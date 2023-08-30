10 комментариев

Бензема травмировался.

Пока нет большой Лиги чемпионов, в середине недели развлекает чемпионат Саудовской Аравии – сыграли уже четвертый тур. Теперь там полно заметных героев, и они на виду.

Это резюме поможет вам сориентироваться.

● Криштиану Роналду разогнался: теперь дубль и ассист против «Аль-Шабаба» Эвера Банеги (4:0). Голевую он отдал на Садио Мане. Дебютировал Эмерик Лапорт, за ролью сильных защитников в саудовской лиге последить тоже важно. «Аль-Наср» выиграл второй матч подряд и поднялся на шестое место. У Роналду в этих матчах 5+2 – впечатляет. Сам он светится от счастья.

● Рияд Марез принес «Аль-Ахли» победу над «Аль-Таи» (2:0): забил в первом тайме с передачи Аллана Сен-Максимена, а во втором отдал ассист на Франка Кессиэ. Да, вот так теперь выглядят саудовские протоколы, все имена о чем-то говорят. Другой звездный нападающий Роберто Фирмино ушел без результативных действий. «Аль-Ахли» сейчас лидирует вместе с «Аль-Иттихадом» – обе команды набрали идеальные 12 очков.

● Карим Бензема травмировался, из-за повреждения бедра ушел еще в первом тайме, «Аль-Иттихад» справился с «Аль-Вахдой» без него (3:0): Нголо Канте отдал голевую, Фабиньо отыграл 76 минут.

● Малком забил за «Аль-Хилаль» еще – помог обыграть «Аль-Иттифак» Стивена Джеррарда. У бразильца больше результативного действия в среднем за игру: 6+2 в семи матчах за новую команду. В этом туре забить помог другой новичок – Александар Митрович, отдал ассист. Звездные Калиду Кулибали и Рубен Невеш провели матч целиком, а победитель ЛЕ в составе «Севильи» Буну дебютировал и сразу сыграл на ноль.

Удивляет «Аль-Таавун» – там больших звезд нет, но им хватило пяти голов в четырех матчах, чтобы выиграть три раза. Идут вровень с «Аль-Хилалем» Малкома.

За «Абху», где уже обжился Гжегож Крыховяк, теперь забивает Карл Токо-Экамби – бывший форвард «Вильярреала» и «Лиона» тоже пришел летом. Рядом с ними экс-игрок «Локо» Франсуа Камано, а обыграли (2:1) только что «Аль-Фейху», где мы знаем бывшего спартаковца Фэшна Сакалу, он и забил с пенальти.

Фото: Gettyimages.ru/Francois Nel