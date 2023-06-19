12 комментариев

У Испании первый трофей за 11 лет! Вырвали Лигу наций по пенальти у хорватов
Испания взяла трофей: выиграли Лигу наций у Хорватии в решающем матче.
Финал растянулся на 120 минут – и все без голов. Испанцы выглядели чуть опаснее, немного больше контролировали мяч и создавали – но и Хорватия время от времени проникала за спины, колола забросами и прорывами за спину, которые приходилось тормозить на грани пенальти и красных.
Хорватам дополнительное время – родная территория, они добавляли по 30 минут в 10 из 13 матчей плей-офф в XXI веке. Проще перечислить игры, где хватало 90 минут: финал ЧМ-2018 (проиграли Франции 2:4), полуфинал ЧМ-2022 (проиграли Аргентине 0:3) и катарский матч за третье место (выиграли у Марокко 2:1).
Лука Модрич – уникальный спец, он поучаствовал во всех двадцати экстра-таймах. И неважно, что ему через три месяца 38 лет, на 120-й минуте он все так же разруливал перед чужой штрафной.
Но он опять без трофея со сборной! Потому что испанцы выиграли серию пенальти. В этот раз Доминик Ливакович ни одного удара не взял.
Хотя его магия чуть не сработала: Испания шла забивать пятый удар и забирать трофей, но Эмерик Лапорт бахнул в перекладину по центру, хотя вратарь завалился в угол. Испанцы уже почти рванули праздновать – пришлось отложить.
Но только до следующей пары ударов: потому что Унаи Симон сделал второй сэйв, а Дани Карвахаль следом исполнил паненку! Удачную паненку!
🏆 Испания – третий в истории победитель Лиги наций. И третий новый обладатель этого трофея, пока без повторов. Первую Лигу наций выиграла Португалия (в финале у голландцев) в 2019-м, вторую – Франция (в финале как раз у испанцев) в 2021-м.
🏆 У Испании пятый титул в истории и первый после паузы в 11 лет. Конечно, от первого до второго ожидание было намно-о-ого дольше, с чемпионата Европы-1964 до Евро-2008, потом выиграли еще два турнира подряд, ЧМ и Евро, а теперь добрали Лигу наций.
🏆 Тренер Луис де ла Фуэнте принес трофей уже в четвертом матче со сборной: его назначили после чемпионата мира-2022 вместо Луиса Энрике, раньше специалист работал в молодежке. Он успел дважды сыграть в отборе к Евро-2024, а также выиграл полуфинал и финал Лиги наций.
- Дата проведения
- 18 июня, 21.45, «Фейеноорд»
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Хорватия –
Ливакович, Юранович (Станишич, 112), Эрлич, Шутало, Перишич, Модрич, Ковачич, Брозович, Пашалич (Петкович, 61), Иванушец (Влашич, 78), Крамарич (Маер, 90).
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Испания –
Унаи Симон, Навас (Карвахаль, 97), Лапорт, Ле Норман (Начо, 78), Альба, Фабиан Руис (Мерино, 78), Родри, Пино (Фати, 66), Гави (Ольмо, 87), Асенсио, Мората (Хоселу, 66).
- Серия пенальти
- 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 4:5.
Испания выиграла Лигу наций с Луисом де ла Фуэнте. Какой он тренер?
Фото: Gettyimages.ru/Lars Baron
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