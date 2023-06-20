18 комментариев

Потоп на матче Хвичи в отборе к Евро: прервали на 7-й минуте. Водные процедуры!
У Шотландии с Грузией не получилось сыграть в Глазго обычный матч квалификации Евро-2024.
Игру лидеров группы A начали на «Хэмпден Парк» вовремя, а остановить пришлось уже через шесть минут – из-за затопленного поля.
Формально команды ушли с поля на 10-й, но последние несколько минут просто ждали, что решат.
Шотландцы даже успели забить, на шестой минуте из штрафной в угол точно пробил Каллум Макгрегор.
В паузе, когда казалось, что ждем ВАР-проверка, главный судья Иштван Вад пошел советоваться с делегатом УЕФА о том, можно ли вообще матч в таких условиях продолжать.
Постановили, что не стоит. Это правда больше напоминало водный вид спорта.
И сражение со стихией.
Вот мокрый Хвича. До большой водной проявить себя не успел.
Как только матч остановился, на поле появились человек десять с такими швабрами.
В какой-то момент показалось, что дождь чуть стих, а у такой уборки появляются шансы. Но нет.
Кстати, еще утром никто в Шотландии не ожидал такого потопа: например, в прогнозе BBC уверенно говорили про 0% вероятности осадков. Но за пару часов до свистка полило!
«У них там солнце и тепло. Преимущество на нашей стороне», – радовался тренер Стив Кларк.
Перед матчем шотландские фанаты иронично пели песню рок-группы Travis – Why Does It Always Rain On Me?. То есть – «Почему я всегда попадаю под дождь?»
Матч сначала прервали на 20 минут, потом после проверки поля назначили рестарт на 21:55 по местному – примерно через 40 минут после вынужденной паузы. Команды даже вышли разминаться для возобновления, но играть в это время не продолжили.
Наверняка запомним этот вечер именно по таким кадрам.
Так матч, в котором почти ничего не успело произойти, вдруг привлек чуть ли не больше внимания, чем все остальные вторничные игры.
- Дата проведения
- 20 июня, 21.45, «Хэмпден Парк»
- Голы:
- 1:0 – 6 Макгрегор, 2:0 – 47 Мактоминей.
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Шотландия –
Ганн, Хики, Тирни, Хендри, Портеус, Робертсон, Макгрегор, Мактоминей, Гилмор, Макгинн, Дайкс.
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Грузия –
Мамардашвили, Какабадзе, Кашия, Кверквелия, Двали, Лобжанидзе, Квеквескири, Китейшвили, Гагнидзе, Микаутадзе, Кварацхелия.
- Предупреждение:
- Хики (45).
Фото: Gettyimages.ru/Ian MacNicol; East NewsNeil Hanna/Associated Press/East News; globallookpress.com/IMAGO/Neil Hanna
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