18 комментариев

У Шотландии с Грузией не получилось сыграть в Глазго обычный матч квалификации Евро-2024.

Игру лидеров группы A начали на «Хэмпден Парк» вовремя, а остановить пришлось уже через шесть минут – из-за затопленного поля.

Формально команды ушли с поля на 10-й, но последние несколько минут просто ждали, что решат.

Шотландцы даже успели забить, на шестой минуте из штрафной в угол точно пробил Каллум Макгрегор.

В паузе, когда казалось, что ждем ВАР-проверка, главный судья Иштван Вад пошел советоваться с делегатом УЕФА о том, можно ли вообще матч в таких условиях продолжать.

Постановили, что не стоит. Это правда больше напоминало водный вид спорта.

И сражение со стихией.

Вот мокрый Хвича. До большой водной проявить себя не успел.

Как только матч остановился, на поле появились человек десять с такими швабрами.

В какой-то момент показалось, что дождь чуть стих, а у такой уборки появляются шансы. Но нет.

Кстати, еще утром никто в Шотландии не ожидал такого потопа: например, в прогнозе BBC уверенно говорили про 0% вероятности осадков. Но за пару часов до свистка полило!

«У них там солнце и тепло. Преимущество на нашей стороне», – радовался тренер Стив Кларк.

Перед матчем шотландские фанаты иронично пели песню рок-группы Travis – Why Does It Always Rain On Me?. То есть – «Почему я всегда попадаю под дождь?»

Матч сначала прервали на 20 минут, потом после проверки поля назначили рестарт на 21:55 по местному – примерно через 40 минут после вынужденной паузы. Команды даже вышли разминаться для возобновления, но играть в это время не продолжили.

Наверняка запомним этот вечер именно по таким кадрам.

Так матч, в котором почти ничего не успело произойти, вдруг привлек чуть ли не больше внимания, чем все остальные вторничные игры.

