40 комментариев

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17 звезд «Интера» 90-х и 2000-х, так и не выигравших с клубом ЛЧ

Интер Интер
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Диего Симеоне Диего Симеоне
Кларенс Зеедорф Кларенс Зеедорф
Кристиан Вьери Кристиан Вьери
Деннис Бергкамп Деннис Бергкамп
Юрген Клинсманн Юрген Клинсманн
Лотар Маттеус Лотар Маттеус
Юрий Джоркаефф Юрий Джоркаефф
Пол Инс
Иван Саморано Иван Саморано
Луиш Фигу Луиш Фигу
Эрнан Креспо Эрнан Креспо
Роналдо Роналдо
Лоран Блан Лоран Блан
Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович
Патрик Виейра Патрик Виейра
Футбол Футбол

Ностальгия.

«Интер» был грозной силой в европейском футболе 1990-х и 2000-х. В клубе побывали множество звезд, но титул Лиги чемпионов никто из них в Милан так и не привез.

Сейчас «Интер» в шаге от титула, хотя состав не кажется таким уж звездным. Возможно, у нынешней итальянской команды получится то, что не удалось этим героям.

Лотар Маттеус

Легенда немецкого футбола в «Интере» был продуктивен: выиграл Серию А, Суперкубок Италии и Кубок УЕФА. «Золотой мяч» Маттеус получил в «Интере» – но до победы в ЛЧ так и не добрался.

Юрген Клинсманн

Играл за «Интер» в одно время с Маттеусом. Юрген Клинсманн в Милане закрепился в статусе форварда экстра-класса, впервые все доказал за пределами родной страны. Уже потом были «Монако», «Тоттенхэм», «Бавария». Немецкая связка ЛЧ в Милане не выиграла.

Деннис Бергкамп 

Голландец приезжал в «Интер» как звезда «Аякса» и сразу стал лучшим бомбардиром победного Кубка УЕФА-1993/94. Но уже в следующем сезоне неожиданно потух, попутно испортил отношения с тренером, партнерами и болельщиками. Сезон-1995/96 Бергкамп начал уже в «Арсенале».

Пол Инс 

Перешел в «Интер» из «МЮ» в 1995-м и провел в Италии два добротных сезона. Еврокубковый пик – финал Кубка УЕФА в 97-м, миланцы тогда играли только во втором по значимости евротурнире, потому что третье место в Серии А пропускало в тот момент только туда. Не выиграли, потому что по сумме двух матчей сильнее был «Шальке», а Инс не захотел оставаться и вернулся в Англию.

Юрий Джоркаефф 

Важен для «Интера»-96/97 был и Джоркаефф, он забил 21 мяч. Через год Юрий с «Интером» снова вышел в финал Кубка УЕФА (снова не вошли в топ-2 чемпионата), там обыграли «Лацио» (3:0). Француз отыграл за миланцев еще один сезон и ушел в «Кайзерслаутерн». 

Иван Саморано

Яркий чилиец провел за «Интер» четыре года (с 1996-го по 2000-й) и забил в обоих финалах Кубка УЕФА. Выиграть получилось один из них, Лигу чемпионов он зацепил одну: в 1999-м дошли до четвертьфинала, по пути обыгрывали «Спартак», но дальше не пустил будущий чемпион – «Манчестер Юнайтед».

Диего Симеоне 

В «Интер» Симеоне пришел из «Атлетико», где в сезоне-1995/96 был частью золотого дубля. Трофеев добавил и в Милане: взял с клубом Кубок УЕФА. Главного еврокубка в коллекции у него нет, ближе был уже тренером – дважды проиграл финалы с «Атлетико».

Роналдо 

Феномен перешел в «Интер» летом 1997-го, но так и не привел миланцев ни к чемпионству в Италии, ни к победе в ЛЧ. За пять лет в клубе получилось только зацепить Кубок УЕФА – и забить в финале с «Лацио». 

Лоран Блан 

Блан появился в «Интере» уже 34-летним. Играл регулярно и дал команде необходимый опыт, но не взял с миланским клубом ни одного трофея.

Кларенс Зеедорф 

В начале нулевых «Интер» манил звезд: к перспективному проекту присоединился Зеедорф, до этого уже заметный в «Реале». Но два сезона в «Интере» прошли без трофеев: он побеждал в Лиге чемпионов с «Аяксом» и «Мадридом» до, с «Миланом» после, остается единственным победителем ЛЧ с тремя разными командами. Но «Интера» в списке нет – единственного из больших клубов, за которые играл.

Кристиан Вьери 

Присоединился к «Интеру» в 1999-м и был одним из ярких компонентов в амбициозном проекте миланцев. В 144 матчах Вьери забил 103 мяча, но единственный трофей взял перед самым уходом – в сезоне-2004/05 зацепил Кубок Италии, ничего большего.

Эрнан Креспо

За три захода в «Интер» суммарно аргентинец сыграл 81 матч и забил 27 мячей. А еще выиграл с миланским клубом три Серии А и дважды брал Суперкубок Италии. На отрезке с 2002-го по 2012-й «Интер» был в Лиге чемпионов постоянно, но кроме победы-2010 дальше четвертьфинала не пробирался.

Синиша Михайлович

«Интер» был последним клубом в карьере легендарного сербского защитника. За два сезона (с 2004-го по 2006-й) сыграл 25 матчей, забил пять мячей и собрал пять внутренних трофеев.

Адриано

Бразилец впервые оказался в «Интере» в 2001-м, но второй заход в клуб вышел гораздо ярче: 115 матчей, 47 голов, четыре золота Серии А, по два Кубка и Суперкубка Италии. До победы в ЛЧ Адриано не дотерпел всего сезон – в 2009-м уже уехал во «Фламенго».

Луиш Фигу 

32-летний Фигу присоединился к «Интеру» летом 2005-го. Стал четырехкратным чемпионом Италии, двукратным обладателем Суперкубка. Недавно Луиш признался, что ощущал: Роберто Манчини издевался над ним, особенно когда требовал 85 минут разминаться ради выхода на три минуты в конце. Португалец не дождался победного сезона Жозе Моуринью.

Патрик Виейра

Французский полузащитник пришел в «Интер» в 2006-м – после года в «Ювентусе», который выгнали из Серии А. Патрика хотели «Арсенал» и «МЮ», но он выбрал «Интер» и стал трехкратным чемпионом Италии. Совсем чуть не дождался похода-2010, ушел по ходу чемпионского сезона, хотя даже зацепил пару матчей в ЛЧ осенью.

Златан Ибрагимович

Пришел в «Интер» одновременно с Виейра, выдал там очень качественный карьерный отрезок: в 117 матчах 66 голов, три чемпионства. В 2009-м Ибрагимович поехал доказывать в «Барсу» на место Самюэля Это’О, но, несмотря на хорошую результативность, не нашел общий язык ни с Пепом, ни с командой. «Интер» же в сезоне-2009/10 взял долгожданную ЛЧ – трофей, который Златану так и не покорился.

***

С начала 90-х до конца 2000-х в «Интере» мелькали многие достойнейшие: либо провели слишком мало времени в клубе, либо еще не были звездами. 

Но мы не можем не отметить, что за «Интер» тоже играли Роберто Карлос, Андреа Пирло, Нванкво Кану, Адриан Муту, Хакан Шукюр, Габриэль Батистута, Фабио Каннаваро, Эдгар Давидс, Хуан Себастьян Верон, Леонардо Бонуччи.

Кто, на ваш взгляд, еще должен быть в этом списке? А может вы считаете, что кто-то в компании лишний?

Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Sandra Behne, Christof Koepsel, Vladimir Rys, Sandra Behne, Shaun Botterill, Claudio Villa/ Grazia Neri, Henri Szwarc/Bongarts

40 комментариев

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kaviknat
То есть Роберто Баджо для вас не звезда?
+27
0
+27
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palmeiras
Лично для меня, было самое удивительное что за всей этой россыпью звёзд прошедших через Интер, до сезона 05/06 они 16 лет не могли взять скудетто
+16
-1
+15
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Pb-SE
Забавно видеть в этом списке Зеедорфа. Тогда и Пирло можно добавить.
+15
-2
+13
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RFRB
Странный список без Роберто Баджо…
+10
0
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шампион
Нужно учесть, что Кубок Уефа в 90е не считался никчемным трофеем. В ЛЧ играли победители своих лиг, только с 97го стали допускать вторые места.
То есть в ЛЧ ты скорее встретишь чемпиона Болгарии, чем крепкую итальянскую команду в пик Серии А.
В кубке Уефа из десяти финалов 90х в восьми играли итальянские клубы - отношение было серьезным.
Так что я бы не стал приравнивать отсутствие чашки у легенд 90х к отстутствию ее у нынешних звезд, когда ЛЧ - главный тррфей.
+8
0
+8
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№7
Ответ palmeiras
Лично для меня, было самое удивительное что за всей этой россыпью звёзд прошедших через Интер, до сезона 05/06 они 16 лет не могли взять скудетто
Если бы не скандал в 2005 то так бы и дальше не брали
+8
-1
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доктор Ливси
Ответ kaviknat
То есть Роберто Баджо для вас не звезда?
чуть больше, чем звезда
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sk0208827
Форма с Пирелли смотрится супер конечно 👍
+6
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Joey Ramone
Ответ palmeiras
Лично для меня, было самое удивительное что за всей этой россыпью звёзд прошедших через Интер, до сезона 05/06 они 16 лет не могли взять скудетто
Ничего удивительного если знать составы соперников.
+3
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Azik_footbik
Без Альваро Рекобы не считается!
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Direct free kick
Рандомный список громких имён
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FoX
Где Шалимов?!!!
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Жэд Кэлэд
"Португалец не дождался Жозе Моуринью." - в смысле? Фигу играл за Интер до 2009, в т.ч. первый сезон Моуринью. Просто ушел перед победным в лч сезоном.
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volens-docens
Один итальянец всего. Ну, а что - интернационал же. Очевидно, ради того, чтобы лучше подчеркнуть эту идею, пропущен Баджо.
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Why always me?!
Альваро Рекоба больше любого из этого списка сезонов в Интере провёл. И играл здорово, а El Chino даже просто не упомянули.
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BAGRAM-1989
Великолепный и весьма популярный клуб! В целом, великие атлеты выступавшие и отлично игравшие за Интер (80-90): Бергоми, Ориали, Коловатти, Альтобелли, Румменигге, Рамон Диас, Пассарелла, Маттеус, Бреме, Клинсманн, Бергкамп, де Йонк, Соса, Роналдо, Джоркаефф, Дзанетти, Саморано, Роберто Баджо, Зеедорф, Вьери, Креспо, Адриано...
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Joey Ramone
Обиднее всего за Вьери, он точно заслужил ЛЧ. Зато теперь сидит на трибунах поддерживает, может и в Стамбул поедет. Носатый красиво пролетел мимо кассы - год не дотерпел, гастролёр) Адриано также на год раньше чем нужно спился, а такая бы связка с Носатым была. Фигу как раз дождался Моуринью, но только на первый сезон. Помимо Баджо объективно не хватает Рекобы.
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Andy93
Причем шанс осязаемый был только в 2003 наверное.
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palmeiras
Ответ Joey Ramone
Ничего удивительного если знать составы соперников.
Речь не о составах соперников (спору нет там тоже звёзд хватало), а о том что у самого Интера постоянно был крепкий звездный состав, а скудетто взять не могли такой продолжительный промежуток времени.
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SpilightTwarkle
На отрезке с 2002 по 2012 в ЛЧ Интер был максимум в четвертьфинале? Вот это новость.
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Alex Kopylov
Ответ Kanonir152
Качество изложения материала уровня школьного сочинения от троечника.
А информация вообще взята с википедии
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SpilightTwarkle
Ответ Pb-SE
Забавно видеть в этом списке Зеедорфа. Тогда и Пирло можно добавить.
Он там есть, в самом конце. Таким макаром можно и Каннаваро указать
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DpeMa111
Роналдо вне конкуренции
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mithridat
Ответ Joey Ramone
Обиднее всего за Вьери, он точно заслужил ЛЧ. Зато теперь сидит на трибунах поддерживает, может и в Стамбул поедет. Носатый красиво пролетел мимо кассы - год не дотерпел, гастролёр) Адриано также на год раньше чем нужно спился, а такая бы связка с Носатым была. Фигу как раз дождался Моуринью, но только на первый сезон. Помимо Баджо объективно не хватает Рекобы.
А я вот думаю что со столбами Адриано и Иброй интеристы не взяли бы ЛЧ.
Милито и Это’о как форварды были более эффективные и разноплановые.
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Никита Устименко
А как же Шаля?)
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