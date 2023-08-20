28 комментариев

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Шок-решение судьи матча «МЮ»: защитник «Тоттенхэма» рукой отбил удар в створ, но это не пенальти!

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Кристиан Ромеро Кристиан Ромеро
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Никто не понял Майкла Оливера.

Сезон английской Премьер-лиги новый, проблемы с судейством – старые. По итогам первого тура глава арбитров Говард Уэбб уже извинялся за неназначенный пенальти в ворота «Манчестер Юнайтед», а по итогам второго придется разбирать ошибку уже против «МЮ».

На 26-й минуте матча против «Тоттенхэма» Гарначо получил мяч около штрафной, подработал и пробил – угловой после рикошета от Ромеро. Но и по моменту в динамике, и по повтору очевидно – аргентинский защитник сыграл рукой. О чем Гарначо и другие игроки «Юнайтед» сразу же проинформировали судью.

Крэйг Поусон (именно он был на ВАР) пересмотрел момент – и подтвердил решение Оливера не ставить пенальти. Хотя кажется, что рука отставлена и очевидно увеличивает площадь тела. Возможно, сыграло роль расстояние – между Гарначо и Ромеро было меньше 3 метров, защитник мог не успеть убрать руку.

Именно так журналист ESPN Дэйл Джонсон (он каждый тур АПЛ разбирает решения ВАР) объяснял неназначение 11-метрового в ворота «Челси» за игру рукой Николаса Джексона в похожем моменте:

«В АПЛ всегда было слегка снисходительное отношение к игре рукой. Джексон прыгал, его руки не были сильно отставлены от тела. Удар Диаса был с близкого расстояния, поэтому Николас не мог среагировать на него. Обе руки игрока «Челси» находятся в одинаковом положении – значит, их можно считать натуральным положением.

Если бы Энтони Тэйлор поставил пенальти, то его бы не отменили. Но у Даррена Ингленда на ВАР было много причин, чтобы не вмешиваться в решение. Но если бы Джексон отставил руку дальше от тела или сделал движение к мячу, ВАР бы вмешался».

Впрочем, даже по такому объяснению Джонсона кажется, что пенальти в ворота «Тоттенхэма» за игру рукой Ромеро надо было ставить.

«Это стопроцентный пенальти. Мяч поменял направление после попадания в руку. Мы заслуживали пенальти. Мы его не получили, поэтому нужно смириться с этим. Такова игра. Был не наш день», – негодовал после матча Тен Хаг.

Момент в итоге стал определяющим. В первом тайме «Тоттенхэм» удержал 0:0, а после перерыва забил два – и победил. Эрик тен Хаг все никак не может обыграть команду из топ-6 в гостях.

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
19 августа, 19.30, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 49 Сарр, 2:0 – 83, автогол Мартинес.
ТоттенхэмВикарио, Порро (Эмерсон, 88), Ромеро, ван де Вен, Удоджи (Дэвис, 70), Мэддисон, Биссума, Кулусевски (Соломон, 88), Сарр (Хейбьерг, 76), Сон Хын Мин, Ришарлисон (Перишич, 70).
Манчестер ЮнайтедОнана, Уан-Биссака (Диогу Далот, 66), Варан, Мартинес, Шоу, Каземиро, Бруну Фернандеш, Маунт (Пельистри, 85), Антони (Эриксен, 66), Гарначо (Санчо, 66), Рэшфорд (Марсьяль, 85).
Предупреждения:
Уан-Биссака (33), Антони (38), Бруну Фернандеш (39), Удоджи (63).

Фото: East News/Paul Terry/Sportimage/Cal Sport Media

28 комментариев

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Тюменский медвежонок
даже при том что мы играли в убогий футбол и не заслужили очков, подобный эпизод и пенальти могли полностью изменить сценарий игры потому что всё дело происходило при счете 0-0. в очередной раз судьи АПЛ доказали что они являются главными клоунами Европы, принято наших судей из РПЛ лить помоями, но то что делают судьи в АПЛ каждый Божий тур - уму непостижимо
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manhuntrock
Ответ Hush33
Еще один ресурс, который тактично умолчит о том, что затем уже на самом Ромеро сфолил Мартинез, а пенальти назначен не был в ворота МЮ, а также момент, когда уже висевший на желтой карточке Ван-Биссака сфолил на Кулушевски, который чуть ли не один на один выбегал. Нам ждать статьи на главной по этому поводу или это уже не считается, потому что при 1-0 было?
Ну, в моменте с Биссакой фол только неадекват увидит. Там обычная борьба была. На Ромеро вероятно фол был. Но это не отменяет того, что матч мог пойти по совершенно иному сценарию.
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Блуждающий странник
Неестественное положение руки, акцентированная игра рукой и мяч летел в створ ворот. Бывают пенальти спорные где любое решение вызовет споры и разногласия, бывают с перекосом скорее был чем нет и наоборот, а бывают пенальти бесспорные. Это как раз из таких, вообще любой из критериев говорит о том, что это чистейший пенальти. Интересно как это в Англии аргументируют, как вообще ВАР может не позвать судью к монитору в такой момент
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Amalfitano
Во всё виноват Карасёв. Ну и Колосков конечно.
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Макс237
Какой то бред. пару лет назад назначали за прижатую руку а теперь за пол метра вынесенную не ставят.. я как бы не против того что правила меняются и трактовки, но хотя бы объясните почему. чувствую себя дураком. рука есть а пенальти нет
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Максим Семин
Ответ Hush33
Еще один ресурс, который тактично умолчит о том, что затем уже на самом Ромеро сфолил Мартинез, а пенальти назначен не был в ворота МЮ, а также момент, когда уже висевший на желтой карточке Ван-Биссака сфолил на Кулушевски, который чуть ли не один на один выбегал. Нам ждать статьи на главной по этому поводу или это уже не считается, потому что при 1-0 было?
Здесь конкретный эпизод разобрали. При чем здесь другие моменты игры?
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Мукунку хороший
Оливер один из судей, который всегда концентрирует внимание на себе.. причем постоянно неадекватными решениями ,которые ломают игру..Храни его господь)
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Максим Семин
Т.е. сейчас можно прыгать под удар расставив руки в стороны, если ты близко у бьющему?
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Andrey Maximkin
Ответ Макс237
Какой то бред. пару лет назад назначали за прижатую руку а теперь за пол метра вынесенную не ставят.. я как бы не против того что правила меняются и трактовки, но хотя бы объясните почему. чувствую себя дураком. рука есть а пенальти нет
судьи продолжают доказывать, что никакой вар их не остановит, а Оливер у них старшой
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Heretic199
То есть, ВАР не панацея, а все опять на "усмотрение арбитра", так что ли?
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Артем Л
Ответ Amalfitano
Во всё виноват Карасёв. Ну и Колосков конечно.
И Мутко, естественно.
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Великолепный Пеп
Ответ #SharkTeam
А помнишь как трент против ромы в прыжке сейв сделал? https://www.sports.ru/tribuna/blogs/odukhevremeni/1683404.html
Вот это фиксация конечно. В матче ТТХ МЮ приплести еврокубковую игру ливерпуля пятилетней давности.
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Vezdexodof
Ответ Waititi
Я согласен пенальти бы мог изменить ход игры, но во первых я не судья и квалификации не имею, но мне кажется судья руководствовался что игрок который бил и игрок который играл рукой были слишком близко и тут нет самой игры Окой в мяч в целях его отбить, что не отменяет попадание в руку ведь умелые игроки всегда прячут руки либо зажимают. Будем считать что МЮ вернули должок за Вулвз.
Мяч летел в створ,Ромеро отбил рукой мяч,который летел в створ ворот!
Чистый пенальти!
Какой должок. Что за бред пишешь. Шел бы ты спать )
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Muni Klar
Ответ Максим Семин
Т.е. сейчас можно прыгать под удар расставив руки в стороны, если ты близко у бьющему?
как вратари Гандбола)
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#SharkTeam
Ответ Тюменский медвежонок
даже при том что мы играли в убогий футбол и не заслужили очков, подобный эпизод и пенальти могли полностью изменить сценарий игры потому что всё дело происходило при счете 0-0. в очередной раз судьи АПЛ доказали что они являются главными клоунами Европы, принято наших судей из РПЛ лить помоями, но то что делают судьи в АПЛ каждый Божий тур - уму непостижимо
А помнишь как трент против ромы в прыжке сейв сделал?
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/odukhevremeni/1683404.html
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Джэк Блэк
Был бы ДЕ Хеа такой шляпы не было бы)))!!!!
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Muni Klar
игры у команды нет, Казе просто проходимый двор, Мартинес начал грубо ошибаться почти что каждый второй отбор фол, у Реша проблемы с реализацией, Маунт полный ноль ни в атаке ни обороне, Гарначо лучше выпускать с замены а Реша передвинуть в лево очевидно и пора уже выпускать Марса на цн и нужно его наигрывать в конкуренцию Хейлунду!!!!
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thesuperdrum
Заболотный 🗿🗿🗿
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manhuntrock
Пенальти очевидный. Судейство в Англии все хуже.
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