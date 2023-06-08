40 комментариев

Ностальгия.

«Интер» был грозной силой в европейском футболе 1990-х и 2000-х. В клубе побывали множество звезд, но титул Лиги чемпионов никто из них в Милан так и не привез.

Сейчас «Интер» в шаге от титула, хотя состав не кажется таким уж звездным. Возможно, у нынешней итальянской команды получится то, что не удалось этим героям.

Лотар Маттеус

Легенда немецкого футбола в «Интере» был продуктивен: выиграл Серию А, Суперкубок Италии и Кубок УЕФА. «Золотой мяч» Маттеус получил в «Интере» – но до победы в ЛЧ так и не добрался.

Юрген Клинсманн

Играл за «Интер» в одно время с Маттеусом. Юрген Клинсманн в Милане закрепился в статусе форварда экстра-класса, впервые все доказал за пределами родной страны. Уже потом были «Монако», «Тоттенхэм», «Бавария». Немецкая связка ЛЧ в Милане не выиграла.

Деннис Бергкамп

Голландец приезжал в «Интер» как звезда «Аякса» и сразу стал лучшим бомбардиром победного Кубка УЕФА-1993/94. Но уже в следующем сезоне неожиданно потух, попутно испортил отношения с тренером, партнерами и болельщиками. Сезон-1995/96 Бергкамп начал уже в «Арсенале».

Пол Инс

Перешел в «Интер» из «МЮ» в 1995-м и провел в Италии два добротных сезона. Еврокубковый пик – финал Кубка УЕФА в 97-м, миланцы тогда играли только во втором по значимости евротурнире, потому что третье место в Серии А пропускало в тот момент только туда. Не выиграли, потому что по сумме двух матчей сильнее был «Шальке», а Инс не захотел оставаться и вернулся в Англию.

Юрий Джоркаефф

Важен для «Интера»-96/97 был и Джоркаефф, он забил 21 мяч. Через год Юрий с «Интером» снова вышел в финал Кубка УЕФА (снова не вошли в топ-2 чемпионата), там обыграли «Лацио» (3:0). Француз отыграл за миланцев еще один сезон и ушел в «Кайзерслаутерн».

Иван Саморано

Яркий чилиец провел за «Интер» четыре года (с 1996-го по 2000-й) и забил в обоих финалах Кубка УЕФА. Выиграть получилось один из них, Лигу чемпионов он зацепил одну: в 1999-м дошли до четвертьфинала, по пути обыгрывали «Спартак», но дальше не пустил будущий чемпион – «Манчестер Юнайтед».

Диего Симеоне

В «Интер» Симеоне пришел из «Атлетико», где в сезоне-1995/96 был частью золотого дубля. Трофеев добавил и в Милане: взял с клубом Кубок УЕФА. Главного еврокубка в коллекции у него нет, ближе был уже тренером – дважды проиграл финалы с «Атлетико».

Роналдо

Феномен перешел в «Интер» летом 1997-го, но так и не привел миланцев ни к чемпионству в Италии, ни к победе в ЛЧ. За пять лет в клубе получилось только зацепить Кубок УЕФА – и забить в финале с «Лацио».

Лоран Блан

Блан появился в «Интере» уже 34-летним. Играл регулярно и дал команде необходимый опыт, но не взял с миланским клубом ни одного трофея.

Кларенс Зеедорф

В начале нулевых «Интер» манил звезд: к перспективному проекту присоединился Зеедорф, до этого уже заметный в «Реале». Но два сезона в «Интере» прошли без трофеев: он побеждал в Лиге чемпионов с «Аяксом» и «Мадридом» до, с «Миланом» после, остается единственным победителем ЛЧ с тремя разными командами. Но «Интера» в списке нет – единственного из больших клубов, за которые играл.

Кристиан Вьери

Присоединился к «Интеру» в 1999-м и был одним из ярких компонентов в амбициозном проекте миланцев. В 144 матчах Вьери забил 103 мяча, но единственный трофей взял перед самым уходом – в сезоне-2004/05 зацепил Кубок Италии, ничего большего.

Эрнан Креспо

За три захода в «Интер» суммарно аргентинец сыграл 81 матч и забил 27 мячей. А еще выиграл с миланским клубом три Серии А и дважды брал Суперкубок Италии. На отрезке с 2002-го по 2012-й «Интер» был в Лиге чемпионов постоянно, но кроме победы-2010 дальше четвертьфинала не пробирался.

Синиша Михайлович

«Интер» был последним клубом в карьере легендарного сербского защитника. За два сезона (с 2004-го по 2006-й) сыграл 25 матчей, забил пять мячей и собрал пять внутренних трофеев.

Адриано

Бразилец впервые оказался в «Интере» в 2001-м, но второй заход в клуб вышел гораздо ярче: 115 матчей, 47 голов, четыре золота Серии А, по два Кубка и Суперкубка Италии. До победы в ЛЧ Адриано не дотерпел всего сезон – в 2009-м уже уехал во «Фламенго».

Луиш Фигу

32-летний Фигу присоединился к «Интеру» летом 2005-го. Стал четырехкратным чемпионом Италии, двукратным обладателем Суперкубка. Недавно Луиш признался, что ощущал: Роберто Манчини издевался над ним, особенно когда требовал 85 минут разминаться ради выхода на три минуты в конце. Португалец не дождался победного сезона Жозе Моуринью.

Патрик Виейра

Французский полузащитник пришел в «Интер» в 2006-м – после года в «Ювентусе», который выгнали из Серии А. Патрика хотели «Арсенал» и «МЮ», но он выбрал «Интер» и стал трехкратным чемпионом Италии. Совсем чуть не дождался похода-2010, ушел по ходу чемпионского сезона, хотя даже зацепил пару матчей в ЛЧ осенью.

Златан Ибрагимович

Пришел в «Интер» одновременно с Виейра, выдал там очень качественный карьерный отрезок: в 117 матчах 66 голов, три чемпионства. В 2009-м Ибрагимович поехал доказывать в «Барсу» на место Самюэля Это’О, но, несмотря на хорошую результативность, не нашел общий язык ни с Пепом, ни с командой. «Интер» же в сезоне-2009/10 взял долгожданную ЛЧ – трофей, который Златану так и не покорился.

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С начала 90-х до конца 2000-х в «Интере» мелькали многие достойнейшие: либо провели слишком мало времени в клубе, либо еще не были звездами.

Но мы не можем не отметить, что за «Интер» тоже играли Роберто Карлос, Андреа Пирло, Нванкво Кану, Адриан Муту, Хакан Шукюр, Габриэль Батистута, Фабио Каннаваро, Эдгар Давидс, Хуан Себастьян Верон, Леонардо Бонуччи.

Кто, на ваш взгляд, еще должен быть в этом списке? А может вы считаете, что кто-то в компании лишний?

Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Sandra Behne, Christof Koepsel, Vladimir Rys, Sandra Behne, Shaun Botterill, Claudio Villa/ Grazia Neri, Henri Szwarc/Bongarts