18 комментариев

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Потоп на матче Хвичи в отборе к Евро: прервали на 7-й минуте. Водные процедуры!

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У Шотландии с Грузией не получилось сыграть в Глазго обычный матч квалификации Евро-2024.

Игру лидеров группы A начали на «Хэмпден Парк» вовремя, а остановить пришлось уже через шесть минут – из-за затопленного поля.

Формально команды ушли с поля на 10-й, но последние несколько минут просто ждали, что решат.

Шотландцы даже успели забить, на шестой минуте из штрафной в угол точно пробил Каллум Макгрегор.

 

В паузе, когда казалось, что ждем ВАР-проверка, главный судья Иштван Вад пошел советоваться с делегатом УЕФА о том, можно ли вообще матч в таких условиях продолжать.

Постановили, что не стоит. Это правда больше напоминало водный вид спорта.

 

И сражение со стихией.

Вот мокрый Хвича. До большой водной проявить себя не успел.

Как только матч остановился, на поле появились человек десять с такими швабрами.

В какой-то момент показалось, что дождь чуть стих, а у такой уборки появляются шансы. Но нет.

Кстати, еще утром никто в Шотландии не ожидал такого потопа: например, в прогнозе BBC уверенно говорили про 0% вероятности осадков. Но за пару часов до свистка полило! 

«У них там солнце и тепло. Преимущество на нашей стороне», – радовался тренер Стив Кларк.  

Перед матчем шотландские фанаты иронично пели песню рок-группы Travis – Why Does It Always Rain On Me?. То есть – «Почему я всегда попадаю под дождь?»

Матч сначала прервали на 20 минут, потом после проверки поля назначили рестарт на 21:55 по местному – примерно через 40 минут после вынужденной паузы. Команды даже вышли разминаться для возобновления, но играть в это время не продолжили.

Наверняка запомним этот вечер именно по таким кадрам.

Так матч, в котором почти ничего не успело произойти, вдруг привлек чуть ли не больше внимания, чем все остальные вторничные игры.

Шотландия – Грузия 2:0 (второй тайм)
Дата проведения
20 июня, 21.45, «Хэмпден Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Макгрегор, 2:0 – 47 Мактоминей.
ШотландияГанн, Хики, Тирни, Хендри, Портеус, Робертсон, Макгрегор, Мактоминей, Гилмор, Макгинн, Дайкс.
ГрузияМамардашвили, Какабадзе, Кашия, Кверквелия, Двали, Лобжанидзе, Квеквескири, Китейшвили, Гагнидзе, Микаутадзе, Кварацхелия.
Предупреждение:
Хики (45).

Фото: Gettyimages.ru/Ian MacNicol; East NewsNeil Hanna/Associated Press/East News; globallookpress.com/IMAGO/Neil Hanna

18 комментариев

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Поникший Руй
Матч Хвичи? Он карьеру заканчивает или благотворительный матч организовал?
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igls54
Бывал в Глазго неоднократно, там по определению не может быть 0% вероятности осадков
+12
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Рустам Макаров
в смысле матч Хвичи? он один что ли играет там?
+12
-2
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Дмитрий Керпатенко
Ответ #nikon
Это мог быть исторический матч.
с какого перепуга матч должен быть историческим?
+5
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Dan Kennedy
Ответ Дмитрий Керпатенко
с какого перепуга матч должен быть историческим?
12 очков Шотландии в 4 матчах, когда еще такое будет
+4
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#nikon
Это мог быть исторический матч.
+2
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arisstopane
да у них похоже и поле искусственное...
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Кирилл Кабаков
Когда доигровка будет, есть информация?
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Рустем Мухаметзянов
А России с хорватами на мокром полюде типа можно было играть? Такие двойные стандарты однако.
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ledenec
Эх, вспомнил матч Сатурн - Кубань, тогда 2 дня играли из-за дождя
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Barry_Cadny
Что значит: "Стадион в Глазго смыло"?
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Дмитрий Керпатенко
Ответ Dan Kennedy
12 очков Шотландии в 4 матчах, когда еще такое будет
Вот оно что,ну тогда да)
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Дима Богатырев
Ответ Рустам Макаров
в смысле матч Хвичи? он один что ли играет там?
а есть вообще футболисты кроме кварадоны
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Adeen
Ответ igls54
Бывал в Глазго неоднократно, там по определению не может быть 0% вероятности осадков
Там по всей Великобритании такая фигня.
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Adeen
Ответ Кирилл Кабаков
Когда доигровка будет, есть информация?
Сейчас.
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sorella
Ответ Рустем Мухаметзянов
А России с хорватами на мокром полюде типа можно было играть? Такие двойные стандарты однако.
v Glazgo ne pole, tam bassein bil v pervom taime
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