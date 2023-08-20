28 комментариев

Никто не понял Майкла Оливера.

Сезон английской Премьер-лиги новый, проблемы с судейством – старые. По итогам первого тура глава арбитров Говард Уэбб уже извинялся за неназначенный пенальти в ворота «Манчестер Юнайтед», а по итогам второго придется разбирать ошибку уже против «МЮ».

На 26-й минуте матча против «Тоттенхэма» Гарначо получил мяч около штрафной, подработал и пробил – угловой после рикошета от Ромеро. Но и по моменту в динамике, и по повтору очевидно – аргентинский защитник сыграл рукой. О чем Гарначо и другие игроки «Юнайтед» сразу же проинформировали судью.

Крэйг Поусон (именно он был на ВАР) пересмотрел момент – и подтвердил решение Оливера не ставить пенальти. Хотя кажется, что рука отставлена и очевидно увеличивает площадь тела. Возможно, сыграло роль расстояние – между Гарначо и Ромеро было меньше 3 метров, защитник мог не успеть убрать руку.

Именно так журналист ESPN Дэйл Джонсон (он каждый тур АПЛ разбирает решения ВАР) объяснял неназначение 11-метрового в ворота «Челси» за игру рукой Николаса Джексона в похожем моменте:

«В АПЛ всегда было слегка снисходительное отношение к игре рукой. Джексон прыгал, его руки не были сильно отставлены от тела. Удар Диаса был с близкого расстояния, поэтому Николас не мог среагировать на него. Обе руки игрока «Челси» находятся в одинаковом положении – значит, их можно считать натуральным положением.

Если бы Энтони Тэйлор поставил пенальти, то его бы не отменили. Но у Даррена Ингленда на ВАР было много причин, чтобы не вмешиваться в решение. Но если бы Джексон отставил руку дальше от тела или сделал движение к мячу, ВАР бы вмешался».

Впрочем, даже по такому объяснению Джонсона кажется, что пенальти в ворота «Тоттенхэма» за игру рукой Ромеро надо было ставить.

«Это стопроцентный пенальти. Мяч поменял направление после попадания в руку. Мы заслуживали пенальти. Мы его не получили, поэтому нужно смириться с этим. Такова игра. Был не наш день», – негодовал после матча Тен Хаг.

Момент в итоге стал определяющим. В первом тайме «Тоттенхэм» удержал 0:0, а после перерыва забил два – и победил. Эрик тен Хаг все никак не может обыграть команду из топ-6 в гостях.

Фото: East News/Paul Terry/Sportimage/Cal Sport Media