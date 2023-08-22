Фанат-судья спас матч в Англии: отработал почти тайм после двух травм ассистентов. Боялся спорных моментов против своих
Нестандартный эпизод из английской Лиги 1: по ходу матча травмировались сразу двое судей.
Игру «Портсмута» с «Челтенхэмом» спас болельщик.
Двое ассистентов травмировались за час. Повезло, что нашли судью на трибуне!
Еще в первом тайме ассистента пришлось заменить резервным судьей из-за травмы, а на 55-й минуте травмировался и второй помощник.
Главный арбитр внезапно взял мяч и увел команды с поля. Удивился и твиттер «Портсмута»: «Судья забрал мяч и скрылся в туннеле – мы будем держать вас в курсе».
По стадиону объявили, что нужен судья. С вопросом – есть ли на трибунах тот, кто может поработать на бровке?
И нашли!
Спасать игру вышел болельщик. Фанат «Портсмута».
Оказался в центре внимания.
Фанат боялся спорных эпизодов – но все прошло гладко. Ему кланялись прямо на поле
Всех спас Джулиан Браунинг – судья из местной лиги, который вообще-то пришел просто посмотреть матч.
Он надел шорты и гетры помощника и золотые бутсы из раздевалки. Коллеги кланялись ему прямо на поле.
Браунинг легко вписался – например, назначил аут уже через несколько минут после возобновления игры.
«Поначалу я не был уверен, – рассказал Джулиан. – Я не выходил на газон этого стадиона с 1978-го – мне тогда было 11 лет, и мы играли в финале школьного кубка». Получается, ему сейчас минимум 55 лет.
Браунинг полвека болеет за «Портсмут», у него абонемент. «Я беспокоился о двух вещах: если будет спорное решение, и как я отреагирую, если «Портсмут» забьет? Адреналин зашкаливал».
Все прошло спокойно, закончили 0:0. Пауза была большой, поэтому сыграли 22 добавленных минуты.
Тренер «Портсмута» Джон Мусиньо оценил помощь: «Игру могли отменить, так как никто и не знал этого судью, когда он спустился с трибун. А команда гостей могла отказаться от такого шага. Надо отдать им должное, она этого не сделала».
Более того, тренер «Челтенхэма» Уэйд Эллиот похвалил фана-арбитра: «Думаю, этот запасной ассистент стал лучшим из тех, что у нас были».
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Человека с трибун позвали судить – так и должно было быть?
В пункте 4 правила 6 «Другие официальные лица матча» сказано: «Резервный помощник судьи может заменить помощника судьи, резервного судью или дополнительного помощника судьи, который не может продолжить выполнять свои обязанности, а также может помогать судье как другие официальные лица матча «на поле».
Но две травмы – уже форс-мажор.
Похожие случаи хоть и редко, но встречаются.
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Фото: The Sun/Rex; instagram.com/Julian.Browning
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