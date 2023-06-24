7 комментариев

Хотя нынешние боссы и сдавали преступников.

Впервые за 16 лет «Осасуна» вышла в еврокубки: заняла седьмое место в Ла Лиге, которое дает пускает в Лигу конференций.

Но «Осасуна» там сыграет – клуб отстранили из-за предполагаемой организации договорных матчей в сезоне-2013/14.

Что за дело?

Перед 37-м туром сезона-2013/14 «Осасуна» шла 19-й, но очень не хотела вылетать.

Секретарь Анхель Вискай, бывший президент Мигель Таверна и спортивный директор Хесус Перальта подключили административный ресурс: вышли на игроков «Бетиса» Антонио Амайю и Хавьера Торреса. За щедрый бонус (400 и 200 тысяч евро) те должны были грохнуть боровшийся за выживание «Вальядолид» и слить «Осасуне» в последнем туре.

План провалился: «Бетис»-то проиграл «Осасуне», зато взлетели другие конкуренты – команда не только вылетела, но и оказалась под следствием.

Приговоры озвучили в 2020-м: доказали подкупы с 2012-го по 2014-й. Вискай получил 8 лет и 8 месяцев тюрьмы, Таверна и Перальта – по 6 лет и 8 месяцев, Торрес и Амайя сели на год и потеряли контракты. Кроме того, Вискай должен компенсировать клубу 2,34 миллиона евро, которые и потратил на взятки.

«Осасуна» попалась только раз – и мучается до сих пор.

Почему УЕФА волнует дело 10-летней давности?

Все из-за строгих правил допуска к еврокубкам.

Пункт G статьи 4.01 правил УЕФА: «Для участия в турнире клубы должны доказать, что не были вовлечены в любую деятельность, влиявшую на исход любой игры в национальном или международном первенстве. Считается период с момента вступления в силу статьи 50(3) Устава УЕФА (27 апреля 2007 года)».

«Осасуна» нарушила правила сильно позже – через семь лет после принятия статьи. По этим же правилам в еврокубки могут не пустить «Барселону» – из-за скандального дела Негрейры.

Есть варианты спастись?

Это еще не окончательный приговор: инспекторы УЕФА рекомендовали отстранение, клуб подаст апелляцию. За «Осасуну» оправдательный приговор испанского суда и активная помощь следствию: фактически нынешнее руководство и доказывало вину предыдущего.

В официальном заявлении клуб прибивает УЕФА: «Сильны только со слабыми и слабы с сильными . Суды УЕФА не захотели учесть заявление испанских судов: «Осасуна» стала жертвой утечки денег, осуществленной бывшим руководством за спиной Собрания клуба.

Этим решением УЕФА намерен снова наказать «Осасуну» в лице ее нынешних менеджеров, которые как раз и начали судебные разбирательства по возврату денег, незаконно украденных со счетов организации, и восстановлению репутации клуба. Мы готовы к худшему, но не отказываемся от девиза, который сопровождал нас в реконструкции клуба последние девять лет: «Осасуна никогда не сдается».

Но будет тяжело. Marca уточняет, что «Осасуне» придется продать игроков, чтобы уместиться в правила Ла Лиги. Главный кандидат на выход – Давид Гарсия. Отступные защитника (20 млн евро) готовы выплатить «Атлетик» и неназванный клуб из АПЛ.

Минимум три миллиона за выход в группу ЛК точно не помешали бы.

Если «Осасуну» отстранят, ее место займет «Атлетик», завершивший сезон восьмым.

Фото: globallookpress.com/Ricardo Larreina/Keystone Press Agency; Gettyimages.ru/Denis Doyle