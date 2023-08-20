28 комментариев

Шок-решение судьи матча «МЮ»: защитник «Тоттенхэма» рукой отбил удар в створ, но это не пенальти!
Никто не понял Майкла Оливера.
Сезон английской Премьер-лиги новый, проблемы с судейством – старые. По итогам первого тура глава арбитров Говард Уэбб уже извинялся за неназначенный пенальти в ворота «Манчестер Юнайтед», а по итогам второго придется разбирать ошибку уже против «МЮ».
На 26-й минуте матча против «Тоттенхэма» Гарначо получил мяч около штрафной, подработал и пробил – угловой после рикошета от Ромеро. Но и по моменту в динамике, и по повтору очевидно – аргентинский защитник сыграл рукой. О чем Гарначо и другие игроки «Юнайтед» сразу же проинформировали судью.
Крэйг Поусон (именно он был на ВАР) пересмотрел момент – и подтвердил решение Оливера не ставить пенальти. Хотя кажется, что рука отставлена и очевидно увеличивает площадь тела. Возможно, сыграло роль расстояние – между Гарначо и Ромеро было меньше 3 метров, защитник мог не успеть убрать руку.
Именно так журналист ESPN Дэйл Джонсон (он каждый тур АПЛ разбирает решения ВАР) объяснял неназначение 11-метрового в ворота «Челси» за игру рукой Николаса Джексона в похожем моменте:
«В АПЛ всегда было слегка снисходительное отношение к игре рукой. Джексон прыгал, его руки не были сильно отставлены от тела. Удар Диаса был с близкого расстояния, поэтому Николас не мог среагировать на него. Обе руки игрока «Челси» находятся в одинаковом положении – значит, их можно считать натуральным положением.
Если бы Энтони Тэйлор поставил пенальти, то его бы не отменили. Но у Даррена Ингленда на ВАР было много причин, чтобы не вмешиваться в решение. Но если бы Джексон отставил руку дальше от тела или сделал движение к мячу, ВАР бы вмешался».
Впрочем, даже по такому объяснению Джонсона кажется, что пенальти в ворота «Тоттенхэма» за игру рукой Ромеро надо было ставить.
«Это стопроцентный пенальти. Мяч поменял направление после попадания в руку. Мы заслуживали пенальти. Мы его не получили, поэтому нужно смириться с этим. Такова игра. Был не наш день», – негодовал после матча Тен Хаг.
Момент в итоге стал определяющим. В первом тайме «Тоттенхэм» удержал 0:0, а после перерыва забил два – и победил. Эрик тен Хаг все никак не может обыграть команду из топ-6 в гостях.
- Дата проведения
- 19 августа, 19.30, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
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Тоттенхэм –
Викарио, Порро (Эмерсон, 88), Ромеро, ван де Вен, Удоджи (Дэвис, 70), Мэддисон, Биссума, Кулусевски (Соломон, 88), Сарр (Хейбьерг, 76), Сон Хын Мин, Ришарлисон (Перишич, 70).
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Манчестер Юнайтед –
Онана, Уан-Биссака (Диогу Далот, 66), Варан, Мартинес, Шоу, Каземиро, Бруну Фернандеш, Маунт (Пельистри, 85), Антони (Эриксен, 66), Гарначо (Санчо, 66), Рэшфорд (Марсьяль, 85).
- Предупреждения:
- Уан-Биссака (33), Антони (38), Бруну Фернандеш (39), Удоджи (63).
Фото: East News/Paul Terry/Sportimage/Cal Sport Media
Чистый пенальти!
Какой должок. Что за бред пишешь. Шел бы ты спать )
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/odukhevremeni/1683404.html