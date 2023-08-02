23 комментария

Третий подряд дубль Месси! «Интер Майами» мчит к первому трофею с Лео – но это еще не МЛС
Новый элитный перформанс Лео Месси за «Интер Майами» – в 1/8 финала Кубка лиг против «Далласа» аргентинец в очередной раз выстрелил дублем, который помог команде из Майами выйти в следующий раунд турнира.
Месси открыл счет уже на 6-й минуте – на линии штрафной открылся под пас давнего товарища Жорди Альбы и в касание уложил мяч в ближний угол ворот «Далласа».
Далее последовал интенсивный размен голами – 1:0 превратились в 1:3, затем в 2:3, затем в 2:4, затем в 3:4.
На 85-й минуте Лео сравнял счет – технично закинул мяч со штрафного в ближнюю девятку. Просто шикарный гол!
Матч дошел до серии пенальти, где «Интер Майами» оказался точнее. Месси бил первым и уверенно реализовал попытку, разведя мяч и вратаря «Далласа» по разным углам.
Вот видео с главными хайлайтами Месси против «Далласа» – если не хватило роликов с голами.
Месси уже в четверке лучших бомбардиров в истории «Майами». И он почти догнал Бекхэма по числу забитых штрафных в истории футбола!
Статистика Лео в «Интере Майами» улетает в космос с невероятной скоростью. В четырех матчах за новую команду Месси забил семь голов и отдал ассист – он уже влетел в четверку лучших бомбардиров за всю историю клуба! Впереди – Роберт Тэйлор, Леонардо Кампана и Гонсало Игуаин.
Месси забивает по два гола уже в третьем матче подряд – до этого делал дубли в матчах с «Орландо» и «Атлантой». В дебютной игре за «Интер» против «Крус Асуль» Лео забил один гол – победный со штрафного.
Лео еще постепенно подбирается к рекорду по числу голов со штрафных ударов в истории футбола – в матче с «Далласом» Лео оформил 64-й забитый мяч. По этому показателю аргентинца опережают Жуниньо Пернамбукано (77 голов), Пеле (70), Виктор Легроталье, Роналдиньо (по 66) и Дэвид Бекхэм (65). Уже в ближайшее время Месси может обойти владельца «Интер Майами» и экс-партнера по «Барсе» – а там уже недалеко до рекорда Жуниньо.
Кубок лиг – это что за турнир, который покоряет Месси?
Проговорим еще раз: Лео пока что тащит «Интер Майами» не в МЛС, а в Кубке лиг – ежегодном летнем турнире, где помимо команд МЛС участвуют клубы из мексиканской высшей лиги.
Первый розыгрыш Кубка лиг прошел в 2019 году – его победителем стал мексиканский «Крус Асуль». Тогда в турнире поучаствовали лишь восемь команд, которые сразу начинали с плей-офф.
В 2020-м турнир не проводили из-за ковида, а в 2021-м его снова выиграл мексиканский клуб – на этот раз «Леон». При этом организаторы сохранили тот же формат, что и в 2019-м.
Прошлым летом турнир вышел неполноценным – из-за высокой загруженности клубы МЛС и мексиканской лиги сыграли лишь пять выставочных матчей.
В этом году организаторы Кубка лиг решились на масштабные реформы – в турнире приняли участие все команды МЛС и мексиканской высшей лиги. С 21 по 31 июля проходил групповой этап – 15 групп по три команды, из каждой вышли по два клуба.
В начале августа со стадии 1/16 финала стартовал плей-офф, финал пройдет 19 августа. Матч за третье место состоится в тот же день. Три лучших команды квалифицируются в Лигу чемпионов КОНКАКАФ, а победитель Кубка лиги пройдет напрямую в 1/8 финала континентального турнира.
«Интер» с Месси победил в двух матчах группы и с первого места вышел в плей-офф. В 1/16-й пройден «Орландо», теперь – «Даллас». Соперником по четвертьфиналу станет либо «Шарлотт», либо «Хьюстон».
Месси идет лучшим бомбардиром турнира с семью голами.
МЛС возобновится в конце августа. Там у «Интер Майами» все плохо
«Интер» занимает последнее, 15-е место в своей конференции, отставая от зоны плей-офф на 11 очков. В другой конференции нет команд, набравших меньше очков, чем «Интер», так что «Интер» до прихода Месси шел последней командой во всей МЛС.
Регулярный чемпионат возобновится в конце августа и продлится до конца октября (у «Интера» будет 12 матчей), так что у Месси еще есть теоретические шансы вывести новый клуб в плей-офф МЛС.
Фото: Gettyimages.ru/Logan Riely
Повтор матча смотришь и думаешь, как они вообще тренят с ними)
Выиграл все, покорил футбол как вид спорта и мы наверное не в праве от него еще что то требовать.
Он 18.12.2022 добрую половину человечества осчастливил ибо это было впервые, что бы весь мир желал победы Аргентине из за одного игрока.
Но тем не менее хочется от Лео еще свершений , пусть и в МЛС, для популяризации футбола в Северной Америке это важно.
А второй гол реально не плох.
Как будто Гуглом перевели заморскую статью. Ну или просто хотели обидеть Лео.