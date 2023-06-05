16 комментариев

Его мотивация – злость на англичан.

Златан Ибрагимович завершил карьеру – и это повод вспомнить легендарный гол, один из лучших в истории игры.

14 ноября 2012 года. Швеция принимает Англию. Товарищеский матч, но Ибрагимович запредельно настроен – из-за соперника.

«Англичане всегда плохо обо мне отзывались: Ибра никогда не забивал Англии, Ибра никогда не забивал английским командам, Ибра боится играть в АПЛ, бла-бла-бла… Постоянно критиковали меня – еще со времен «Аякса». Начался матч, их фаны пели, что я – фальшивый Энди Кэрролл», – вспоминал Златан.

На 37-й минуте счет был 2:2, Ибрагимович забил дважды. На 77-й сделал хет-трик. Когда дошли до добавленного времени, счет держался 3:2.

«Кто-то их наших защитников выбил мяч вперед – они уже просто тянули время. Но я как всегда пошел на мяч – пойму на ходу, успеваю или нет. Бегу и вижу, что вратарь Джо Харт рванул из ворот. Что он делает? Защитник Англии остановился, он не вмешивается. И я думаю – нужно что-то делать, мяч ведь идет туда, куда хочу я, а не куда хочет вратарь.

Было два варианта: или пойти в столкновение с Хартом, или сделать вид, что иду, но притормозить. Я выбрал второй.

Харт сыграл головой – неудачно. Мяч полетел в мою сторону. Я был полностью сосредоточен на нем, думал о том, как расположить корпус. Был уверен – если все сделаю правильно, то отправлю его в ворота. До ворот, наверное, было 30 метров. Пока падал, успел повернуться, чтобы посмотреть. Обычно я стараюсь подстраховаться, ставлю руки, чтобы правильно приземлиться. В тот момент мне было плевать. Их защитник бежал к воротам, пытался успеть, но не успел.

Я сорвал футболку и побежал, вне себя от радости. Эй вы, вот мой ответ! Бросил футболку вверх, шведы вокруг сходили с ума, англичане странно на меня смотрели. Я проходил мимо Данни Уэлбека и прошептал ему на английском: «Наслаждайся. Ты никогда больше не увидишь ничего подобного».

Об этом Златан писал в автобиографии, вышедшей пару лет назад.

Вот что говорил тренер сборной Швеции Эрик Хамрен. «Не знаю, увидите ли вы что-то подобное в жизни еще раз. Порой, когда он вытворяет подобные вещи на тренировках или во время матчей, ты даже не представляешь, что это реально. Это невозможно – как этот гол. Как будто смотришь видеоигру», – говорил Хамрен.

А сам Златан подчеркивал, что ему особенно приятно забить так именно Англии: «Так это работает с англичанами. Если забиваешь им – ты хороший игрок, если не забиваешь – не очень хороший. Помню Месси перед финалом ЛЧ-2009. Потом он забил «Манчестер Юнайтед» и сразу стал лучшим игроком мира. Возможно, они скажут что-то подобное и про меня».

Фото: AP Photo/Fredrik Sandberg, SCANPIX