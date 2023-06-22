Хорошие новости: через три недели после происшествия вратарь «ПСЖ» Серхио Рико вышел из комы. Об этом рассказала жена футболиста Альба Силва: «Мы делаем маленький шаг вперед, но уже видим свет. Я с самого начала верила, что он справится, но нужно двигаться шаг за шагом. Нужно набраться терпения».

Серхио узнал родственников и общается с помощью жестов. Жизни ничего не угрожает.

Напомните, что случилось?

По-прежнему есть несколько версий.

Во всех совпадает медицинский диагноз: Серхио получил тяжелую черепно-мозговую травму головы после инцидента с лошадью. Состояние испанца описывалось как критическое: диагностировали кровоизлияние в мозг, а в трахею ввели эндотрахеальную трубку – чтобы обеспечить проходимость дыхательных путей.

А вот детали в разных источниках расходятся. Рико – фанат скачек, после предпоследнего матча сезона он с разрешения «ПСЖ» уехал в Испанию и решил первым делом покататься.

Возможно, Серхио не удержался в седле, неудачно упал и потерял сознание прямо на месте. Возможно, дело не в самом падении, а в том, что лошадь ударила лежащего футболиста в область шеи.

Семья игрока рассказала, что его сбила лошадь, вырвавшаяся из упряжки.

«ПСЖ» и «Севилья» мощно поддержали Рико

Серхио поддержали и нынешний клуб, и бывший – он родился в Севилье и поднялся на топ-уровень в «Севилье».

На финал Лиги Европы игроки «Севильи» вышли на поле в футболках с надписью: «Вперед, Серхио! Мы с тобой!».

Хесус Навас и Иван Ракитич отмечали победу с этой же футболкой. А президент клуба Хосе Кастро обещает: как только кипер поправится, «Севилья» пригласит его в клубный музей и покажет очередной трофей Лиги Европы. У самого Рико таких три!

Через пару дней после грустных новостей «ПСЖ» играл с «Клермоном», прощался с Лео Месси и Серхио Рамосом, но центральной фигурой стал именно запасной кипер: игроки «ПСЖ» вышли с фамилией Рико на спине, а фанаты устроили на трибунах перфоманс в честь испанца.

На 16-й минуте весь «Парк де Пренс» аплодировал 16-му номеру – инициатива клуба!

Игроки присоединились: когда Килиан Мбаппе забил пенальти, отпраздновал в честь Рико.

«Самое главное – дань уважения Серхио, – повторял после матча Килиан. – Есть вещи важнее, чем футбол. Мы могли проиграть 0:22, и это ничего бы для нас не изменило. Мы действительно должны были отдать дань уважения Серхио Рико.

Мы все затронуты, об этом мы думали всю неделю. Мы хотели отдать ему дань уважения, как только могли. Мы должны молиться, благодарим всех на стадионе, а также тех, кто по-своему поддерживает Серхио и его семью. Мы будем молиться, чтобы он смог выбраться из этой ужасной ситуации».

«К счастью, последние новости о Серхио обнадеживают, ему становится лучше. Мы довольны. Мы отметили титул, чтобы отправить Серхио немного энергии. Это был очень эмоциональный вечер, ультрас сделали для него столько всего, игроки тоже», – добавлял Маркиньос.

Главное, что дела налаживаются.

Здоровья, Серхио!

Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney, Alex Pantling, Stuart Franklin, Aitor Alcalde