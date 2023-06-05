16 комментариев

Вы это видели?
Блог

Великий гол Златана в ворота Англии. Так мог только он

Сборная Швеции по футболу Сборная Швеции по футболу
Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович
Сборная Англии по футболу Сборная Англии по футболу
серия А Италия серия А Италия
Милан Милан
Футбол Футбол

Его мотивация – злость на англичан.

Златан Ибрагимович завершил карьеру – и это повод вспомнить легендарный гол, один из лучших в истории игры.

14 ноября 2012 года. Швеция принимает Англию. Товарищеский матч, но Ибрагимович запредельно настроен – из-за соперника. 

«Англичане всегда плохо обо мне отзывались: Ибра никогда не забивал Англии, Ибра никогда не забивал английским командам, Ибра боится играть в АПЛ, бла-бла-бла… Постоянно критиковали меня – еще со времен «Аякса». Начался матч, их фаны пели, что я – фальшивый Энди Кэрролл», – вспоминал Златан.

На 37-й минуте счет был 2:2, Ибрагимович забил дважды. На 77-й сделал хет-трик. Когда дошли до добавленного времени, счет держался 3:2.

«Кто-то их наших защитников выбил мяч вперед – они уже просто тянули время. Но я как всегда пошел на мяч – пойму на ходу, успеваю или нет. Бегу и вижу, что вратарь Джо Харт рванул из ворот. Что он делает? Защитник Англии остановился, он не вмешивается. И я думаю – нужно что-то делать, мяч ведь идет туда, куда хочу я, а не куда хочет вратарь.

Было два варианта: или пойти в столкновение с Хартом, или сделать вид, что иду, но притормозить. Я выбрал второй.

Харт сыграл головой – неудачно. Мяч полетел в мою сторону. Я был полностью сосредоточен на нем, думал о том, как расположить корпус. Был уверен – если все сделаю правильно, то отправлю его в ворота. До ворот, наверное, было 30 метров. Пока падал, успел повернуться, чтобы посмотреть. Обычно я стараюсь подстраховаться, ставлю руки, чтобы правильно приземлиться. В тот момент мне было плевать. Их защитник бежал к воротам, пытался успеть, но не успел.

Я сорвал футболку и побежал, вне себя от радости. Эй вы, вот мой ответ! Бросил футболку вверх, шведы вокруг сходили с ума, англичане странно на меня смотрели. Я проходил мимо Данни Уэлбека и прошептал ему на английском: «Наслаждайся. Ты никогда больше не увидишь ничего подобного».

Об этом Златан писал в автобиографии, вышедшей пару лет назад.

Златан написал новую книгу, и она опять очень крутая: критикует Аллегри за отказ от «Реала», советует Мбаппе уйти, боится конца карьеры

Вот что говорил тренер сборной Швеции Эрик Хамрен. «Не знаю, увидите ли вы что-то подобное в жизни еще раз. Порой, когда он вытворяет подобные вещи на тренировках или во время матчей, ты даже не представляешь, что это реально. Это невозможно – как этот гол. Как будто смотришь видеоигру», – говорил Хамрен.

А сам Златан подчеркивал, что ему особенно приятно забить так именно Англии: «Так это работает с англичанами. Если забиваешь им – ты хороший игрок, если не забиваешь – не очень хороший. Помню Месси перед финалом ЛЧ-2009. Потом он забил «Манчестер Юнайтед» и сразу стал лучшим игроком мира. Возможно, они скажут что-то подобное и про меня».

Златан закончил карьеру. «Милан» устроил ему красивое прощание при 70 000 болельщиков

Фото: AP Photo/Fredrik Sandberg, SCANPIX

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zombieset
Кто верит, что Златан закончил? Я - нет!
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viktor_SV
Ответ Burel
Переоценённый гол. Он был в оставленные вратарём ворота. До гола Брессана очень далеко
Самый пероценённый гол в истории - это гол Зидана Байеру. Столько дифирамб спето гению Зидана за симпатичный но в общем-то заурядный удар с лёта с линии штрафной. Гол Златана куда выше в соотношении качество/хайп.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ivan_krylov
в 42 возобновит карьеру, скриньте
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
cccp1
@Burel, совсем не переоцененный, один из лучших голов ever.

в этом и фишка, чтобы оценить это и так быстро выполнить сложный удар, к тому же так красиво.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артем Дэлькин
Блин, было ощущение, что он этот гол лет 5 назад забил, а вот оно что...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bijelo Dugme
Лучший гол в истории футбола
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Афанасий Дирихле
Ответ Viktor_SV
Самый пероценённый гол в истории - это гол Зидана Байеру. Столько дифирамб спето гению Зидана за симпатичный но в общем-то заурядный удар с лёта с линии штрафной. Гол Златана куда выше в соотношении качество/хайп.
безотносительно гола Златана, тоже никогда не понимал, что запредельно крутого в том голе Зизу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
teddy10
Ответ Viktor_SV
Самый пероценённый гол в истории - это гол Зидана Байеру. Столько дифирамб спето гению Зидана за симпатичный но в общем-то заурядный удар с лёта с линии штрафной. Гол Златана куда выше в соотношении качество/хайп.
Стоит учитывать контекст. Гол Зидана стал победным в финале Лиги Чемпионов. Тот же гол Ван Бастена в ворота Дасаева, возможно, не воспринимался бы настолько культовым, если бы это был не финал Евро
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий