23 комментария

Новый элитный перформанс Лео Месси за «Интер Майами» – в 1/8 финала Кубка лиг против «Далласа» аргентинец в очередной раз выстрелил дублем, который помог команде из Майами выйти в следующий раунд турнира.

Месси открыл счет уже на 6-й минуте – на линии штрафной открылся под пас давнего товарища Жорди Альбы и в касание уложил мяч в ближний угол ворот «Далласа».

Далее последовал интенсивный размен голами – 1:0 превратились в 1:3, затем в 2:3, затем в 2:4, затем в 3:4.

На 85-й минуте Лео сравнял счет – технично закинул мяч со штрафного в ближнюю девятку. Просто шикарный гол!

Матч дошел до серии пенальти, где «Интер Майами» оказался точнее. Месси бил первым и уверенно реализовал попытку, разведя мяч и вратаря «Далласа» по разным углам.

Вот видео с главными хайлайтами Месси против «Далласа» – если не хватило роликов с голами.

Месси уже в четверке лучших бомбардиров в истории «Майами». И он почти догнал Бекхэма по числу забитых штрафных в истории футбола!

Статистика Лео в «Интере Майами» улетает в космос с невероятной скоростью. В четырех матчах за новую команду Месси забил семь голов и отдал ассист – он уже влетел в четверку лучших бомбардиров за всю историю клуба! Впереди – Роберт Тэйлор, Леонардо Кампана и Гонсало Игуаин.

Месси забивает по два гола уже в третьем матче подряд – до этого делал дубли в матчах с «Орландо» и «Атлантой». В дебютной игре за «Интер» против «Крус Асуль» Лео забил один гол – победный со штрафного.

Лео еще постепенно подбирается к рекорду по числу голов со штрафных ударов в истории футбола – в матче с «Далласом» Лео оформил 64-й забитый мяч. По этому показателю аргентинца опережают Жуниньо Пернамбукано (77 голов), Пеле (70), Виктор Легроталье, Роналдиньо (по 66) и Дэвид Бекхэм (65). Уже в ближайшее время Месси может обойти владельца «Интер Майами» и экс-партнера по «Барсе» – а там уже недалеко до рекорда Жуниньо.

Кубок лиг – это что за турнир, который покоряет Месси?

Проговорим еще раз: Лео пока что тащит «Интер Майами» не в МЛС, а в Кубке лиг – ежегодном летнем турнире, где помимо команд МЛС участвуют клубы из мексиканской высшей лиги.

Первый розыгрыш Кубка лиг прошел в 2019 году – его победителем стал мексиканский «Крус Асуль». Тогда в турнире поучаствовали лишь восемь команд, которые сразу начинали с плей-офф.

В 2020-м турнир не проводили из-за ковида, а в 2021-м его снова выиграл мексиканский клуб – на этот раз «Леон». При этом организаторы сохранили тот же формат, что и в 2019-м.

Прошлым летом турнир вышел неполноценным – из-за высокой загруженности клубы МЛС и мексиканской лиги сыграли лишь пять выставочных матчей.

В этом году организаторы Кубка лиг решились на масштабные реформы – в турнире приняли участие все команды МЛС и мексиканской высшей лиги. С 21 по 31 июля проходил групповой этап – 15 групп по три команды, из каждой вышли по два клуба.

В начале августа со стадии 1/16 финала стартовал плей-офф, финал пройдет 19 августа. Матч за третье место состоится в тот же день. Три лучших команды квалифицируются в Лигу чемпионов КОНКАКАФ, а победитель Кубка лиги пройдет напрямую в 1/8 финала континентального турнира.

«Интер» с Месси победил в двух матчах группы и с первого места вышел в плей-офф. В 1/16-й пройден «Орландо», теперь – «Даллас». Соперником по четвертьфиналу станет либо «Шарлотт», либо «Хьюстон».

Месси идет лучшим бомбардиром турнира с семью голами.

МЛС возобновится в конце августа. Там у «Интер Майами» все плохо

«Интер» занимает последнее, 15-е место в своей конференции, отставая от зоны плей-офф на 11 очков. В другой конференции нет команд, набравших меньше очков, чем «Интер», так что «Интер» до прихода Месси шел последней командой во всей МЛС.

Регулярный чемпионат возобновится в конце августа и продлится до конца октября (у «Интера» будет 12 матчей), так что у Месси еще есть теоретические шансы вывести новый клуб в плей-офф МЛС.

Фото: Gettyimages.ru/Logan Riely