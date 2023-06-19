12 комментариев

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У Испании первый трофей за 11 лет! Вырвали Лигу наций по пенальти у хорватов

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Сборная Хорватии по футболу Сборная Хорватии по футболу
Сборная Испании по футболу Сборная Испании по футболу
Лука Модрич Лука Модрич
Даниэль Карвахаль Даниэль Карвахаль
Луис де ла Фуэнте
Футбол Футбол

Испания взяла трофей: выиграли Лигу наций у Хорватии в решающем матче.

Финал растянулся на 120 минут – и все без голов. Испанцы выглядели чуть опаснее, немного больше контролировали мяч и создавали – но и Хорватия время от времени проникала за спины, колола забросами и прорывами за спину, которые приходилось тормозить на грани пенальти и красных.

Хорватам дополнительное время – родная территория, они добавляли по 30 минут в 10 из 13 матчей плей-офф в XXI веке. Проще перечислить игры, где хватало 90 минут: финал ЧМ-2018 (проиграли Франции 2:4), полуфинал ЧМ-2022 (проиграли Аргентине 0:3) и катарский матч за третье место (выиграли у Марокко 2:1).

Лука Модрич – уникальный спец, он поучаствовал во всех двадцати экстра-таймах. И неважно, что ему через три месяца 38 лет, на 120-й минуте он все так же разруливал перед чужой штрафной.

Но он опять без трофея со сборной! Потому что испанцы выиграли серию пенальти. В этот раз Доминик Ливакович ни одного удара не взял.

Хотя его магия чуть не сработала: Испания шла забивать пятый удар и забирать трофей, но Эмерик Лапорт бахнул в перекладину по центру, хотя вратарь завалился в угол. Испанцы уже почти рванули праздновать – пришлось отложить.

Но только до следующей пары ударов: потому что Унаи Симон сделал второй сэйв, а Дани Карвахаль следом исполнил паненку! Удачную паненку!

🏆 Испания – третий в истории победитель Лиги наций. И третий новый обладатель этого трофея, пока без повторов. Первую Лигу наций выиграла Португалия (в финале у голландцев) в 2019-м, вторую – Франция (в финале как раз у испанцев) в 2021-м.

🏆 У Испании пятый титул в истории и первый после паузы в 11 лет. Конечно, от первого до второго ожидание было намно-о-ого дольше, с чемпионата Европы-1964 до Евро-2008, потом выиграли еще два турнира подряд, ЧМ и Евро, а теперь добрали Лигу наций.

🏆 Тренер Луис де ла Фуэнте принес трофей уже в четвертом матче со сборной: его назначили после чемпионата мира-2022 вместо Луиса Энрике, раньше специалист работал в молодежке. Он успел дважды сыграть в отборе к Евро-2024, а также выиграл полуфинал и финал Лиги наций.

Хорватия – Испания 0:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0), по пенальти - 4:5
Дата проведения
18 июня, 21.45, «Фейеноорд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
ХорватияЛивакович, Юранович (Станишич, 112), Эрлич, Шутало, Перишич, Модрич, Ковачич, Брозович, Пашалич (Петкович, 61), Иванушец (Влашич, 78), Крамарич (Маер, 90).
ИспанияУнаи Симон, Навас (Карвахаль, 97), Лапорт, Ле Норман (Начо, 78), Альба, Фабиан Руис (Мерино, 78), Родри, Пино (Фати, 66), Гави (Ольмо, 87), Асенсио, Мората (Хоселу, 66).
Серия пенальти
1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 4:5.
Предупреждения:
Гави (81), Петкович (90), Начо (96), Родри (97).

Испания выиграла Лигу наций с Луисом де ла Фуэнте. Какой он тренер?

Фото: Gettyimages.ru/Lars Baron

12 комментариев

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gninnur esrever*
А это реально трофей?
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versus_
Хорватия со второго тайма, по доброй традиции, вела дело к пенальти, не предполагая, что соперник тоже четко к ним подготовился. Испанцы техничные, для них не стало проблемой бахать сильно по углам, так что сказке Леваковича конец, да и сами хорваты стали нервничать, когда серия стала идти не по плану.
+2
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MVL
Ответ gninnur esrever*
А это реально трофей?
Даже больше чем ЧЕ в какой-то мере, потому что не проходится играть с Венгриями, Македониями и Россиями.
+5
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Вова Пупкин
Остаётся только поздравить испанцев. Молодцы!
+1
0
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Роман
Барсофаны считают данный турнир трофеем.
Мессифилы считают товарняком.
Вот дилемма.
+2
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TaR
Есть хоть одна стабильность в это смутное время: Хорватия и дополнительное время в матчах плей-офф
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0
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Sergio666
Молодая сборная. Еще опыта поднаберутся и могут дать жару на крупном чемпионате. Главное чтоб тренер ключик к этой красной фурии верный нашёл...
+1
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Serg3
Рамоса (Даню) поздравляю с решающим голом!
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Роман
Важный трофей для испанцев. С учётом прошлогоднего финала заслужили.
+1
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Сергей Вольфрам
как всегда тянули до пенальти - хорошо,что эта сборная заканчивается!
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Евгений Цыбулин
Молодцы!
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