Северный
давайте будем объективны, если бы в след за кринжем в бедуин лигу не ломанулись за деньгами Неймары и прочие.., она бы сейчас никому и даром не сдалась. а вот переход ОДНОГО только Месси в МЛС перевернул с ног на голову весь континент. да и про МЛС сейчас в СМИ говорят больше по всему миру, нежели про Аравию с ихними кочевниками за баблом.
выводы делайте сами.
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Joey Ramone
Ответ Арсений Чернобаев
где там подписочку можно оформить на их лигу?)
Решил на тёмную сторону переметнуться?
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Fatty Toni
Ответ zenitni barsuck
ща туда ещё Неймар подтянулся, крутая связка может с Малкомом получиться! В общем, стану фаном Аль-Хилаля!)))
Я уже XD)))
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поколение пепси
Ответ Александр Северный
давайте будем объективны, если бы в след за кринжем в бедуин лигу не ломанулись за деньгами Неймары и прочие.., она бы сейчас никому и даром не сдалась. а вот переход ОДНОГО только Месси в МЛС перевернул с ног на голову весь континент. да и про МЛС сейчас в СМИ говорят больше по всему миру, нежели про Аравию с ихними кочевниками за баблом. выводы делайте сами.
у саудитов больше шансов на существенное развитие лиги, деньжат конечно много придётся потратить, но есть шанс протащить свои клубы в лч в будущем, млс всё-таки далеко
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