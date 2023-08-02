23 комментария

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Третий подряд дубль Месси! «Интер Майами» мчит к первому трофею с Лео – но это еще не МЛС

Интер Майами Интер Майами
Лионель Месси Лионель Месси
Футбол Футбол

Новый элитный перформанс Лео Месси за «Интер Майами» – в 1/8 финала Кубка лиг против «Далласа» аргентинец в очередной раз выстрелил дублем, который помог команде из Майами выйти в следующий раунд турнира.

Месси открыл счет уже на 6-й минуте – на линии штрафной открылся под пас давнего товарища Жорди Альбы и в касание уложил мяч в ближний угол ворот «Далласа».

Далее последовал интенсивный размен голами – 1:0 превратились в 1:3, затем в 2:3, затем в 2:4, затем в 3:4. 

На 85-й минуте Лео сравнял счет – технично закинул мяч со штрафного в ближнюю девятку. Просто шикарный гол!

Матч дошел до серии пенальти, где «Интер Майами» оказался точнее. Месси бил первым и уверенно реализовал попытку, разведя мяч и вратаря «Далласа» по разным углам.

Вот видео с главными хайлайтами Месси против «Далласа» – если не хватило роликов с голами.

Месси уже в четверке лучших бомбардиров в истории «Майами». И он почти догнал Бекхэма по числу забитых штрафных в истории футбола!

Статистика Лео в «Интере Майами» улетает в космос с невероятной скоростью. В четырех матчах за новую команду Месси забил семь голов и отдал ассист – он уже влетел в четверку лучших бомбардиров за всю историю клуба! Впереди – Роберт Тэйлор, Леонардо Кампана и Гонсало Игуаин.

Месси забивает по два гола уже в третьем матче подряд – до этого делал дубли в матчах с «Орландо» и «Атлантой». В дебютной игре за «Интер» против «Крус Асуль» Лео забил один гол – победный со штрафного.

Лео еще постепенно подбирается к рекорду по числу голов со штрафных ударов в истории футбола – в матче с «Далласом» Лео оформил 64-й забитый мяч. По этому показателю аргентинца опережают Жуниньо Пернамбукано (77 голов), Пеле (70), Виктор Легроталье, Роналдиньо (по 66) и Дэвид Бекхэм (65). Уже в ближайшее время Месси может обойти владельца «Интер Майами» и экс-партнера по «Барсе» – а там уже недалеко до рекорда Жуниньо.

Кубок лиг – это что за турнир, который покоряет Месси?

Проговорим еще раз: Лео пока что тащит «Интер Майами» не в МЛС, а в Кубке лиг – ежегодном летнем турнире, где помимо команд МЛС участвуют клубы из мексиканской высшей лиги.

Первый розыгрыш Кубка лиг прошел в 2019 году – его победителем стал мексиканский «Крус Асуль». Тогда в турнире поучаствовали лишь восемь команд, которые сразу начинали с плей-офф.

В 2020-м турнир не проводили из-за ковида, а в 2021-м его снова выиграл мексиканский клуб – на этот раз «Леон». При этом организаторы сохранили тот же формат, что и в 2019-м.

Прошлым летом турнир вышел неполноценным – из-за высокой загруженности клубы МЛС и мексиканской лиги сыграли лишь пять выставочных матчей.

В этом году организаторы Кубка лиг решились на масштабные реформы – в турнире приняли участие все команды МЛС и мексиканской высшей лиги. С 21 по 31 июля проходил групповой этап – 15 групп по три команды, из каждой вышли по два клуба.

В начале августа со стадии 1/16 финала стартовал плей-офф, финал пройдет 19 августа. Матч за третье место состоится в тот же день. Три лучших команды квалифицируются в Лигу чемпионов КОНКАКАФ, а победитель Кубка лиги пройдет напрямую в 1/8 финала континентального турнира.

«Интер» с Месси победил в двух матчах группы и с первого места вышел в плей-офф. В 1/16-й пройден «Орландо», теперь – «Даллас». Соперником по четвертьфиналу станет либо «Шарлотт», либо «Хьюстон».

Месси идет лучшим бомбардиром турнира с семью голами.

МЛС возобновится в конце августа. Там у «Интер Майами» все плохо

«Интер» занимает последнее, 15-е место в своей конференции, отставая от зоны плей-офф на 11 очков. В другой конференции нет команд, набравших меньше очков, чем «Интер», так что «Интер» до прихода Месси шел последней командой во всей МЛС.

Регулярный чемпионат возобновится в конце августа и продлится до конца октября (у «Интера» будет 12 матчей), так что у Месси еще есть теоретические шансы вывести новый клуб в плей-офф МЛС.

Фото: Gettyimages.ru/Logan Riely

23 комментария

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Жалкое зрелище наблюдать, как фpyктoвыe начинают писать про уровень МЛС, будто не Месси собрал все камни бесконечности на ЧМ, и не он лучший по гол+пас во Франции был в прошлом сезоне
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Какая разница МЛС это или нет. Месси он и в МЛС будет Месси
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Очень красивые голы, кстати!
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Вообще не удивлен ,лучшие два футболиста ,которых я когда либо видел ,это Марадона и Месси ,только они могли обыграть полкомаанды и забить гол !
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Посмотрим, сможет ли он в таком возрасте держать уровень продолжительное время, ведь не вся команда звёзды мирового уровня, придётся ему тащить на себе. Очень интересный вызов у него. Какая бы лига ни была, один игрок её не может победить, нужна команда, вот и интересно, насколько остальная команда подтянется за ним.
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Какие же кривоногие играют с Месси, Бускетсом и Альбой)))
Повтор матча смотришь и думаешь, как они вообще тренят с ними)
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Удачи Лео!
Выиграл все, покорил футбол как вид спорта и мы наверное не в праве от него еще что то требовать.
Он 18.12.2022 добрую половину человечества осчастливил ибо это было впервые, что бы весь мир желал победы Аргентине из за одного игрока.
Но тем не менее хочется от Лео еще свершений , пусть и в МЛС, для популяризации футбола в Северной Америке это важно.
+12
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+3
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Ответ DJIGURDEZ
Жалкое зрелище наблюдать, как фpyктoвыe начинают писать про уровень МЛС, будто не Месси собрал все камни бесконечности на ЧМ, и не он лучший по гол+пас во Франции был в прошлом сезоне
Для того, чтобы описать всю деятельность свидетелей роналду с того момента, как он деграднул в замыкальщика, хватило бы и первых двух слов
+4
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+3
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Нужна нормальная защита, без этого поход за кубком превращается в авантюру а-ля "забить с помощью Месси больше, чем пропустим"
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Ответ Александр Северный
ребят, кто знает Шарлотт и Хьюстон сильнее Далласа!?
Если не ошибаюсь, Шарлот и Даллас в этом же турнире сыграли 1:1, а потом именно Даллас выбил Шарлот по пенальти. Так что Шарлот не слабый соперник, судя по вчерашний игры Далласа, я вообще думал щас они отправят Интер домой, ведь по игре Даллас был сильнее, но Месси показал зубы льва.
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За первый гол у нас в ДЮСШ всё защиту отходили по заднице кедом 46 размера.
А второй гол реально не плох.
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Лена штрафные кладет как пенальти. Даже лучше!
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Если Месси так продолжит, они выйграют всё в конце сезона. Из МЛС можно будет уезжать
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ребят, кто знает Шарлотт и Хьюстон сильнее Далласа!?
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Только недавно понял решение Лео переехать в конечном итоге в МЛС, хотя верил до конца в сказку, что хотя бы на год вернется в Барсу. Во-первых, нет пристального внимания со стороны фанатов и на улице хоть видимо и узнают, но не так как это было бы в Испании. Майами, тоже довольно испано говорящий город. Возраст все таки таков, что напрягаться в Ла Лиге и постоянное давление ощущать и еще нужен результат , плюс ко всему нужно быть наставником молодым, все это хорошо, но Лео это, как я думаю, порядком надоело, этот период для него прошел. А так, деньги фантастические, играть можно с свое удовольствие, давления нет, взяли еще и дружбанов для барбекю во дворе, просто рай получился. Даже с дружбанами Альбой и Бускетсом для атмосферы все тонко продумали американцы с Бексом. Пять баллов.
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"Элитный перфоманс"?? 😕
Как будто Гуглом перевели заморскую статью. Ну или просто хотели обидеть Лео.
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Кому принадлежит рекорд по количеству оформленных дублей подряд?
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Ответ DJIGURDEZ
Жалкое зрелище наблюдать, как фpyктoвыe начинают писать про уровень МЛС, будто не Месси собрал все камни бесконечности на ЧМ, и не он лучший по гол+пас во Франции был в прошлом сезоне
Это всё мелочи, так как он лучший в истории ЧМ по ГОЛ+ПАС.
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Ответ ddddan 2
шарлот не особо сильный соперник. тот же Интер сильнее них был и до прихода Месси
А ты посмотри очные встречи, потом напиши что да как.
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Ответ Greatest Of All Time
А ты посмотри очные встречи, потом напиши что да как.
1-1 по очным
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