Вы это видели?
Блог

Шик из «Байера» уже 10 месяцев пытается вернуться после травмы. Это его личная трагедия

Патрик Шик Патрик Шик
травмы травмы
Рома Рома
Ювентус Ювентус
бундеслига Германия бундеслига Германия
Байер Байер
сборная Чехии по футболу сборная Чехии по футболу
Футбол Футбол

Грустно.

Возвращение форварда «Байера» Патрика Шика откладывается.

Он травмирован еще с октября 2022-го: повредил приводящую мышцу на тренировке. Чех пропустил игру с «Вольфсбургом», но так не хотел подводить команду, находившуюся рядом с зоной вылета, что решил играть на обезболивающих. Итог – рецидив. Без футбола до февраля.

Шик вернулся в срок, сыграл три раза и снова вылетел – порвал отводящую мышцу. Сначала «Байер» не хотел делать операцию, но к июню Шик перенес уже три. Возвращение отложено до октября, но не факт, что Патрик окончательно вернется.

Травмы преследуют Шика всю карьеру

Уже нет сомнений.

• Юный Шик так зажигал за «Сампдорию», что летом 2017-го за ним пришел «Ювентус». Форвард хотел в Турин и даже примчал на медосмотр, но провалил его: у чеха выявили проблемы с сердцем. «Юве» не рискнул и вернул нападающего назад.

• Разочарованный Патрик ждал предложений из Англии, но не дождался: с «Сампдорией» договорилась «Рома», взявшая Шика в аренду за 5 млн евро с обязательным выкупом еще за 33. Там и начались постоянные повреждения: игрок только набирал форму – и тут же травмировался. Всего за два года в Риме чех пропустил 17 матчей.

• В Риме Шик не заиграл, так что в 2019-м уехал в аренду в «Лейпциг». Несмотря на регулярные микротравмы, чех оформил 10 мячей в Бундеслиге. «РБ» хотел выкупить Патрика, но форвард выбрал «Байер», заплативший 27 млн евро.

• Первый год Шик отыграл средне, но после Евро-2020, на котором он настрелял 6 мячей за 5 игр, голы полетели и в клубе: в сезоне-2021/22 набрал 29 баллов по гол+пас, уступив только Левандовскому. За Патриком пришел «Дортмунд», искавший замену Холанду, но «Байер» отклонил все предложения.

Прошлый сезон он начал не очень – 2 гола в 10 матчах. Только вот из-за травм времени исправиться у чеха не было.

Шик не сдается – и занимается с ментал-коучем

Когда у Шика не получалось в «Роме», он пошел к известному чешскому ментал-коучу Яну Мюльфейту – о начале сотрудничества рассказал в январе 2019-го. Про это писали еще два года назад, но Патрик пользуется его услугами до сих пор.

Мюльфейт построил шикарную карьеру в Microsoft, работав там 22 года. В 1993-м он стал директором по маркетингу чешского филиала компании, потом – исполнительным директором. Вершина карьеры Мюльфейта – должность президента европейского отдела Microsoft. В 2014-м ушел и сосредоточился на ментал-коучинге.

«Я помогаю людям, организациям и странам раскрыть потенциал», – его слоган.

Мюльфейт отдельно работает со спортсменами: «Тут у меня один совет: будьте собой и работайте над осознанностью. Вы уникальны. Посмотрите на пятерых победителей Олимпиады – это же не копии. А лучшие спортсмены всегда берегут свою уникальность».

По статистике, которую привел Мюльфейт, только 13% людей получают удовольствие от работы, пока остальные ходят на нее ради денег. «Если человек способен осознать талант, сильные стороны, то он становится не только продуктивнее, но и счастливее», – убежден Мюльфейт.

«Травмы не пугают меня. Я знаю предел моих возможностей. Понимаю, что могу достичь большего, – верил Шик в январском интервью The Independent. – У меня проблемы с сердцем, но тренер «Спарты» не верил, что я дойду даже до «Байера». Я счастлив в Леверкузене. Верю, что это еще не конец, и я все сделаю, только чтобы продолжать свою историю».

Лучший бомбардир Чехии на Евро со времен Бароша. История взросления Патрика Шика

Фото: Gettyimages.ru/Lars Baron

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lavinka
Молодец Шик !
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Лисицкий
Шик в потенциале мог стать топ -форвардом , но видимо реально травмы выбивают человека из колеи
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tima_Milan
будет шикарно если вернется
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кашшай Чакырович
Не играл в футбол 7 лет примерно ,недавно поиграл два дня и мне оторвали ахил ,думал ушиб неделю ходил ,оказалось нет ,футбол конечно очень травмоопасен ,когда ты взрослый !особенно когда играешь с корявыми ребятами
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Всё знаю
Зачем ему ментал коуч?
лучше бы нанял врача-диетолога.
Часто травмы бывают от неправильного питания.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий