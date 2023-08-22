Нестандартный эпизод из английской Лиги 1: по ходу матча травмировались сразу двое судей.

Игру «Портсмута» с «Челтенхэмом» спас болельщик.

Двое ассистентов травмировались за час. Повезло, что нашли судью на трибуне!

Еще в первом тайме ассистента пришлось заменить резервным судьей из-за травмы, а на 55-й минуте травмировался и второй помощник.

Главный арбитр внезапно взял мяч и увел команды с поля. Удивился и твиттер «Портсмута»: «Судья забрал мяч и скрылся в туннеле – мы будем держать вас в курсе».

По стадиону объявили, что нужен судья. С вопросом – есть ли на трибунах тот, кто может поработать на бровке?

И нашли!

Спасать игру вышел болельщик. Фанат «Портсмута».

Оказался в центре внимания.

Фанат боялся спорных эпизодов – но все прошло гладко. Ему кланялись прямо на поле

Всех спас Джулиан Браунинг – судья из местной лиги, который вообще-то пришел просто посмотреть матч.

Он надел шорты и гетры помощника и золотые бутсы из раздевалки. Коллеги кланялись ему прямо на поле.

Браунинг легко вписался – например, назначил аут уже через несколько минут после возобновления игры.

«Поначалу я не был уверен, – рассказал Джулиан. – Я не выходил на газон этого стадиона с 1978-го – мне тогда было 11 лет, и мы играли в финале школьного кубка». Получается, ему сейчас минимум 55 лет.

Браунинг полвека болеет за «Портсмут», у него абонемент. «Я беспокоился о двух вещах: если будет спорное решение, и как я отреагирую, если «Портсмут» забьет? Адреналин зашкаливал».

Все прошло спокойно, закончили 0:0. Пауза была большой, поэтому сыграли 22 добавленных минуты.

Тренер «Портсмута» Джон Мусиньо оценил помощь: «Игру могли отменить, так как никто и не знал этого судью, когда он спустился с трибун. А команда гостей могла отказаться от такого шага. Надо отдать им должное, она этого не сделала».

Более того, тренер «Челтенхэма» Уэйд Эллиот похвалил фана-арбитра: «Думаю, этот запасной ассистент стал лучшим из тех, что у нас были».

«Челтенхэм» набрал первое очко в сезоне.

Человека с трибун позвали судить – так и должно было быть?

В пункте 4 правила 6 «Другие официальные лица матча» сказано: «Резервный помощник судьи может заменить помощника судьи, резервного судью или дополнительного помощника судьи, который не может продолжить выполнять свои обязанности, а также может помогать судье как другие официальные лица матча «на поле».

Но две травмы – уже форс-мажор.

Похожие случаи хоть и редко, но встречаются.

В Англии в 2017-м фанат «Норвича» выходил досуживать матч с «Престоном» – тоже был человек с лицензией на трибуне.

В мае 2023-го так в новости прорвалась третья немецкая лига: травмировался ассистент, среди болельщиков оказался начинающий судья, который работал на матчах юношеских и любительских команд. И отлично справился.

В России недавно было сразу две замены судей – в стыковой игре «Факела» и «Енисея», а еще – в матче «Краснодара» и «Пари НН». Но там справились без болельщиков. Например, в игре «Краснодар» – «Пари НН» резервный стал лайнсменом, а лайнсмен – резервным.

Фото: The Sun/Rex; instagram.com/Julian.Browning