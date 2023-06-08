Красиво!

Карим Бензема перешел из «Реала» в «Аль-Иттихад» – кажется, это было предопределено. Почему? Первый матч за «Реал» на «Бернабеу» он провел как раз против «Аль-Иттихада». Да-да!

2 июля 2009-го «Реал» объявил о переходе Бензема из «Лиона». Француза купили за 35 миллионов евро, подписали с ним шестилетний контракт и представили на «Бернабеу». А уже 26 июля мадридцы сыграли с «Аль-Иттихадом» в товарищеском матче.

Карим дебютировал на стадионе «Мадрида», выйдя в тройке с Раулем и Криштиану Роналду.

Закончили 1:1 – за «Реал» забил Рауль.

Бензема отыграл 65 минут и был заменен.

Это была игра в рамках «Мирного кубка 2009» – товарищеского турнира в Испании. В группе с «Реалом» был еще и «ЛДУ Кито» из Эквадора. Мадридцы заняли первое место и вышли в полуфинал, где проиграли «Ювентусу».

А выиграла тот турнир... «Астон Вилла». В финале бирмингемцы обыграли туринцев в серии пенальти.

Первый сезон для Бензема вообще получился сложным: забил всего четыре гола за первые полгода, в итоге к декабрю он присел на скамейку – и в такой позиции оставался до конца сезона. Из статуса запасного (пусть и важного) француз выбрался только к концу 2010-го.

Фото: AFP/PIERRE-PHILIPPE MARCOU; Gettyimages.ru/Denis Doyle