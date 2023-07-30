Грустно.

Возвращение форварда «Байера» Патрика Шика откладывается.

Он травмирован еще с октября 2022-го: повредил приводящую мышцу на тренировке. Чех пропустил игру с «Вольфсбургом», но так не хотел подводить команду, находившуюся рядом с зоной вылета, что решил играть на обезболивающих. Итог – рецидив. Без футбола до февраля.

Шик вернулся в срок, сыграл три раза и снова вылетел – порвал отводящую мышцу. Сначала «Байер» не хотел делать операцию, но к июню Шик перенес уже три. Возвращение отложено до октября, но не факт, что Патрик окончательно вернется.

Травмы преследуют Шика всю карьеру

Уже нет сомнений.

• Юный Шик так зажигал за «Сампдорию», что летом 2017-го за ним пришел «Ювентус». Форвард хотел в Турин и даже примчал на медосмотр, но провалил его: у чеха выявили проблемы с сердцем. «Юве» не рискнул и вернул нападающего назад.

• Разочарованный Патрик ждал предложений из Англии, но не дождался: с «Сампдорией» договорилась «Рома», взявшая Шика в аренду за 5 млн евро с обязательным выкупом еще за 33. Там и начались постоянные повреждения: игрок только набирал форму – и тут же травмировался. Всего за два года в Риме чех пропустил 17 матчей.

• В Риме Шик не заиграл, так что в 2019-м уехал в аренду в «Лейпциг». Несмотря на регулярные микротравмы, чех оформил 10 мячей в Бундеслиге. «РБ» хотел выкупить Патрика, но форвард выбрал «Байер», заплативший 27 млн евро.

• Первый год Шик отыграл средне, но после Евро-2020, на котором он настрелял 6 мячей за 5 игр, голы полетели и в клубе: в сезоне-2021/22 набрал 29 баллов по гол+пас, уступив только Левандовскому. За Патриком пришел «Дортмунд», искавший замену Холанду, но «Байер» отклонил все предложения.

Прошлый сезон он начал не очень – 2 гола в 10 матчах. Только вот из-за травм времени исправиться у чеха не было.

Шик не сдается – и занимается с ментал-коучем

Когда у Шика не получалось в «Роме», он пошел к известному чешскому ментал-коучу Яну Мюльфейту – о начале сотрудничества рассказал в январе 2019-го. Про это писали еще два года назад, но Патрик пользуется его услугами до сих пор.

Мюльфейт построил шикарную карьеру в Microsoft, работав там 22 года. В 1993-м он стал директором по маркетингу чешского филиала компании, потом – исполнительным директором. Вершина карьеры Мюльфейта – должность президента европейского отдела Microsoft. В 2014-м ушел и сосредоточился на ментал-коучинге.

«Я помогаю людям, организациям и странам раскрыть потенциал», – его слоган.

Мюльфейт отдельно работает со спортсменами: «Тут у меня один совет: будьте собой и работайте над осознанностью. Вы уникальны. Посмотрите на пятерых победителей Олимпиады – это же не копии. А лучшие спортсмены всегда берегут свою уникальность».

По статистике, которую привел Мюльфейт, только 13% людей получают удовольствие от работы, пока остальные ходят на нее ради денег. «Если человек способен осознать талант, сильные стороны, то он становится не только продуктивнее, но и счастливее», – убежден Мюльфейт.

«Травмы не пугают меня. Я знаю предел моих возможностей. Понимаю, что могу достичь большего, – верил Шик в январском интервью The Independent. – У меня проблемы с сердцем, но тренер «Спарты» не верил, что я дойду даже до «Байера». Я счастлив в Леверкузене. Верю, что это еще не конец, и я все сделаю, только чтобы продолжать свою историю».

Фото: Gettyimages.ru/Lars Baron