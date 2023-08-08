11 комментариев

Да-да, сэндвичем с креветками.

«Ман Юнайтед» показал третью форму под новый сезон: свежий комплект выполнен в белом цвете с красными вставками и уникальным логотипом.

Получилось очень свежо и стильно.

Adidas вдохновился формой из сезона-1908/09 – тогда «МЮ» выиграл свой первый Кубок Англии.

На презентацию пригласили великого Роя Кина. Капитан выдал максимально эпичный монолог про сделку с красным дьяволом. Некоторые болельщики «Юнайтед» подписали ее еще до рождения – выбор клуба предопределен.

А в конце Рой решил перекусить... сэндвичем с креветками.

Поняли отсылку? Сейчас объясним.

Сэндвич с креветками? Чего?

«Бригада сэндвичей с креветками» – это что-то вроде кузьмичей: люди, которые приходят на футбол не поддержать команду, а насладиться едой и напитками. «Бригаду» породили английские медиа, но первоисточником стал злой Рой Кин (а он бывает другим?).

Зимой 2000-го «Ман Юнайтед» обыграл дома киевское «Динамо» (1:0), но публика была слишком тихой – это взбесило ирландца.

«На выездах наши фаны просто фантастические, я бы назвал их хардкорными. Но на «Олд Траффорд» все это сразу уходит. Мне интересно: понимают ли они футбол? – кипел Кин в послематчевом интервью BBC. – Они пропускают пару стаканов и, вероятно, сэндвичи с креветками, и не понимают, что происходит на поле. Не уверен, что они могут без ошибок написать слово «футбол», не говоря о понимании».

Медиа докрутили и назвали фанатов сэндвичей бригадой – и понятие ушло в народ. На «Олд Траффорд» полно туристов, которые наслаждаются самим опытом – на выезде следовать за своими готовы лишь те, кто искренне любит команду. И, видимо, умеет писать слово «футбол».

Несколько отсылок.

•‎ В фильме «Проклятый Юнайтед» (2009) герой Брайана Клаффа пихает совету директоров, что они наслаждаются сэндвичами с креветками в ВИП-ложах, но ничего не понимают в футболе. Цитата Кина проникла в фильм, действие которого происходит в 1973 году!

•‎ В книге «Лидерство» соавтор Алекса Фергюсона Майкл Мориц упоминал, что так себе болельщик – наверняка Кин назвал бы его членом команды «креветок»

•‎ В твиттере по тегу #PrawnSandwich фаны выкладывают фоточки со стадиона (желательно из ВИП-лож). Не рекомендуется смотреть на голодный желудок!

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В комментариях в твиттере оценили отсылку – но удивляются, что Рой Кин согласился сняться в шутливой сцене. Но это не самое страшное: они заставили его улыбнуться!

И правда контракт с дьяволом.

Фото: manutd.com; Gettyimages.ru/Shaun Botterill /Allsport