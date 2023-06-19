12 комментариев

Испания взяла трофей: выиграли Лигу наций у Хорватии в решающем матче.

Финал растянулся на 120 минут – и все без голов. Испанцы выглядели чуть опаснее, немного больше контролировали мяч и создавали – но и Хорватия время от времени проникала за спины, колола забросами и прорывами за спину, которые приходилось тормозить на грани пенальти и красных.

Хорватам дополнительное время – родная территория, они добавляли по 30 минут в 10 из 13 матчей плей-офф в XXI веке. Проще перечислить игры, где хватало 90 минут: финал ЧМ-2018 (проиграли Франции 2:4), полуфинал ЧМ-2022 (проиграли Аргентине 0:3) и катарский матч за третье место (выиграли у Марокко 2:1).

Лука Модрич – уникальный спец, он поучаствовал во всех двадцати экстра-таймах. И неважно, что ему через три месяца 38 лет, на 120-й минуте он все так же разруливал перед чужой штрафной.

Но он опять без трофея со сборной! Потому что испанцы выиграли серию пенальти. В этот раз Доминик Ливакович ни одного удара не взял.

Хотя его магия чуть не сработала: Испания шла забивать пятый удар и забирать трофей, но Эмерик Лапорт бахнул в перекладину по центру, хотя вратарь завалился в угол. Испанцы уже почти рванули праздновать – пришлось отложить.

Но только до следующей пары ударов: потому что Унаи Симон сделал второй сэйв, а Дани Карвахаль следом исполнил паненку! Удачную паненку!

🏆 Испания – третий в истории победитель Лиги наций. И третий новый обладатель этого трофея, пока без повторов. Первую Лигу наций выиграла Португалия (в финале у голландцев) в 2019-м, вторую – Франция (в финале как раз у испанцев) в 2021-м.

🏆 У Испании пятый титул в истории и первый после паузы в 11 лет. Конечно, от первого до второго ожидание было намно-о-ого дольше, с чемпионата Европы-1964 до Евро-2008, потом выиграли еще два турнира подряд, ЧМ и Евро, а теперь добрали Лигу наций.

🏆 Тренер Луис де ла Фуэнте принес трофей уже в четвертом матче со сборной: его назначили после чемпионата мира-2022 вместо Луиса Энрике, раньше специалист работал в молодежке. Он успел дважды сыграть в отборе к Евро-2024, а также выиграл полуфинал и финал Лиги наций.

Фото: Gettyimages.ru/Lars Baron